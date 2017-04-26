Россия уверенно опережает страны ЕС в военном экспорте

В рамках военно-экономического сотрудничества с иностранными государствами активно развивается партнерство в военно-технической сфере. В настоящее время наша страна занимает второе место на мировом рынке вооружений, уверенно опережая Францию, Германию и Великобританию. Ежегодно нашу военную продукцию покупают более 60 стран.

Согласно информации РИА Новости , заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова сообщила о превалировании экспорта РФ над объемами вывоза вооружений и военной техники Франции, Германии и Великобритании:С её слов, приоритетным направлением сотрудничества России в военно-политической области является партнерство со странами СНГ, в том числе в рамках ОДКБ и ШОС, продолжается активное участие в реализации соглашений и проектов по линии ООН и других международных организаций, в том числе региональных.