В Каспийской флотилии началась проверка боеготовности
В соединениях и частях Каспийской флотилии началась внезапная проверка боеготовности, боевые корабли вышли в море, передает ТАСС сообщение пресс-службы Южного военного округа.
Согласно информации, «также проверяются действия экипажей базовых и рейдовых тральщиков, противодиверсионного катера "Грачонок", судов гидрографической службы и вспомогательного флота».
«В ходе начального этапа проверки экипажи кораблей отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу», – отметили в округе.
Затем «корабельные группировки флотилии массово вышли из пунктов базирования, совершили переход в районы рассредоточения и приступили к учениям по охране и обороне кораблей на незащищенном рейде», рассказали в пресс-службе.
В учении задействованы ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала",говорится в релизе ЮВО.
Согласно информации, «также проверяются действия экипажей базовых и рейдовых тральщиков, противодиверсионного катера "Грачонок", судов гидрографической службы и вспомогательного флота».
«В ходе начального этапа проверки экипажи кораблей отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу», – отметили в округе.
Затем «корабельные группировки флотилии массово вышли из пунктов базирования, совершили переход в районы рассредоточения и приступили к учениям по охране и обороне кораблей на незащищенном рейде», рассказали в пресс-службе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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