Гибель и ранения канадских военнослужащих в ходе учений перед отправкой на Украину

Инцидент со смертельным исходом произошёл в ходе канадских военных учений в провинции Альберта. Речь идёт о маневрах Rugged Bear, о которых сообщает министерство обороны Канады. Это учения, которые в Канаде обычно предшествуют отправке очередной миссии военнослужащих на Украину, в Прибалтику или Ирак. Канадские военные отрабатывают слаженность подразделений, занимаются практической стрельбой в различное время суток, маневрированием на военной технике.Одно из таких маневрирований и завершилось трагично для нескольких военнослужащих ВС Канады. Близ населённого пункта Уэйнрайт один военнослужащий погиб, ещё двое получили травмы и ранения различной степени тяжести в результате инцидента с военным бронеавтомобилем.Военнослужащие участвовали в одном из этапов маневров, который носил название «Путь к повышенной готовности». Называется имя погибшего канадского военнослужащего. Это сержант Роберт («Бобби») Динерович из состава так называемых Королевских канадских драгунских сил. Об этом сообщает телекомпания CBC.Публикуется расплывчатая формулировка о причинах инцидента: «В связи с нарушение правил эксплуатации техники».Расследованием конкретных причин случившегося занимается канадская военная полиция.Это не первый инцидент со смертельным исходом на тренировочной базе канадский войск. В ноябре 2014 года там погиб военнослужащий по имени Стивен Аллен, который при невыясненных обстоятельствах упал со смотровой башни. В мае того же года на тренировочном полигоне погиб подполковник Дэн Боббит. Он находился в бронемашине, которая перевернулась во время маневров. Тогда же тяжёлые травмы получили ещё четверо военнослужащих.Напомним, что канадские военнослужащие в течение длительного времени в формате ротации находятся на украинском военном полигоне во Львовской области. В том числе и на этот полигон они попадают после учений в провинции Альберта.