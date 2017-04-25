14:22 25 апреля

Монголия попросила Россию вооружить войска ПВО

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В преддверии VI Московской конференции по международной безопасности Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился с главой военного ведомства Монголии Бадмаанямбуугийном Бат-Эрдэнэ, передает РИА Новости

Как заявил глава военного ведомства Монголии Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ, в ходе встречи Монголия попросила Минобороны РФ помочь с вооружением вновь созданных войск противовоздушной обороны.

Монголия попросила Россию вооружить войска ПВО



Я информировал министра обороны о том, что у нас разработана основа военной политики Монголии, в соответствии с которой принят пакет законов об обороне. И определены конкретные задачи Вооруженных сил. В связи с этим мы просили поддержку российской стороны о перевооружении и усилении наших Вооруженных сил, в частности вновь созданных войск противовоздушной обороны,
— сказал Бат-Эрдэнэ.

Он напомнил, что Россия оказывает "очень большую помощь и поддержку" подготовкой военных кадров, в настоящее время в более чем 20 высших учебных военных заведениях России обучается около 350 военнослужащих Вооруженных сил Монголии.

Мы весьма признательным правительству РФ за то, что подготовка военных кадров осуществляется на льготной или безвозмездной основе,
— отметил он.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 29
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  1. nizhegorodec Сегодня, 13:44 Новый
    А куда ж они старое ПВО дели? Вооружали их вооружали...
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    nizhegorodec
    1. cniza Сегодня, 13:49 Новый
      Как то надо помочь , не все сразу постепенно , но Монголы нам очень помогали во время ВОВ.
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      cniza
      1. Чеширский Сегодня, 13:56 Новый
        Монголы нам очень помогали во время ВОВ.

        Так то оно так, но сейчас у монголов есть совместный с китайцами проект строительства каскада ГЭС, который погубит Байкал. Логично было бы увязать помощь с решением данного вопроса.
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        Чеширский
      2. Zoldat_A Сегодня, 14:09 Новый
        Цитата: cniza
        Как то надо помочь , не все сразу постепенно , но Монголы нам очень помогали во время ВОВ.
        У меня и отец, и дед ОЧЕНЬ тепло отзывались о полушубках из монгольских баранов. Конечно, на них написано не было и сертификатов никаких не было, чтобы понять, откуда шкуры идут. Но все знали.
        А Бадмаанямбуугийн - всё равно прикольно.... lol Бедный Сергей Кужегетович! Если у этого Бадмаанямбуугийна ещё и отчество наподобие имеется - как с ним переговоры вести? lol
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        Zoldat_A
      3. НасРать Сегодня, 14:11 Новый
        ПОТРЯСАЮЩАЯ, ПОЧТИ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НАШЕГО ЧЕЛОВЕКА В МОНГОЛИИ...

        http://zagopod.com/blog/43913108130/Potryasayusch
        aya,-pochti-fantasticheskaya-istoriya-nashego-che
        lo
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        НасРать
    2. xetai9977 Сегодня, 13:50 Новый
      А с кем они воевать собрались? С КНР и РФ? Других нет там. Лучше бы им армию распустить.как бесперспективную, всё равно с КНР и РФ им не справится, и оставить чисто полицейские силы. Сэкономят очень большие деньги!
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      xetai9977
      1. Minus Сегодня, 13:55 Новый
        Ну может к ОДКБ присоединится надумали... Мало ли что... Мелкий был, но хорошо помню как уничтожали в Абакане танки из состава выведенной из Монголии 39 армии...
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        Minus
      2. Лёня Пантелеев Сегодня, 13:57 Новый
        А распил тогда как?
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        Лёня Пантелеев
      3. Telur Сегодня, 14:00 Новый
        Расширение радиолокационных полей обзора для нашей обороны тоже выгодно. Кроме того, правила "природа не любит пустоты" и "свято место пусто не бывает" действует, особенно в большой политике.
        Вспомните афганистан, когда оттуда ушли мы, туда пришли пин*досы.
        Хотите что бы и в монголии они завелись?
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        Telur
        1. Zoldat_A Сегодня, 14:13 Новый
          Цитата: Telur
          Хотите что бы и в монголии они завелись?

          Хорошая фраза! good .
          В другой ситуации я бы сказал, что заводятся только тараканы, но в случае с Америкой - именно заводятся. И уж лучше тараканы, чем американцы. Тараканов хоть дустом вывести можно, а американцы заведутся - только напалмом...
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          Zoldat_A
        2. Minus Сегодня, 14:13 Новый
          В Монголию лезут китайцы. Да ладно бы в Монголию... Они активно продвигают свои интересы в Тыве...
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          Minus
      4. Orionvit Сегодня, 14:03 Новый
        А что они там там защищать собрались? У них есть что то ценное, кроме гор и пустынь, кому они нужны (кроме китайцев конечно)? Да и плотность населения всего 1,8 чел. на кв.км. Меньше наверное только в антарктиде. Или сладкое слово - халява, или поиграть с очень дорогими игрушками? Помочь можно, за деньги, а то как заигрывать со штатами, так это нормально, а как помочь, так это Россия.
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        Orionvit
        1. Громобой Сегодня, 14:14 Новый
          Цитата: nizhegorodec
          А куда ж они старое ПВО дели?

