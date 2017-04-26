ВСУ заявили о гибели в Донбассе двух военнослужащих
Двое военнослужащих украинской армии погибли и четверо получили ранения в Донбассе в результате обстрелов со стороны ополчения, передает РИА Новости сообщение пресс-центра штаба АТО.
«В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще четверо получили ранения», – говорится в сообщении на странице в «Фейсбуке».
По данным пресс-центра, ополченцы «ведут огонь вдоль всей линии разграничения». Украинские же силовики, согласно релизу, «принимали решение на адекватное открытие огня», только в случае возникновения «непосредственной угрозы жизни и здоровью».
В пресс-центре утверждают, что ополченцы применяют по украинским позициям минометы калибров 122 и 82 мм, а также вооружение бронетранспортеров и гранатометы различных систем.
Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
«В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще четверо получили ранения», – говорится в сообщении на странице в «Фейсбуке».
По данным пресс-центра, ополченцы «ведут огонь вдоль всей линии разграничения». Украинские же силовики, согласно релизу, «принимали решение на адекватное открытие огня», только в случае возникновения «непосредственной угрозы жизни и здоровью».
В пресс-центре утверждают, что ополченцы применяют по украинским позициям минометы калибров 122 и 82 мм, а также вооружение бронетранспортеров и гранатометы различных систем.
Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
Использованы фотографии: Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
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