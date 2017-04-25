14:22 25 апреля

Турция нанесла авиаудар по позициям Рабочей партии Курдистана в Ираке

Как сообщил медиацентр Патриотического союза Курдистана, турецкие самолеты нанесли авиаудар по району Шенгал (Синджар) на севере Ирака, который является одной из баз запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), погибли пять и ранено девять курдских ополченцев, передает РИА Новости . По утверждению турецких военных, бойцы Рабочей партии Курдистана поставляли оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы из Ирака и Сирии в Турцию, чтобы осуществить атаки на военные блокпосты.

Кроме того, по данным курдского агентства Firat, разрушена радиостанция Чира ФМ (Çira FM). По данным агентства, в авиаударе было задействовано одновременно 26 турецких военных самолетов.




Ранее стало известно об одновременном авиаударе по северу Сирии, где находятся отряды связанного с РПК ополчения YPG. По сообщению командования YPG, здесь также есть погибшие и раненые.

Турецкое командование заявляло о планах проведения военной операции в районах Шенгал (Синджар) и Кандиль на севере Ирака, которые Рабочая партия Курдистана использует для своих баз. По сообщениям курдских источников, в последние дни бомбардировки этих районов заметно усилились.

Использованы фотографии: yandex.ru/images› авиаудар Турции по северу Ирака
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Комментарии 7

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  1. Владимир 38 Сегодня, 11:47
    Что на это скажут сша они ведь союзники?
    Владимир 38
    1. сибиралт Сегодня, 12:03
      А что скажут американцы, не выгонять же Турцию из НАТО.
      сибиралт
    2. Incvizitor Сегодня, 13:09
      Они такие "союзники", что им наплевать на "союзников", если это расходится с их интересами.
      Incvizitor
  2. Платов Сегодня, 12:10
    Эрдоган психует)) Для амеров главное сирийских курдов не трогать-они же делят сирию для них...
    Платов
    1. avg-mgn Сегодня, 12:20
      Турция застыла в ожидании "адекватного ответа" неадекватного партнера. Трамп нервно закурил, Эрдоган хлопнул вискаря. LOL.
      avg-mgn
  3. Лёня Пантелеев Сегодня, 12:19
    Для 26 самолётов число потерь смехотворное у курдов.
    Лёня Пантелеев
  4. avg-mgn Сегодня, 12:22
    Главное - разрушена радиостанция Çira FM!
    avg-mgn
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