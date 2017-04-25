18:32 25 апреля

Медведчук: Отказ от НАТО может помочь Киеву вернуть Донбасс

Известный украинский политик Виктор Медведчук дал интервью изданию Financial Times . Тем для обсуждения было много, и среди прочих – Минские соглашения. По словам Виктора Медведчука, эти соглашения «висят на волоске». При этом украинский политик, которого в Киеве называют «близким другом Путина», отмечает, что шанс на спасение договорённостей всё же есть.

Медведчук: Отказ от НАТО может помочь Киеву вернуть Донбасс


Медведчук:
Минские соглашения висят на волоске. Но есть выход из этого тупика. Этот выход - в принятии парламентом законов, предоставляющих регионам юго-востока ограниченную автономию, возможность проведения местных выборов. Лишь после этого украинские войска смогут восстановить контроль на границе с РФ.



По заявлению Медведчука, процесс пройдёт гораздо интенсивнее, если Киеву и Москве удастся договорится по ряду волнующих друг друга вопросов. Одним из таких вопросов является стремление Киева в НАТО. Виктор Медведчук заявляет, что если Украина откажется от этой идеи, то и процесс «реинтеграции» Донбасса может пойти быстрее.

Примечательно, что такие слова публикует западное СМИ. Это может говорить о том, что Киеву опосредованно посылают сигнал о том, что натовский путь для Украины может быть закрыт окончательно в связи с многочисленными территориальными вопросами Киева.

На этом фоне в Донбассе появились американские военные инструкторы. По крайней мере, именно так заявил официальный представитель армии ДНР полковник Басурин. Донецкое агентство новостей приводит заявление Эдуарда Басурина:
По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО, военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества.


Если речь действительно о проверке переданного ВСУ имущества, то это уже не военные инструкторы, а, скорее, военные аудиторы.

Использованы фотографии: iPress.ua
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Комментарии 21

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  1. Pirogov Сегодня, 18:03
    Плохо ,что к Медведчуку ни кто не прислушается.
    Pirogov
    1. oleg-gr Сегодня, 18:06
      Не поможет. Бандерлоги на Донбассе уже столько натворили, что это очень нескоро забудется. Если забудется вообще.
      oleg-gr
      1. Чёрный Сегодня, 18:08
        Вернуть Донбасс Парасю и компании не поможет даже Иуда, которому они плклоняются. smile
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 18:10
          Все , померла так померла , поздно хватились и со скакунами мы никогда не договоримся.
          cniza
          1. Pirogov Сегодня, 18:14
            Цитата: cniza
            Все , померла так померла , поздно хватились и со скакунами мы никогда не договоримся.

            Вы это не мне ,а ВВ расскажите ,а то насколько я слышал с его слов ,он за это тремя руками!
            Pirogov
            1. cniza Сегодня, 18:17
              А Вы ловите смысл между слов ... , вот скакунов скинут тогда и поговорим.
              cniza
              1. Pirogov Сегодня, 18:20
                Цитата: cniza
                А Вы ловите смысл между слов ... , вот скакунов скинут тогда и поговорим.

                Это другое дело ,а то я уже себя потрошенкой почувствовал .
                Pirogov
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:26
                  Цитата: Pirogov
                  Это другое дело ,а то я уже себя потрошенкой почувствовал .

                  Не стоит , уважаемый . Судя по комментариям Вы явно из другого гнезда . good
                  bouncyhunter
                  1. Pirogov Сегодня, 18:29
                    Цитата: bouncyhunter
                    Не стоит , уважаемый . Судя по комментариям Вы явно из другого гнезда .

                    Благодарю ,за понимание.
                    Pirogov
    2. Искандер Ш Сегодня, 18:13
      Цитата: Pirogov
      Плохо ,что к Медведчуку, не кто, не прислушается.



      Если Порошенко сегодня послушается, то завтра радикалы в Киеве пляски устроят. У Порошенко руки слишком коротки, но зато у Авакова слишком загребущие. Это как с блокадой, разогнали радикалов, радикалы поехали в Киев, Порошенко вернул блокаду.
      Искандер Ш
      1. Pirogov Сегодня, 18:17
        Сто %,я это и хотел сказать в принципе!
        Pirogov
    3. активатор Сегодня, 18:27
      Цитата: Pirogov
      Плохо ,что к Медведчуку ни кто не прислушается.

      Забыли времена СДПУ О? этого медведчука терпеть никто не мог ,а сейчас должны прислушиваться. У нас просто память короткая забываем ,забыли кто такой тигипко после майдана пропал ,а потом вынырнул молодой, активный проголосовали ,как был ушлепок так и остался ничего не поменялось. Забыли за порошенка как Олександр Зинченко дал пресконференцию ,а ведь во всем был прав. Так и с медведчуком не ,ну не воспринимаю я его хоть он и проросийски настроен, может просто снова хочет вернуться в большую политику или еще какие то цели преследует,но они именно его личные.
      активатор
  2. _Ugene_ Сегодня, 18:04
    Одним из таких вопросов является стремление Киева в НАТО.

    Да, их в НАТО прям ждут не дождутся.
    _Ugene_
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 18:09
      они в нато сейчас не нужны - сейчас стоит другая задача - спровоцировать Россию на войну с украиой...
      и спровоцировать, что бы Россия ввела войска. Не украина - а именно Россия.
      Скептик-Самоучка
      1. _Ugene_ Сегодня, 18:11
        Это всем давно понятно, поэтому и держат Донбасс как буфер между Украиной и Россией.
        _Ugene_
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 18:26
          Есть еще вариант :)
          нато в спешном порядке покидают наглия и ия - и вуаля - принимают туда скакуасов :) вот и война в европе :)
          Скептик-Самоучка
  3. Vita VKO Сегодня, 18:09
    Минские соглашения это утопия. Не смогут жить люди на Донбассе в условиях геноцида бандеролькой власти. Сейчас даже вариант с федерализацией стал призрачный.
    Vita VKO
  4. Masya Masya Сегодня, 18:09
    Минские соглашения висят на волоске.

    Это какой же надо микроскоп, что бы этот волосок лицезреть... В любой микроскоп не увидишь то, чего нет...
    Masya Masya
  5. Evgenijus Сегодня, 18:16
    Медведчук: Отказ от НАТО может помочь Киеву вернуть Донбасс

    Интересное выражение. Донбасс как стоял, так и будет стоять на своем месте. Куда его возвращать? Он никуда не съезжал. Люди там работают на заводах, рожают детей и их воспитывают. Правда, на все это мирное дело им на головы сыплются украинские бомбы и снаряды. Куда им еще съезжать? В концлагеря под Киев?
    Evgenijus
  6. APASUS Сегодня, 18:18
    Больше всего занимает вопрос ,с кем конкретно сегодня можно договориться на Украине? Власть сейчас стала заложником собственных действий,это как машина без тормозов ,только стена может остановить!
    APASUS
  7. Вальцманюга Сегодня, 18:31
    Поздно пить боржоми , у Пеци почки отвалились , вместе с Крымом .
    Вальцманюга
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