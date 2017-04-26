Шойгу: ракетный удар США по Сирии создал угрозу жизни российских военных
Удар США крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат в Сирии 7 апреля создал угрозу жизни российских военнослужащих, поэтому теперь принимаются меры, чтобы обеспечить им гарантированную защиту, передает ТАСС заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Он напомнил, что взаимодействие с США ограничено рамками меморандума о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, а после удара ВМС США по сирийской авиабазе его применение было Россией приостановлено.
Шойгу указал на необходимость разработки комплексной стратегии для возвращения к мирной жизни в освобожденных районах Сирии, избежав ошибок, допущенных в прошлом.
По словам министра, ее основными элементами должны стать «борьба с распространением идеологии запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", разработка новой конституции страны, обеспечение потребностей населения путем гуманитарной поддержки и восстановления экономической жизни и разминирование территории».
Ракетный обстрел рассматриваем как грубое нарушение международного права. Кроме того, действия Вашингтона создали угрозу для жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом. Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск,сказал Шойгу на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.
Он напомнил, что взаимодействие с США ограничено рамками меморандума о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, а после удара ВМС США по сирийской авиабазе его применение было Россией приостановлено.
Вместе с тем, если Соединенные Штаты на самом деле нацелены на ликвидацию "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), мы готовы поддержать их усилия,отметил министр, добавив, что уничтожить ИГ в Сирии «можно только совместными действиями всех заинтересованных стран».
Со своей стороны готовы познакомить коллег с полученным в Сирии опытом организации применения авиации ВКС России с учетом специфики тактических приемов, используемых террористами,сказал он.
Шойгу указал на необходимость разработки комплексной стратегии для возвращения к мирной жизни в освобожденных районах Сирии, избежав ошибок, допущенных в прошлом.
Здесь необходимо исключить ошибки, допущенные в Афганистане и Ираке из-за недостаточного внимания международного сообщества к внутриполитическим процессам в этих странах и их восстановлению. Следует разработать комплексную стратегию совместных действий в освобожденных от бандитов районах,сказал он.
По словам министра, ее основными элементами должны стать «борьба с распространением идеологии запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", разработка новой конституции страны, обеспечение потребностей населения путем гуманитарной поддержки и восстановления экономической жизни и разминирование территории».
Использованы фотографии: Валерий Шарифулин/ТАСС
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