10:43 26 апреля

Россия уверенно опережает страны ЕС в военном экспорте

Согласно информации РИА Новости , заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова сообщила о превалировании экспорта РФ над объемами вывоза вооружений и военной техники Франции, Германии и Великобритании:

В рамках военно-экономического сотрудничества с иностранными государствами активно развивается партнерство в военно-технической сфере. В настоящее время наша страна занимает второе место на мировом рынке вооружений, уверенно опережая Францию, Германию и Великобританию. Ежегодно нашу военную продукцию покупают более 60 стран.





С её слов, приоритетным направлением сотрудничества России в военно-политической области является партнерство со странами СНГ, в том числе в рамках ОДКБ и ШОС, продолжается активное участие в реализации соглашений и проектов по линии ООН и других международных организаций, в том числе региональных.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:38
    Где качественная продукция там и покупателей больше , российский ВПК сейчас на подъеме .
    Spartanez300
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:40
      Цитата: Spartanez300
      Где качественная продукция там и покупателей больше , российский ВПК сейчас на подъеме .

      Спрос рождает предложения . В нынешнем неспокойном мире многие норовят увешаться оружием . И то , чьим будет это оружие зависит не только от качества , но и от маркетинговой стратегии игроков .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 07:46
        Торговля это правильно и хорошо , только не надо забывать и о своей армии и не меряться портфелем заказов по экспорту.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:15
          Так ведь тут прямая взаимосвязь : чем больше продадут , тем больше для своей армии сделают . Важно чтобы экспорт не превалировал над собственными потребностями .
          bouncyhunter
      2. рич Сегодня, 09:11
        Шевцова, Татьяна Викторовна
        Татьяна Викторовна Шевцова (род. 22 июля 1969, Козельск, СССР) — российский государственный деятель, заместитель Министра обороны Российской Федерации с 4 августа 2010 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, Заслуженный экономист России, кандидат экономических наук.Татьяна Викторовна Шевцова родилась 22 июля 1969 года в Козельске Калужской области. Отец — военнослужащий. В 1991 году окончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского. С 1991 года по 2010 год работала в налоговых органах. Прошла путь от налогового инспектора в Центральном районе Санкт-Петербурга до руководителя департамента крупнейших налогоплательщиков Министерства Российской Федерации по налогам и сборам .С ноября 2004 по май 2010 года — заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (А. Э. Сердюкова). В этой должности курировала исполнение обязательств по уплате налогов крупнейшими налогоплательщиками. В 2009 году присвоен классный чин действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. В мае 2010 года назначена советником Министра обороны Российской Федерации.4 августа 2010 года, указом Президента Российской Федерации, Татьяна Викторовна Шевцова назначена заместителем Министра обороны Российской Федерации. Курирует вопросы организации финансового обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации. В её подчинении находятся Департаменты финансового обеспечения, финансового планирования, социальных гарантий, экономического анализа и прогнозирования и финансового мониторинга государственного оборонного заказа Минобороны России. В 2011 году присвоен высший классный чин федерального государственного служащего — Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
        Замужем. Супруг — бывший военнослужащий. Воспитывает двух сыновей.
        Воинское звание: Действительный государственный советник РФ 1 класса (Генерал армии)
        Награды и звания:
        Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
        Орден Александра Невского (2017 год) — за заслуги по укреплению обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности[1]
        Орден Почёта (2007);
        Орден Дружбы;
        Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
        Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
        Медаль «За укрепление боевого содружества»;
        Медаль «За участие в военном параде в День Победы»;
        Медаль «За трудовую доблесть»;
        Медаль «За возвращение Крыма»;
        Медаль «Генерал-полковник Дутов»;
        Медаль «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени;
        Орден Святителя Николая Чудотворца;
        Юбилейная медаль «65 лет Калужской области» (2009).
        Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2011);
        Заслуженный экономист Российской Федерации (2006);
        Кандидат экономических наук;
        Почётная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2006).
        рич
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:15
          Привет , Дима ! hi Ты в своём репертуаре - обеспечиваешь информационное сопровождение . Так держать ! good
          bouncyhunter
          1. рич Сегодня, 09:30
            Обрати внимание, Паша, на наличие боевых наград и из чего гнезда выпорхнула сия птичка
            рич
        2. Самаритянин Сегодня, 09:59
          Цитата: рич
          Шевцова, Татьяна Викторовна
          Татьяна Викторовна Шевцова (род. 22 июля 1969, Козельск, СССР) — российский государственный деятель, заместитель Министра обороны Российской Федерации с 4 августа 2010 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, Заслуженный экономист России, кандидат экономических наук.Татьяна Викторовна Шевцова родилась 22 июля 1969 года в Козельске Калужской области. Отец — военнослужащий. В 1991 году окончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского. С 1991 года по 2010 год работала в налоговых органах. Прошла путь от налогового инспектора в Центральном районе Санкт-Петербурга до руководителя департамента крупнейших налогоплательщиков Министерства Российской Федерации по налогам и сборам .С ноября 2004 по май 2010 года — заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (А. Э. Сердюкова). В этой должности курировала исполнение обязательств по уплате налогов крупнейшими налогоплательщиками. В 2009 году присвоен классный чин действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. В мае 2010 года назначена советником Министра обороны Российской Федерации.4 августа 2010 года, указом Президента Российской Федерации, Татьяна Викторовна Шевцова назначена заместителем Министра обороны Российской Федерации. Курирует вопросы организации финансового обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации. В её подчинении находятся Департаменты финансового обеспечения, финансового планирования, социальных гарантий, экономического анализа и прогнозирования и финансового мониторинга государственного оборонного заказа Минобороны России. В 2011 году присвоен высший классный чин федерального государственного служащего — Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
          Замужем. Супруг — бывший военнослужащий. Воспитывает двух сыновей.
          Воинское звание: Действительный государственный советник РФ 1 класса (Генерал армии)
          Награды и звания:
          Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
          Орден Александра Невского (2017 год) — за заслуги по укреплению обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности[1]
          Орден Почёта (2007);
          Орден Дружбы;
          Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
          Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
          Медаль «За укрепление боевого содружества»;
          Медаль «За участие в военном параде в День Победы»;
          Медаль «За трудовую доблесть»;
          Медаль «За возвращение Крыма»;
          Медаль «Генерал-полковник Дутов»;
          Медаль «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени;
          Орден Святителя Николая Чудотворца;
          Юбилейная медаль «65 лет Калужской области» (2009).
          Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2011);
          Заслуженный экономист Российской Федерации (2006);
          Кандидат экономических наук;
          Почётная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2006).

