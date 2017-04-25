22:15 25 апреля

Линдси Грэм: "Трамп не позволит психу из КНДР разработать ракету"

Сенатор Линдси Грэм утверждает, что Трамп не допустит появления у КНДР баллистической ракеты с ядерной боеголовкой, способных достичь территории США. Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости

Президент Трамп не позволит психу из Северной Кореи разработать ракету с ядерной боеголовкой, которая сможет поразить США,
— заявил республиканец, который в понедельник был приглашен на ужин к американскому лидеру вместе с сенатором Джоном Маккейном и главой Комитета начальников штабов Джозефом Данфордом. По словам Грэма, Трамп "не хочет войны так же сильно, как и он сам", однако это не влияет на его жесткую позицию в отношении Пхеньяна.

Линдси Грэм: "Трамп не позволит психу из КНДР разработать ракету"



Если в КНДР думают, что Трамп способен только говорить, а не действовать, они серьезно ошибаются,
— подчеркнул сенатор.

Грэм также отметил, что "впечатлен" подходом президента к вопросу Северной Кореи. По его словам, Китай "за последние две недели сделал для противодействия Северной Корее больше, чем за предыдущие 25 лет".

КНДР в последние годы разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету, а также провела ряд ядерных испытаний в нарушение резолюций СБ ООН. Вице-президент США Майк Пенс объявил о завершении эры "стратегического терпения" Вашингтона в отношении Северной Кореи.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Сенатор Линдси Грэм
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Комментарии 42

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  1. Владимирец Сегодня, 21:06
    "Президент Трамп не позволит психу из Северной Кореи разработать ракету с ядерной боеголовкой, которая сможет поразить США"

    Псих против психа... what А что, это может быть интересно. Лишь бы "психи" в рамках разумного держались. yes
    Владимирец
    1. Masya Masya Сегодня, 21:09
      Псих против психа... what

      На кого первого смирительную рубашку оденут?
      Masya Masya
      1. ser-pov Сегодня, 21:14
        Цитата: Masya Masya
        Псих против психа... what

        На кого первого смирительную рубашку оденут?

        Да на обоих надо сразу надевать...
        ser-pov
        1. Смог Сегодня, 21:45
          Цитата: ser-pov
          Да на обоих надо сразу надевать.

          Эх, мечты, мечты
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:56
            Цитата: Смог
            Эх, мечты, мечты

            Костик , я не понял ... А где наши меры ? Или ты ждал меня , герр бригаденфюррер ?
            bouncyhunter
        2. vovanpain Сегодня, 22:06
          Псих против психа..

          Было бы смешно,если не было так грустно.Эти два психопата хотят устроить войнушку у наших границ. negative
          Два в одном,оба сумасшедшие. yes
          vovanpain
      2. Inok10 Сегодня, 21:17
        Цитата: Masya Masya
        На кого первого смирительную рубашку оденут?

        ... если изучить историю болезни обоих:
        США:
        - 2ве атомные бомбы в 1945 на Японию
        - и где то так примерно 74 войны против мирных стран с которыми у них даже нет границ за последние 70 лет ... без какого либо объявления войны ...
        Северная Корея:
        - образовалась в результате не объявленной войны США, США потерпели поражение, как и во Вьетнаме ...
        ... тут могут разве быть варианты ?! ... кто псих ... ответ очевиден ... США ... hi
        Inok10
        1. Wiskar Сегодня, 21:41
          Цитата: Inok10
          ... кто псих ... ответ очевиден ... США ...


          Вы, мне кажется, не с той стороны анализируете..
          Вы вспомните,что относительно недавно даже Россия и Китай ввели санкции против Северной Кореи , что поддержали по моему в марте 2016 года в СБ ООН .

          Россия и Китай, НЕ США.

          Вы реально думаете, что Россия и Китай поддержали бы последние очень жёсткие санкции , если бы считали Ким Чен Ына адекватным?

          Россия и Китай тоже считают Ким Чен Ына психом, но просто политика и прочие вещи, как например, граница Китая и КНДР итд - делают подход к КНДР со стороны России и Китая более дипломатичным, но даже ,как я написал выше, последние жёсткие санкции, что были поддержаны Россией и Китаем и введены с конца 2016 года, показали, что уже и они не способны терпеть выходки этого неадеквата.
          Wiskar
          1. Киса77 Сегодня, 21:50
            Что делать с твоими хозяевами неадекватами англо-саксонскими?
            Киса77
    2. Zibelew Сегодня, 21:09
      У КНДР один серьезный недостаток - слишком близко от нас. Вспомнил популярный на американских форумах афоризм- "Сэм, лучше не трогать осиное гнездо.Это будет удар молотом по гнезду шершней".
      Zibelew
      1. Монос Сегодня, 21:18
        Президент Трамп не позволит психу из Северной Кореи разработать ракету с ядерной боеголовкой, которая сможет поразить США,

        Не понял... То дочка за Трампа решает куда пулять ракетами, то какой-то клоун из Сената решает что и кому Трамп не позволит... А ну, признавайтесь, гады. Куда дели президента США?
        Монос
        1. Masya Masya Сегодня, 21:27
          А ну, признавайтесь, гады. Куда дели президента США?

