Тяжёлые танки Т-10 в Группе Советских войск в Германии; 1970-е годы Сегодня, 05:41 Тяжёлые танки Т-10 в Группе Советских войск в Германии; 1970-е годы Первоисточник: http://477768.livejournal.com/4688532.html 0 Группа Советских Войск в Германии. ГСВГ Танки, фотоподборка Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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