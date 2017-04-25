СБУ завела "дела" на иностранцев, посетивших Ялтинский экономический форум

Главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые в течение 20-22 апреля 2017 года принимали участие в так называемом «III Международном экономическом форуме», который проходил в г. Ялта.

В частности, они способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признания результатов незаконно проведенного «референдума» об отделении АР Крым от Украины и вхождения ее в состав Российской Федерации.