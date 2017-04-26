В ВДВ России началось первое учение с применением новейших боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ
В ходе контрольной проверки соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск за зимний период обучения началось первое тактическое учение с применением недавно поступившего в Тульское соединение ВДВ батальонного комплекта новейших боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».
Комиссия Командования ВДВ оценит уровень боевой выучки командного состава и военнослужащих парашютно-десантного полка, дислоцированного в Рязани.
В ходе тактического учения десантники впервые будут использовать огневые и технические преимущества новейших боевых машин десанта при действиях в составе батальона.
Особенностями учений является применение новой боевой техники в экстремально сложных условиях весенней распутицы. Для Тульского соединения ВДВ это будет первый практический опыт применения большого количества новейших БМД-4М, обладающих повышенной огневой мощью.
В ходе учения подразделения будут совершать марши на боевых машинах протяженностью до 100 километров по рокадным и полевым дорогам Рязанской области.
Комиссия Командования ВДВ оценит уровень боевой выучки командного состава и военнослужащих парашютно-десантного полка, дислоцированного в Рязани.
В ходе тактического учения десантники впервые будут использовать огневые и технические преимущества новейших боевых машин десанта при действиях в составе батальона.
Особенностями учений является применение новой боевой техники в экстремально сложных условиях весенней распутицы. Для Тульского соединения ВДВ это будет первый практический опыт применения большого количества новейших БМД-4М, обладающих повышенной огневой мощью.
В ходе учения подразделения будут совершать марши на боевых машинах протяженностью до 100 километров по рокадным и полевым дорогам Рязанской области.
Автор: Алексей КитаевПервоисточник: http://www.arms-expo.ru/photo/fotoreportazh/v-vdv-rossii-nachalos-pervoe-uchenie-s-primeneniem-noveyshikh-boevykh-mashin-bmd-4m-i-btr-mdm/
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