Террористы пытаются сорвать перепись в Пакистане

Информационное агентство Reuters со ссылкой на пакистанские источники сообщает об очередном террористическом акте в Пакистане. Взрыв прогремел на северо-востоке страны. Террористы привели в действие взрывное устройство, которое находилось рядом с микроавтобусом. В результате теракта по меньшей мере десять человек погибли, восемь получили ранения. Состоянии 4-х из них оценивается как тяжёлое. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.По предварительной информации, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Местом взрыва является территория так называемой «зоны племён». Это территория, находящаяся на границе с Афганистаном, статус которой обсуждается пакистанским правительством.Отмечается, что в автобусе находились люди, которые участвуют в проведении переписи в Пакистане. Это первая с конца 90-х годов перепись в этой стране. По некоторым данным, официальный Исламабад по результатам переписи может присоединить «зону племён» к провинции Хайбер-Пахтунхва.Необходимо отметить, что теракт произошёл спустя несколько часов после публикации в пакистанских СМИ сведений о перехватах разведкой контактов между представителями террористических группировок. В результате было выяснено, что в Пакистане набирает активность ИГИЛ (запрещено в РФ).На данный момент ответственность за теракт в Пакистане не взят ни одной из террористических группировок.