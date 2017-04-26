10:47 26 апреля

Гибель и ранения канадских военнослужащих в ходе учений перед отправкой на Украину

Инцидент со смертельным исходом произошёл в ходе канадских военных учений в провинции Альберта. Речь идёт о маневрах Rugged Bear, о которых сообщает министерство обороны Канады. Это учения, которые в Канаде обычно предшествуют отправке очередной миссии военнослужащих на Украину, в Прибалтику или Ирак. Канадские военные отрабатывают слаженность подразделений, занимаются практической стрельбой в различное время суток, маневрированием на военной технике.

Одно из таких маневрирований и завершилось трагично для нескольких военнослужащих ВС Канады. Близ населённого пункта Уэйнрайт один военнослужащий погиб, ещё двое получили травмы и ранения различной степени тяжести в результате инцидента с военным бронеавтомобилем.

Гибель и ранения канадских военнослужащих в ходе учений перед отправкой на Украину



Военнослужащие участвовали в одном из этапов маневров, который носил название «Путь к повышенной готовности». Называется имя погибшего канадского военнослужащего. Это сержант Роберт («Бобби») Динерович из состава так называемых Королевских канадских драгунских сил. Об этом сообщает телекомпания CBC.

Публикуется расплывчатая формулировка о причинах инцидента: «В связи с нарушение правил эксплуатации техники».

Расследованием конкретных причин случившегося занимается канадская военная полиция.

Это не первый инцидент со смертельным исходом на тренировочной базе канадский войск. В ноябре 2014 года там погиб военнослужащий по имени Стивен Аллен, который при невыясненных обстоятельствах упал со смотровой башни. В мае того же года на тренировочном полигоне погиб подполковник Дэн Боббит. Он находился в бронемашине, которая перевернулась во время маневров. Тогда же тяжёлые травмы получили ещё четверо военнослужащих.

Напомним, что канадские военнослужащие в течение длительного времени в формате ротации находятся на украинском военном полигоне во Львовской области. В том числе и на этот полигон они попадают после учений в провинции Альберта.

Использованы фотографии: http://www.cbc.ca
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Комментарии 28

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:36
    Вот вам извечная армейская истина "не сунь. ....куда попало" в действии ! fool
    Изгоняющий либероидов
    1. SSR Сегодня, 08:02
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вот вам извечная армейская истина "не сунь. ....куда попало" в действии ! fool

      Это у всех бывает вспомните как наши десантники в реку....... или как офицер на гранату бросался..
      SSR
      1. рич Сегодня, 09:14
        Закормленные деревенские парни Канады собрались на войну.Ну вот, попробовали потренироваться на прочности медведя - сразу один труп и два больных. И это они еще воевать не вышли...
        рич
        1. Лелёк Сегодня, 10:18
          Цитата: рич
          Закормленные деревенские парни Канады собрались на войну.


          Привет. Это, вероятно, набор вояк из хохляцкой диаспоры, она самая многочисленная именно в Канаде. Американские же спецы - "инструкторы" по сведениям находятся уже на передке в Донбассе. В общем собирается кодла шакалов. Не к добру это. Ну, а то, что погибли парни на учении, так бывает во всех армиях мира - пресловутый человеческий фактор. yes
          Лелёк
          1. рич Сегодня, 10:45
            Приветствую. Конечно, - это человеческий фактор. Да только они выставят это, так: -"Кровавая рука донбасских террористов уже дотянулась до Канады. Военнослужащии -члены украинской диаспоры гибнут один за другим при не выясненных обстоятельствах" hi
            рич
      2. Ныробский Сегодня, 09:20
        Цитата: SSR
        Это у всех бывает вспомните как наши десантники в реку....... или как офицер на гранату бросался..

        Да, но как правило, либеральная публика по каждому подобному случаю в России, устраивают восторженную истерику выдавая его за традиционную закономерность, а аналогичные происшествия в армии "партнёров" выдают за трагическую случайность. Армия, есть армия, и не боевые потери, увы не редкость.
        Ныробский
      3. Orionvit Сегодня, 10:27
        Даже на гражданке и просто на производстве, случаются несчастные случаи с летальным исходом. А уж в армии и подавно.
        Orionvit
    2. xetai9977 Сегодня, 10:30
      Новость ни о чём. Это происходит везде и всюду. Если так пойдёт, то скоро выложат, как у натовской бронемашины спустило колесо. Новость же!
      xetai9977
  2. Толстоевский Сегодня, 06:36
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
    1. xetai9977 Сегодня, 10:31
      Вы радуетесь гибели человека ? Чьего то сына, отца,мужа? Да кто вы после этого?
      xetai9977
  3. Шукшин Сегодня, 06:36
    Готовят заград отряды для укромяса.
    Шукшин
    1. Чёрный Сегодня, 07:15
      Канадские вояки , кроме как вырезать практически безоружных индейцев ни на что не способны......хотя нет, способны - стремительно отступать laughing
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:54
        Аники-воины , ё-моё ... По уровню как раз соответствуют ВСУ .
        bouncyhunter
      2. nizhegorodec Сегодня, 08:20
        Цитата: Чёрный
        Канадские вояки , кроме как вырезать практически безоружных индейцев ни на что не способны......хотя нет, способны - стремительно отступать

