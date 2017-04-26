Вторая жизнь "Мародёра"

Гвоздём программы на предстоящем 7 мая 2017 года грандиозном военном параде в Астане в честь 25-летия казахстанских Вооружённых Сил станет демонстрация новой боевой техники. Сухопутные войска представят бронеавтомобиль "Арлан", который в декабре прошлого года поступил на вооружение войсковых частей в трёх регионах страны. Наш специальный корреспондент Григорий Беденко побывал на заводе Kazakhstan Paramount Engineering под Астаной, где строят "Арланы", и поделился своими впечатлениями от увиденного.Впервые широкую известность брутальный 16-тонный бронеавтомобиль с интригующим и несколько провокационным названием "Мародёр" (Marauder) получил в 2011 году после очередного выпуска популярного шоу Top Gear. Ведущие программы были поражены феноменальной прочностью машины. К тестированию подготовились основательно: сначала броневик подорвали на фугасной мине, после чего он остался на ходу. Как известно, широко распиаренный во время американских войн "за демократию" Humvee от подобного воздействия разлетался вдребезги. Затем ведущий Top Gear Ричард Хаммонд на полной скорости протаранил на "Мародёре" несколько кирпичных и бетонных стен. После такого броневик получил устойчивую репутацию самой неубиваемой в мире машины.Собственно, к этому и стремился его разработчик и производитель – южноафриканский концерн Paramount Group. Только так можно было занять свою узкую нишу на международном рынке вооружений, где не просто царит жесточайшая конкуренция, а работает самый настоящий закон джунглей. Marauder был создан в середине нулевых и вскоре стал серийно производиться по зарубежным контрактам. Сегодня, кроме Казахстана, он стоит на вооружении армий пяти стран – Азербайджана (45 ед.), Алжира (2 ед.), Иордании (25 ед.), Республики Конго (37 ед.).В самой ЮАР на вооружении 50 машин. В Казахстане, по данным из открытых источников, чуть меньше. Точное количество машин, поступивших в войска, у нас не называется из соображений секретности. Хотя, если погуглить, можно найти цифру в 200 автомобилей, которая, скорее всего, является заявленной (но пока лишь частично покрытой) первичной потребностью в этих машинах наших силовых структур. Известно, что в Казахстане бронеавтомобили поставлялись в подразделения Министерства обороны и Национальной гвардии.С Казахстаном у Paramount Group на сегодня самый серьёзный контракт. Проект с локализацией производства в нашей стране очень гармонично вписался в концепцию перевооружения казахстанской армии. В Казахстане в целом весьма ограниченные производственные возможности и отсутствует собственная школа конструирования бронетехники. При этом силовые структуры очень нуждаются в новых образцах боевых машин различных классов.Несколько лет назад Paramount Group и "Казахстан инжиниринг" подписали договор о создании лицензионного предприятия Kazakhstan Paramount Engineering, где предполагалось развернуть производство техники по лицензии. Завод в Астане был построен довольно быстро: от закладки капсулы на территории специальной экономической зоны "Астана – жана кала" (11 декабря 2013 года) до поставки первой партии продукции (декабрь 2016-го) прошло всего 3 года. Официально предприятие было открыто 30 ноября 2015 года при участии Президента РК.В декабре 2016-го предприятие успешно выполнило обязательства по поставке бронированных колёсных машин "Арлан" собственного производства для ВС РК. При этом сотрудники предприятия провели обучение личного состава войсковых подразделений для обеспечения эффективной эксплуатации машин.Чем же "Арлан" отличается от базовой модели, которая была разработана в ЮАР? Для начала необходимо привести тактико-технические характеристики "неубиваемой" машины. Вот так позиционирует своё изделие сам производитель – Kazakhstan Paramount Engineering."Арлан" – многоцелевая бронированная колёсная машина с усиленной противоминной защитой по типу MRAP (mine resistant ambush protected – защищённая от подрыва мин и атак из засад). Машины данного типа обладают большим дорожным просветом, V-образным днищем, позволяющим противостоять осколкам и рассеивать энергию взрыва. "Арлан" обладает высокой противоминной защитой уровня STANAG 3b – 8 кг в тротиловом эквиваленте под каждым колесом и столько же под днищем, 50 кг в тротиловом эквиваленте на расстоянии 5 метров. Баллистическая защита соответствует 3-му уровню по стандарту STANAG 4569. Машина выдерживает выстрелы из любого стрелкового оружия бронебойными патронами калибра 7,62 миллиметра, снайперской винтовки Драгунова и патронами калибра 12,7 мм стандарта НАТО.