          Ой я с этой мадам "виделся", только с 4-мя звездами... приехала на стройобъект с проверкой вместе с Шойгу в лодочках на каблуках... потом пришлось курсанта за губкой отправлять, чтобы ей туфельки чистить:)))
          Самаритянин
    2. сибиралт Сегодня, 07:57
      Когда заходит речь о торговле оружием, почему то вспоминается марксистское учение о прибавочной стоимости при капитализме. laughing
      сибиралт
      1. рич Сегодня, 10:03
        Известный российский наноученый А.Б.Чубайс дополнил это учение теоремой о приватизации этой добавочной стоимости sad
        рич
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:39
    В ее заявлении отсутствует фраза пока еще опережают"-так то оно будет точнее, ибо конкуренция высочайшая в этом направлении.
    Изгоняющий либероидов
  3. Шукшин Сегодня, 06:49
    Списибо товарищу Обаме, за возможность предоставленную России продемонстрировать свои товары в Сирии.
    Шукшин
    1. Orionvit Сегодня, 09:03
      Это что, спасибо штатам за развязывание очередной войны? Тогда уже скажите спасибо и за украину, южную Осетию, за Ливию, Ирак, Югославию, и за всё остальное. Сейчас Северная Корея на очереди. Чем вы думаете?
      Orionvit
  4. Тринадцатый Сегодня, 07:00
    А в чем еще опережает Россия страны ЕС? Огласите весь список пожалуйста.
    Хотя сдается мне что в этом списке только оружие и будет.
    Тринадцатый
    1. kos2910 Сегодня, 07:10
      А в чем еще опережает Россия страны ЕС