          А он вообще, сосуществовал?
          Masya Masya
          1. рич Сегодня, 21:44
            -Папа, а Трамп существует?
            -Нет, сынок, это фантастика
            рич
        2. Zibelew Сегодня, 21:30
          Цитата: Монос
          То дочка за Трампа решает куда пулять ракетами,

          Zibelew
        3. Ныробский Сегодня, 21:58
          Цитата: Монос
          Не понял... То дочка за Трампа решает куда пулять ракетами, то какой-то клоун из Сената решает что и кому Трамп не позволит... А ну, признавайтесь, гады. Куда дели президента США?

          Этот спектакль, больше напоминает развод ради прикола, когда шпана постарше что бы поржать, подначивает сявку (сопливого воришку) на совершение хулиганства. Его похлопывают по плечу, "на полном серьёзе" говорят что он самый крутой пацан на районе, а мол, если он ещё чего учудит, то цены ему не будет и они примут его в свою банду. Понятно, такое внимание льстит сявке и он чудит по полной, но потом, уже сам по полной и отвечает перед законом. На вопрос сявки - А как же?...Ему отвечают, - Своей Башкой надо было думать! Вот и Трампа, разводят как сявку всякие Маккейны и Грэмы...... то на удар топорами, то на движуху флотов у КНДР...
          Ныробский
    3. майор Юрик Сегодня, 21:15
      Сорок душ посменно воют, раскалились добела,
      Во как сильно беспокоят треугольные дела ( В.С. Высоцкий)


      Истерички матрасские, как же ,положили на них прибор, на "исключительных" планетарного масштаба! am
      майор Юрик
      1. рич Сегодня, 21:47
        Цитата: Монос дочка за Трампа решает куда пулять ракетами,

        Конфликт КНДР и США легко разрешить. Трампу надо удочерить Ына wink
        рич
    4. Владимир 38 Сегодня, 21:16
      Да уж не знай кто из них псих больше, но видится что Трамп)
      Цитата: Владимирец
      "Президент Трамп не позволит психу из Северной Кореи разработать ракету с ядерной боеголовкой, которая сможет поразить США"
      Псих против психа... what А что, это может быть интересно. Лишь бы "психи" в рамках разумного держались. yes
      Владимир 38
      1. Pirogov Сегодня, 21:23
        Цитата: Владимир 38
        Да уж не знай кто из них псих больше, но видится что Трамп)

        Да прижали трампушке коки ,ястребки ,теперь трамп ,между молотом и наковальней в америке,как гулящая девка.
        Pirogov
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:09
    Линдси Грэм: "Трамп не позволит психу из КНДР разработать ракету"
    Прикольно за битвой этих психов с Марса наверное наблюдать feel
    Наблюдатель2014
    1. ser-pov Сегодня, 21:17
      Цитата: Наблюдатель2014
      Линдси Грэм: "Трамп не позволит психу из КНДР разработать ракету"
      Прикольно за битвой этих психов с Марса наверное наблюдать feel

      Линдси Грэму и Маккейну жить осталось два понедельника, вот гады и хотят замутить заварушку на планете... stop
      ser-pov
    2. Masya Masya Сегодня, 21:18
      Прикольно за битвой этих психов с Марса наверное наблюдать feel

      Наверное прикольно, только один нюанс... мы то не Марсе!!!
      Masya Masya
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:31
        Masya Masya
        Наверное прикольно, только один нюанс... мы то не Марсе!!!
        Вот, я о том.Но всё таки прикольно за этими психами наверное с Марса наблюдать feel laughing
        Наблюдатель2014
    3. Смог Сегодня, 21:27
      Цитата: Наблюдатель2014
      Прикольно за битвой этих психов с Марса наверное наблюдать

      Лучше бы этих психов на Марс отправить. А с нашей старушки наблюдать, как они там бодаются.
      Смог
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:33
        Смог
        Лучше бы этих психов на Марс отправить. А с нашей старушки наблюдать, как они там бодаются.
        Вообще не спорю и согласен на 100% hi
        Наблюдатель2014
      2. Masya Masya Сегодня, 21:35
        Лучше бы этих психов на Марс отправить. А с нашей старушки наблюдать, как они там бодаются.

