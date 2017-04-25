14:14 25 апреля

Взгляд обывателя: Россия – угроза №3 для США

Как сообщает интернет-портал MixedNews , YouGov недавно провел опрос среди американцев, согласно которому Россия занимает третью позицию в рейтинге врагов США.

Взгляд обывателя: Россия – угроза №3 для США


Если ранее в качестве «самого главного врага» американские обыватели представляли Иран, то сейчас первое место занимает Северная Корея. В такой роли е видят 57% респондентов. Россия заняла третью строчку после Ирана, а Сирия перешла на четвертую позицию в списке (так указывает блог Visual Capitalist, хотя данные диаграммы явно противоречат этому: Россию опережают КНДР, Иран, Сирия и Ирак по уровню исходящей от них угрозы. - ВО).


Блог Visual Capitalist обобщил собранные по результатам опроса данные в диаграмме.

Считаете ли вы перечисленные ниже страны друзьями или врагами США? (% респондентов, выбравших категорию «враг»):



Иран занимал первое место в «стане врагов» США с 2006 по 2012 год, дольше, чем любая другая страна. Северная Корея, которая на текущий момент располагается на вершине списка, была врагом № 1 для американцев в 2005 году.

Использованы фотографии: http://mixednews.ru/archives/118375
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 28

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  1. Ихрек Сегодня, 12:06
    А для американских стратегов Россия была и остаётся конечной целью, а всё остальное это подготовка к достижению этой цели. Специально создаётся пояс нестабильности вокруг России для легемитизации и наращивания своего военного присутствия у наших границ.
    Ихрек
    1. Комментарий был удален.
    2. сибиралт Сегодня, 12:13
      Теперь Ким Чен Ын на самом почетном месте. Зашугал мирового гегемона до смерти! belay
      сибиралт
      1. Mystery12345 Сегодня, 12:18
        Взгляд обывателя: Россия – угроза №3 для США "вирус "эбола" на каком теперь? what
        Mystery12345
        1. Login_Off Сегодня, 12:57
          Надо не просто задавать вопрос, а спрашивать, Где находятся США, и где находятся "враги".
          А затем спросить, почему они так считают!
          Потом задать вопрос, что там делают США.
          Думаю на первом месте у них стал бы Трамп, Клинтон, и т.д.

          А за одно и географию подтянули :)
          Login_Off
      2. Zoldat_A Сегодня, 12:29
        Олег, hi !
        Цитата: сибиралт
        Теперь Ким Чен Ын на самом почетном месте. Зашугал мирового гегемона до смерти! belay
        Подумать только - маленькая, технологически несопоставимая с Америкой КНДР тявкнула - и монстр дрожит от страха..... Ыну есть чем гордиться - даже Россия (единственная страна, которая может уничтожить США ФИЗИЧЕСКИ) - и то не так страшна и опасна для Америки, как Великий Чучха....
        Zoldat_A
  2. рич Сегодня, 12:07
    ОБОЗРЕВАТЕЛЬ THE HUFFINGTON POST ДЭН КОВАЛИК ОПРОВЕРГАЕТ РАСПРОСТРАНЁННОЕ В АМЕРИКЕ МНЕНИЕ, БУДТО РОССИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ ДЛЯ США: настоящую угрозу миру представляют США, а не Россия
    https://russian.rt.com/inot…

    Вот скажи мне американец… )). браво!!!, лучше и не скажешь
    рич
  3. Владимир 38 Сегодня, 12:10
    Еще не много такой оголтелой пропаганды и будем на 1месте
    Владимир 38
  4. Altona Сегодня, 12:18


    Ну чё вам сказать то, господа в Америке? Только это.
    Altona
  5. вован 80 Сегодня, 12:18
    блин , люди , давайте жить мирно. а если не хотят , весь мир в труху.....
    вован 80
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:20
    то сейчас первое место занимает Северная Корея. В такой роли е видят 57% респондентов

