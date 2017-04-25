09:18 25 апреля

Трамп заявил о необходимости переформатирования ООН

Президент США сделал ряд заявлений по поводу функционирования Организации Объединённых Наций. По словам Дональда Трампа, ООН при всём своём огромном потенциале, не является эффективной. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Трампа, организацию необходимо «переформатировать». Кроме того, президент США добавил, что будет пересмотрен вопрос финансирования ООН.

Из заявления Трампа на встрече с постпредами стран, входящих в Совет безопасности ООН:
Я давно считаю, что ООН недостаточно эффективна, но обладает огромным потенциалом. Нам также нужно тщательно изучить бюджет ООН. Расходы совершенно вышли из-под контроля.



Трамп заявил о необходимости переформатирования ООН


Российскую сторону на встрече с Трампом представлял исполняющий обязанности постпреда РФ в ООН Пётр Ильичёв. Напомним, что постпредом РФ в ООН после утверждения станет дипломат Василий Небензя.

Стоит заметить, что ранее заявления о том, что ООН перестала соответствовать своему статусу и нуждается в определённого рода переформатировании, озвучивали и в Москве. Теперь для верхушки ООН главным вопросом может стать вопрос о том, насколько Трамп готов пересмотреть американское финансирование в различные структуры Организации Объединённых Наций.

Использованы фотографии: BBC
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 53

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  1. Вальцманюга Сегодня, 06:47
    Ага распустите , под ногами путается .
    Вальцманюга
    1. Titsen Сегодня, 07:06
      Цитата: Вальцманюга
      Ага распустите , под ногами путается .


      Всё, хана ООН настала!

      И похожая предыдущая хана являлась предвестником мировых войн!

      Похоже Трампу лавров не хватает!
      Titsen
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:01
        Интересное кино - хозяин собирается урезать паёк своей собачонке и заявляет что она не так гавкает ... Чудны дела твои , Господь ...
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 08:03
          Привет Паша , похоже собачка "сдохла" зачем её кормить.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:07
            Доброе утро , Витя ! hi
            Цитата: cniza
            похоже собачка "сдохла" зачем её кормить

            То , что "щеня вмэрло" давно ясно понимающим людям . ООН уже давно зиц-председатель . Ну или свадебный генерал , кому что больше нравится .
            bouncyhunter
            1. WKS Сегодня, 08:55
              [quoter]Трамп заявил о необходимости переформатирования ООН[/quote]
              Трамп разбушевался, но еще похоже не сильно.
              WKS
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:59
                Цитата: WKS
                Трамп разбушевался, но еще похоже не сильно.

                Трамп как хороший мопед - заводится с полтыка . Так что всё впереди . А уж ежели Иванка подключится ...
                bouncyhunter
                1. WKS Сегодня, 09:02
                  Пожалуй лучше сравнивать его с бензопилой. Заводится быстро, шумит, пугает, но ничего не пилит. Или пилит, но не глубоко и не долго.
                  WKS
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:09
                    Неплохое сравнение . Матрасы вообще любители надувать мух до размеров слоника по поводу и без оного .
                    bouncyhunter
      2. Шукшин Сегодня, 08:12
        Наполеон с Гитлером мечтали о лавры на головах, а достались лавры в похоронный венок.
        Шукшин
    2. сибиралт Сегодня, 07:15
      ООН давно уже американская за исключением Совбеза. Так что, насчет переформатирования очень даже нужно посмотреть. Аппарат там неимоверно раздут, а толку как от ОБСЕ.
      сибиралт
      1. лигр Сегодня, 07:23
        Цитата: сибиралт
        ООН давно уже американская

        Ну конечно, ну что вы такое говорите, проамериканских стран просто и так больше в мире, потому как США мировой гегемон, но это не умаляет ООН как площадку и для стран не проамериканских которые в меньшинстве пока.
        лигр
      2. Vita VKO Сегодня, 07:24
        Цитата: сибиралт
        ООН давно уже американская

        Поэтому первым шагом должно быть перенос штаб квартиры ООН на нейтральную территорию страны, которая ни когда не входила ни в один из военных блоков.
        Vita VKO
        1. Чеширский Сегодня, 07:41
          Это если цель - сделать её независимой. А если наоборот - тогда просто ревизия. Оставят штат клерков строчить решения и хватит.
          По сути это будет просто констатация факта - оон давно ничего не решает.
          Чеширский
  2. Тралл Сегодня, 06:47
    Пусть на голове(и в голове) сначала своей порядок наведет smile
    Тралл
    1. Владимирец Сегодня, 06:55
      Цитата: Тралл
      Пусть на голове(и в голове) сначала своей порядок наведет

      Трамп, в общем то, прав, ООН сейчас представляет из себя громоздкую и ничего не решающую структуру, на которую всем наплевать.
      Владимирец
      1. Mystery12345 Сегодня, 07:02
        Цитата: Владимирец
        ООН сейчас представляет из себя громоздкую и ничего не решающую структуру, на которую всем наплевать.

