Монголия попросила Россию вооружить войска ПВО

Я информировал министра обороны о том, что у нас разработана основа военной политики Монголии, в соответствии с которой принят пакет законов об обороне. И определены конкретные задачи Вооруженных сил. В связи с этим мы просили поддержку российской стороны о перевооружении и усилении наших Вооруженных сил, в частности вновь созданных войск противовоздушной обороны,

Мы весьма признательным правительству РФ за то, что подготовка военных кадров осуществляется на льготной или безвозмездной основе,