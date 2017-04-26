На расширение ВМС США потребуется от 18 до 30 лет

Визуализация четырех сценариев роста численности американского флота. По оси y показаны ежегодные расходы в миллиардах долларов, по оси x – годы с 2018 по 2047

Расширение американского военного флота до 355 кораблей и подлодок, обещанное президентом США Дональдом Трампом, потребует минимум 18 лет и больших финансовых вложений. Бюджетное управление Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO) провело исследование стоимости и продолжительности запланированного увеличения корабельного состава ВМС США, передает "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.comВ CBO просчитали четыре возможных варианта, в рамках которых военный флот будет постепенно расти до 355 боевых кораблей и субмарин. При этом самый «скоростной» сценарий потребует 18 лет, наиболее растянутый по времени – 30 лет.По словам главы Исследовательской службы CBO Рона О'Рурка, чтобы выйти на запланированный показатель к 2032 году, потребуется вдвое увеличить ежегодные расходы (до $33 млрд) на кораблестроение, а верфям в ускоренном режиме запускать программы расширения производственных мощностей и проводить набор нового персонала. При этом окончание постройки запланированного числа субмарин (66) возможно только к 2035 году. Если увеличивать флот умеренными темпами, то пиковые расходы будут меньшими, но более продолжительными по времени.Всего на строительство новых кораблей, их содержание и зарплаты экипажей за 30 лет потребуется потратить на $400 млрд больше, чем заложено в текущем плане, согласно которому флот насчитывает 275 боевых кораблей и субмарин. При этом на поддержание численности в 355 боевых единиц нужно будет ежегодно тратить свыше $100 млрд. Столь высокие затраты связаны с тем, из-за устаревания боевых единиц, состоящих на вооружении сегодня, в течение 30 лет потребуется ввести в строй как минимум 329 новых кораблей и субмарин.