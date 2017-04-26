10:39 26 апреля

Курдское ополчение подтвердило гибель 20 бойцов в результате удара ВВС Турции

В результате удара, нанесенного во вторник турецкими самолетами в северной части Сирии, погибли 20 бойцов курдского ополчения YPG, сообщает Взгляд со ссылкой на пресс-секретаря организации Редура Хелиля.

Курдское ополчение подтвердило гибель 20 бойцов в результате удара ВВС Турции


В ходе бомбардировки также получили ранения 18 человек, трое из которых находятся в критическом состоянии.


В сообщении отмечается, что в тот же день турецкая авиация нанесла удар по позициям РПК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака. Там погибли 5 ополченцев, еще 9 были ранены. Одновременно была атакована с воздуха база YPG в горах Карачох (северо-восток Сирии). Здесь тоже есть погибшие и раненые, их число устанавливается.

После ударов лидеры сирийских курдов обратились к американскому командованию с просьбой оказать влияние на Турцию, в противном случае они пригрозили остановить наступление на Ракку.

В Пентагоне эти удары уже назвали «очень серьезными».

Напомним, в Турции считают РПК террористической организацией, а действующие в Сирии и Ираке курдские силы – связанными с РПК.

Использованы фотографии: AP Photo / Kurdistan Region Security Council
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Комментарии 20

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  1. Тралл Сегодня, 09:33
    Как-то странно турки американцев предупредили об ударе, или же последние не не удосужились проинформировать подконтрольных им курдов.
    Тралл
    1. рич Сегодня, 09:56
      Курдское ополчение подтвердило гибель 20 бойцов в результате удара ВВС Турции. В Пентагоне эти удары уже назвали «очень серьезными».

      Ясное дело - очень серьезные. У турков все ракеты в цель попали, в отличии от некоторых "ракетчиков" what
      рич
    2. xetai9977 Сегодня, 10:37
      Молодцы турки! Так надо боротся против вооруженных сепаратистов! Хороших террористов не бывает! YPG - филиал РПК и все об этом знают
      xetai9977
  2. Чёрный Сегодня, 09:33
    Одна страна нато нанесла удар по союзникам другой страны нато. ...."Ната сильна своим единством как никогда" ( столтенберг) laughing
    Чёрный
    1. Тралл Сегодня, 09:36
      Вывод: союзников надо выбирать тщательнее.
      Тралл
      1. Vita VKO Сегодня, 09:59
        Цитата: Тралл
        союзников надо выбирать тщательнее

        При таких в союзниках как США врагов уже не надо.
        Vita VKO
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:36
      Дружба - дружбой , а табачок - врозь .
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 09:44
        Пирдоган напоминает бешенную псину, которая кусает всех подряд....а что бывает с бешенными псами?
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
          Цитата: Чёрный
          а что бывает с бешенными псами?

          В лучшем случае - превращаются в зимние шапки . В худшем - в мыло .
          bouncyhunter
          1. Чёрный Сегодня, 09:54
            Цитата: bouncyhunter
            В лучшем случае - превращаются в зимние шапки . В худшем - мыло -

            Не годится. для шапки - плешивый, для мыла - вонючий wassat
            Чёрный
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:00
              Цитата: Чёрный
              Не годится. для шапки - плешивый, для мыла - вонючий

              Тогда - чучело набить и выставить на всеобщее обозрение в назидание всем недонаполеонам .
              bouncyhunter
              1. Смог Сегодня, 10:07
                Цитата: bouncyhunter
                огда - чучело набить и выставить на всеобщее обозрение

                И все таки Паша,ты садист, хоть и ласковый.Это ж надо такое удумать с утра.
                Вонючее , с проплешинами чучело на всеобщее обозрение выставить.У нормальных людей аппетит напрочь пропадет. А кто послабже за пузырем рванет , для снятия стрессу... lol
                Смог
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:15
                  Твоя правда , Костик . Я вот подумываю о возрождении Ордена Святой Инквизиции ...
                  bouncyhunter
        2. Scorpio05 Сегодня, 10:05
          Прикажете целовать взасос тех, кто каждый день устраивает тер.акты и взрывает твоих граждан? Россия как-то по другому поступала с террористами ? Только в прошлом месяце около 100 человек было убито в Турции в результате тер.актов курдской рабочей партии. Запишите всех кто борется против терроризма в бешеные псины ?
          Scorpio05
          1. voyaka uh Сегодня, 10:25
            А разве напротив Ракки "Rojava Revolution and People's Defense Units" (YPG) ?
            Я путаюсь в курдских партиях и фракциях...
            voyaka uh
  3. cc-20 Сегодня, 09:35
    В Пентагоне эти удары уже назвали «очень серьезными».

    Новоиспеченный падишах дергает за усы львов. Вначале нас, вот сейчас США, не исключено нападение на американских инструкторов и даже их гибель (потому, что курды вначале заявили о своих 5 погибших). Видимо кто-то так и уйдет в мир иной с большими полномочиями. Чтоб ввергнуть страну в хаос, сейчас есть не только курды, но и кемалисты, так или иначе - наиболее образованная часть турецкого общества.
    cc-20
  4. domnich Сегодня, 09:41
    Какой же там бардак будет, если, как в Ливии, пустить все на самотек!
    domnich
  5. Шукшин Сегодня, 09:51
    Может закинуть курдам пару приземлялок.
    Шукшин
    1. Околоточный Сегодня, 10:00
      Не стоит. Сейчас хороша позиция Израиля - СДД - сожрите друг друга. Курды кстати в главном против Асада, хотят раздербанить Сирию, имеют поддержку штатов. Пусть лупят друга друга по чаще.
      Околоточный
    2. Чёрный Сегодня, 10:02
      Цитата: Шукшин
      Может закинуть курдам пару приземлялок.

      Вот пусть им их американские союзники закидывают
      Чёрный
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