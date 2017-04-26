10:42 26 апреля

Американские СМИ: Трамп и Тиллерсон имеют разные взгляды на иранский вопрос

На прошлой неделе Белый дом отклонил письмо Госдепа США, в котором отмечалось, что Иран целиком и полностью соблюдает выполнение соглашения по ядерной программе, передает РИА Новости сообщение газеты Wall Street Journal.

Американские СМИ: Трамп и Тиллерсон имеют разные взгляды на иранский вопрос


По словам источника газеты, «изначальное письмо, подготовленное госдепартаментом, было слишком мягким, поскольку оно игнорировало дестабилизирующую деятельность Тегерана на Ближнем Востоке и поддержку региональных террористических группировок».


Собеседник издания отметил, что «Трамп лично внёс вклад в пересмотр письма, которое было направлено в Конгресс 18 апреля (государственным департаментом)». Окончательная версия письма «подчеркнула угрожающую роль, которую Иран играет в регионе», и поставила под вопрос долгосрочную поддержку Вашингтоном соглашения, достигнутого с Ираном.

Президент также отдал госсекретарю Тиллерсону распоряжение, чтобы тот прокомментировал письмо и подчеркнул, что новая «администрация планировала изменение политики по отношению к Ирану, в том числе и сделку по ядерной программе», рассказал источник.

Этот эпизод, по мнению газеты, четко высветил разногласия между жесткой позицией Дональда Трампа по Ирану и подходом Госдепа к решению этой проблемы.

Использованы фотографии: http://www.macdigger.ru
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Комментарии 17

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  1. Чёрный Сегодня, 08:22
    Американские СМИ превратились в жёлую прессу. А все их "осведомлёные источники" - это ими же созданные фейки, типо обсерватории прав человека в Сирии....та что в Лондонской квартире размещается laughing
    Чёрный
    1. рич Сегодня, 08:24
      Руководства всех нефтяных компаний всегда объединяло одно - они никогда не прибирались там, где нагадили. В этом и смысл назначения Тиллерсона Трампом - отвертеться от американской ответственности в Европе, Ближнем Востоке, Украине... да по всему миру. Ну и ладно. Лишь бы гадить перестали...
      Хотя Трампу и Иванкиному мужу уже пора создавать «кадровый резерв».
      рич
      1. Тралл Сегодня, 09:24
        «изначальное письмо, подготовленное госдепартаментом, было слишком мягким

        видимо, госдеп уже привык, что его письмами президенты подтираются smile
        Тралл
    2. cniza Сегодня, 08:25
      Цитата: Чёрный
      Американские СМИ превратились в жёлую прессу


      И уже давно , их интересует только гешефт .
      cniza
    3. Самаритянин Сегодня, 09:49
      Цитата: Чёрный
      Американские СМИ превратились в жёлую прессу. А все их "осведомлёные источники" - это ими же созданные фейки, типо обсерватории прав человека в Сирии....та что в Лондонской квартире размещается laughing

      Тегеран в Госдеп занёс, как полагается, а вот Трампу ещё не успел, вот и проблемы wassat
      Самаритянин
  2. bouncyhunter Сегодня, 08:25
    Трамп хочет очередную войнушку на БВ замутить ? Опять рейтинг поднимать надо ?
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 08:27
      Цитата: bouncyhunter
      Трамп хочет очередную войнушку на БВ замутить ? Опять рейтинг поднимать надо ?


      Внутри США ему порулить не дают , решил внести свой "вклад" в международный порядок.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:29
        Ну да , раз в своей стране порядок навести не дают , но очень хочется - надо совать свой нос куда не просят ...
        bouncyhunter
  3. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:25
    Видна рука зятя- сиониста.
    Лёня Пантелеев
    1. Чёрный Сегодня, 08:31
      При такой то жене быть сионистом....нехорошо...ой или я опять слова перепутал wassat
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 08:37
        Там зять ярый ненавистник Ирана и он не успокоится.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
          Цитата: cniza
          Там зять ярый ненавистник Ирана и он не успокоится.

          Скорее бы он собственным ядом отравился ...
          bouncyhunter
      2. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:51
        Там всё нехорошо...
        Лёня Пантелеев
  4. Spartanez300 Сегодня, 08:25
    Общий язык все равно найдут , на фоне того что кто не лег под США тот враг .
    Spartanez300
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:41
    Я думаю, что на отношение Трампа к Ирану играет большую роль позиция его зятя - еврея, который крепко подвязался в администрации президента и проталкивает произраильскую позицию.
    rotmistr60
  6. Чёрный Сегодня, 09:48
    Цитата: Лёня Пантелеев
    Видна рука зятя- сиониста.

    ..руки бы ему оторвать, что бы сионизмом не занимался...грех это wassat
    Чёрный
  7. Altona Сегодня, 09:57
    Похоже, что иранскую нефть не хотят пускать на рынок, который саудиты и США хотят делить и контролировать сами. Как то так. Больше похоже на торговую войну, нежели на сдерживание атомной программы.
    Altona
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