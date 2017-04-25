Взгляд обывателя: Россия – угроза №3 для США
Как сообщает интернет-портал MixedNews , YouGov недавно провел опрос среди американцев, согласно которому Россия занимает третью позицию в рейтинге врагов США.
Если ранее в качестве «самого главного врага» американские обыватели представляли Иран, то сейчас первое место занимает Северная Корея. В такой роли е видят 57% респондентов. Россия заняла третью строчку после Ирана, а Сирия перешла на четвертую позицию в списке (так указывает блог Visual Capitalist, хотя данные диаграммы явно противоречат этому: Россию опережают КНДР, Иран, Сирия и Ирак по уровню исходящей от них угрозы. - ВО).
Блог Visual Capitalist обобщил собранные по результатам опроса данные в диаграмме.
Считаете ли вы перечисленные ниже страны друзьями или врагами США? (% респондентов, выбравших категорию «враг»):
Иран занимал первое место в «стане врагов» США с 2006 по 2012 год, дольше, чем любая другая страна. Северная Корея, которая на текущий момент располагается на вершине списка, была врагом № 1 для американцев в 2005 году.
Если ранее в качестве «самого главного врага» американские обыватели представляли Иран, то сейчас первое место занимает Северная Корея. В такой роли е видят 57% респондентов. Россия заняла третью строчку после Ирана, а Сирия перешла на четвертую позицию в списке (так указывает блог Visual Capitalist, хотя данные диаграммы явно противоречат этому: Россию опережают КНДР, Иран, Сирия и Ирак по уровню исходящей от них угрозы. - ВО).
Блог Visual Capitalist обобщил собранные по результатам опроса данные в диаграмме.
Считаете ли вы перечисленные ниже страны друзьями или врагами США? (% респондентов, выбравших категорию «враг»):
Иран занимал первое место в «стане врагов» США с 2006 по 2012 год, дольше, чем любая другая страна. Северная Корея, которая на текущий момент располагается на вершине списка, была врагом № 1 для американцев в 2005 году.
Использованы фотографии: http://mixednews.ru/archives/118375
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