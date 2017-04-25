Анкара считает, что слова Трампа о геноциде армян основаны на дезинформации
Слова американского президента по поводу Дня памяти жертв геноцида армян основаны на дезинформации, передает РИА Новости заявление МИД Турции.
В понедельник Дональд Трамп отметил, что приветствует усилия Анкары и Еревана в признании «болезненной истории».
В турецком МИД слова Трампа назвали следствием пропаганды, которую ведут некие «армянские круги» в США. В министерстве выразили надежду, что администрация Трампа «не будет следовать за односторонним изложением истории со стороны этих кругов, которые известны своей склонностью к разжиганию ненависти».
В Анкаре напомнили, что в Константинопольском патриархате Армянской апостольской церкви прошла церемония в память об армянах, погибших во время Первой Мировой войны.
«В связи с годовщиной трагических событий президент Турции Тайип Эрдоган направил послание наместнику Константинопольского патриарха Армянской апостольской церкви, в котором отражена официальная позиция страны по этом вопросу», – говорится в сообщении МИД.
Напомним, факт геноцида армян признан многими странами, а также Европарламентом. Госдума РФ в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении». Турция традиционно отвергает все обвинения в геноциде.
В понедельник Дональд Трамп отметил, что приветствует усилия Анкары и Еревана в признании «болезненной истории».
Сегодня мы помним и чтим память тех, кто пострадал в результате геноцида армян, одного из самых ужасных преступлений XX века. Я присоединяюсь к армянскому сообществу в Америке и по всему миру, оплакивая гибель ни в чем не повинных людей!сказал президент США.
В турецком МИД слова Трампа назвали следствием пропаганды, которую ведут некие «армянские круги» в США. В министерстве выразили надежду, что администрация Трампа «не будет следовать за односторонним изложением истории со стороны этих кругов, которые известны своей склонностью к разжиганию ненависти».
В Анкаре напомнили, что в Константинопольском патриархате Армянской апостольской церкви прошла церемония в память об армянах, погибших во время Первой Мировой войны.
«В связи с годовщиной трагических событий президент Турции Тайип Эрдоган направил послание наместнику Константинопольского патриарха Армянской апостольской церкви, в котором отражена официальная позиция страны по этом вопросу», – говорится в сообщении МИД.
Напомним, факт геноцида армян признан многими странами, а также Европарламентом. Госдума РФ в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении». Турция традиционно отвергает все обвинения в геноциде.
Использованы фотографии: AP Photo / Evan Vucci
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