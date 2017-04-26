10:40 26 апреля

В США официально назначен ответственный за расследование вмешательства РФ в выборы

Американский Конгресс утвердил чиновника, который возглавит расследование предполагаемого вмешательства Москвы в выборы, им стал заместитель генпрокурора Род Розенстайн, сообщает NEWSru.com со ссылкой на «Рейтер».

В США официально назначен ответственный за расследование вмешательства РФ в выборы


Сам генпрокурор Джефф Сешнс решил в это дело не вмешиваться после того, как в СМИ появилась информация о его встречах с российским послом Сергеем Кисляком. «Сешнс объявил об отказе от участия в такого рода разбирательствах, чтобы не ставить под сомнение их объективность», говорится в публикации.


В итоге за кандидатуру Розенстайна проголосовали 94 члена верхней палаты конгресса США, против – шесть.

Ранее замгенпрокурора пообещал провести объективное расследование, «оценивая факты и законодательство, учитывая применимые нормы и консультируясь с кадровыми специалистами министерства (юстиции)».

Издание напоминает, что в 2016 году во время предвыборной кампании в США сайт WikiLeaks публиковал переписку сотрудников предвыборного штаба Хиллари Клинтон, полученную хакерами при взломе серверов Демпартии. Тогда кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, выигравший выборы, называл информацию "невероятной". Утечек из его штаба не было. Американские спецслужбы возложили ответственность за взлом на «российских хакеров», связанных с Кремлем.

Использованы фотографии: http://www.dw.com
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Комментарии 42

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  1. Olegater Сегодня, 08:54
    Ну раз дали команду найти то с такой рожей и фамилией обязательно найдет и предоставит. Попросит голливуд, если что подключиться, и такой ролик забабахает, я уверен - абсолютно все в это информационное .............. поверят только в путь.
    Olegater
    1. cniza Сегодня, 08:56
      Главное выделенный бюджет освоит , нужные выводы сделает , но все засекретят.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:00
        Придумали очередную синекуру , это матрасы умеют . Да и не только они ...
        bouncyhunter
        1. comprochikos Сегодня, 09:04
          Ещё постараться надо найти ответственного. На кого не плюнь, Кисляк всех замазал, красаучик. Пустую бутылку сколько не тряси, нифига не закапает
          comprochikos
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
            Матрасы найдут . Как всегда - поймают где-нибудь россиянина и всех собак на него повесят .
            bouncyhunter
            1. Тралл Сегодня, 09:21
              Не понимаю только, зачем расследовать?
              Положить несколько досье на граждан РФ, находящихся в данный момент на территории США, в барабан и пусть этот прокурор крутанет его и достанет первое попавшееся.
              И приговор, конечно, рекордно пожестче smile
              Тралл
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:25
                Цитата: Тралл
                Не понимаю только, зачем расследовать?

                Чтобы в очередной раз показать миру какие матрасы "объективные и демократичные" wink
                bouncyhunter
                1. Azim77 Сегодня, 10:10
                  Чтобы не ждать заранее вынесенных итогов расследования, превентивно объявить, что так все якобы и было. И это было сделано так "демократично", с такой любовью и рвением, как прописано в американских правилах и стандартах участия в выборах других стран. Раз интересы США распространяются на весь мир, то и мир решил, что может вмешиваться, т.е. голосовать на выборах США.
                  Azim77
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:13
                    Цитата: Azim77
                    Раз интересы США распространяются на весь мир, то и мир решил, что может вмешиваться, т.е. голосовать на выборах США.

                    Железобетонный аргумент ! good Снимаю шляпу . hi
                    bouncyhunter
                2. DMB_95 Сегодня, 10:39
                  Цитата: bouncyhunter
                  Цитата: Тралл
                  Не понимаю только, зачем расследовать?

                  Чтобы в очередной раз показать миру какие матрасы "объективные и демократичные" wink

                  И какие они всё-таки ДБ... Ведь любой итог этого расследования будет хреновым для Штатов . Если вмешательство Российских хакеров не будет доказано , Штаты будут выглядеть по-иди\\\отски после всех обвинений в наш адрес . А , если зам. Генпрокурора объявит , что Россия повлияла на исход выборов , то под сомнение встанет легитимность действующей власти Штатов и все принятые ей решения . Будет гигантский внутри- и внешнеполитический кризис . Флаг в руки !
                  DMB_95
            2. Смог Сегодня, 09:38
              Цитата: bouncyhunter
              Матрасы найдут

              Доброе утро, боярин! soldier drinks Да как же не найти то? А? Паша, это же будет нонсенс, если матрасы не найдут черную кошку в темной комнате.
              У них мир по другому устроен. Зазеркалье.....
              Чу! Померещится Призрак в тумане,
              тянет и блазнится, шепотом манит
              в комнату смеха, где площадь мала.
              Там – ни души, а кругом – зеркала.

