14:18 25 апреля

В Мексике неизвестные похитили радиоактивный иридий-192

В Мексике неизвестные похитили радиоактивный иридий. Об этом в своем аккаунте в «Твиттере» сообщил глава национальной экстренной службы Луис Фелипе Пуэнте и говорится на сайте МВД Мексики. Поиски украденных материалов и режим тревоги объявлены сразу в девяти штатах страны: Дуранго, Гуанахуто, Мичоакан, Агуаскальентес, Халиско, Колима, Наярит и Закатекас, передает информационное агенство "RNS"

Как говорится в сообщении, Национальная комиссия по ядерной безопасности получила сообщение от компании Tecnología No Destructiva, согласно которому неизвестные угнали пикап Nissan NP цвета «белый металлик». В этом пикапе в защищенном контейнере перевозился радиоактивный иридий-192.




Иридий-192 относится ко второй категории радиационных объектов, то есть не представляет для человека опасности в случае соблюдения правил хранения в специальном контейнере и транспортировки. Однако иридий вне контейнера может представлять опасность для человека, находящегося рядом с материалом от нескольких минут до часа и не снабженного нужными средствами защиты. Степень вреда зависит от ряда факторов, включая прочность и возраст материала.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Мексике 15 февраля этого года. В феврале 2016 года контейнер с радиоактивными материалами пропал в Ираке, однако был найден на обычной заправке. Ранее иридий-192 неоднократно пропадал на территории США, Великобритании, Ирака и других стран. Спецслужбы и правоохранители разных стран неоднократно заявляли, что иридий-192 можно использовать для создания «грязной» бомбы — обычной взрывчатки с добавлением радиоактивного материала, служащего заражением территории вокруг взрыва.

Использованы фотографии: © AP Photo / Gustavo Aguado
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Комментарии 18

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  1. Владимирец Сегодня, 13:12
    Рискну предположить, что целью кражи был пикап, а не иридий. smile
    Владимирец
    1. Zibelew Сегодня, 13:12
      Контейнер, возможно, просто поехал в соседнюю страну навестить бабушку
      Zibelew
    2. Александр романов Сегодня, 13:17
      Цитата: Владимирец
      Рискну предположить, что целью кражи был пикап, а не иридий.

      Рискну предположить,что целью была марихуана ,а не пикап
      Александр романов
      1. НасРать Сегодня, 13:21
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Владимирец
        Рискну предположить, что целью кражи был пикап, а не иридий.

        Рискну предположить,что целью была марихуана ,а не пикап

        Ещё, возможно хотели деньжат подрубить...

        А контейнер вскрыли - денег нет... вот, день неудачный! wassat
        НасРать
        1. Александр романов Сегодня, 13:23
          Цитата: НасРать
          Ещё, возможно хотели деньжат подрубить...

          Где Мексика ,а где деньги .Ну ?
          Александр романов
          1. НасРать Сегодня, 13:25
            Цитата: Александр романов
            Цитата: НасРать
            Ещё, возможно хотели деньжат подрубить...

            Где Мексика ,а где деньги .Ну ?

            И то верно.... но контейнер... контейнер застил глаза ! Коварный!
            НасРать
          2. АВП 518 Сегодня, 13:33
            Цитата: Александр романов
            Где Мексика ,а где деньги .Ну ?

            Как говорится не по Хуану сомбреро!Привет Сань,у знакомых в Мексике сперли домкрат из прокатного джипа после того как не смогли угнать.
            АВП 518
            1. Александр романов Сегодня, 13:51
              Цитата: АВП 518
              ,у знакомых в Мексике

              Саня , я сильно стесняюсь у тебя спросить,а в Антарктиде у тебя случаино нет своих людей? Пингвина хочу откушать
              Цитата: АВП 518
              сперли домкрат из прокатного джипа после того как не смогли угнать.

              А вот в школе,нужно было учиться,а не фигнеи страдать.Тогда бы всё получилось.Привет laughing
              Александр романов
      2. рич Сегодня, 13:31
        Посмешило то, что - Похищенный контейнер принадлежит компании, которая занимается работами по государственному контролю за радиоактивными материалами
        https://rg.ru/2017/04/25/v-meksike-ugnali-avtomob
        il-s-radioaktivnymi-materialami.html
        рич
      3. АВП 518 Сегодня, 13:39
        Цитата: Александр романов
        Рискну предположить,что целью была марихуана ,а не пикап

        Не целью а причиной laughing
        АВП 518
    3. Jovanni Сегодня, 13:20
      Ха! Белый металлик, Nissan NP, да в Мексике это просто сказка! А иридий - в текилу...
      Jovanni
      1. АВП 518 Сегодня, 13:34
        Цитата: Jovanni
        Белый металлик, Nissan NP, да в Мексике это просто сказка!

        АВП 518
        1. Александр романов Сегодня, 13:57
          [quote=АВП 518][quote=Jovanni]Белый металлик, Nissan NP, да в Мексике это просто сказка![/quote]
          Кому 1 300 000
          Александр романов
  2. Olegater Сегодня, 13:12
    Интересно, где "всплывет" этот иридий. Предлагаю провести опрос викторину.
    В Сирии -
    Вна 404 -
    В Ливии -
    Olegater
    1. Владимирец Сегодня, 13:15
      Цитата: Olegater
      Предлагаю провести опрос викторину.
      В Сирии -
      Вна 404 -
      В Ливии -

      Вариант четыре - "на обычной заправке."
      Владимирец
      1. рич Сегодня, 13:42
        Это серьезное преступление перед человечеством и затрагивает интересы Соединеных штатов Америки - сделал заявление Трамп. Иванка просит папу срочно нанести удар томагавками по стоянке с которой был угнан этот пикап. Удар США по мексиканскому режиму немедленно получил поддержку внутри страны от многих сенаторов и членов Палаты представителей. В то же время многие считают, что президенту необходимо сначала обращаться к Конгрессу, прежде чем случатся новые атаки, сообщает CNN. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобряет ракетную атаку Трампа по автостоянке в Мексике wassat
        рич
        1. avg-mgn Сегодня, 13:49
          Сперли в Мексике, а ударят по Сирии, потом конгресс конечно поправит, мол не туда пульнули, снова жахнут по Сирии и снова конгресс ... А контйнер не найдут, пока сам не всплывет.
          avg-mgn
  3. Серый брат Сегодня, 13:14
    Тачку они угнали, а не иридий украли. Выбросят наверняка - вещь в хозяйстве бесполезная, продать трудно.
    Радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике. В апреле 2016 года власти юго-восточного мексиканского штата Табаско обнаружили контейнер с опасным радиоактивным иридием-192, который был похищен неизвестными из перевозившего его грузовика. В начале 2015 года был отмечен случай пропажи иридия-192 в штате Идальго. Летом 2014 года был похищен контейнер с 20 килограммами радиоактивных изотопов иридия, а в конце 2013 года — контейнер с кобальтом-60. Грузы в итоге были найдены, в одном случае похитители были госпитализированы из-за облучения.
    Серый брат
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