        всегда так было,начиная с "лиги наций"...закон джунглей.
        Mystery12345
        1. cniza Сегодня, 08:06
          Неужели будут пугать исключением России из ООН , как когда то исключили СССР из "лиги наций" - история будет повторяться?
          cniza
      2. Jovanni Сегодня, 07:04
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Тралл
        Пусть на голове(и в голове) сначала своей порядок наведет

        Трамп, в общем то, прав, ООН сейчас представляет из себя громоздкую и ничего не решающую структуру, на которую всем наплевать.

        Прав то прав, только "переформатирование" ООН каждый толкует по своему. Развалят последнюю организацию, хоть как-то ещё способную сдержать рушащийся мир... А мелким странам вообще хана придет. Они совершенно потеряют самостоятельность и окончательно попадут в орбиту гигантов...
        Jovanni
        1. Orionvit Сегодня, 07:28
          Мелким странам, если они приглянулись мировому жандарму, или просто путаются под ногами, и так и так хана. Нет санкции ООН, да и ладно, устроят войну в любом случае. К примеру, когда штаты напали на Ирак, они ни у кого не спрашивали, тем более у ООН. Тем более в данной организации, почти все, уже давно продались мировому капиталу.
          Orionvit
      3. капрал Сегодня, 07:10
        Цитата: Владимирец
        Трамп, в общем то, прав

        Зато посмотри ниже осуждающие комменты fellow
        И это только потому, что вопрос поднял Трамп.
        А ведь сами на этом ресурсе уже давно ноют, что ООН себя изжила, и пора проводить реорганизацию всей структуры.
        капрал
        1. dik-nsk Сегодня, 07:17
          Трамп абсолютно прав, вопрос чего он хочет - сделать реально работающую структуру или это посыл ооновским чиновникам, что за те бабки, которые им платят - могли бы еще больше работать, легитимизируя нелегитимные шаги матрасов
          dik-nsk
      4. GRF Сегодня, 07:16
        Мешается?
        Утяжели...
        И выкинут целиком эту "неэффективную громадину".

        А надо по частям, с обрезанием финансирования дело мож сдинется в этом направлении )

        Почему взносы не анонимны?

        Почему доли не равны у большинства?

        Почему страны не в своей валюте скидываются?

        Почему не ездят как евровидение из страны в страну )
        GRF
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:48
    Трамп заявил о необходимости переформатирования ООН


    С кого начнем? smile

    Дональд не тяни кота за хвост ...говори кого первого пороть будем.
    Тот же ЛЕХА
    1. Вальцманюга Сегодня, 06:51
      Они давно начали с Сербии , теперь остановиться не могут .
      Вальцманюга
  4. Satum Сегодня, 06:50
    Трамп, как был марионеткой , так и остался .Был выдвинут элитой , и ведёт курс элиты . США надо ООН, Либо другая организация , где только она будет накладывать единолично "вето "
    Satum
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:50
    Трамп заявил о необходимости переформатирования ООН
    Трамп реформа в ООН может пройти после третьей мировой.Трамп хочешь реформу ООН начинай войну.А вот правом вето после этой войны смогут пользоваться лишь глубоководные обитатели океана.И то может какое-то время feel
    Наблюдатель2014
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:54
      А вот правом вето после этой войны смогут пользоваться лишь глубоководные обитатели океана.И то может какое-то время

      С ТРАМПОМ все что угодно может произойти...вдруг у ИВАНКИ истерика против ПУТИНА начнется и ДОНАЛЬД по простоте душевной чтобы успокоить ее КРАСНУЮ КНОПКУ нажмет в своем любимом чемоданчике. what
      Тот же ЛЕХА
  6. Александр 3 Сегодня, 06:53
    Наверно и переименуют назовут АОН-Американские Обьеденённые Нации.
    Александр 3
  7. GRF Сегодня, 07:05
    Жаль что отсутствуют механизмы автоматического наказания за нарушение международного права...
    Кроме крайнего - войны ...

    Но реформаторы дамают не об этом...
    GRF
  8. Rimon Сегодня, 07:05
    Не понимаю.Все были так недовольны ООН - мол пустая говорильня,так хотели что бы с ним хоть что-то сделали,а только Трамп заикнулся об этом - сразу на него набросились.
    Rimon
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:12
      А кто набросился? belay Трамп просто подошел к вопросу как бизнесмен -контора не приносит прибыль, а бабло требует постоянно!
      Изгоняющий либероидов
      1. GRF Сегодня, 07:27
        Конечно говорильня, с тех времен как сга стали всем навязывать привелирование международного заканодательства над национальным окромя себя исключительных )
        GRF
      2. Rimon Сегодня, 07:45
        А когда она приносила прибыль?США,кстати,больше всех платят в бюджет ООН.
        Rimon
    2. Вальцманюга Сегодня, 07:26
      Трамп говорящий попка сионизма , если заголосили о роспуске а именно так и будет , значит готовят новую мировую бойню .
      Вальцманюга
      1. Rimon Сегодня, 07:43
        Так и Лавров заявлял о том что надо проводить реформы в ООН - он тоже говорящий попкаа сионизма?Как страшно жить - кругом сионисты :)))
        Rimon
        1. Вальцманюга Сегодня, 07:53
          Цитата: Rimon
          Как страшно жить - кругом сионисты

          Не страшно , если смотреть , куда наступаешь .
          Вальцманюга
          1. Rimon Сегодня, 08:11
            Какой ужас,со всех сторон окружают беднягу :)))
            Rimon
    3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:42
      Все были так недовольны ООН - мол пустая говорильня,так хотели что бы с ним хоть что-то сделали,а только Трамп заикнулся об этом - сразу на него набросились.


