14:25 25 апреля

Террористы пытаются сорвать перепись в Пакистане

Информационное агентство Reuters со ссылкой на пакистанские источники сообщает об очередном террористическом акте в Пакистане. Взрыв прогремел на северо-востоке страны. Террористы привели в действие взрывное устройство, которое находилось рядом с микроавтобусом. В результате теракта по меньшей мере десять человек погибли, восемь получили ранения. Состоянии 4-х из них оценивается как тяжёлое. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

Террористы пытаются сорвать перепись в Пакистане


По предварительной информации, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Местом взрыва является территория так называемой «зоны племён». Это территория, находящаяся на границе с Афганистаном, статус которой обсуждается пакистанским правительством.
Отмечается, что в автобусе находились люди, которые участвуют в проведении переписи в Пакистане. Это первая с конца 90-х годов перепись в этой стране. По некоторым данным, официальный Исламабад по результатам переписи может присоединить «зону племён» к провинции Хайбер-Пахтунхва.


Необходимо отметить, что теракт произошёл спустя несколько часов после публикации в пакистанских СМИ сведений о перехватах разведкой контактов между представителями террористических группировок. В результате было выяснено, что в Пакистане набирает активность ИГИЛ (запрещено в РФ).

На данный момент ответственность за теракт в Пакистане не взят ни одной из террористических группировок.



Использованы фотографии: BBC News
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Комментарии 3

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  2. Искандер Ш Сегодня, 13:35
    взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Местом взрыва является территория так называемой «зоны племён»



    Пакистану указали на дверь. В данном случае не теракт, а военное столкновение.
    Искандер Ш
    1. сибиралт Сегодня, 14:05
      А чего там переписывать? 100% мусульмане, или Ганг перекроим от Индии. laughing
      сибиралт
    2. рич Сегодня, 14:17
      Искандер Ш: Пакистану указали на дверь. В данном случае не теракт, а военное столкновение

      Какое на фиг, военное столкновение. Провинция Хайбер-Пахтунхва. "Зона племен". По обе стороны границы пуштуны. Талибан для них, как красный воздушный шарик во время первомайской демострации, как пряник на полдник в пионерском лагере.
      Подозреваю, что это ИГ мстит талибам за их недавние победы. ИГ всегда к террору прибегают когда на поле сражения бессильны. А вот талибов ругали за все: и за разрушение статуй и за жестокость, и за религиозный экстремизм, и за то и за се, за все короче ....кроме терактов. Талибан ими принципиально не занимается. Так же как и ополченцы ЛДНР.
      рич
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