          Прибедняются,353 отд.дивизион ПВО живее всех живых и ПЗРК на складах О-ГО-ГО.
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          Громобой
        2. Zoldat_A Сегодня, 14:20 Новый
          Цитата: Orionvit
          Помочь можно, за деньги.

          Не переживайте - монголам есть, чем платить. У них там одних баранов столько, что у нас даже кошек в дублёнки одеть можно. А молибден, золото? У меня брат в советское ещё время там медный комбинат строил... Основная проблема у них - дороги и электричество. Сами не могут - на баранах АЭС не построишь... Помочь - так им ещё вредные поляки завидовать будут и скаклы на заработки побегут...
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          Zoldat_A
    3. maxim947 Сегодня, 14:19 Новый
      Опять "помочь" , а где совместное обоюдовыгодное соглашение?
      Если денег нет, то есть вопросы по Байкалу, по урановым месторождениям и т.п.
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      maxim947
  2. Приговор Сегодня, 13:46 Новый
    Монголы наши давние союзники и по уму надо бы помочь. Вот только один вопрос: где взять деньги, которых самим катастрофически не хватает? Система ПВО страны - штука не дешёвая.
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    Приговор
    1. nik-karata Сегодня, 13:57 Новый
      не кажется ли Вам, что у нас слишком много союзников, которые просят РФ о помощи??? Но вот наши Российские пенсионеры, судя по политике правительства РФ, ну никак (от слова СОВСЕМ) союзниками РФ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ! Да и до малоимущего населения помощь не доходит... и малоимущего населения становится всё больше... в общем, глядя на внешнюю политику государства, население РФ тоже не является союзником РФ. Тавтология какая-то...((( грех матькаться am
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      nik-karata
    2. Чеширский Сегодня, 13:57 Новый
      Деньги взять из недр Монголии, как всегда все делали. hi
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      Чеширский
  3. yehat Сегодня, 13:52 Новый
    вооружение поставлять им нужно, но не бесплатно и с условиями сохранения тайны конструкций.
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    yehat
  4. soroKING Сегодня, 13:53 Новый
    вот жеж имечко...не выговоришь - конями разорвут wassat
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    soroKING
  5. Шукшин Сегодня, 13:53 Новый
    Монголия страна которая бескорыстно помогала СССР во второй мировой войне.
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    Шукшин
    1. Minus Сегодня, 14:02 Новый
      Имел возможность для общения с монголами. вывод один- действительно дружественный и братский народ, в отличии от многих тувинцев... В Туве и сейчас на улицу ночью во многих местах лучше не выходить...
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      Minus
  6. Лёня Пантелеев Сегодня, 13:56 Новый
    Бадмаанямбуугийн, какое звучное и легко произносимое имя!
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    Лёня Пантелеев
  7. donavi49 Сегодня, 14:09 Новый
    Монголия граничит только с двумя государствами. И близко транзитно сообщается с Казахстаном. Все. До других соседей-агрессоров сотни километров.

    Армия у них декларативно-музейная.

    Если они собрались участвовать в международных операциях за рубежом, то логичнее закупить хоть на тактическую группу (с батальон) - танков, артиллерии, снаряги, да еще десяток Ми-35/28/8АМТШ.

    ПВО - тем более, они расчитывают на б/у из наличия, им не поможет в любом случае.
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    donavi49
  8. 1536 Сегодня, 14:10 Новый
    В своё время (к 1988-му году - кульминация горбачевского предательства) Монголия входила в Забайкальский военный округ, и в его подчинении находилась группировка советских войск в Монголии в лице 39-й общевойсковой армии со штабом в Улан-Баторе, имевшей, в свою очередь, в своем составе несколько соединений ПВО. Пора бы все это возродить, тем более, если монгольские товарищи не против. По-моему, это единственный наш надежный союзник в Азии.
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    1536
  9. 72jora72 Сегодня, 14:12 Новый
    Цитата: cniza
    Как то надо помочь , не все сразу постепенно , но Монголы нам очень помогали во время ВОВ.

    Можно добавить что Монголия единственная страна в мире практически все жители которой работали на нашу Победу.....
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    72jora72
    1. cniza Сегодня, 14:16 Новый
      Да это так , они работали вместе с нами , отдавая все что можно.
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      cniza
  10. Волька Сегодня, 14:12 Новый
    не понимаю зачем соседей приучать вновь к халяве...
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    Волька
  11. commbatant Сегодня, 14:18 Новый
    Монголия попросила Минобороны РФ помочь с вооружением вновь созданных войск противовоздушной обороны

    Товарищи из МНР еще хитрее, чем их "собратья" по соцлагерю, создать силы ПВО за счет средств РФ.
    РФ должна дать, адекватный ответ на такую просьбу, посоветовать МНР закупить пару тысяч орудий ЗА у Ына (все равно скоро будут уничтожены, а пара тысяч орудий ЗА Ына все равно не спасут, тем более у последнего их 11 000 шт.), таким образом МНР сразу два добрых дела сделает, и Ыну деньгами поможет и ПВО вооружит....
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    commbatant
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