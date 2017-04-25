Медведчук: Отказ от НАТО может помочь Киеву вернуть Донбасс

Минские соглашения висят на волоске. Но есть выход из этого тупика. Этот выход - в принятии парламентом законов, предоставляющих регионам юго-востока ограниченную автономию, возможность проведения местных выборов. Лишь после этого украинские войска смогут восстановить контроль на границе с РФ.

По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО, военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества.