22:23 25 апреля

СБУ завела "дела" на иностранцев, посетивших Ялтинский экономический форум

Служба безопасности Украины возбудила дело после посещения иностранцами Международного экономического форума в Ялте без согласования с Киевом. Об этом сообщила пресс-служба так называемой "прокуратуры Автономной республики Крым", которая базируется в Киеве.

В постановлении говорится, что "Прокуратурой Автономной Республики Крым" осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

СБУ завела "дела" на иностранцев, посетивших Ялтинский экономический форум



Главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые в течение 20-22 апреля 2017 года принимали участие в так называемом «III Международном экономическом форуме», который проходил в г. Ялта.
- заявили в прокуратуре -
В частности, они способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признания результатов незаконно проведенного «референдума» об отделении АР Крым от Украины и вхождения ее в состав Российской Федерации.


Кроме этого прокуратурой готовятся международные поручения к странам, граждане которых приняли участие в «форуме» и нарушили законодательство Украины.


Третий Ялтинский международный экономический форум прошел на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем участвовало более двух тысяч человек, в том числе 220 иностранцев из 46 стран.
МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения форума в Крыму. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом, в том числе о проведении экономического форума в Ялте.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Прокуратура АРК
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Комментарии 41

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  1. oleg-gr Сегодня, 20:21
    Ну как не напомнить о себе? Самая мощная спецслужба в Европе, по словам Поросенка. Вдруг бояться начнут и откаты предложат за закрытие дел.
    oleg-gr
    1. Грэг Миллер Сегодня, 20:39
      Прям как в басне Крылова "Слон и Моська": "Ох Моська, знать она сильна - раз лает на Слона..."
      Грэг Миллер
      1. vovanpain Сегодня, 20:52
        Главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым в

        Бесполезный зубовный скрежет бесполезного органа.
        vovanpain
    2. cniza Сегодня, 20:40
      На здоровье , пусть щелкают зубами дальше.
      cniza
    3. domnich Сегодня, 20:57
      Цитата: oleg-gr
      Ну как не напомнить о себе?
      domnich
      1. domnich Сегодня, 20:57
        Хочется быть похожими на обычную легитимную государственную власть. Но… Процесс делегитимизации власти, получившей бразды правления насильственным неконституционным путем, нарастает, его не остановить.
        domnich
    4. Pete Mitchell Сегодня, 21:04
      Главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым - это что за хрень вообще? Пусть эти 404ые клоуны управление сбу по брюсселю откроют, там не все в порядке, стреляют...
      Pete Mitchell
      1. Касым Сегодня, 21:46
        Надо ВВП в Крыму резиденцию открыть, мест там хватает, и принимать высокопоставленных гостей только там. Вон бундесканцлерин собралась, или Эрдогана туда пригласить местные красоты показать, да с местным народом познакомить. wink . И потом посмотреть на реакцию Киевских властей. hi
        Касым
        1. bouncyhunter Сегодня, 22:02
          Цитата: Pete Mitchell
          Главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым - это что за хрень вообще? Пусть эти 404ые клоуны управление сбу по брюсселю откроют, там не все в порядке, стреляют...

          Цитата: Касым
          Надо ВВП в Крыму резиденцию открыть, мест там хватает, и принимать высокопоставленных гостей только там. Вон бундесканцлерин собралась, или Эрдогана туда пригласить местные красоты показать, да с местным народом познакомить. wink . И потом посмотреть на реакцию Киевских властей. hi

          Друзья мои hi , этот цирк я уже давно считаю слишком затянувшимся (топчут одни и те же грабли ) . Пора ставить жирную точку , готов своё мнение обсудить с несогласными .
          bouncyhunter
          1. Pete Mitchell Сегодня, 22:19
            Павел, а "жирную точку" ты где предлагаешь поставить. Я за Одессу голосую, нравится этот город bully
            Pete Mitchell
  2. Владимирец Сегодня, 20:22
    "Прокуратурой Автономной Республики Крым"

    "Прокуратура автономной республики Крым" занимает первое место на Украине по количеству недоведенных до суда уголовных дел. smile
    Владимирец
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:27
      Владимирец
      Прокуратура автономной республики Крым занимает первое место на Украине по количеству недоведенных до суда уголовных дел.
      Коллега.Это другой разговор.Это после украинского плена ,их не много "по пустыне поводить" лет десять нужно
      Наблюдатель2014
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:34
      Это автономная прокуратура тоже самое что и вся киевская власть -много пердячего пара , и никакого реального толку.
      Изгоняющий либероидов
      1. Владимирец Сегодня, 20:38
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        много пердячего пара , и никакого реального толку.

        Зато какая классная работа: возбуждаешь дело, доказательства можно лепить какие угодно, можно анекдоты новые в папку подшивать, дело в суд всё равно не пойдёт. А какое количество возбужденных дел! Песня просто. Палки за дела идут, а отвечать за качество не надо. winked
        Владимирец
  3. мичман Сегодня, 20:26
    Этим надо только гордиться. Честь и хвала участникам форума. Честь имею.
    мичман
  4. RealTor Сегодня, 20:28
    это существо, т.н. 404 - кого кроме Габона, волнует? Габон - с большой буквы. 404 - нет.
    никакое естесство - ненавидимое всеми - порадуйте Мир своим последним вздохом.
    RealTor
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:30
    Всем странам , чьи представители были в Российском Крыму, укроина выдвинула ультиматум -дать ей, укроине денег побольше, или Парошенко откажется с ними пить водку при личной встрече lol
    Изгоняющий либероидов
    1. cniza Сегодня, 20:51
      Ну , а Петюня только так и может , он же захитник демократии и всей Европы от агрессора.
      cniza
  6. МПК105 Сегодня, 20:32
    Этак они пол-мира посодють,а другую половину просто не пустят к себе... :Что делать,шеф-всё пропало...recourse:
    МПК105
    1. Masya Masya Сегодня, 20:41
      ,а другую половину просто не пустят к себе...

