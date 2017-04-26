14:19 26 апреля

На расширение ВМС США потребуется от 18 до 30 лет

Расширение американского военного флота до 355 кораблей и подлодок, обещанное президентом США Дональдом Трампом, потребует минимум 18 лет и больших финансовых вложений. Бюджетное управление Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO) провело исследование стоимости и продолжительности запланированного увеличения корабельного состава ВМС США, передает "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com

В CBO просчитали четыре возможных варианта, в рамках которых военный флот будет постепенно расти до 355 боевых кораблей и субмарин. При этом самый «скоростной» сценарий потребует 18 лет, наиболее растянутый по времени – 30 лет.

На расширение ВМС США потребуется от 18 до 30 лет

Визуализация четырех сценариев роста численности американского флота. По оси y показаны ежегодные расходы в миллиардах долларов, по оси x – годы с 2018 по 2047



По словам главы Исследовательской службы CBO Рона О'Рурка, чтобы выйти на запланированный показатель к 2032 году, потребуется вдвое увеличить ежегодные расходы (до $33 млрд) на кораблестроение, а верфям в ускоренном режиме запускать программы расширения производственных мощностей и проводить набор нового персонала. При этом окончание постройки запланированного числа субмарин (66) возможно только к 2035 году. Если увеличивать флот умеренными темпами, то пиковые расходы будут меньшими, но более продолжительными по времени.

Всего на строительство новых кораблей, их содержание и зарплаты экипажей за 30 лет потребуется потратить на $400 млрд больше, чем заложено в текущем плане, согласно которому флот насчитывает 275 боевых кораблей и субмарин. При этом на поддержание численности в 355 боевых единиц нужно будет ежегодно тратить свыше $100 млрд. Столь высокие затраты связаны с тем, из-за устаревания боевых единиц, состоящих на вооружении сегодня, в течение 30 лет потребуется ввести в строй как минимум 329 новых кораблей и субмарин.

Использованы фотографии: breakingdefense.com
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Комментарии 8

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  1. tiredwithall Сегодня, 12:30
    Пока новые построят, старые поржавеют. Таким образом количественное увеличение флота США - задача перманентная с перманентными финансовыми затратами. Вывод: кто громко кричит о своих нуждах и пугает обывателя, тот регулярно получает хорошее финансирование. В целом ничего нового.
    tiredwithall
    1. рич Сегодня, 12:32
      На расширение ВМС США потребуется от 18 до 30 лет

      название статьи из серии - "К 1980 году построим в СССР коммунизм"
      рич
    2. Арон Заави Сегодня, 12:56
      Цитата: tiredwithall
      Пока новые построят, старые поржавеют.

      Нет. В расчетах принято во внимание и списание старых кораблей. Поэтому речь идет не о поддержании численности флота на сегодняшнем уровне, а его рост.
      Арон Заави
      1. vanek77 Сегодня, 13:08
        Да уж, куда им еще расти, у них и без того кораблей не мерено.
        vanek77
    3. НасРать Сегодня, 12:57
      Эти могут и построить... Дорого, конечно... так, станок им в помощь! Трамп обещал дать дорогу собственному производству - а здесь просто прорва работы...

      Кстати, история говорит, что американцы уже строили корабли, много и быстро.
      НасРать
  2. voyaka uh Сегодня, 12:37
    Вполне достаточно того, что у них уже есть.
    Запасать надо точные бомбы и КР на складах - они кончаются быстро.
    А новые корабли..? no
    voyaka uh
    1. Громобой Сегодня, 13:01
      Цитата: voyaka uh
      Вполне достаточно того, что у них уже есть.

      Нет мало...ведь ,если США планируют и дальше сохранять своё глобальное присутствие ,то им приходится учитывать рост возможностей и амбиций такого игрока как КНР.
      А закупка "точные бомбы и КР" пойдёт уже по отдельной статье расходов.Тут можно гибко реагировать на нужды армии и флота,быстро нарастив закупки.И на десятилетия можно не планировать.
      АТР---вот "лакомый кусок" 21 века!
      Громобой
  3. сибиралт Сегодня, 12:41
    Цитата: рич
    На расширение ВМС США потребуется от 18 до 30 лет

    название статьи из серии - "К 1980 году построим в СССР коммунизм"

    Кто бы строил, если прораба Хрущева с работы уволили? laughing
    сибиралт
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