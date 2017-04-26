Росгвардия закупает огнеметы «Шмель»
Как сообщает РИА Новости , Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) приобретает реактивные пехотные огнеметы "Шмель".
На сайте госзакупок отмечено, что ожидается поставка 200 огнеметов РПО-А стоимостью более 14 млн. руб. в войсковую часть в подмосковной Балашихе.
РПО-А – реактивный пехотный огнемет одноразового действия. Разработан КБ Приборостроения (КБП, г. Тула). Разработка начата в 1984 г. Войсковые испытания РПО-А проходил в Афганистане в 1983-1984 гг. Принят на вооружение войск химической защиты СА СССР в 1988 г. (позже стал общевойсковым типом оружия). Выстрел (капсула) стабилизируется в полете придающим вращение раскрывающимся стабилизатором. После использования пускового контейнера огнемета перезаряжанию не подлежит и выбрасывается.
На сайте госзакупок отмечено, что ожидается поставка 200 огнеметов РПО-А стоимостью более 14 млн. руб. в войсковую часть в подмосковной Балашихе.
РПО-А – реактивный пехотный огнемет одноразового действия. Разработан КБ Приборостроения (КБП, г. Тула). Разработка начата в 1984 г. Войсковые испытания РПО-А проходил в Афганистане в 1983-1984 гг. Принят на вооружение войск химической защиты СА СССР в 1988 г. (позже стал общевойсковым типом оружия). Выстрел (капсула) стабилизируется в полете придающим вращение раскрывающимся стабилизатором. После использования пускового контейнера огнемета перезаряжанию не подлежит и выбрасывается.
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