      А что, гейропа уже имеет свою систему навигации? А как там с реакторами на быстрых нейтронах?
      kos2910
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:17
        Поддержу вас. Европа (старая) пока опережает по уровню жизни, но это пока. Мигранты еще не сказали свое слово.
        Тринадцатый ... в чем еще опережает Россия страны ЕС?

        Ну, что же, давайте сравним с Прибалтикой, Болгарией, Румынией и т.д. Это тоже члены ЕС. Поэтому прежде чем закатывать глаза перед Европой нужно хорошенько проанализировать.
        rotmistr60
        1. Kenneth Сегодня, 07:26
          А сравните порадуйте нас
          Kenneth
          1. rotmistr60 Сегодня, 07:33
            А вы почитайте в СМИ и порадуйте свой мозг.
            rotmistr60
            1. Тринадцатый Сегодня, 08:09
              Странный вы человек. Вы наверное из этих, которые шапками закидывают...
              Собственно почему бы нам не сравнивать себя не с привиденными вами обсосами в лице Прибалтики и т.п., а с нормальными странами имеющими высокие показания в уровне жизни, росте экономики и т.д.
              Для примера возьмите такие небогатые по европейским меркам страны как Португалию или испанию. Нам увожаемый до них еще поеб....ся. У них ни нефти ни газа нет и ничего, справляются.
              Тринадцатый
              1. rotmistr60 Сегодня, 08:20
                Вы наверное из этих, которые шапками закидывают...

                Вот чем не занимался, так это шапкозакидательством и пред западом никогда не пускал слюни. И прожил уже прилично по нынешним меркам. а поэтому имею богатый жизненный опыт (в т.ч. и выживания в трудные времена). Но мне не нравилось и не нравится когда кто-то ехидненько задает вопрос " в чем еще опережает Россия страны ЕС?".
                rotmistr60
              2. К0щей Сегодня, 08:26
                Цитата: Тринадцатый
                А в чем еще опережает Россия страны ЕС?

                космическая отрасль, атомная промышленность - это весь ЕС, сталелитейная - тут наверное весь ЕС не переплюнем, хотя хз, сырьевая (это из постоянного) - это вот просто сходу, не лазая по интернету.
                К0щей
                1. Kenneth Сегодня, 08:40
                  А еще по сбору клюквы добыче торфа и поголовьею северных оленей. А если опуститься до таких мелких вещей как среднедушевой доход, уровень жизни, медицины, коррупции . Там как дела ?
                  Kenneth
                  1. Тринадцатый Сегодня, 08:53
                    [quote=Kenneth] А если опуститься до таких мелких вещей как среднедушевой доход, уровень жизни, медицины, коррупции . Там как дела ?[/quo