      ООН так и остается говорильней smile ...ТРАМ только адреналину добавил в эту говорильню.
      Тот же ЛЕХА
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:10
    Тпамп как не странно, но хоть в одном прав -ооний это всего лишь забегаловка, а не супермаркет! fool Вот такое обстрактное , но реальное положение дел с этим политическим институтом.
    Изгоняющий либероидов
    1. GRF Сегодня, 07:34
      Однажды торгашей уже выгоняли из храма...
      Урок не усвоен и забыт...
      GRF
  10. samarin1969 Сегодня, 07:14
    Право вето оплачено дорогой ценой для нашей страны... 27 000 000 жизней.
    samarin1969
  11. ланс Сегодня, 07:24
    трам-пам-пушка, огласи всю «дорожную карту», пожалуйста.
    ланс
  12. savage1976 Сегодня, 07:35
    Согласен, пора реформировать. Оставить в совбезе 4 страны, сша, Китай, Индия, Россия, закрыть глав в кабинете, не кормить, в туалет не выпускать, включить пожарную сигнализацию, чтоб по ушам била и выпустить только когда договорятся по всем вопросам. А всяких шавок просто за забор.
    savage1976
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:05
      Оставить в совбезе 4 страны, сша, Китай, Индия, Россия, закрыть глав в кабинете, не кормить, в туалет не выпускать


      А вы батенька маньяк smile после пива и шампанского в туалет большая очередь выстраивается...в кабинете дух стоять будет непереносимый.
      Тот же ЛЕХА
  13. Altona Сегодня, 07:40
    Опачки. А "неэффективная" она потому что США поступают как хотят. Мандата ООН на вторжение в другие страны не спрашивают, резолюции ООН не выполняют или трактуют как им выгодно. И вообще, для экспансии такого рода организации только мешают. Дональд как слон, кстати символ республиканцев, стремится разрушить всё, к чему прикасается. Если демократы вели себя как ослы, просто прикидывались неумными, то республиканцы еще и хотят разрушить то, в чём не видят смысла. Вообще, в Уставе ООН записано, что это организация предназначена для сохранения мира, а в предверии мировой войны, которую некоторым не терпится развязать, этот инструмент явно мешает.
    Altona
  14. Комментарий был удален.
  15. Горный стрелок Сегодня, 07:52
    А спорим, что под вопрос поставят право "вето" у России? То, что это не "прокатит" - это нормально, но попытку - сделают. Ну и США постарается "прикрутить" кантик, питающий ООН. Только одновременно с этим и влияние "прикрутится"- кто девушку ужинает ... laughing
    Горный стрелок
  16. Jovanni Сегодня, 08:04
    Посмотрите на эту солнечную личность, ну чисто президент Мира! Ну, по его, похоже, ощущениям. Зарвался, забыл кто его назначил...
    Jovanni
    1. Rimon Сегодня, 08:13
      Срочно переназначайте!
      Rimon
  17. pafegosoff Сегодня, 08:09
    ООН - труп в зелёном чемодане
    pafegosoff
  18. Hariton Laptev Сегодня, 08:12
    Ох, похоже все же права бабушка Ванга была. Выкопает Трампушка себе яму размером с континент.
    Hariton Laptev
  19. Улиточник N9 Сегодня, 08:31
    Все "переформатирование" для Трампа и иже с ним заключается в ведении в устав ООН возможности лишения любой страны "права вето" простым голосованием большинства-они этого уже давно добиваются. Учитывая то, что США имеют в ООН большинство голосов от их прихлебателей, то понятно, что они таким образом заткнут рот любому несогласному и проведут любое решение и резолюцию в свою пользу. Чтобы сделать ООН более сговорчивым в этом вопросе они хотят провести реформу в управляющем совете ООН-вначале реформировать сам совет-количество участников в нем сделать зависимым от того кто и сколько платит "за банкет"(хотя и сейчас он формируется примерно так же, но как считают американцы-все же недостаточно соразмеримо с теми деньгами, которые они платят), а затем наделить совет правами принимать решения без обсуждения со всеми членами ООН, то есть создать полностью "ручное" подконтрольное США ООН. Судя по действиям Трампа, он взялся разрубить все "гордеевы узлы" которые постепенно накопились на пути США к мировой гегемонии.
    Улиточник N9
  20. rotmistr60 Сегодня, 08:36
    ООН недостаточно эффективна, но обладает огромным потенциалом

    Действительно неэффективна, т.к. Сша платит больше взносов и имеет много своих подпевал, но это (неэффективность) для других стран. А потенциалом обладает по той же причине - Сша подмяли под себя большинство. Трампу не стоило затрагивать эту тему. т.к. она касается непосредственно его страны.
    rotmistr60
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