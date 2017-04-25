14:22 25 апреля

В ВВО впервые за несколько лет проходят стажировку будущие вертолетчики

Впервые за последние годы в соединение армейской авиации ВВО прибыли для прохождения стажировки курсанты Сызранского училища летчиков, передает ТАСС сообщение пресс-службы округа.

В ВВО впервые за несколько лет проходят стажировку будущие вертолетчики


Согласно информации, курсанты изучают технические характеристики вертолетов и оттачивают технику пилотирования боевых машин.


«Будущие офицеры уже приступили к проведению первых самостоятельных практических полетов на ударных боевых вертолетах Ми-24, транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8АМТШ и разведывательно-ударных вертолетах Ка-52. Стажеры-летчики выполнили свои первые практические полеты под руководством опытных инструкторов и офицеров наставников. Всего в соединения армейской авиации Восточный военный округа прибыли около двух десятков молодых летчиков-стажеров», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что «оттачивая навыки пилотирования, стажеры выполняют полеты по кругу, отрабатывают висение в воздухе, осуществляют "полеты в зону" и по заданному маршруту, учатся навигации, разведке, ориентированию на незнакомой местности, отрабатывают заходы на посадку и другие приемы».

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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Комментарии 7

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  1. LostCoast Сегодня, 13:06
    За сегодня это самая хорошая новость good
    LostCoast
    1. рич Сегодня, 13:18
      Нет. Самая хорошая новость за сегодня - это то, что в ВВО вообще есть военные летчики good
      рич
  2. aliis-M Сегодня, 13:12
    впервые за несколько лет

    Это несколько лет ВВО не получал новых лётчиков? recourse это нормально? или?..
    aliis-M
    1. Zaurbek Сегодня, 13:34
      с военными летчиками сейчас дефицит...
      Zaurbek
  3. klaus16 Сегодня, 13:49
    Чёто новенькое! Почему только 20 человек? И зачем их таскать в ВВО? Они всё эти упражнения выполняют и на сызранских аэродромах. 2 курс- первичное обучение. 3 курс- специфика, но тоже обучение. 4 курс- всё, что забыли за 7 месяцев восстанавливают. И видимо на 4 курсе их и погонят в гарнизон. Нафига? Они через 3-4 месяца уже сами разъедутся по гарнизонам.
    klaus16
    1. комДив Сегодня, 14:11
      ничего нового. Всегда так было, практика в войсках - важный элемент обучения.
      Я в свое время, из Харькова ездил на сержантскую практику на третьем курсе в Бологое. А на офицерскую практику нас везли в Красноярский край, в Ужур.
      комДив
  4. Галеон Сегодня, 14:08
    Чистого неба пацанам!
    Галеон
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