                    Там хоть и не полная, но большая ..опа.
                    Тринадцатый
                  2. К0щей Сегодня, 09:35
                    как мне нравятся передергивания и демагогические рассуждения. особенно радует откидывание неудобных фактов, как не то что несущественных, а в принципе не существующих. вы забыли сравнить у кого муравьев на 1 км2 больше.
                    не вы ли писали, про нереально ушедший вперед Китай? даже если не вы, смысл вашего предыдущего пассажа похож.
                    средняя зарплата по странам мира 2016: Россия - 51 место, 570 у.е., Китай - 50, 623 у.е.
                    но вот вам набор продуктовой корзины в китае
                    http://total-rating.ru/1623-uroven-cen-v-kitae-na
                    -2016-god.html
                    вот в одном из районов у нас
                    https://www.melenky.ru/ekonomika/tseny/2806-stoim
                    ost-minimalnogo-nabora-produktov-pitaniya-v-oktya
                    bre-2016-g
                    да, жизнь у нас не фантан. но вы многое забываете: в какой стране мы живем, что она пережила и не превратилась герцегство московия, казанское ханство, карельский феод и т.п. какие вокруг нас "друзья", да и банально - бананы у нас круглый год не растут, даже рожь с трудом растет. я вот в сибири живу не очень далеко от границы с казахстаном, примерно в той же широте, что и вильнус с амстердамом, но у меня тут снег еще под деревьями лежит. а у них он когда растаял? в январе-феврале?
                    К0щей
              3. Orionvit Сегодня, 09:12
                В Португалии и Испании своих проблем хватает, самое слабое звено в ЕС, наряду с Италией и Грецией. И хватит тыкать Европой и штатами. Не могу сказать что они лентяи, но работать умеют не лучше Русских. Весь секрет их благосостояния, это прежде всего финансовая система, которая в основе своей, работает в одной связке со штатами, то есть с федеральным резервом. Согласитесь, где много денег, там и благосостояние получше, и производство по круче. Но Европу, это уже не спасёт, так же как и америку.
                Orionvit
            2. Kenneth Сегодня, 08:20
              А я вот читаю СМИ и мозг не радуется. Потому что мы все больше отстаем . И не только от европы но похоже и от Китая
              Kenneth
              1. Вас Влад Сегодня, 08:36
                У меня это есть
                Цитата: Kenneth
                А я вот читаю СМИ и мозг не радуется. Потому что мы все больше отстаем . И не только от европы но похоже и от Китая
                Но боюсь вас это не обрадует и комментариев я не дождусь,вы это просто не хотите видеть!
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                !Может хватит Россию унижать своим не знанием?http://rus.vrw.ru/page/chto-eksportiruet-
                rossija
                Вас Влад
                1. Kenneth Сегодня, 08:50
                  Какие мы молодцы. Сколько успехов. При такой то средней зарплате ..
                  Kenneth
                  1. Околоточный Сегодня, 09:15
                    С вашей стороны - это СЛИВ. Сравниваете зарплаты, хорошо. А теперь сравните внешние долги. Это по сути БАНКРОТЫ (большинство стран ЕС). НИКОГДА они свои долги не отдадут. Фишка в том, что так жить в долг нам не ПОЗВОЛЯТ.
                    Околоточный
                    1. Kenneth Сегодня, 09:21
                      Ха ха. Разговор про долги как раз и есть слив когда сказать больше нечего. В монетарной экономике долги это норма. И если их обслуживать то вообще не проблема. А если не обслуживать то спишут. Так что фигня этот ваш аргумент. Пишите еще. Да и Грецию можете не вспоминать . Там уровень жизни и пенсий куда выше нашего.
                      Kenneth
                      1. Околоточный Сегодня, 09:57
                        ПЯТЬ РАЗ ХА. Монетарная экономика уже показало своё "нутро" в кризис 2008г. Это не экономика, это ПИРАМИДА. Если бы не вливания ГОСУДАРСТВ (США, Россия) - "докапитализация", "количественное смягчение" по смывало бы за борт ВСЕХ. Кстати, помните Испания, Португалия, Греция - головная боль была у ЕС, выживут или нет? Ведущие банки ЕС практически спасли эти страны в обмен на отказ от суверенитета, Грецию напомнить? Заартачилась, но в стойло быстро поставили. Монетарная экономика в России также себя показала во всей красе в 90-е, "Рынок отрегулирует всё сам". Отрегулировал? Сколько Россия потеряла? В том числе и человеческих жизней? Подсчитаете потери? А фишка "жить в долг" с Россией не пройдёт. У крупнейших держателей финансов в мире цель НЕ ТА. Даже если по примеру Испании и ко. откажемся от суверенитета, нас просто ДОБЬЮТ. Так езжайте в ЕС и не нойте про пенсии и зарплаты. А ввязались в драку так держите удары и ведите себя достойно. Вот такие нытики и есть СЛИВ, жизненная позиция у них постоянно ныть и причитать: "А Кац предлагает сдаться".
                        Околоточный
                  2. Вас Влад Сегодня, 10:29
                    Цитата: Kenneth
                    Какие мы молодцы. Сколько успехов. При такой то средней зарплате ..