        Цитата: bouncyhunter
        Аники-воины , ё-моё ... По уровню как раз соответствуют ВСУ

        очень умные мысли, а вы оба с ними воевать пробовали? С дивана то тявкать каждый может.
        nizhegorodec
        1. терминатор Сегодня, 09:00
          вот вот я тоже так думаю
          терминатор
          1. comprochikos Сегодня, 09:11
            Можно подумать в России на учениях люди не гибнут. Разгильдяйство всегда было и везде с момента появления человека
            comprochikos
        2. Чёрный Сегодня, 09:06
          Цитата: nizhegorodec
          очень умные мысли, а вы оба с ними воевать пробовали?

          А ты? laughing
          Цитата: nizhegorodec
          дивана то тявкать каждый может.

          Ты это только что продемонстрировал wassat
          Чёрный
          1. nizhegorodec Сегодня, 09:41
            Цитата: Чёрный
            А ты?
            я нет, поэтому и не пишу всякую ересь мальчика из песочницы
            Цитата: Чёрный
            Ты это только что продемонстрировал

            во-первых, тыканье незнакомому человеку говорит о недостатке воспитания (ну, в ваших кругах гопников это обычное явление), во-вторых, те двое, может и с дивана голос подают, а ваш - явно из-под дивана раздаётся.
            nizhegorodec
  4. новичок Сегодня, 06:44
    интересная фамилия у погибшего. случаем не отпрыск недобитых бандерлогов?
    новичок
    1. Ныробский Сегодня, 09:27
      Цитата: новичок
      интересная фамилия у погибшего. случаем не отпрыск недобитых бандерлогов?

      Да уж......Динерович....Я тоже было задался этим вопросом, но вы опередили. По ходу дела, ему не удастся побывать на родине предков и пролить славянскую кровь, как это, возможно делал его дед с повязкой полицая на рукаве, который скрылся в Канаде от правосудия.
      Ныробский
  5. andr327 Сегодня, 06:45
    Нормальные потери в ходе боевой подготовки. В любой стране при эксплуатации техники будут нарушения, будут жертвы. И здесь не играет роли Канада ли это или. Гондурас, США, Китай, украина или Россия. Как будто у нас нет этих мирных потерь. Так что статья просто констатация факта повседневной жизни и очередной фитиль под украинскую тему.
    andr327
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:10
      Нормальные потери в ходе боевой подготовки

      Не соглашусь. Потери в мирное время это ненормально хотя случаются в любых армиях мира. Обычно из-за элементарного нарушения мер безопасности, халатности и пофуизма некоторых военнослужащих.
      rotmistr60
      1. zivXP Сегодня, 08:00
        Не должно быть потерь в мирное время. Значит чьято недоработка.
        zivXP
        1. Дмитрий_Н-ск_54 Сегодня, 10:43
          Нормативы по потерям на учениях всегда были.
          Дмитрий_Н-ск_54
  6. Altona Сегодня, 07:46
    Публикуется расплывчатая формулировка о причинах инцидента: «В связи с нарушение правил эксплуатации техники».
    ------------------------------
    Нормальным языком это называется "не справился с управлением". Печально конечно, это же не на симуляторе кнопки нажимать.
    Altona
  7. vladimirvn Сегодня, 08:07
    То ли еще будет ое ей!
    vladimirvn
  8. To be or not to be Сегодня, 08:45
    А название то какое придумали учению :" Бегущий медведь".Но .если МЕДВЕДЬ побежит -ой. ...многим НЕ поздоровится
    Учение проводится с 3 апреля по 4 мая 2017 года в канадском учебном центре( at the Canadian Manoeuvre Training Centre in Wainwright, AB)


    Участвует более 3000 солдат из 2-й канадской механизированной бригадной группы ( целевая группа " Task Force Tomahawk")
    Учение как часть учебного цикла «Дорога к высокой готовности». Дорога к высокой готовности - режим обучения канадской армии, который готовит солдат для внутренних или экспедиционных развертываний.
    Это учение будет готовить солдат Целевой группы «Томагавк» для миссий в Латвии, Ираке и Украине.
    To be or not to be
  9. ГСВГ 86-88 Сегодня, 10:07
    ...а если война
    ГСВГ 86-88
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