Линдси Грэм: "Трамп не позволит психу из КНДР разработать ракету"
Сенатор Линдси Грэм утверждает, что Трамп не допустит появления у КНДР баллистической ракеты с ядерной боеголовкой, способных достичь территории США. Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости
Грэм также отметил, что "впечатлен" подходом президента к вопросу Северной Кореи. По его словам, Китай "за последние две недели сделал для противодействия Северной Корее больше, чем за предыдущие 25 лет".
КНДР в последние годы разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету, а также провела ряд ядерных испытаний в нарушение резолюций СБ ООН. Вице-президент США Майк Пенс объявил о завершении эры "стратегического терпения" Вашингтона в отношении Северной Кореи.
Президент Трамп не позволит психу из Северной Кореи разработать ракету с ядерной боеголовкой, которая сможет поразить США,— заявил республиканец, который в понедельник был приглашен на ужин к американскому лидеру вместе с сенатором Джоном Маккейном и главой Комитета начальников штабов Джозефом Данфордом. По словам Грэма, Трамп "не хочет войны так же сильно, как и он сам", однако это не влияет на его жесткую позицию в отношении Пхеньяна.
Если в КНДР думают, что Трамп способен только говорить, а не действовать, они серьезно ошибаются,— подчеркнул сенатор.
Грэм также отметил, что "впечатлен" подходом президента к вопросу Северной Кореи. По его словам, Китай "за последние две недели сделал для противодействия Северной Корее больше, чем за предыдущие 25 лет".
КНДР в последние годы разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету, а также провела ряд ядерных испытаний в нарушение резолюций СБ ООН. Вице-президент США Майк Пенс объявил о завершении эры "стратегического терпения" Вашингтона в отношении Северной Кореи.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Сенатор Линдси Грэм
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