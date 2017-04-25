09:17 25 апреля

Российские ракеты и российское «притворство»: на Западе знают всё и готовятся припугнуть Москву

Американские разведчики собрали «массу доказательств», свидетельствующих о нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Пришло время дать русским «ответ».

Российские ракеты и российское «притворство»: на Западе знают всё и готовятся припугнуть Москву


В издании «The Hill» сообщается, что Соединённые Штаты должны дать России «пропорциональный ответ» и нейтрализовать таким образом те стратегические преимущества, на которые рассчитывают в Кремле.


На эту тему рассуждают эксперты Александр Вершбоу и Франк Роуз. «Россия нарушила наш договор о ядерных вооружениях, — пишут авторы. — Вот как мы ответим».

Почти три года тому назад, в июле 2014 года, Соединённые Штаты объявили, что Россия нарушила Договор о ядерных вооружениях средней дальности 1987 года. Нарушение выразилось в испытаниях крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полёта от 500 до 5500 километров, указывают соавторы. В дальнейшем, несмотря на «интенсивную дипломатию» со стороны администрации Б. Х. Обамы, Москва не изъявила готовности вернуться к соблюдению договора. Русские «попросту притворялись, что ракеты-нарушителя не существует».

Как писала газета «Нью-Йорк Таймс» в феврале 2017 г., Россия продвинулась в развёртывании новых крылатых ракет наземного базирования на западе страны, что увеличило угрозу для союзников США и американских военных в Европе.

Вашингтон по-прежнему выступает за дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Россию соблюдать Договор о РСМД. Вместе с тем пришло время «решительного пропорционального ответа» на нарушение договора. Такой ответ должен «нейтрализовать любое стратегическое преимущество, на которое может рассчитывать Москва».

Ответные действия, указывают эксперты, должны разрабатываться в тесной координации с американскими союзниками, особенно европейскими, которые участвуют в коллективном ядерном планировании через НАТО. Вашингтону следует «попросить» союзников по НАТО «разделить бремя» при осуществлении «мер реагирования».

Россия, пишут далее авторы, имела возможность законно выйти из договора, но предпочла отказаться от этого варианта, предпочтя вместо этого «нарушить договор тайно, возможно, надеясь избежать политических последствий». Однако русских на нарушении поймали, считают аналитики. И нет никакой причины, чтобы «отпустить их с крючка».

И вот список «эффективных мер», которые Вашингтон и его союзники могли бы принять по отношению к Москве.

Во-первых, администрация США должна модернизировать стратегические ядерные системы доставки. Речь идёт в первую очередь о новой крылатой ракете воздушного базирования (LRSO). «Россия развивает всё более сложные системы противовоздушной обороны, и LRSO предоставит нам возможность проникнуть в эту защиту», — указывают авторы.

Во-вторых, США и союзники должны улучшить свои воздушные и морские возможности нанесения традиционных ударов. Соединённым Штатам следует разработать традиционный (т. е. не ядерный) вариант LRSO для доставки обычных боеприпасов в диапазоне противостояния. Вашингтон мог бы помочь своим союзникам улучшить их возможности нанесения ударов с воздуха и с моря. Речь идёт об облегчённых условиях поставок союзникам варианта ракеты класса «воздух — земля» (JASSM-ER) и крылатой ракеты морского базирования «Томагавк».

В-третьих, следует напомнить России, что НАТО остаётся ядерным альянсом с соответствующими возможностями и политической решимостью.

В-четвёртых, США и НАТО должны использовать ограниченную защиту от крылатых ракет для обороны ключевых активов альянса в случае конфликта с Россией.

Все эти шаги допустимы в соответствии с договорами о сокращении стратегических вооружений (новый Договор СНВ) и будут основываться на существующих возможностях и программах, напоминают авторы.

Таким образом, заметим, эксперты рекомендуют Белому дому включить «пугалку» для русских на полную катушку, включая и ядерный аспект. Правда, последнее предупреждение будет мягким — в стиле «следует напомнить».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: Getty Images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 36

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  1. Вальцманюга Сегодня, 07:29
    На западе , знают сколько своровано , вот и потеряли страх .
    Вальцманюга
    1. vovanpain Сегодня, 07:38
      Американские разведчики собрали «массу доказательств», свидетельствующих о нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Пришло время дать русским «ответ».

      Если полосатые обезьяны заговорили о том,что Россия что то нарушила,значит они сами решили нарушить этот договор.Все просто как 5 копеек. yes
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:56
        Привет , братка ! hi drinks
        Цитата: vovanpain
        Если полосатые обезьяны заговорили о том,что Россия что то нарушила,значит они сами решили нарушить этот договор.

        На воре и шапка горит - не исключаю того , что УЖЕ нарушили .
        bouncyhunter
      2. cniza Сегодня, 07:59
        Таким образом, заметим, эксперты рекомендуют Белому дому включить «пугалку» для русских на полную катушку, включая и ядерный аспект. Правда, последнее предупреждение будет мягким — в стиле «следует напомнить».


