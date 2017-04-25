14:17 25 апреля

Анкара считает, что слова Трампа о геноциде армян основаны на дезинформации

Слова американского президента по поводу Дня памяти жертв геноцида армян основаны на дезинформации, передает РИА Новости заявление МИД Турции.



В понедельник Дональд Трамп отметил, что приветствует усилия Анкары и Еревана в признании «болезненной истории».


Сегодня мы помним и чтим память тех, кто пострадал в результате геноцида армян, одного из самых ужасных преступлений XX века. Я присоединяюсь к армянскому сообществу в Америке и по всему миру, оплакивая гибель ни в чем не повинных людей!
сказал президент США.

В турецком МИД слова Трампа назвали следствием пропаганды, которую ведут некие «армянские круги» в США. В министерстве выразили надежду, что администрация Трампа «не будет следовать за односторонним изложением истории со стороны этих кругов, которые известны своей склонностью к разжиганию ненависти».

В Анкаре напомнили, что в Константинопольском патриархате Армянской апостольской церкви прошла церемония в память об армянах, погибших во время Первой Мировой войны.

«В связи с годовщиной трагических событий президент Турции Тайип Эрдоган направил послание наместнику Константинопольского патриарха Армянской апостольской церкви, в котором отражена официальная позиция страны по этом вопросу», – говорится в сообщении МИД.

Напомним, факт геноцида армян признан многими странами, а также Европарламентом. Госдума РФ в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении». Турция традиционно отвергает все обвинения в геноциде.

Использованы фотографии: AP Photo / Evan Vucci
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Комментарии 16

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:15
    Понятно, что Эрдоган будет в штыки принимать геноцид против армянского населения. За полным признанием последуют юридически обоснованные претензии Армении к Турции. Но от истории ни куда не денешься. К слову будет сказано - сегодня ЕС закрывает глаза на чествование и возвеличивание пособников фашистов, а завтра вместе с этими фашистами попытается опять повоевать с Россией. И вот тогда, мне кажется, что ни каких трибуналов быть не должно. Только полное уничтожение заразы.
    rotmistr60
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:20
      сегодня ЕС закрывает глаза на чествование и возвеличивание пособников фашистов


      а вчера закрывали глаза на геноцид армян. все по плану

      Только полное уничтожение заразы.


      Европу любят наши правители. И даже Сталин не сровнял ее с землей.

      Когда в следующий раз пойдем в сапогах на Европу - не надо забывать об этом и сделать на ее месте подобие сирийского Алеппо или Дрездена времен ВОВ.

      Надо быть кровожаднее, тогда и отношение будет другое. Америка кинула ЯО на Японию - а они на нас лаят из-за островов

      О чем тут говорить? Доброта с Европой в отношениях - есть слабость и зло.





      с-т Petrov
    2. сибиралт Сегодня, 12:28
      Буквально час назад разговаривал на рынке с приезжими армянами из Карабаха (заходил пивка попить). Рассказывают, что обстрелы не прекращаются и каждый день гибнут по нескольку человек. Так, что геноцид продолжается при посредничестве Алиева.
      сибиралт
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:32
        Так, что геноцид продолжается при посредничестве Алиева.


        а я желаю им всем независимости от головы. Армян в стране живет меньше чем за границей. Каждая нация имеет то. что заслужила.

        И то что мы получили после 91 года - мы тоже заслужили.

        с приезжими армянами из Карабаха


        кому война, кому помидоры. Приехать в другую страну и на рынке рассказывать что дома стреляют. Это так классно.

        Конечно кто я такой чтоб осуждать, но мне сириец в кабинете пол года рассказывал о том что это не его война и за Асада он воевать не будет, в его селении игила режит головы, а он мне в кабинете рассказывает про то что Путин тиран и про Асада тоже самое

        Так же и с Карабаха армяне приезжают которые на рынок - это не их война. А база РФ там стоит. Наверное это будет наша война в случае чего, а армяне пока посидят в Ростове, поторгуют на рынке и расскажут всем про несправедливость жизни, про геноцид и про алиева

        под пивко в РФ от чего бы и не поговорить про жизнь "дома"



        с-т Petrov
        1. armenk Сегодня, 13:46
          а я желаю им всем независимости от головы. Армян в стране живет меньше чем за границей. Каждая нация имеет то. что заслужила.

          А вы не думаете, что это результат нашей общей истории? Вы хоть представляете сколько Русских там (на просторах бывшей Российской империи, где теперь турция) осталось и было уничтожено вместе с армянами, греками, асирийцами, езидами?

          Так же и с Карабаха армяне приезжают которые на рынок - это не их война. А база РФ там стоит. Наверное это будет наша война в случае чего, а армяне пока посидят в Ростове, поторгуют на рынке и расскажут всем про несправедливость жизни, про геноцид и про алиева


          В Карабахе "вашей" базы нет. База в Армении в том числе и потому что оно России так необходимо (возможно пока не вам лично). Это будет и вашей войной, в том случае, если сработает механизм ОДКБ и опять же потому что, такая договоренность РФ и РА.
          armenk
          1. с-т Petrov Сегодня, 14:08
            А вы не думаете, что это результат нашей общей истории?


            Все имеют то, что заслужили. И русские в России, и русские в Одессе и русские в Киеве.


