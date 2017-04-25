В Мексике неизвестные похитили радиоактивный иридий-192
В Мексике неизвестные похитили радиоактивный иридий. Об этом в своем аккаунте в «Твиттере» сообщил глава национальной экстренной службы Луис Фелипе Пуэнте и говорится на сайте МВД Мексики. Поиски украденных материалов и режим тревоги объявлены сразу в девяти штатах страны: Дуранго, Гуанахуто, Мичоакан, Агуаскальентес, Халиско, Колима, Наярит и Закатекас, передает информационное агенство "RNS"
Как говорится в сообщении, Национальная комиссия по ядерной безопасности получила сообщение от компании Tecnología No Destructiva, согласно которому неизвестные угнали пикап Nissan NP цвета «белый металлик». В этом пикапе в защищенном контейнере перевозился радиоактивный иридий-192.
Иридий-192 относится ко второй категории радиационных объектов, то есть не представляет для человека опасности в случае соблюдения правил хранения в специальном контейнере и транспортировки. Однако иридий вне контейнера может представлять опасность для человека, находящегося рядом с материалом от нескольких минут до часа и не снабженного нужными средствами защиты. Степень вреда зависит от ряда факторов, включая прочность и возраст материала.
Ранее аналогичный инцидент произошел в Мексике 15 февраля этого года. В феврале 2016 года контейнер с радиоактивными материалами пропал в Ираке, однако был найден на обычной заправке. Ранее иридий-192 неоднократно пропадал на территории США, Великобритании, Ирака и других стран. Спецслужбы и правоохранители разных стран неоднократно заявляли, что иридий-192 можно использовать для создания «грязной» бомбы — обычной взрывчатки с добавлением радиоактивного материала, служащего заражением территории вокруг взрыва.
Как говорится в сообщении, Национальная комиссия по ядерной безопасности получила сообщение от компании Tecnología No Destructiva, согласно которому неизвестные угнали пикап Nissan NP цвета «белый металлик». В этом пикапе в защищенном контейнере перевозился радиоактивный иридий-192.
Иридий-192 относится ко второй категории радиационных объектов, то есть не представляет для человека опасности в случае соблюдения правил хранения в специальном контейнере и транспортировки. Однако иридий вне контейнера может представлять опасность для человека, находящегося рядом с материалом от нескольких минут до часа и не снабженного нужными средствами защиты. Степень вреда зависит от ряда факторов, включая прочность и возраст материала.
Ранее аналогичный инцидент произошел в Мексике 15 февраля этого года. В феврале 2016 года контейнер с радиоактивными материалами пропал в Ираке, однако был найден на обычной заправке. Ранее иридий-192 неоднократно пропадал на территории США, Великобритании, Ирака и других стран. Спецслужбы и правоохранители разных стран неоднократно заявляли, что иридий-192 можно использовать для создания «грязной» бомбы — обычной взрывчатки с добавлением радиоактивного материала, служащего заражением территории вокруг взрыва.
Использованы фотографии: © AP Photo / Gustavo Aguado
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