        Попытаются нас в тянуть в гонку вооружений , проверенный способ по развалу СССР , но на этот раз не получится у нас есть ассиметричный ответ.
        cniza
    2. сибиралт Сегодня, 07:45
      На то и стратегические преимущества, чтобы было о чем договариваться без применения силы. Кто же будет считаться со слабым?laughing
      сибиралт
    3. mikh-korsakov Сегодня, 07:56
      Кем своровано, когда своровано, сколько своровано и почему потеряли страх? В ином ракурсе Ваше замечание на уровне кухонной сплетни.
      mikh-korsakov
      1. Login_Off Сегодня, 08:07
        Может напомнить кто вышел из договора ПРО?
        Login_Off
      2. hirurg Сегодня, 08:11
        Кричат? Пугают? Значит у нас все нормально.
        hirurg
      3. Zoldat_A Сегодня, 08:46
        Цитата: mikh-korsakov
        Кем своровано, когда своровано, сколько своровано и почему потеряли страх? В ином ракурсе Ваше замечание на уровне кухонной сплетни.

        Не обращайте внимания на кухонные сплетни - это так, по привычке - "первыйнах".... Тут и кроме таких, которым абы ляпнуть, есть что почитать. yes
        Zoldat_A
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:32
    Все как всегда, с ног на голову поставлено, черное это белое, день это ночь, Россия силой заставляет сша бомбить десятки стран мира, "нести военную демократию "!Настофигели со своей вечной и тотальной ложью, полоумные! fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Zoldat_A Сегодня, 08:58
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Настофигели со своей вечной и тотальной ложью, полоумные!

      Я, почему-то, всё чаще и чаще с тоской вспоминаю "железный занавес". Да, не ездили по всему миру в тёплых морях плескаться - но как-то хватало Сочи, Ялты и Юрмалы... Да, не ели хамон и моцареллу - зато "Докторская" была из мяса, а сыр "Костромской" - из молока. Да, не хватало "гласности и демократии", зато даже член Политбюро не воровал столько, сколько сейчас ворует глава районной администрации. А уж где и как наша армия в мире присутствовала в мире - то на своей шкуре испытал достаточно. А главное - плевали мы из-за этого занавеса на то, что о нас в мире говорят и думают. Жили спокойно. Служили, работали, квартиры от государства получали. Детей за 12 рублей в месяц в детский сад водили, а за 18 в пионерлагерь отправляли. Я не боялся 12-летнего сына на поезде за 800 километров отправить. А дочь спокойно в 8 вечера шла домой из музыкальной школы.....
      Может, опять "занавес" и пусть они там перебесятся и друг друга перекусают от злобы? Только для армии и флота будем калитку наружу открывать....
      Zoldat_A
      1. роман66 Сегодня, 09:14
        та же фигня, жили же как-то и ни одну собакину маму не спрашивали
        роман66
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:35
    на Западе знают всё и готовятся припугнуть Москву
    fool fool fool
    Наблюдатель2014
    1. avg-mgn Сегодня, 07:43
      Ни чего нового,оригинального. Тырят тексты друг у друга, переставят пару буков и гавкают. Когда до них дойдет, что выход их нагнетаемой ситуации один - всеобщая утилизация.
      avg-mgn
  4. роман66 Сегодня, 07:37
    такие корявые договоры не грех и нарушить, а уж с такими шулерами - сам бог велел
    роман66
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:37
    Пришло время дать русским «ответ».


    Какой сюжет разворачивается на наших глазах...сколько эмоций...но вот беда...на этот ответ русские могут дасть свой ответ...и не обязательно тот который хотят видеть в ВАШИНГТОНЕ... то есть в тянуться в гонку вооружений.

    Самый лучший ответ не идти на поводу скоропалительных решений...надо послушать наших ученных ,наших военных ученных...наверняка есть решения неприятные для США и НАТО и они пока лежат на полках в секретных отделах различных КБ...может нам пора снимать их и сдувать пыль с секретных папок различных военных разработок.
    Тот же ЛЕХА
    1. Правда Сегодня, 07:48
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      может нам пора снимать их и сдувать пыль с секретных папок различных военных разработок.

      Выпускайте кракена!
      Правда
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:00
        Выпускайте кракена!


        smile good ...давно так не смеялся...это вы в точку.
        Тот же ЛЕХА
    2. Правда Сегодня, 07:51
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      на этот ответ русские могут дасть свой ответ...и не обязательно тот который хотят видеть в ВАШИНГТОНЕ.

