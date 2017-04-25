Токио и Вашингтон договорились о тесном взаимодействии в связи с северокорейской проблемой
Секретарь Совбеза Японии Сётаро Яти и помощник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер сегодня провели телефонные переговоры по северокорейской проблеме, передает РИА Новости сообщение агентства «Киодо».
«Стороны договорились сохранять тесное взаимодействие в связи с угрозами, исходящими от ядерной и ракетной программ КНДР», – говорится в сообщении.
Ранее эксперты назвали дату 25 апреля как наиболее вероятную для проведения очередного (шестого) ядерного испытания или ракетного пуска в КНДР. В этот день отмечается 85-летие северокорейской армии.
Ранее Пентагон сообщил, что к берегам Корейского полуострова направлена ударная группа кораблей во главе с авианосцем «Карл Винсон», которая пробудет в регионе около месяца.
На борту авианосца находятся около 70-ти самолетов и вертолетов, в том числе 24 истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять противолодочных S-3A, десять заправщиков, самолеты-разведчики EA-6B и Е-2, а также противолодочные вертолеты SH-3H.
«Стороны договорились сохранять тесное взаимодействие в связи с угрозами, исходящими от ядерной и ракетной программ КНДР», – говорится в сообщении.
Ранее эксперты назвали дату 25 апреля как наиболее вероятную для проведения очередного (шестого) ядерного испытания или ракетного пуска в КНДР. В этот день отмечается 85-летие северокорейской армии.
Ранее Пентагон сообщил, что к берегам Корейского полуострова направлена ударная группа кораблей во главе с авианосцем «Карл Винсон», которая пробудет в регионе около месяца.
На борту авианосца находятся около 70-ти самолетов и вертолетов, в том числе 24 истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять противолодочных S-3A, десять заправщиков, самолеты-разведчики EA-6B и Е-2, а также противолодочные вертолеты SH-3H.
Использованы фотографии: U.S. Navy/ Matt Brown
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