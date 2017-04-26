14:26 26 апреля

Шойгу: ракетный удар США по Сирии создал угрозу жизни российских военных

Удар США крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат в Сирии 7 апреля создал угрозу жизни российских военнослужащих, поэтому теперь принимаются меры, чтобы обеспечить им гарантированную защиту, передает ТАСС заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Шойгу: ракетный удар США по Сирии создал угрозу жизни российских военных


Ракетный обстрел рассматриваем как грубое нарушение международного права. Кроме того, действия Вашингтона создали угрозу для жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом. Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск,
сказал Шойгу на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.


Он напомнил, что взаимодействие с США ограничено рамками меморандума о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, а после удара ВМС США по сирийской авиабазе его применение было Россией приостановлено.

Вместе с тем, если Соединенные Штаты на самом деле нацелены на ликвидацию "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), мы готовы поддержать их усилия,
отметил министр, добавив, что уничтожить ИГ в Сирии «можно только совместными действиями всех заинтересованных стран».

Со своей стороны готовы познакомить коллег с полученным в Сирии опытом организации применения авиации ВКС России с учетом специфики тактических приемов, используемых террористами,
сказал он.

Шойгу указал на необходимость разработки комплексной стратегии для возвращения к мирной жизни в освобожденных районах Сирии, избежав ошибок, допущенных в прошлом.

Здесь необходимо исключить ошибки, допущенные в Афганистане и Ираке из-за недостаточного внимания международного сообщества к внутриполитическим процессам в этих странах и их восстановлению. Следует разработать комплексную стратегию совместных действий в освобожденных от бандитов районах,
сказал он.

По словам министра, ее основными элементами должны стать «борьба с распространением идеологии запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", разработка новой конституции страны, обеспечение потребностей населения путем гуманитарной поддержки и восстановления экономической жизни и разминирование территории».

Использованы фотографии: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Комментарии 35

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  1. svp67 Сегодня, 12:17
    И первый шаг для защиты жизни наших военнослужащих в Сирии - введение полной бесполетной зоны ДЛЯ ВСЕХ самолетов, кроме авиации Сирии и России
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:18
      Вроде бы Сергей Кужегутович всё правильно сказал . Но слишком мягко .
      bouncyhunter
      1. vovanpain Сегодня, 12:24
        Цитата: bouncyhunter
        Вроде бы Сергей Кужегутович всё правильно сказал . Но слишком мягко .

        Здарова братка. drinks hi Вон "братаны"вангуют. fellow
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:29
          Привет , братишка ! hi drinks Матрасы в панике рвут волосы на заднице ... lol
          bouncyhunter
        2. поневолебрат Сегодня, 13:17
          laughing Действительно поторопились. Не только в смысле "присоединения" США. А новости ляпали второпях, в угаре. Или может у них уже запрещено писать Россия. А написать что-то надо. Вставили США laughing
          поневолебрат
      2. svp67 Сегодня, 12:24
        Цитата: bouncyhunter
        Вроде бы Сергей Кужегутович всё правильно сказал . Но слишком мягко

        Он из тех, кто "мягко стелет, да вот спать очень жестко"
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:32
          Цитата: svp67
          Он из тех, кто "мягко стелет, да вот спать очень жестко"

          С этими словами даже его самый ревностный критик вряд ли поспорит ...
          bouncyhunter
      3. Zibelew Сегодня, 12:26
        Шойгу это Шойгу. Мало слов - но очень многозначительных. Глубокоуважаемый мною человек -патриот, государственник.
        Нашел интересную информацию в сети.
        В ближайшее время, в Средиземном море будет сформирована корабельная группа, состоящая из 4-х самых современных боевых единиц Военно-морского флота России: фрегатов Черноморского флота проекта 11356 "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", и корветов Балтийского флота проекта 20380 "Бойкий" и "Сообразительный".

        В связи с неадекватными действиями флота США в Средиземном море, Россия вынуждена принимать ответные меры. На момент удара американскими ракетами по сирийской авиабазе "Шайрат", между Россией и США действовал договор, запрещающий применять зенитные ракеты в сирийском небе. Однако, после вероломной провокации США, Россия приняла решение выйти из этого договора в одностороннем порядке.
        На новейших кораблях, отправленных в этот регион, установлены зенитные ракетные комплексы, а именно: на двух фрегатах проекта 11356 установлены, в общей сложности, 2*24 зенитных ракет комплекса "Штиль-1", с дальностью действия 50-70 км; на двух корветах проекта 20380 установлены 2*48 зенитных ракет 9м100 комплекса "Редут" с дальностью действия 10-15 км. Также, в связи с отправкой 2-х корветов в дальнюю морскую зону, следует предположить что на них уже установлены более мощные ракеты 9м96м в количестве 12 штук на каждом.
        Zibelew
        1. Стирбьорн Сегодня, 12:50
          да бред, как можно запрещать применять зенитные ракеты - зачем тогда С-300 и С-400 туда поставили? от беспилотников ИГИЛ?! wassat
          Стирбьорн
      4. рич Сегодня, 12:34
        bouncyhunter: Вроде бы Сергей Кужегутович всё правильно сказал . Но слишком мягко .