              В них – словоблудие, черствость и глупость,
              подлость и мстительность, мелочность, скупость,
              зависть, злорадство и шило в мешке,
              желчи напор, как в пожарной кишке.

              Лживые мины, двойные стандарты,
              фальши актерской краплёные карты,
              ханжество, хитрость,тщеславие,спесь –
              всё, чем больно человечество днесь.

              Ищут шизоиды, неврастенички,
              ищут в реальности, на веб-страничках,
              ищут давно, но не могут найти.
              Этого – нет. Ни вокруг, ни в сети.
              Смог
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:42
                Привет , Костик ! soldier drinks Мощный стих ! good Кто автор сего творения ?
                bouncyhunter
                1. Смог Сегодня, 09:47
                  Цитата: bouncyhunter
                  Кто автор сего творения ?

                  Рена Чайка.Это не полностью.
                  Смог
    2. san4es Сегодня, 09:02
      ...Есть определённые сходства. am

      Гимлер
      san4es
    3. Чёрный Сегодня, 09:13
      Цитата: Olegater
      раз дали команду найти то с такой рожей и фамилией обязательно найдет

      ...а может дали команду " не найти" smile ....и тогда " с такой рожей и фамилией" обязательно Не найдёт laughing
      Чёрный
      1. Olegater Сегодня, 09:27
        Многоуважаемый Черный по поводу команды "найти" или "все похоронить" будет зависеть от политической ситуации, которая будет складываться в этом серпинтарии. Ну или настроение Трампа и его приближенных вот в чем главный вопрос и закавыка. Здесь уже не пляшет здравый смысл или логика. Ну или простейшее политическое реноме.
        Olegater
    4. сибиралт Сегодня, 09:17
      Было бы полезней, если бы они разыскали 36 пропавших "Томагавков". laughing
      сибиралт
      1. Ныробский Сегодня, 09:49
        Цитата: сибиралт
        Было бы полезней, если бы они разыскали 36 пропавших "Томагавков"

        Они в плену, дают "показания". bully
        Ныробский
    5. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:25
      на яценюка похож...
      Скептик-Самоучка
    6. рич Сегодня, 09:52
      Самое смешное, что вывод этой комиссии можно уверено предсказать: - " Комиссия однозначно установила - Москва ответственна за вмешательство в выборы. Но информация настолько секретна, что никаких фактов подтверждающих это, мы предоставлять не будем. В целях государственной безопасности, естественно" hi
      рич
  2. cniza Сегодня, 08:55
    Американский прогресс утвердил чиновника


    Я понимаю , что это опечатка , но как звучит.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:58
      Цитата: cniza
      Я понимаю , что это опечатка , но как звучит.

      Казуистика прелестнейшая ... lol
      bouncyhunter
  3. keeper03 Сегодня, 08:56
    ...им стал заместитель генпрокурора Род Розенстайн...
    Называйте вещи своими именами: Род Розенштейн, типичный еврей !
    keeper03
    1. Арон Заави Сегодня, 09:08
      Цитата: keeper03
      ...им стал заместитель генпрокурора Род Розенстайн...
      Называйте вещи своими именами: Род Розенштейн, типичный еврей !

      Ну и?
      Арон Заави
      1. AID.S Сегодня, 09:54
        Цитата: Арон Заави
        Ну и?

        Если в Волге нет воды, значит это Розенстайн! Вот такая связь прокурора с Россией прослеживается у кипера. Однозначно.
        AID.S
      2. Ныробский Сегодня, 09:56
        Цитата: Арон Заави
        Ну и?

        За деньги любую правду "продаст и предоставит". Иуда Христа за 30 сребреников сдал, наплевав на заповеди.
        Результат расследования этого Розенштейна, определён оговоренной суммой гонорара и наверняка будет обвинительным.
        Ныробский
        1. Арон Заави Сегодня, 10:16
          Цитата: Ныробский
          Цитата: Арон Заави
          Ну и?

