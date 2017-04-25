В ВВО впервые за несколько лет проходят стажировку будущие вертолетчики
Впервые за последние годы в соединение армейской авиации ВВО прибыли для прохождения стажировки курсанты Сызранского училища летчиков, передает ТАСС сообщение пресс-службы округа.
Согласно информации, курсанты изучают технические характеристики вертолетов и оттачивают технику пилотирования боевых машин.
«Будущие офицеры уже приступили к проведению первых самостоятельных практических полетов на ударных боевых вертолетах Ми-24, транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8АМТШ и разведывательно-ударных вертолетах Ка-52. Стажеры-летчики выполнили свои первые практические полеты под руководством опытных инструкторов и офицеров наставников. Всего в соединения армейской авиации Восточный военный округа прибыли около двух десятков молодых летчиков-стажеров», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что «оттачивая навыки пилотирования, стажеры выполняют полеты по кругу, отрабатывают висение в воздухе, осуществляют "полеты в зону" и по заданному маршруту, учатся навигации, разведке, ориентированию на незнакомой местности, отрабатывают заходы на посадку и другие приемы».
Согласно информации, курсанты изучают технические характеристики вертолетов и оттачивают технику пилотирования боевых машин.
«Будущие офицеры уже приступили к проведению первых самостоятельных практических полетов на ударных боевых вертолетах Ми-24, транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8АМТШ и разведывательно-ударных вертолетах Ка-52. Стажеры-летчики выполнили свои первые практические полеты под руководством опытных инструкторов и офицеров наставников. Всего в соединения армейской авиации Восточный военный округа прибыли около двух десятков молодых летчиков-стажеров», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что «оттачивая навыки пилотирования, стажеры выполняют полеты по кругу, отрабатывают висение в воздухе, осуществляют "полеты в зону" и по заданному маршруту, учатся навигации, разведке, ориентированию на незнакомой местности, отрабатывают заходы на посадку и другие приемы».
Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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