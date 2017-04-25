Анкара считает, что слова Трампа о геноциде армян основаны на дезинформации

Сегодня мы помним и чтим память тех, кто пострадал в результате геноцида армян, одного из самых ужасных преступлений XX века. Я присоединяюсь к армянскому сообществу в Америке и по всему миру, оплакивая гибель ни в чем не повинных людей!

Слова американского президента по поводу Дня памяти жертв геноцида армян основаны на дезинформации, передает РИА Новости заявление МИД Турции.В понедельник Дональд Трамп отметил, что приветствует усилия Анкары и Еревана в признании «болезненной истории».сказал президент США.В турецком МИД слова Трампа назвали следствием пропаганды, которую ведут некие «армянские круги» в США. В министерстве выразили надежду, что администрация Трампа «не будет следовать за односторонним изложением истории со стороны этих кругов, которые известны своей склонностью к разжиганию ненависти».В Анкаре напомнили, что в Константинопольском патриархате Армянской апостольской церкви прошла церемония в память об армянах, погибших во время Первой Мировой войны.«В связи с годовщиной трагических событий президент Турции Тайип Эрдоган направил послание наместнику Константинопольского патриарха Армянской апостольской церкви, в котором отражена официальная позиция страны по этом вопросу», – говорится в сообщении МИД.Напомним, факт геноцида армян признан многими странами, а также Европарламентом. Госдума РФ в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении». Турция традиционно отвергает все обвинения в геноциде.