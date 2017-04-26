Шойгу: ракетный удар США по Сирии создал угрозу жизни российских военных

Ракетный обстрел рассматриваем как грубое нарушение международного права. Кроме того, действия Вашингтона создали угрозу для жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом. Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск,

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