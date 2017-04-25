Российские ракеты и российское «притворство»: на Западе знают всё и готовятся припугнуть Москву
Американские разведчики собрали «массу доказательств», свидетельствующих о нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Пришло время дать русским «ответ».
В издании «The Hill» сообщается, что Соединённые Штаты должны дать России «пропорциональный ответ» и нейтрализовать таким образом те стратегические преимущества, на которые рассчитывают в Кремле.
На эту тему рассуждают эксперты Александр Вершбоу и Франк Роуз. «Россия нарушила наш договор о ядерных вооружениях, — пишут авторы. — Вот как мы ответим».
Почти три года тому назад, в июле 2014 года, Соединённые Штаты объявили, что Россия нарушила Договор о ядерных вооружениях средней дальности 1987 года. Нарушение выразилось в испытаниях крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полёта от 500 до 5500 километров, указывают соавторы. В дальнейшем, несмотря на «интенсивную дипломатию» со стороны администрации Б. Х. Обамы, Москва не изъявила готовности вернуться к соблюдению договора. Русские «попросту притворялись, что ракеты-нарушителя не существует».
Как писала газета «Нью-Йорк Таймс» в феврале 2017 г., Россия продвинулась в развёртывании новых крылатых ракет наземного базирования на западе страны, что увеличило угрозу для союзников США и американских военных в Европе.
Вашингтон по-прежнему выступает за дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Россию соблюдать Договор о РСМД. Вместе с тем пришло время «решительного пропорционального ответа» на нарушение договора. Такой ответ должен «нейтрализовать любое стратегическое преимущество, на которое может рассчитывать Москва».
Ответные действия, указывают эксперты, должны разрабатываться в тесной координации с американскими союзниками, особенно европейскими, которые участвуют в коллективном ядерном планировании через НАТО. Вашингтону следует «попросить» союзников по НАТО «разделить бремя» при осуществлении «мер реагирования».
Россия, пишут далее авторы, имела возможность законно выйти из договора, но предпочла отказаться от этого варианта, предпочтя вместо этого «нарушить договор тайно, возможно, надеясь избежать политических последствий». Однако русских на нарушении поймали, считают аналитики. И нет никакой причины, чтобы «отпустить их с крючка».
И вот список «эффективных мер», которые Вашингтон и его союзники могли бы принять по отношению к Москве.
Во-первых, администрация США должна модернизировать стратегические ядерные системы доставки. Речь идёт в первую очередь о новой крылатой ракете воздушного базирования (LRSO). «Россия развивает всё более сложные системы противовоздушной обороны, и LRSO предоставит нам возможность проникнуть в эту защиту», — указывают авторы.
Во-вторых, США и союзники должны улучшить свои воздушные и морские возможности нанесения традиционных ударов. Соединённым Штатам следует разработать традиционный (т. е. не ядерный) вариант LRSO для доставки обычных боеприпасов в диапазоне противостояния. Вашингтон мог бы помочь своим союзникам улучшить их возможности нанесения ударов с воздуха и с моря. Речь идёт об облегчённых условиях поставок союзникам варианта ракеты класса «воздух — земля» (JASSM-ER) и крылатой ракеты морского базирования «Томагавк».
В-третьих, следует напомнить России, что НАТО остаётся ядерным альянсом с соответствующими возможностями и политической решимостью.
В-четвёртых, США и НАТО должны использовать ограниченную защиту от крылатых ракет для обороны ключевых активов альянса в случае конфликта с Россией.
Все эти шаги допустимы в соответствии с договорами о сокращении стратегических вооружений (новый Договор СНВ) и будут основываться на существующих возможностях и программах, напоминают авторы.
Таким образом, заметим, эксперты рекомендуют Белому дому включить «пугалку» для русских на полную катушку, включая и ядерный аспект. Правда, последнее предупреждение будет мягким — в стиле «следует напомнить».
В издании «The Hill» сообщается, что Соединённые Штаты должны дать России «пропорциональный ответ» и нейтрализовать таким образом те стратегические преимущества, на которые рассчитывают в Кремле.
На эту тему рассуждают эксперты Александр Вершбоу и Франк Роуз. «Россия нарушила наш договор о ядерных вооружениях, — пишут авторы. — Вот как мы ответим».
Почти три года тому назад, в июле 2014 года, Соединённые Штаты объявили, что Россия нарушила Договор о ядерных вооружениях средней дальности 1987 года. Нарушение выразилось в испытаниях крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полёта от 500 до 5500 километров, указывают соавторы. В дальнейшем, несмотря на «интенсивную дипломатию» со стороны администрации Б. Х. Обамы, Москва не изъявила готовности вернуться к соблюдению договора. Русские «попросту притворялись, что ракеты-нарушителя не существует».
Как писала газета «Нью-Йорк Таймс» в феврале 2017 г., Россия продвинулась в развёртывании новых крылатых ракет наземного базирования на западе страны, что увеличило угрозу для союзников США и американских военных в Европе.
Вашингтон по-прежнему выступает за дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Россию соблюдать Договор о РСМД. Вместе с тем пришло время «решительного пропорционального ответа» на нарушение договора. Такой ответ должен «нейтрализовать любое стратегическое преимущество, на которое может рассчитывать Москва».
Ответные действия, указывают эксперты, должны разрабатываться в тесной координации с американскими союзниками, особенно европейскими, которые участвуют в коллективном ядерном планировании через НАТО. Вашингтону следует «попросить» союзников по НАТО «разделить бремя» при осуществлении «мер реагирования».
Россия, пишут далее авторы, имела возможность законно выйти из договора, но предпочла отказаться от этого варианта, предпочтя вместо этого «нарушить договор тайно, возможно, надеясь избежать политических последствий». Однако русских на нарушении поймали, считают аналитики. И нет никакой причины, чтобы «отпустить их с крючка».
И вот список «эффективных мер», которые Вашингтон и его союзники могли бы принять по отношению к Москве.
Во-первых, администрация США должна модернизировать стратегические ядерные системы доставки. Речь идёт в первую очередь о новой крылатой ракете воздушного базирования (LRSO). «Россия развивает всё более сложные системы противовоздушной обороны, и LRSO предоставит нам возможность проникнуть в эту защиту», — указывают авторы.
Во-вторых, США и союзники должны улучшить свои воздушные и морские возможности нанесения традиционных ударов. Соединённым Штатам следует разработать традиционный (т. е. не ядерный) вариант LRSO для доставки обычных боеприпасов в диапазоне противостояния. Вашингтон мог бы помочь своим союзникам улучшить их возможности нанесения ударов с воздуха и с моря. Речь идёт об облегчённых условиях поставок союзникам варианта ракеты класса «воздух — земля» (JASSM-ER) и крылатой ракеты морского базирования «Томагавк».
В-третьих, следует напомнить России, что НАТО остаётся ядерным альянсом с соответствующими возможностями и политической решимостью.
В-четвёртых, США и НАТО должны использовать ограниченную защиту от крылатых ракет для обороны ключевых активов альянса в случае конфликта с Россией.
Все эти шаги допустимы в соответствии с договорами о сокращении стратегических вооружений (новый Договор СНВ) и будут основываться на существующих возможностях и программах, напоминают авторы.
Таким образом, заметим, эксперты рекомендуют Белому дому включить «пугалку» для русских на полную катушку, включая и ядерный аспект. Правда, последнее предупреждение будет мягким — в стиле «следует напомнить».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: Getty Images
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