      Ну не пустили Лолиту Милявскуюу и что, теперь? Трагедия всемирного масштаба? Мне начхать!!!!
      Masya Masya
      1. МПК105 Сегодня, 20:45
        Да ладно...Вот не ожидал от Самой Доброй,Самой Красивой,Самой Умной девушки на Свете... love Я вот всю ночь в подушку рыдал,узнав об этом-глаза до сих пор на мокром месте... wink
        МПК105
        1. Masya Masya Сегодня, 20:48
          Ты о бо мне или Лолите?
          Masya Masya
          1. МПК105 Сегодня, 20:56
            Ну как Вы,Прекрасная мадемуазель Марина,могли допустить,что я посмею сравнить Вас с ней... Самой Доброй,Самой Красивой,Самой Умной девушки на Свете...Это всё о Вас,Несравненная Мари... love love love love love love love
            МПК105
            1. Masya Masya Сегодня, 21:04
              Ну, прямо в краску вогнал... feel
              Masya Masya
              1. МПК105 Сегодня, 21:10
                Простите,вынужден откланяться-ибо в шестом часу вставать мне на работу. Пока,Маришк... love
                МПК105
    2. рич Сегодня, 20:45
      МПК105 : Этак они пол-мира посодють,а другую половину просто не пустят к себе...

      Всех не посадят, всех не не пуститят yes
      А вот как считаешь, Алексей. Если в Киеве есть Прокуратура Автономной Республики Крым, то в Токио тогда должна быть Прокуратура Курильской Автономной Республики fool
      рич
      1. Владимирец Сегодня, 20:48
        Цитата: рич
        в Токио тогда должна быть Прокуратура Курильской Автономной Республики

        Пора и нам в Чукотской прокуратуре сделать аляскинский отдел. winked
        Владимирец
      2. МПК105 Сегодня, 20:50
        good Уверен,что есть,Дим,а в Швеции есть Генеральная Прокуратура Кемской Волости laughing
        МПК105
      3. Masya Masya Сегодня, 20:51
        тогда должна быть Прокуратура Курильской Автономной Республики fool

        Тогда уж, Еврейский автономный округ... wink
        Masya Masya
      4. domnich Сегодня, 21:10
        И в Японии, и в Швеции нормальная государственная власть - в этом им никого не нужно убеждать. А в Киеве у власти воры и убийцы, приходится выкручиваться.
        domnich
  7. Иван Маргелов Сегодня, 20:41
    Интересно, насколько ещё хуже должны стать жить граждани Украины, что бы пришло хоть малое отрезвление в головы...
    Иван Маргелов
    1. ochakow703 Сегодня, 20:47
      Тоже мучаюсь этим вопросом. Но наверное ответ на поверхности лежит. Сами, никогда. Так всегда было, таков генетический код.
      ochakow703
  8. Стройбат запаса Сегодня, 20:45
    УжОс... Пойду, накачу литру-другую и заведу дела на иноцев на территории укропоины... На мишико, на машку-гайдашку, на всяких залужников, пшеков, мелкобритых... А то лето скоро))) Надо в помещение, отмеченное литерами "Мэ" и "Жо" бумагу готовить)))
    Стройбат запаса
    1. Masya Masya Сегодня, 21:00
      [quote]А то лето скоро))) /quote]
      Когда на сердце покоя нету,
      Когда оно промозглым днем чего-то ждет:
      "Крепитесь люди, скоро лето!"
      К нам наше лето обязательно придет!
      Masya Masya
      1. Стройбат запаса Сегодня, 21:14
        Уж придет, так придёт... Скорее бы!!!! А то это весеннее обострение уже начинает утомлять, а ведь еще май не начинался!
        Стройбат запаса
  9. Александр 3 Сегодня, 20:47
    Очень деловые люди в на Украине по любому вжику дела заводят..
    Александр 3
  10. kefan Сегодня, 20:55
    Скоро они в этих делах сами запутаются laughing
    kefan
  11. Подрезчик Сегодня, 21:03
    Здорово! Скоро пол-Европы будут иметь судимость украинского " правосудия"! Надо подсказать укроследователям, чтобы подали на этих "нарушителей" в розыск, в Интерпол!
    Подрезчик
  12. Бензорез Сегодня, 21:12
    Оказывается в Киеве есть прокуратура АРК в изгнании! Надо же, даже не знал об этом. Сколько чести нам однако. Как говорится- всё для людей...
    Бензорез
  13. sabakina Сегодня, 21:46
    ребята, а Вы заметили, что израильские "друзья" постят только в темах, где мало-мальски касается их? Фу-35, Голаны и т.д.? Заметил, сегодня за весь день ни одного поста оттуда. Интересно, им платят за пост или посуточно?
    sabakina
    1. Vz.58 Сегодня, 22:14
      А чего им в детский лепет в песочнице соваться, Вот взрослые появятся, может и подискутируют. сабакина, не оскорбляй
      Vz.58
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