В ВДВ России началось первое учение с применением новейших боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ

В ходе контрольной проверки соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск за зимний период обучения началось первое тактическое учение с применением недавно поступившего в Тульское соединение ВДВ батальонного комплекта новейших боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».Комиссия Командования ВДВ оценит уровень боевой выучки командного состава и военнослужащих парашютно-десантного полка, дислоцированного в Рязани.В ходе тактического учения десантники впервые будут использовать огневые и технические преимущества новейших боевых машин десанта при действиях в составе батальона.Особенностями учений является применение новой боевой техники в экстремально сложных условиях весенней распутицы. Для Тульского соединения ВДВ это будет первый практический опыт применения большого количества новейших БМД-4М, обладающих повышенной огневой мощью.В ходе учения подразделения будут совершать марши на боевых машинах протяженностью до 100 километров по рокадным и полевым дорогам Рязанской области.