        Вот это вернее, а нам и в телескоп всё прекрасно видно будет...
        Masya Masya
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:40
          Masya Masya
          ]Вот это вернее, а нам и в телескоп всё прекрасно видно будет...
          Вся надежда на Маска laughing Маск!Эй дружище ,замути уже "дешёвую" транспортную систему.Земля - Марс! Грузи туда весь этот полудурошный бомонд.И дуйте на Марс.Иначе терпение наше не безгранично bully
          Наблюдатель2014
        2. Смог Сегодня, 21:41
          Цитата: Masya Masya
          всё прекрасно видно будет...

          Без комментариев
          Смог
          1. Masya Masya Сегодня, 21:54
            Так ведь заразы не утонут и не успокоятся... Будут мир в напряжении держать...
            Masya Masya
  3. Аналитик Сегодня, 21:19
    Псих Трамп не в курсе что у КНДР уже есть ракеты?
    Аналитик
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:24
    А если Трампа взять в долю, и пообещать ему процент от продажи ракеты, он наверняка передумает, ибо в нем больше коммерсанта, чем политика!
    Изгоняющий либероидов
    1. Incvizitor Сегодня, 21:37
      Если Трампу пообещать оккупацию КНДР ему думается сразу на программу ЯО пофигу станет, речь то не о ЯО а скорее о попытке оккупировать страну.
      Incvizitor
  5. LostCoast Сегодня, 21:27
    Вот например из киева постоянно доносится хрюканье по поводу разработки ЯО.А ведь средства доставки они быстрее кима создадут.Задел то советский остался.Почему-бы не "откалибровать" привентивно южмаш и их академию наук recourse
    LostCoast
  6. Incvizitor Сегодня, 21:28
    Очередной псих из Фашингтона не позволит психу из КНДР разработать ракету laughing
    Incvizitor
  7. sir_obs Сегодня, 21:32
    Психам из США вообще нет конкурентов
    sir_obs
  8. Васян1971 Сегодня, 21:41
    " Президент Трамп не позволит психу из Северной Кореи разработать ракету с ядерной боеголовкой, которая сможет поразить США."
    А тут надо ещё посмотреть, кто бОльший псих.
    А можно позволить психу из Северной Кореи разработать ракету с ядерной боеголовкой, которая не сможет поразить США, а только, скажем, Японию? Джапов-то ведь не жалко?
    Васян1971
  9. Старый26 Сегодня, 21:45
    Цитата: Аналитик
    Псих Трамп не в курсе что у КНДР уже есть ракеты?

    Межконтинентальных еще нет
    Старый26
  10. RUS96 Сегодня, 21:46
    Цитата: Владимирец
    Псих против психа..

    "Тупой и еще тупее" laughing
    RUS96
  11. Jovanni Сегодня, 21:49
    Президент Трамп не позволит психу из Северной Кореи разработать ракету с ядерной боеголовкой, которая сможет поразить США,

    На себя в зеркало давно смотрел? О тож...
    Jovanni
  12. Умничка Сегодня, 21:54
    Психи сидят в Вашингтоне. Северную Корею можно критиковать, и есть за что, - но они защищаются. Мне не нравится руководитель Северной Кореи, - но он прав. Нужно создать предпосылки для эволюционного процесса смены режима Пхеньяна, но корейцы имеют право на оборону. Это их земля, это их выбор.
    Умничка
  13. Стройбат запаса Сегодня, 21:56
    1. "Президент Трамп не позволит психу из Северной Кореи разработать ракету с ядерной боеголовкой, которая сможет поразить США,"
    2. "Китай "за последние две недели сделал для противодействия Северной Корее больше, чем за предыдущие 25 лет".
    Что-то я запутался... Трампа выкинули из белого сортира и сделали председателем Китая?
    Стройбат запаса
  14. Умничка Сегодня, 21:59
    И вообще-то Москва, мягко говоря, приложила руку ( и правильно в своё время сделала) к созданию КНДР, а своих сдавать нельзя, по-любому. Даже если они не нравятся. Постепенно преобразованиям помочь - это да. А если война - не только Китай должен помочь. Мы должны, обязаны будем помочь жертве агрессии. Иначе завтра нас также накроют. И Китай, помогая КНДР, усилится, а мы останемся на задворках.
    Умничка
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