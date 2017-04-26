Американские СМИ: Трамп и Тиллерсон имеют разные взгляды на иранский вопрос
На прошлой неделе Белый дом отклонил письмо Госдепа США, в котором отмечалось, что Иран целиком и полностью соблюдает выполнение соглашения по ядерной программе, передает РИА Новости сообщение газеты Wall Street Journal.
По словам источника газеты, «изначальное письмо, подготовленное госдепартаментом, было слишком мягким, поскольку оно игнорировало дестабилизирующую деятельность Тегерана на Ближнем Востоке и поддержку региональных террористических группировок».
Собеседник издания отметил, что «Трамп лично внёс вклад в пересмотр письма, которое было направлено в Конгресс 18 апреля (государственным департаментом)». Окончательная версия письма «подчеркнула угрожающую роль, которую Иран играет в регионе», и поставила под вопрос долгосрочную поддержку Вашингтоном соглашения, достигнутого с Ираном.
Президент также отдал госсекретарю Тиллерсону распоряжение, чтобы тот прокомментировал письмо и подчеркнул, что новая «администрация планировала изменение политики по отношению к Ирану, в том числе и сделку по ядерной программе», рассказал источник.
Этот эпизод, по мнению газеты, четко высветил разногласия между жесткой позицией Дональда Трампа по Ирану и подходом Госдепа к решению этой проблемы.
По словам источника газеты, «изначальное письмо, подготовленное госдепартаментом, было слишком мягким, поскольку оно игнорировало дестабилизирующую деятельность Тегерана на Ближнем Востоке и поддержку региональных террористических группировок».
Собеседник издания отметил, что «Трамп лично внёс вклад в пересмотр письма, которое было направлено в Конгресс 18 апреля (государственным департаментом)». Окончательная версия письма «подчеркнула угрожающую роль, которую Иран играет в регионе», и поставила под вопрос долгосрочную поддержку Вашингтоном соглашения, достигнутого с Ираном.
Президент также отдал госсекретарю Тиллерсону распоряжение, чтобы тот прокомментировал письмо и подчеркнул, что новая «администрация планировала изменение политики по отношению к Ирану, в том числе и сделку по ядерной программе», рассказал источник.
Этот эпизод, по мнению газеты, четко высветил разногласия между жесткой позицией Дональда Трампа по Ирану и подходом Госдепа к решению этой проблемы.
Использованы фотографии: http://www.macdigger.ru
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