Трамп заявил о необходимости переформатирования ООН

Я давно считаю, что ООН недостаточно эффективна, но обладает огромным потенциалом. Нам также нужно тщательно изучить бюджет ООН. Расходы совершенно вышли из-под контроля.

Президент США сделал ряд заявлений по поводу функционирования Организации Объединённых Наций. По словам Дональда Трампа, ООН при всём своём огромном потенциале, не является эффективной. Об этом сообщает РИА Новости По словам Трампа, организацию необходимо «переформатировать». Кроме того, президент США добавил, что будет пересмотрен вопрос финансирования ООН.Из заявления Трампа на встрече с постпредами стран, входящих в Совет безопасности ООН:Российскую сторону на встрече с Трампом представлял исполняющий обязанности постпреда РФ в ООН Пётр Ильичёв. Напомним, что постпредом РФ в ООН после утверждения станет дипломат Василий Небензя.Стоит заметить, что ранее заявления о том, что ООН перестала соответствовать своему статусу и нуждается в определённого рода переформатировании, озвучивали и в Москве. Теперь для верхушки ООН главным вопросом может стать вопрос о том, насколько Трамп готов пересмотреть американское финансирование в различные структуры Организации Объединённых Наций.