          За деньги любую правду "продаст и предоставит". Иуда Христа за 30 сребреников сдал, наплевав на заповеди.
          Результат расследования этого Розенштейна, определён оговоренной суммой гонорара и наверняка будет обвинительным.

          О как ,ну сам Христос и 12 апостолов и Иоан Креститель Мать Христова они вроде не евреи? Интересуюсь так сказать.
          Арон Заави
        2. AID.S Сегодня, 10:37
          Цитата: Ныробский
          За деньги любую правду "продаст и предоставит". Иуда Христа за 30 сребреников сдал, наплевав на заповеди.

          Иисус.......вроде тоже из этих был...нас всех купили!!!
          AID.S
      3. Тень тьмы Сегодня, 09:57
        А вдруг он или его предки из России эмигрировали? Связи, родословная, возможная связь с самими Путиным.... what
        Тень тьмы
  4. KIBL Сегодня, 08:57
    Яйценюх 2,шиза косит ряды американского конгресса!!!
    KIBL
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:04
    Зам генпрокурора! Вот это? Этот найдёт все, что ищет wassat Прямо капитан Америка!
    Горный стрелок
  6. Olegater Сегодня, 09:08
    Многоуважаемые форумчане вот читая такие статьи на нашем любимым форуме невольно начинаешь осмысливать статьи, которые направлены на освещение разного рода высказываний западных политиков в отношении России и русских людей. И приходишь к мысли, что истерия нарастает по нарастающей и обвинения начинаются такие серьезные и глобальные. Я имею в виду, что для обывателя запада очень серьезные, которые ведут к озлоблению и соответственно попустительству или (и) подстрекательству политиканов и военщины к любым действиям.
    Olegater
    1. cniza Сегодня, 09:12
      Цитата: Olegater
      И приходишь к мысли, что истерия нарастает по нарастающей



      Это глубоко lol , а что сказать хотели ? будем отбиваться ?
      cniza
      1. Olegater Сегодня, 09:37
        Уважаемый cniza этим хотел сказать, что подготовка общественного мнения по отношению к русским и России возрастает в негативную сторону. Такое может происходить как подготовка общественного мнения к вооруженному конфликту. Мне лично такое не устраивает и я не нагнетаю обстановку. Чем отбиваться - пожалуй наращиванием правдивого информирования западного обывателя через сми - как вариант. Раз идет информационная война то погасить ложь в отношении нас считаю справедливым использовать любые информационные методы и наращивать ресурсы за рубежом.
        Olegater
        1. AID.S Сегодня, 10:01
          Цитата: Olegater
          Раз идет информационная война то погасить ложь в отношении нас считаю справедливым использовать любые информационные методы и наращивать ресурсы за рубежом.

          "Вот и брат так считает".....
          AID.S
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:13
      Поддерживаю Ваше мнение . hi
      bouncyhunter
    3. san4es Сегодня, 09:21
      Как завещал Карлсон...
      san4es
  7. 4ekist Сегодня, 09:17
    Цитата: Горный стрелок
    Род Розенстайн

    Теперь г-ну Роду Розенстайну надо показать публике свой "профессионализм и незаменимость" в таком важном деле, оправдать возложенные на его хрупкие плечи надежды и чаяния американского конгресса.
    4ekist
  8. Machete Сегодня, 09:30
    Спустя полгода после выборов, наконец, кого-то назначили.
    Чуваку повезло. Хорошая работа. Всегда может сказать, что доказательства есть, но они шибко секретные и никто их не увидит.
    Чипом помашет в Конгрессе и лады. fellow
    Machete
  9. кедр Сегодня, 09:39
    В США официально назначен ответственный за расследование вмешательства РФ в выборы.

    Ну и..?
    кедр
  10. Лёня Пантелеев Сегодня, 09:47
    Охота на ведьм продолжается.
    Лёня Пантелеев
  11. Тень тьмы Сегодня, 09:48
    Американский Конгресс утвердил чиновника, который возглавит расследование предполагаемого вмешательства Москвы в выборы, им стал заместитель генпрокурора Род Розенстайн

    Фамилия какая-то к него подозрительно знакомая...! У него точно нет родственников в России? Ему всё же необходимо связаться с российским послом, ну или с Путиным перед началом расследования.
    Тень тьмы
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