      ....могут. КБ какое-нить закрыть, а сдание продать.
      Правда
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:58
        .могут. КБ какое-нить закрыть, а сдание продать.


        smile Могут...только вот сдание продать невозможно what
        Тот же ЛЕХА
        1. Смог Сегодня, 08:15
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          сдание продать невозможно

          Ибо его, сдание, можно только сдать.........
          Смог
          1. cniza Сегодня, 08:19
            Здесь , здание и здоровье. smile
            cniza
            1. kirgiz58 Сегодня, 08:38
              зги не забудьте !!!
              kirgiz58
  6. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:45
    Ритуальные пляски матрассников.
    Лёня Пантелеев
  7. сибирячок Сегодня, 07:51
    Однозначно подобные статьи заказ. А целью заказа будет и накачка западного "свободолюбивого" общества против единственного врага - России, лишний раз уколоть Россию, заставить постоянно отвечать, оправдываясь и тем самым продолжая скидывать дезинформацию деморализовать противника, а это уже половина победы.
    Я считаю, что необходимо переходить от обороны к нападению, давить их же оружием, а уж на что давить у Нас прекрасно осведомлены.
    сибирячок
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:06
    Эксперты... Такие грозные, что аж жуть. "Как хорошо, что все люди, УМЕЮЩИЕ управлять страной, уже работают - таксистами и парикмахерами...".
    Неожиданное появление "на арене" "Калибров", дальнобойных и эффективных, смешало карты не только экспертам... Корабли внутренних акваторий, вооружённые "Калибрами"! Это не нарушает закон, и в то же время...
    Горный стрелок
  9. askort154 Сегодня, 08:08
    На мой взгляд, разговор должен быть коротким. Россия будет соблюдать договор при одном условии - НАТО должно вернуться в границы 1987 года, когда подписывался этот договор.
    askort154
  10. Hariton Laptev Сегодня, 08:09
    А в "пятых" идите вы все там в НАТО в пеший эротический тур.
    Hariton Laptev
  11. Jovanni Сегодня, 08:11
    Создав супермегаполис - Москву, мы сильно упростили врагу задачку. Если бы не концентрировать всё управление (и политическое, и экономическое, и военное) страной в одном месте, а "размазать" по нашей огромной территории, хрен бы они смогли обезглавить или обездвижить страну... Любой превентивный удар потерял бы смысл...
    Jovanni
    1. akims Сегодня, 08:17
      Москва прикрыта ПВО, как и Вашингтон согласно договора.
      akims
      1. Ro-Man Сегодня, 09:02
        У них не Вашингтон.. Ракетная база Гранд-Форкс
        Ro-Man
  12. Улиточник N9 Сегодня, 08:17
    Образ "чудовищной России"-единственное пугало (кроме пресловутых "общечеловеческих ценностей") которое является объединяющим фактором в ЕС и во всем "прогрессивном человечестве*. Баранов, запугивая их волком, всегда проще загнать в стойло, а потом начать их стричь и потихоньку резать. Образ России как врага, создан специально, именно для управления западным обществом (ну не КНДР и Ираном их же пугать): с одной стороны обывателям внушается то, что для борьбы с таким сильным "врагом" надо будет "затянуть пояса" и кое-чем поступиться-и так потихоньку-потихоньку у обывателей и заберут все их социальные ништяки, которые пришлось ввести для их лояльности в эпоху противостояния с СССР, и в то же время можно обвинить любого чиновника и политика в "прорусских настроениях" и спокойно убрать его с "арены" обеспечивая постоянное нахождение "наверху" нужных людей с нужными "политическими взглядами" то есть обеспечивая полностью управляемую "верхушку".
    Улиточник N9
  13. rotmistr60 Сегодня, 08:22
    на Западе знают всё и готовятся припугнуть Москву

    Ну если готовы "припугнуть" то тогда точно ничего не знают о России. Их предшественники по 60-70 г.г. хоть что-то знали о нас, как о стране и людях. Эти полные профаны. Даже бесполезно обращать их внимание на историю. они ее все равно не знают. В этом вся суть нынешних международных проблем основанных на "исключительности" американцев, как нации. Уже попахивает фашизмом. Правда о какой нации идет разговор если Сша собраны с мира по сосенки.
    rotmistr60
  14. vladimirvn Сегодня, 08:29
    Припугнуть, ну ну. Лишь бы помощники капитана корабля не сдрейфили и не отвернули штурвал, когда мы пойдем на таран.
    vladimirvn
  15. ланс Сегодня, 09:08
    для начала хотя бы показали, что и где мы испытываем, ну или наименование- что у них хорошо получается. а тут нарушаем но чем не покажем?
    ланс
  16. Стальнов И.П. Сегодня, 09:08
    Только почему то забыли дописать, что РОССИЯ тоже ядерная держава, а по тактическому ядерному оружию превосходит америкосов по разным оценкам примерно на 2000 боеголовок, а попадание ядерной боеголовки в известном парке приведёт к катастрофе по оценкам специалистов сша к гибели 100 млн. граждан америки, а канада вообще исчезнет, невосполнимые потери будут в размере около 200 млн. людей и это только одна боеголовка, а сколько их долетит до штатов, даже если 15% это минимальное количество, получится около 200 штук и где сша, в глубокой заднице, про европу вообще не говорю, там и тактического и простого оружия хватит. Как говорил один наш генерал, что такое англия, 4 крылатых ракеты и всё нет острова, так что борис, пусть своей чёлкой свою жё... чистит.
    Стальнов И.П.
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