СБУ завела "дела" на иностранцев, посетивших Ялтинский экономический форум
Служба безопасности Украины возбудила дело после посещения иностранцами Международного экономического форума в Ялте без согласования с Киевом. Об этом сообщила пресс-служба так называемой "прокуратуры Автономной республики Крым", которая базируется в Киеве.
В постановлении говорится, что "Прокуратурой Автономной Республики Крым" осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».
Кроме этого прокуратурой готовятся международные поручения к странам, граждане которых приняли участие в «форуме» и нарушили законодательство Украины.
Третий Ялтинский международный экономический форум прошел на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем участвовало более двух тысяч человек, в том числе 220 иностранцев из 46 стран.
МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения форума в Крыму. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом, в том числе о проведении экономического форума в Ялте.
В постановлении говорится, что "Прокуратурой Автономной Республики Крым" осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».
Главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые в течение 20-22 апреля 2017 года принимали участие в так называемом «III Международном экономическом форуме», который проходил в г. Ялта.- заявили в прокуратуре -
В частности, они способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признания результатов незаконно проведенного «референдума» об отделении АР Крым от Украины и вхождения ее в состав Российской Федерации.
Кроме этого прокуратурой готовятся международные поручения к странам, граждане которых приняли участие в «форуме» и нарушили законодательство Украины.
Третий Ялтинский международный экономический форум прошел на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем участвовало более двух тысяч человек, в том числе 220 иностранцев из 46 стран.
МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения форума в Крыму. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом, в том числе о проведении экономического форума в Ялте.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Прокуратура АРК
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