06:29 26 апреля

Тяжёлые танки Т-10 в Группе Советских войск в Германии; 1970-е годы

Тяжёлые танки Т-10 в Группе Советских войск в Германии; 1970-е годы

Тяжёлые танки Т-10 в Группе Советских войск в Германии; 1970-е годы








Первоисточник: http://477768.livejournal.com/4688532.html


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