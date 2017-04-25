14:22 25 апреля

В Каспийской флотилии началась проверка боеготовности

В соединениях и частях Каспийской флотилии началась внезапная проверка боеготовности, боевые корабли вышли в море, передает ТАСС сообщение пресс-службы Южного военного округа.

В Каспийской флотилии началась проверка боеготовности


В учении задействованы ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала",
говорится в релизе ЮВО.


Согласно информации, «также проверяются действия экипажей базовых и рейдовых тральщиков, противодиверсионного катера "Грачонок", судов гидрографической службы и вспомогательного флота».

«В ходе начального этапа проверки экипажи кораблей отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу», – отметили в округе.

Затем «корабельные группировки флотилии массово вышли из пунктов базирования, совершили переход в районы рассредоточения и приступили к учениям по охране и обороне кораблей на незащищенном рейде», рассказали в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. RealTor Сегодня, 13:31
    Давайте, посоны, лупассьте "Калибрами"
    RealTor
    1. рич Сегодня, 14:01
      Не волнуйтесь, посоны все сделают как надо, сначала запосонят лупассами, а потом залупясят "Калибрами". Главное, чтобы не залупассили посонами. drinks
      рич
  2. Шукшин Сегодня, 13:52
    В Эстонии, у летчиков Ф-35 началась диарея.
    Шукшин
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