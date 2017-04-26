Курдское ополчение подтвердило гибель 20 бойцов в результате удара ВВС Турции
В результате удара, нанесенного во вторник турецкими самолетами в северной части Сирии, погибли 20 бойцов курдского ополчения YPG, сообщает Взгляд со ссылкой на пресс-секретаря организации Редура Хелиля.
В ходе бомбардировки также получили ранения 18 человек, трое из которых находятся в критическом состоянии.
В сообщении отмечается, что в тот же день турецкая авиация нанесла удар по позициям РПК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака. Там погибли 5 ополченцев, еще 9 были ранены. Одновременно была атакована с воздуха база YPG в горах Карачох (северо-восток Сирии). Здесь тоже есть погибшие и раненые, их число устанавливается.
После ударов лидеры сирийских курдов обратились к американскому командованию с просьбой оказать влияние на Турцию, в противном случае они пригрозили остановить наступление на Ракку.
В Пентагоне эти удары уже назвали «очень серьезными».
Напомним, в Турции считают РПК террористической организацией, а действующие в Сирии и Ираке курдские силы – связанными с РПК.
В ходе бомбардировки также получили ранения 18 человек, трое из которых находятся в критическом состоянии.
В сообщении отмечается, что в тот же день турецкая авиация нанесла удар по позициям РПК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака. Там погибли 5 ополченцев, еще 9 были ранены. Одновременно была атакована с воздуха база YPG в горах Карачох (северо-восток Сирии). Здесь тоже есть погибшие и раненые, их число устанавливается.
После ударов лидеры сирийских курдов обратились к американскому командованию с просьбой оказать влияние на Турцию, в противном случае они пригрозили остановить наступление на Ракку.
В Пентагоне эти удары уже назвали «очень серьезными».
Напомним, в Турции считают РПК террористической организацией, а действующие в Сирии и Ираке курдские силы – связанными с РПК.
Использованы фотографии: AP Photo / Kurdistan Region Security Council
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