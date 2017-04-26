06:30 26 апреля

Росгвардия закупает огнеметы «Шмель»

Как сообщает РИА Новости , Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) приобретает реактивные пехотные огнеметы "Шмель".

Росгвардия закупает огнеметы «Шмель»


На сайте госзакупок отмечено, что ожидается поставка 200 огнеметов РПО-А стоимостью более 14 млн. руб. в войсковую часть в подмосковной Балашихе.


РПО-А – реактивный пехотный огнемет одноразового действия. Разработан КБ Приборостроения (КБП, г. Тула). Разработка начата в 1984 г. Войсковые испытания РПО-А проходил в Афганистане в 1983-1984 гг. Принят на вооружение войск химической защиты СА СССР в 1988 г. (позже стал общевойсковым типом оружия). Выстрел (капсула) стабилизируется в полете придающим вращение раскрывающимся стабилизатором. После использования пускового контейнера огнемета перезаряжанию не подлежит и выбрасывается.


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Комментарии 8

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  1. Шурале Сегодня, 05:55
    Если я не ошибаюсь то росгвардия это внутренние войска , зачем вэвэшникам огнемет ? По взбунтовавшимся от голода пенсионерам шмалять ? По-моему таким войскам нужны несколько другие типы оружия , нелетальной направленности, и несколько отличающийся от общевойскоаых тип ведения действий. Если конечно росгвардия это ВВ.
    Шурале
    1. Злой543 Сегодня, 06:01
      Надо же, мы в свою бытность имели неплохой гешефт с вв стоящих на блокпостах, мы им гранаты они нам берцы, минрование зеленки им обходилось в несколько камков laughing
      Злой543
      1. Teberii Сегодня, 06:04
        Теперь хоть понятно стало зачем их придумали.
        Teberii
    2. t7310 Сегодня, 06:05
      против эмигрантов наверное
      t7310
    3. Lyton Сегодня, 06:11
      Вся эта структура создана для утихомиривания недовольных граждан, Медведев сказал благосостояние растёт, красавец просто, вот россгвардия и вооружается, вдруг от такой сладкой жизни народ на баррикады вздумает выйти.
      Lyton
    4. Jovanni Сегодня, 06:18
      Террористов выжигать будут... Хорошо бы ещё взяточников и казнокрадов. Но тогда 200 штук явно не хватит...
      Jovanni
    5. Владимирец Сегодня, 06:26
      Цитата: Шурале
      Если я не ошибаюсь то росгвардия это внутренние войска , зачем вэвэшникам огнемет ? По взбунтовавшимся от голода пенсионерам шмалять ? По-моему таким войскам нужны несколько другие типы оружия , нелетальной направленности, и несколько отличающийся от общевойскоаых тип ведения действий. Если конечно росгвардия это ВВ.

      "ОДОН (Отдельная орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённая дивизия оперативного назначения войск национальной гвардии России имени Ф. Э. Дзержинского) — соединение Войск национальной гвардии России."
      "Части дивизии принимали участие в спецоперациях, которые имели место в Армении, Азербайджане, Нагорном Карабахе, Средней Азии, Северной Осетии, Чечне, Дагестане. В настоящее время сводные подразделения дивизии продолжают участвовать в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга тысячи бойцов и офицеров дивизии награждены боевыми орденами и медалями, а 19 — удостоены звания Герой Российской Федерации."

      Для "кавказских пенсионеров" как раз. wink
      Владимирец
  2. Шукшин Сегодня, 06:18
    Капсула из шмеля, отличный подарок для террористов и их спонсоров.
    Шукшин
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