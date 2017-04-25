Турция нанесла авиаудар по позициям Рабочей партии Курдистана в Ираке
Как сообщил медиацентр Патриотического союза Курдистана, турецкие самолеты нанесли авиаудар по району Шенгал (Синджар) на севере Ирака, который является одной из баз запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), погибли пять и ранено девять курдских ополченцев, передает РИА Новости . По утверждению турецких военных, бойцы Рабочей партии Курдистана поставляли оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы из Ирака и Сирии в Турцию, чтобы осуществить атаки на военные блокпосты.
Кроме того, по данным курдского агентства Firat, разрушена радиостанция Чира ФМ (Çira FM). По данным агентства, в авиаударе было задействовано одновременно 26 турецких военных самолетов.
Ранее стало известно об одновременном авиаударе по северу Сирии, где находятся отряды связанного с РПК ополчения YPG. По сообщению командования YPG, здесь также есть погибшие и раненые.
Турецкое командование заявляло о планах проведения военной операции в районах Шенгал (Синджар) и Кандиль на севере Ирака, которые Рабочая партия Курдистана использует для своих баз. По сообщениям курдских источников, в последние дни бомбардировки этих районов заметно усилились.
Кроме того, по данным курдского агентства Firat, разрушена радиостанция Чира ФМ (Çira FM). По данным агентства, в авиаударе было задействовано одновременно 26 турецких военных самолетов.
Ранее стало известно об одновременном авиаударе по северу Сирии, где находятся отряды связанного с РПК ополчения YPG. По сообщению командования YPG, здесь также есть погибшие и раненые.
Турецкое командование заявляло о планах проведения военной операции в районах Шенгал (Синджар) и Кандиль на севере Ирака, которые Рабочая партия Курдистана использует для своих баз. По сообщениям курдских источников, в последние дни бомбардировки этих районов заметно усилились.
Использованы фотографии: yandex.ru/images› авиаудар Турции по северу Ирака
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