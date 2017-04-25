В Самарканде задержан брат "стокгольмского" террориста Акилова
Спецслужбы Узбекистана по запросу шведских коллег провели задержание 44-летнем Алима Акилова. Это брат Рахмата Акилова, который обвиняется в совершении террористического акта в шведской столице. Напомним, что 7 апреля в Стокгольме 39-летний Рахмат Акилов, а именно его виновным и считает следствие, совершил серию наездов на пешеходов в центре города с использование ранее угнанного грузового автомобиля. В результате теракт четыре человека погибли, ещё 15 получили травмы и ранения.
Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов был задержан сотрудниками шведской полиции. По словам его адвоката, этот человек признал свою вину. Во время допроса Акилов заявил, что получил «установку на проведение теракта с помощью автомобиля от ИГИЛ (запрещено в РФ).
После этого спецслужбы Швеции вышли на сотрудников Службы нацбезопасности Узбекистана с просьбой о проведении задержания старшего брата Акилова. Алима Акилова задержали в Самарканде, как сообщили информационной службе «Озодлик» родственники задержанного, добавляя, что не знают о причинах задержания.
Родственника братьев Акиловых цитирует ASIA-Plus :
Шведские спецслужбы полагают, что директивы своему младшему брату передавал именно Алим Акилов – из Узбекистана.
Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов был задержан сотрудниками шведской полиции. По словам его адвоката, этот человек признал свою вину. Во время допроса Акилов заявил, что получил «установку на проведение теракта с помощью автомобиля от ИГИЛ (запрещено в РФ).
На фото - Рахмат Акилов
После этого спецслужбы Швеции вышли на сотрудников Службы нацбезопасности Узбекистана с просьбой о проведении задержания старшего брата Акилова. Алима Акилова задержали в Самарканде, как сообщили информационной службе «Озодлик» родственники задержанного, добавляя, что не знают о причинах задержания.
Родственника братьев Акиловых цитирует ASIA-Plus :
Мы не знаем, почему его забрали. Возможно, он причастен к деяниям своего младшего брата. Несколько дней Алим испытывал душевные муки. Он планировал поехать в Швецию для участия в суде по делу Рахмата.
Шведские спецслужбы полагают, что директивы своему младшему брату передавал именно Алим Акилов – из Узбекистана.
Использованы фотографии: ВК
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