                    Ну понятно wink С темы съезжаем negative
                    Вас Влад
      2. donavi49 Сегодня, 08:31
        Galileo же! Несмотря на трудности - 4 спутника новых вводят и еще 8 полетят в этом году. То есть с текущих 15 - будет 23. Планируют активно поддерживать 30 спутников.
        donavi49
    2. Околоточный Сегодня, 09:12
      Экспорт зерновых - однозначно.
      Околоточный
      1. Kenneth Сегодня, 09:36
        Щас прибежит одессей и будет доказывать что в рсфср собирали больше
        Kenneth
  5. Sancho_SP Сегодня, 07:14
    Интереснее, что это за мадам в генеральских погонах?
    Sancho_SP
    1. Kenneth Сегодня, 07:27
      У нее еще и орденов как у полководцв
      Kenneth
  6. Altona Сегодня, 07:40
    Чёт я не пойму, её погоны уже маршальские? Она имеет чин действительного государственного советника 1 класса. Фигасе люди растут.
    Altona
    1. Sancho_SP Сегодня, 07:53
      мне это кажется более существенным, чем выручка госкорпорации...
      Sancho_SP
  7. Altona Сегодня, 07:41
    Цитата: Тринадцатый
    А в чем еще опережает Россия страны ЕС? Огласите весь список пожалуйста.

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    Экспорт углеводородов и электроэнергии, например.
    Altona
    1. cniza Сегодня, 07:56
      Даже зерновых мы больше , а ещё удобрения.
      cniza
  8. vladimirvn Сегодня, 08:04
    А что в сравнении с матрасами? Скромно забыли?
    vladimirvn
    1. К0щей Сегодня, 08:29
      а никто не может нормально посчитать сколько матрасы продают без учета нато. нато в обязательном порядке закупает америкосовкое оружие и это самый большой рынок сбыта.
      ЗЫ хотя наши и им умудряются поставлять. это как если бы пин доские м16 у наших погранцов были))
      К0щей
  9. К0щей Сегодня, 08:22
    да, реклама в сирии сделала свое дело) молодцы наши вкс)
    еще бы танки там также удачно действовали, а то такие "опытные" экипажи у сирийцев, что просто страшно.
    ЗЫ жаль только, что достижения впк, у нас не умеют нормально внедрять в гражданку...
    К0щей
  10. Улиточник N9 Сегодня, 08:29
    Нам нужно радоваться? А можно вопрос?: когда уже Россия будет занимать хотя-бы "третье" место по росту благосостояния ее граждан? по росту экономики? what
    Улиточник N9
    1. keeper03 Сегодня, 09:01
      Наверное когда Голландия войдёт в состав ОДКБ, а вместе с ней подтянутся остальные страны Европы ! laughing
      keeper03
  11. Orionvit Сегодня, 09:23
    Цитата: К0щей
    ЗЫ жаль только, что достижения впк, у нас не умеют нормально внедрять в гражданку..

    Ключевые слова. Если в СССР, все научные достижения сразу секретились, то на западе, в огромной массе внедрялись в гражданский сектор. Большинство нового придумывалось в Союзе, а внедрялось на западе. Достаточно вспомнить, как взлетел запад в 90-е, когда огромным потоком полились военные технологии из бывшего Советского Союза.
    Orionvit
  12. pastooh37 Сегодня, 10:13
    Чем туже затягиваю пояс, тем сильнее горжусь своей страной.
    pastooh37
  13. Комментарий был удален.
  14. Kenneth Сегодня, 10:15
    Околоточный,
    То есть мы воюем. В вихре яростных атак. А в чем будет наша победа....
    Kenneth
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