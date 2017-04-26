В США официально назначен ответственный за расследование вмешательства РФ в выборы
Американский Конгресс утвердил чиновника, который возглавит расследование предполагаемого вмешательства Москвы в выборы, им стал заместитель генпрокурора Род Розенстайн, сообщает NEWSru.com со ссылкой на «Рейтер».
Сам генпрокурор Джефф Сешнс решил в это дело не вмешиваться после того, как в СМИ появилась информация о его встречах с российским послом Сергеем Кисляком. «Сешнс объявил об отказе от участия в такого рода разбирательствах, чтобы не ставить под сомнение их объективность», говорится в публикации.
В итоге за кандидатуру Розенстайна проголосовали 94 члена верхней палаты конгресса США, против – шесть.
Ранее замгенпрокурора пообещал провести объективное расследование, «оценивая факты и законодательство, учитывая применимые нормы и консультируясь с кадровыми специалистами министерства (юстиции)».
Издание напоминает, что в 2016 году во время предвыборной кампании в США сайт WikiLeaks публиковал переписку сотрудников предвыборного штаба Хиллари Клинтон, полученную хакерами при взломе серверов Демпартии. Тогда кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, выигравший выборы, называл информацию "невероятной". Утечек из его штаба не было. Американские спецслужбы возложили ответственность за взлом на «российских хакеров», связанных с Кремлем.
Сам генпрокурор Джефф Сешнс решил в это дело не вмешиваться после того, как в СМИ появилась информация о его встречах с российским послом Сергеем Кисляком. «Сешнс объявил об отказе от участия в такого рода разбирательствах, чтобы не ставить под сомнение их объективность», говорится в публикации.
В итоге за кандидатуру Розенстайна проголосовали 94 члена верхней палаты конгресса США, против – шесть.
Ранее замгенпрокурора пообещал провести объективное расследование, «оценивая факты и законодательство, учитывая применимые нормы и консультируясь с кадровыми специалистами министерства (юстиции)».
Издание напоминает, что в 2016 году во время предвыборной кампании в США сайт WikiLeaks публиковал переписку сотрудников предвыборного штаба Хиллари Клинтон, полученную хакерами при взломе серверов Демпартии. Тогда кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, выигравший выборы, называл информацию "невероятной". Утечек из его штаба не было. Американские спецслужбы возложили ответственность за взлом на «российских хакеров», связанных с Кремлем.
Использованы фотографии: http://www.dw.com
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