14:18 26 апреля

ВСУ заявили о гибели в Донбассе двух военнослужащих

Двое военнослужащих украинской армии погибли и четверо получили ранения в Донбассе в результате обстрелов со стороны ополчения, передает РИА Новости сообщение пресс-центра штаба АТО.



«В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще четверо получили ранения», – говорится в сообщении на странице в «Фейсбуке».


По данным пресс-центра, ополченцы «ведут огонь вдоль всей линии разграничения». Украинские же силовики, согласно релизу, «принимали решение на адекватное открытие огня», только в случае возникновения «непосредственной угрозы жизни и здоровью».

В пресс-центре утверждают, что ополченцы применяют по украинским позициям минометы калибров 122 и 82 мм, а также вооружение бронетранспортеров и гранатометы различных систем.

Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Использованы фотографии: Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
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Комментарии 15

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  1. nizhegorodec Сегодня, 12:38
    В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще четверо получили ранения
    ну вот, ещё человеческий материал для донорских органов.
    nizhegorodec
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:46
      Цитата: nizhegorodec
      В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще четверо получили ранения
      ну вот, ещё человеческий материал для донорских органов.

      Почему-то мне их нисколько не жаль ...
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 12:56
        bouncyhunter:Почему-то мне их нисколько не жаль ...

        И мне, Паша, тоже.... И очень, очень жаль, что нас довели до того, что мы стали так думать....Очень жаль
        рич
        1. vovanpain Сегодня, 13:03
          Цитата: bouncyhunter
          Почему-то мне их нисколько не жаль ...

          А вот почемуто сайт заговорил такими новостями
          В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще четверо получили ранения»

          Пожалеем?Не думаю,с укропской стороны обстрелов предостаточно и жертв мирного населения предостаточно.
          Украинские же силовики, согласно релизу, «принимали решение на адекватное открытие огня», только в случае возникновения «непосредственной угрозы жизни и здоровью».

          Пой соловушка,пой,Геббельс был бы доволен тобой. yes
          vovanpain
    2. сибиралт Сегодня, 13:15
      Реальные потери, при нынешней власти, украинцы никогда не узнают.
      сибиралт
    3. Владыка Ситх Сегодня, 13:27
      Вот официальные потери
      Владыка Ситх
      1. svp67 Сегодня, 13:33
        Цитата: Владыка Ситх
        Вот официальные потери

        Мне всегда удивляла эта украинская "мода" во всем "ходить в балаклаве" . Это кто пост опубликовал? Это настоящий Игорь Гиркин или под иного Гиркина маскируется?
        svp67
      2. Александр романов Сегодня, 13:41
        Цитата: Владыка Ситх
        Вот официальные потери

        Загинули ЗАХИСНИКИ . Хисники хреновы. Наверное зубы хисникам повыдергивали,вот и не выговаривают букву Щ
        Александр романов
  2. garx Сегодня, 12:39
    Интересно когда же народ Украины поймет против кого они все таки воюют?!
    garx
    1. Александр романов Сегодня, 12:40
      Цитата: garx
      Интересно когда же народ Украины поймет против кого они все таки воюют?!

      После смерти поимут
      Александр романов
    2. mark_rod Сегодня, 12:43
      У них понималка отключена...
      mark_rod
  3. Югра Сегодня, 12:47
    Только через гробы доходит до хохлобандеров.Хотя....
    Югра
  4. лесовозник Сегодня, 12:51
    Мало очень мало
    лесовозник
  5. птс-м Сегодня, 13:06
    Нашли чем хвастаться.Видать,что другие „достижения“ в руине закончились.Да,осталось только ...гейровидение...,но это то же быстро пройдет.А дальше то что?
    птс-м
  6. Подрезчик Сегодня, 13:08
    Это наверное потому, что Россия "не выпоняет" минские соглашения! Пусть не выпоняет и дальше, воздух будет чище!
    Подрезчик
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