        и ....немного запоздало
        рич
    2. rotmistr60 Сегодня, 12:28
      бесполетной зоны ДЛЯ ВСЕХ самолетов, кроме авиации Сирии и России

      Это было бы прекрасно, но это, как вы понимаете, в настоящее время неосуществимо. В первую очередь неосуществимо по политическим мотивам и возникновения возможной угрозы вооруженного конфликта между Россией и коалицией.
      rotmistr60
  2. Громобой Сегодня, 12:22
    Вместе с тем, если Соединенные Штаты на самом деле нацелены на ликвидацию "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), мы готовы поддержать их усилия,
    отметил министр, добавив, что уничтожить ИГ в Сирии «можно только совместными действиями всех заинтересованных стран».
    Москвичи,скажите там Шойгу,что США использует борьбу с ИГ для борьбы с Асадом и укрепления своего влияния и своих союзников на БВ.
    Громобой
    1. Вольнопёр Сегодня, 13:08
      Громобой
      Сегодня, 12:22
      Москвичи,скажите там Шойгу,что США использует борьбу с ИГ для борьбы с Асадом и укрепления своего влияния и своих союзников на БВ.

      Ваше обращение принято.
      Как только встречу Шойгу в метро, обязательно передам.
      Вольнопёр
    2. поневолебрат Сегодня, 13:20
      Я думаю, что не стоит москвичам искать встречи, говорить. Все все знают и делают. А говорят то,что положено говорить. Это как если бы на поминках неуважаемого человека думать "сдох, сволочь", а в некрологе напишут "ушел из жизни, всеми любимый, всю жизнь положил, чтобы... Безмерна скорбь"
      поневолебрат
    3. Балу Сегодня, 13:29
      США использует борьбу с ИГ для борьбы с Асадом и укрепления своего влияния и своих союзников на БВ.
      Генштаб и руководство России и так понимают, что идет неоколониальный передел, самая настоящая мировая война против Сирии с целью уничтожения ее как государства. Это только наша болотная плесень в ток-шоу на центральных каналах, даже преподающие в МГИМО (!) иного мнения. чем мы с вами.
      Балу
  3. Masya Masya Сегодня, 12:25
    поэтому ТЕПЕРЬ принимаются меры, чтобы обеспечить им гарантированную защиту,

    Воистину, пока гром не грянет, мужик не перекрестится...
    Masya Masya
  4. voyaka uh Сегодня, 12:27
    Они же предупредили русских за 2 часа. И по казармам не стреляли.
    А русские предупредили сирийцев. Поэтому так мало жертв.
    voyaka uh
    1. svp67 Сегодня, 12:30
      Цитата: voyaka uh
      Они же предупредили русских за 2 часа. И по казармам не стреляли.
      А русские предупредили сирийцев. Поэтому так мало жертв.

      Да вот интересно, что покидать эту базу наша и сирийская техника начала за 6 часов до удара...
      svp67
      1. voyaka uh Сегодня, 12:35
        Наверное, следили за их эсминцами в Средиземном море.
        Заметили "боевую активность"... и не стали рисковать.

        Удар был более демонстративным, чем рассчитанным на максимальный ущерб.
        И проверочным для Томогавков с различными боевыми частями.
        voyaka uh
        1. svp67 Сегодня, 12:39
          Цитата: voyaka uh
          Удар был более демонстративным, чем рассчитанным на максимальный ущерб.

          Да я только рад. Там на пустошах, еще много всяких заброшенных объектов найти можно, но лучше бы они деньги с самолетов сбрасывали...Так оно для всех лучше было бы.
          svp67
          1. voyaka uh Сегодня, 12:45
            Все-равно КР испытывать где-то надо... А тут были и такие красивые бетонные бункеры-укрытия, и склад горючего, и склад боеприпасов, и ракетные установки. Все типы мишеней, как на образцовом полигоне.
            И, главное, никто даже не пытается КР перехватить - идеальные условия .
            Проверили и бетонобойные БЧ, и фугасные, и кассетные.
            voyaka uh
            1. svp67 Сегодня, 12:53
              Цитата: voyaka uh
              - идеальные условия .