            и армяне в Карабахе.

            Не нравилось жить под аббревиатурой из 4 букв - ловите. ну или ловим - я же тоже не с другой планеты

            В Карабахе "вашей" базы нет.


            я опечатался. В Армении база да. От турков щит да Азербайджана

            Это будет и вашей войной, в том случае, если сработает механизм ОДКБ


            сомнения в сработает есть. Сомнений в том что война будет наша - нет.

            с-т Petrov
        2. garnik Сегодня, 13:47
          Зря вы так ,разные люди бывают.Например сын российского миллиардера армянского происхождения был там. Родственники Габриелянова (лав ньюс) так же были на передовой.Армяне разные бывают.Есть Амшенские проживающие в Сочи и Ростове у которых нет связей с Арменией,они родом из Западной Армениии их речь не понятна для других армян.Но и среди них есть добровольцы.Летом у одного из таких отдыхал.
          garnik
          1. с-т Petrov Сегодня, 14:12
            Например сын российского миллиардера армянского происхождения был там.


            а миллионов там не было. Они тусуются красиво в разных странах и помнят о том что они славные армяне.

            Есть Амшенские проживающие в Сочи и Ростове у которых нет связей с Арменией


            они армяне и только потом русские. служил с такими - видел - знаю.

            Но и среди них есть добровольцы.


            их должно быть большинство.
            с-т Petrov
    3. рич Сегодня, 12:42
      Анкара считает, что слова Трампа о геноциде армян основаны на дезинформации

      Ну, Иванка не святая - все на свете знать не может, подсказала неправильно - подставила папу. С кем не бывает. fellow
      СNN срочно поднял старую скандальную историю, когда во время пребывания Трампа в Тбилисси , тот тайно встречался с неким Саркисом Аракеляном, после чего выдал свою знаменитую скандальную фразу: - "Армянский алфавит -самый древний в Европе, и второй в мире по древности после американского(!!!!????)". На что в Грузии вышел научно-исследовательский фильм "Америка-первая, Грузия-вторая" В котором обращаясь к президенту США авторы фильма заявляют следующее: -""Наш алфавит самый древний в Европе и это правда. Если кто-нибудь поставит этот факт под сомнение, то знайте — они лгут (!). Не слушайте никого, в особенности армян". Вот так! Немного и не мало! belay

      https://ru.armeniasputnik.am/world/20170213/63877
      94/tramp-trolling-video-gruziya-armyane.html
      рич
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:18
    Анкара считает, что слова Трампа о геноциде армян основаны на дезинформации

    Судя по роликам как турецкий спецназ расстреливает курдов в горах уже в наше время я бы этого не сказал.
    Резню гражданских армян турками да и хе хе теми же курдами в том числе скрыть невозможно.


    вот на эту тему ссылка...
    http://www.panarmenian.net/rus/details/238288/
    Тот же ЛЕХА
    1. Mystery12345 Сегодня, 12:36
      Анкара считает, что слова Трампа о геноциде армян основаны на дезинформации
      поляки тоже считают,что не было геноцида,не было гетто в варшаве,не жгли гитлеровцы в печах поляков,не травили в газ.камерах...память короче члена...
      Mystery12345
  3. GRF Сегодня, 12:18
    Совесть проснулась?
    Вряд ли...
    Тогда банальное - дели и властвуй...
    В данном случае нас с Арменией ...
    GRF
    1. Терский Сегодня, 12:31
      Цитата: GRF
      Совесть проснулась?

      Ага.., yes . У них где совесть была что то выросло, начиная с 42-го президента США была основана традиция: каждый год 24 апреля президент США выступает с традиционным заявлением о геноциде армян. С 1994 года по настоящее время уже три американских президента ежегодно в своей речи 24 апреля говорили о геноциде , произнеся при этом всевозможные слова и оценки, кроме слова "геноцид".
      Терский
      1. garnik Сегодня, 13:57
        С 1994 года по настоящее время уже три американских президента ежегодно в своей речи 24 апреля говорили о геноциде , произнеся при этом всевозможные слова и оценки, кроме слова "геноцид".
        ---------------------
        Было бы не плохо если бы президент России выступил с обращением к армянскому народу.В 1 Мировую войну вместе воевали на кавказском фронте,а геноцид последствие.... .
        garnik
  4. Комментарий был удален.
  5. ButchCassidy Сегодня, 13:08
    Было бы странно, если бы в Анкаре сказали другое.
    ButchCassidy
  6. armenk Сегодня, 13:27
    Печален факт спекуляции на горе и боли. США страна, где историчски оказалась много потомков жертв тех событий. Каждый президент США в своей предвыборной программе обещает признать геноцид армян на международном уровне (локально большинство штатов давным давно уже все признали), но после избрания забывает о предвыборных обещаниях. В этом плане Трамп не отличился от своих предшественников.

    Удел сильных признавать свои ошибки, но это не про турков. Пусть боятся и живут в страхе..

    И еще хотел одну вещь сказать, что уважая еврейский народ, который перенес многое и в том числе холокост, мне стыдно за их государство, которое до сих пор в силу политических актов купли продажи совести не признало факта геноцида армян. Хотел еще раз отметить, что речь не о простых людях, которые в большинстве своем разделяют нашу боль.
    armenk
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