Боевой вес машины составляет 16 тонн. Экипаж состоит из двух человек – водитель и командир-наводчик. Допускается присутствие трёх членов экипажа, когда наводчик работает отдельно. В базовой модели Marauder предусматривалось использование различных двигателей. В случае с нашим "Арланом" была выбрана силовая установка на основе турбированного двигателя американской фирмы Сummins мощностью 285 л.с. и автоматическая трансмиссия Allison 3000SP, распределяющая крутящий момент на все колеса. В результате машина может разгоняться по трассе до 120 км/ч, а запас хода составляет 700 км. Также бронеавтомобиль способен преодолевать вброд водоёмы глубиной до одного метра, подниматься на склоны крутизной 60 градусов или двигаться с креном 35 градусов, пересекать траншеи шириной 0,85 метра и преодолевать полуметровые вертикальные препятствия.В передней части крыши обитаемого отсека находится место для установки боевого модуля. Базовая модель позволяет использовать существующие и перспективные боевые модули с дистанционным управлением и различными пулемётами, в том числе и крупнокалиберными. На "Арланах" установлен боевой модуль САРП с крупнокалиберным пулемётом HCBТ 12, 7 мм. Модуль имеет оптико-электронное оборудование, механические приводы и систему дистанционного управления. Наведение на цель и стрельба осуществляется при помощи пульта, установленного в кабине. По желанию заказчика на "Арлане" может быть установлен иной вид вооружения, включая миномётную установку и систему ПТУР.Для Казахстана компания-разработчик немного изменила исходный проект, что позволило адаптировать технику к казахстанским климатическим условиям. "Арланы" могут работать в температурных режимах от -50 до +50 градусов Цельсия. В доработанной версии машина оснащается кондиционером мощностью 14 кВт. Теплообменники и вентиляторы этого устройства размещаются в кормовой части бортовых ящиков-кожухов. Кроме того, был увеличен диаметр колёс (об этом чуть позже.) Состав радиоэлектронного оборудования подбирается в соответствии с требованиями заказчика. При сложной комплектации, например, такой как командно-штабная машина, внутри и снаружи корпуса могут быть установлены дополнительные устройства.Таким образом, "Арлан" представляет собой многоцелевое защищённое транспортное средство, способное решать различный спектр задач. Как в исходном, так и в доработанном виде машина способна перевозить бойцов с оружием или грузы, обеспечивая боевую работу подразделений силовых структур. Кроме того, имеется возможность патрулирования заданных районов, сопровождения автоколонн с целью их защиты от засад. По желанию заказчика могут изготавливаться бронированная медицинская или командно-штабная машина, самоходный противотанковый ракетный комплекс, боевая машина огневой поддержки пехоты.Как следует из презентационных материалов Kazakhstan Paramount Engineering, на сегодняшний день предприятием освоен весь технологический процесс производства (резка, гибка, сварка, изготовление корпуса машины, покраска, тестирование и т.д.). Сформирован инженерно-технический состав, создано конструкторское бюро для полного удовлетворения потребностей заказчиков. Предприятие ставит перед собой задачи обеспечения отечественных вооружённых сил передовой техникой, максимальную локализацию производства и последующий экспорт продукции на международные рынки.Предприятие способно выпускать следующие виды колёсной техники:БМК (бронированная колёсная машина) "Арлан" с колёсной формулой 4х4;БМК "Номад" с колёсной формулой 4х4;БТР (бронетранспортёр "Барыс") с колёсной формулой 6х6 и 8х8;О том, как предприятие планирует реализацию всех поставленных перед ним задач, рассказал заместитель генерального директора KPE Йохан Делпорт.- На данный момент мы производим только одну конфигурацию машины – "Арлан" c колёсной формулой 4х4. В дальнейшем собираемся производить такие машины как "Барыс" 6х 6, "Барыс" 8х8 и специальную машину для внутренних войск "Номад". Это будет полицейский автомобиль. Машина "Арлан" была сконструирована в ЮАР. Но, так как в Казахстане специфические особенности климата, нам пришлось её адаптировать – это были конструктивные изменения для того, чтобы машина работала в диапазоне от +50 до -50 градусов по Цельсию.