              Что то мне кажется, что настоящую правду, про подоплеку и развитие истинных событий, во время этого инцидента мы узнаем не скоро
              svp67
              1. voyaka uh Сегодня, 14:05
                Фотки бункеров с пробитыми посередине крышами очень четкие.
                Плюс "Анна Ньюс" показала "в упор", как выглядят
                эти отверстия снизу (под крышей). Около пепла от сгоревших (дотла) самолетов.
                И проинтервьировала сирийского офицера-работника базы. Он говорил по-русски.
                И сказал по-военному кратко: "Все уничтожено".
                А политическая подоплека... тут Вы правы... узнаем позже.
                voyaka uh
            2. тлауикол Сегодня, 13:20
              кассетных там не было, слишком много после них остается
              тлауикол
    2. Балу Сегодня, 13:30
      Они же предупредили русских за 2 часа. И по казармам не стреляли
      Хотите сказать, что две сверхдержавы поиграли в шашки-пешки: одни проверили томогавки, другие проверили средства РЭБ? what
      Балу
      1. voyaka uh Сегодня, 14:10
        Никаких РЭБ там и в помине не было. Ракеты прилетели все (минус одна) и три четверти из них
        (точнее 72% точных попаданий) поразили цели.
        voyaka uh
  5. Лёня Пантелеев Сегодня, 12:29
    Ещё не поздно встретить Новый год в Эстонии!
    Лёня Пантелеев
  6. zivXP Сегодня, 12:29
    Он напомнил, что взаимодействие с США ограничено рамками меморандума о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, а после удара ВМС США по сирийской авиабазе его применение было Россией приостановлено.

    А в новостях говорили что уже возобновили это самое взаимодействие.
    zivXP
    1. Стирбьорн Сегодня, 12:49
      Цитата: zivXP
      А в новостях говорили что уже возобновили это самое взаимодействие.

      ага, еще 13 апреля, сразу после визита Тиллерсона
      Стирбьорн
  7. zoolu300 Сегодня, 12:32
    У "олигархата" РФ как всегда ооочень эээстонская реакция на действия хозяев ФРС и только словами.
    zoolu300
  8. Dave36 Сегодня, 12:44
    Мы вынуждены реагировать....а уважаемым партнерам все равно...то матрасы учудят, то евреи..то турки...
    Dave36
  9. olimpiada15 Сегодня, 12:47
    Хорошее политическое заявление.
    Остаётся надеяться, что за фразой ... " если США на самом деле нацелены на ликвидацию ИГ..." скрывается чёткое понимание того, что американцы не могут быть нацелены на ликвидацию своего детища- ИГ, ими созданного, профинансированного, обученного. И всё это под словесным занавесом " борьбы с ИГ". Как и не нужно им суверенное государство САР, а нужен нестабильный регион , управляемый американскими марионетками . А разве когда-нибудь, где-нибудь США действовали иначе?
    olimpiada15
  10. сибиралт Сегодня, 12:51
    Цитата: bouncyhunter
    Вроде бы Сергей Кужегутович всё правильно сказал . Но слишком мягко .

    И слишком поздно, к тому же.
    сибиралт
  11. yuriy55 Сегодня, 12:55
    Вы, уж простите меня, ура-патриоты...Все, все вместе взятые и подписанные и под*а*анные...
    Какие такие весомые слова были сказаны Шойгу и ВВП, когда вдруг в декабре они решили сократить численность группировки ВКС? В связи с какими победами в какой Куликовской битве?
    Я так понимаю, в Сирии осталось полтора-два десятка боевиков... belay Нет? Тогда, американцы сняли все санкции с России... belay Нет? Что произошло такого, что вдруг мы стали доверять США? Что нам чьи-то весомые слова, из чьих бы уст они ни сыпались и ни укладывались в непробиваемую стену? Запомните!!! stop Когда идёт война орудийная канонада и ракетные стрельбы звучат убедительней любых слов... soldier
    yuriy55
  12. Непостижимый Сегодня, 13:06
    Цитата: Zibelew
    Шойгу это Шойгу. Мало слов - но очень многозначительных. Глубокоуважаемый мною человек -патриот, государственник.

    Хотел бы видеть его кандидатуру на выборах в президенты.
    Если Путин уступит место (поддержет), Шойгу наберет подавляющее большинство голосов. ИМХО
    Непостижимый
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