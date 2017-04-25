Медведчук: Отказ от НАТО может помочь Киеву вернуть Донбасс
Известный украинский политик Виктор Медведчук дал интервью изданию Financial Times . Тем для обсуждения было много, и среди прочих – Минские соглашения. По словам Виктора Медведчука, эти соглашения «висят на волоске». При этом украинский политик, которого в Киеве называют «близким другом Путина», отмечает, что шанс на спасение договорённостей всё же есть.
Медведчук:
По заявлению Медведчука, процесс пройдёт гораздо интенсивнее, если Киеву и Москве удастся договорится по ряду волнующих друг друга вопросов. Одним из таких вопросов является стремление Киева в НАТО. Виктор Медведчук заявляет, что если Украина откажется от этой идеи, то и процесс «реинтеграции» Донбасса может пойти быстрее.
Примечательно, что такие слова публикует западное СМИ. Это может говорить о том, что Киеву опосредованно посылают сигнал о том, что натовский путь для Украины может быть закрыт окончательно в связи с многочисленными территориальными вопросами Киева.
На этом фоне в Донбассе появились американские военные инструкторы. По крайней мере, именно так заявил официальный представитель армии ДНР полковник Басурин. Донецкое агентство новостей приводит заявление Эдуарда Басурина:
Если речь действительно о проверке переданного ВСУ имущества, то это уже не военные инструкторы, а, скорее, военные аудиторы.
Медведчук:
Минские соглашения висят на волоске. Но есть выход из этого тупика. Этот выход - в принятии парламентом законов, предоставляющих регионам юго-востока ограниченную автономию, возможность проведения местных выборов. Лишь после этого украинские войска смогут восстановить контроль на границе с РФ.
По заявлению Медведчука, процесс пройдёт гораздо интенсивнее, если Киеву и Москве удастся договорится по ряду волнующих друг друга вопросов. Одним из таких вопросов является стремление Киева в НАТО. Виктор Медведчук заявляет, что если Украина откажется от этой идеи, то и процесс «реинтеграции» Донбасса может пойти быстрее.
Примечательно, что такие слова публикует западное СМИ. Это может говорить о том, что Киеву опосредованно посылают сигнал о том, что натовский путь для Украины может быть закрыт окончательно в связи с многочисленными территориальными вопросами Киева.
На этом фоне в Донбассе появились американские военные инструкторы. По крайней мере, именно так заявил официальный представитель армии ДНР полковник Басурин. Донецкое агентство новостей приводит заявление Эдуарда Басурина:
По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО, военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества.
Если речь действительно о проверке переданного ВСУ имущества, то это уже не военные инструкторы, а, скорее, военные аудиторы.
Использованы фотографии: iPress.ua
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