- Что именно было изменено в конструкции?- В рамках нашей программы улучшения машины для зимних условий мы произвели следующие изменения: обогрев внутреннего обитаемого пространства, обогрев места водителя и командира. Также большие работы были произведены по внедрению системы обогрева двигателя. Двигатель должен беспроблемно запускаться в самые сильные морозы. Одно из самых больших изменений – это увеличение диаметра колеса. Это позволило увеличить нагрузку на грунт на 20%. По итогам этих изменений машина показала хорошие результаты в зимних условиях. При движении по снегу её мобильность находится на достаточно высоком уровне.- Кто поставляет комплектующие для производства автомобилей в Казахстане?– Машина разрабатывалась в ЮАР, поэтому многие поставщики компонентов подбирались из африканского региона. Такие компоненты, как двигатель, трансмиссия, находятся в свободной продаже и доступны для всех. Это в основном компоненты из Европы. Например, двигатель у нас из Великобритании, трансмиссия американская, но производится по лицензии во многих странах мира. Основные компоненты, такие как система кондиционирования, бронекапсула, были спроектированы в ЮАР, и там же находятся производители. Компоненты для автомобиля поставляются из 10 с лишним стран.- Вы поставили для силовых структур первую партию машин. Будут ли машины в дальнейшем как-то отличаться конструктивно?- Так как двигатели Cummins на сегодняшний день производятся по всему миру, мы очень удачно нашли идентичный двигатель, который производится в России. Вторую партию двигателей мы приобретаем в России. Эти двигатели ставятся на КамАЗ – они очень надёжные и, кроме того, общедоступные, то есть выпускаются не только для военной техники.- Каков процент локализации производства в Казахстане?- Изначально было принято решение, что для нашего первого проекта мы будем полностью производить бронекапсулу. Эта сталь производится в Швеции концерном SSAB. Во втором нашем проекте мы не только производим бронекапсулы, но и кронштейны, крепления и разные мелкие металлические детали. По оценке первого проекта локализация достигла 39%, по второму проекту мы хотим достичь локализации 50%. И в следующие три года мы хотим достичь локализации производства в Казахстане на уровне 60-70%.- Каковы планы по выходу на внешние рынки?- Производительность нашего завода – 120 машин в год. При наличии заказов мы можем выпускать 200 машин в год, если будем работать в две смены. Нашим приоритетным заказчиком является армия Казахстана. Также у нас есть договорённость с нашим партнёром в Африке – Paramount Group, что мы будем работать на рынке Центральной Азии. Очень серьёзный интерес проявляют страны, которые находятся южнее Казахстана – Узбекистан, Кыргызстан. На сегодняшний день Азербайджан напрямую работает с нашими партнёрами – Paramount Group. Они привозят машины по частям из ЮАР, у себя собирают. Но в будущем мы хотим быть поставщиками этих машин в Азербайджан. Что касается нашего северного соседа – России, конечно, они самодостаточные и вполне способны обеспечить себя продукцией оборонно-промышленного комплекса, но с ними также сотрудничаем как с поставщиками. Иордания и Саудовская Аравия интересуются машинами с колёсной формулой 8х8.- Какова стоимость ваших автомобилей?- На основную конфигурацию нашей машины цена зафиксирована для всех заказчиков. Цена на сегодняшний день является вполне конкурентоспособной. Есть основная конфигурация нашей машины, а есть опции, какие-то дополнительные решения: это могут быть различные виды оружия, механические или электрические лебёдки, система пожаротушения, система защиты от радиации, боевых отравляющих веществ или биологических агентов и пр. При наличии данных элементов цена, естественно, будет меняться. Также, если заказчик предложит какое-то своё решение, мы со своей стороны готовы его внедрить. Например, монтаж разведоборудования или какого-либо радиооборудования. В целом ценовой диапазон – от 6-7-тонной машины 4х4 до колёсной машины 8х8 – варьируется от 500 тыс. до 1 млн долларов. Мы прогнозируем снижение стоимости наших машин в будущем, потому что нужно понимать, что завод работает всего два года. Некоторые процессы производства можно будет улучшить, оптимизировать. Также есть возможность уменьшения стоимости машины путём расширения локализации.