    Вот. что значит обработка через различные СМИ и подготовка общественного мнения перед возможной войне. В этом у американцев стоит поучиться.
    rotmistr60
  7. Вальцманюга Сегодня, 12:22
    Матрасня еще Дарт Вейдера и Саурона не победила не нужно им мешать , ведь настоящая война станет для них последним кошмаром .
    Вальцманюга
  8. Макаров Сегодня, 12:23
    как бараны - кого сказали бояться того и боятся...
    Макаров
  9. Серый брат Сегодня, 12:27
    Чет я не пойму, это оскорбление что ли?
    И как вообще Сирия или Ирак могут США угрожать?
    Хотя... если принять во внимание что большинство американцев тупые, то Иран от Ирака они стопудово не отличают.
    А сомалийцы на 6-й флот собираются напасть наверное.
    Ливия... да такой страны вообще нет - интересно сколько пожирателей гамбургеров знает почему так произошло.
    Серый брат
  10. AlexSteel Сегодня, 12:36
    Пропаганда работает...
    AlexSteel
  11. Masya Masya Сегодня, 12:39
    я злой и страшный серый волк! в американцах знаю толк! lol
    Masya Masya
  12. NordUral Сегодня, 12:40
    Чего еще ждать от зомбированных.
    NordUral
  13. _Ugene_ Сегодня, 12:42
    провел опрос среди американцев, согласно которому

    этот опрос показывает только то, что СМИ льют в уши обывателю и в каких пропорциях
    _Ugene_
  14. Шукшин Сегодня, 12:45
    Обидно даже, засудили однозначно.
    Шукшин
  15. К0щей Сегодня, 12:46
    да, Мордор пока еще не тот sad но ничего, Властелин уже взошел на трон, собирает назгулов и кует кольцо всевластья (здесь должен быть демонический хохот) laughing
    К0щей
    1. yehat Сегодня, 13:09
      там все круче - Саруман в кндр, уругхаи в китае, а в Мордоре Путин, плюс в Казахстане недобитки орков, в восточной Европе не перевелись отщепенцы темные эльфы. Если все соберутся, конец средиземью.
      yehat
  16. Vz.58 Сегодня, 12:52
    Самое страшное для США, это когда вся Российская "элита" переедет с рублёвки в USA. Закопали Россию, закопают и США. Артисты, там разные, посланцы выбранные. Дети там уже, в США, для российских слуг народа, папиков, гражданство обеспечивают. Во, и завоёвывать на надо. Сами сдадут. А на пустую территорию только китайцы и двинутся, и будут российских старушек с руки кормить, коль те , кого "выбирали" на Россию кладут. Остальные? Тех, которые останутся, нужно будет, по экономическим причинам, быстро похоронить продуктами китайского ширпотреба. А Вы всё:"Америка виновата!"
    Vz.58
  17. изя топ Сегодня, 13:01
    чёйта нас так унизили belay angry
    изя топ
  18. Incvizitor Сегодня, 13:07
    Россию опережают КНДР, Иран, Сирия и Ирак по уровню исходящей от них угрозы. - ВО

    Что то мне стыдно что террористы №1 нас главной угрозой себе не считают, не дорабатываем.
    Incvizitor
  19. птс-м Сегодня, 13:11
    А для меня пеньдостан первый враг России,остальную шушеру за людей не считаю.России надо меньше иметь сантиментов и побольше ЖЕСТКОСТИ и ЖЕСТОКОСТИ к иностранцам.А то так и будут ,ноги обтирать и плевать в физиономию.
    птс-м
  20. Дмитрiy Сегодня, 13:30
    А в скольких странах сша Враги на 1 месте
    Дмитрiy
  21. ГУМАНОИД Сегодня, 13:41
    У нас приоритеты не меняются,для нас США как были на первом месте,так и остаются hi
    ГУМАНОИД
  22. wasjasibirjac Сегодня, 13:46
    даже как то обидно - фактически Россия единственная страна в мире способная уничтожить США военным путем. Китай может ЭТО сделать экономически. а нас сравнивают с каким-то Сомали. Китай же вообще чуть ли не союзник, всего 11%. несерьезные люди эти американцы с.корея, ирак, иран, сомали, самые страшные враги США. Как там латынь говорит - о том, кто ты есть говорят твои враги? angry
    wasjasibirjac
  23. askort154 Сегодня, 13:48
    Как тут не вспомнить Задорнова ?! ...... fool
    Угроза для безопасности США : Китай - 11%, Сомали - 20 %.. belay
    askort154
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