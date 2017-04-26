14:20 26 апреля

В Бурятии упал истребитель-перехватчик МиГ-31

В Бурятии упал истребитель-перехватчик МиГ-31, передает РИА Новости сообщение Министерства Обороны.

Двадцать шестого апреля в 12.05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа,
— говорится в сообщении.


архивное фото



По предварительным данным, пилоты катапультировались. ЧП произошло на полигоне в безлюдном месте, жизни летчиков ничего не угрожает, отметили в ведомстве. В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.

В Минобороны уточнили, что оба пилота упавшего МиГ-31 эвакуированы с места происшествия, их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Использованы фотографии: © РИА Новости . Виталий Аньков
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Комментарии 36

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  1. Zibelew Сегодня, 12:52
    Главное пилоты чтобы были живы. Всё остальное - дело наживное.
    Zibelew
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:55
      Цитата: Zibelew
      Главное пилоты чтобы были живы.

      Согласен . Интересно , что послужило причиной падения ? Опять всё свалят на "ошибку пилотов" ?
      bouncyhunter
      1. Zibelew Сегодня, 13:00
        Цитата: bouncyhunter
        Опять всё свалят на "ошибку пилотов" ?

        Кто не работает, тот не ошибается. Не падают самолёты только у тех, у кого их нет.
        Zibelew
        1. yehat Сегодня, 14:19
          но каждый год?
          yehat
    2. svp67 Сегодня, 12:56
      Цитата: Zibelew
      Главное пилоты чтобы были живы.

      Да, это главное, а теперь надо разобраться почему мы потеряли, очень сейчас нужный нам "воздушный корабль" и постараться больше такого не допускать
      svp67
      1. Арон Заави Сегодня, 13:02
        Цитата: svp67

        Да, это главное, а теперь надо разобраться почему мы потеряли, очень сейчас нужный нам "воздушный корабль" и постараться больше такого не допускать

        У всех падают. У нас с 1985 года упали в ходе учебно-тренировочных полетов 11 машин. Ну три из за опасного пилотирования , а остальные технические неисправности.
        Арон Заави
        1. Kenneth Сегодня, 13:36
          А ошибка природы F35 почему то летает.
          Kenneth
          1. Арон Заави Сегодня, 14:14
            Цитата: Kenneth
            А ошибка природы F35 почему то летает.

            Будет на вашей улице праздник. Не бывает 100% исправной техники. Чем больше будет в строю, тем быстрее первый упадет.
            Арон Заави
    3. рич Сегодня, 13:01
      Главное пилоты чтобы были живы. Всё остальное - дело наживное.

      Тем более у нас этих МиГ-31 как у дураков фантиков sad
      рич
      1. Ин100грамм Сегодня, 13:15
        Цитата: рич
        Тем более у нас этих МиГ-31 как у дураков фантиков

        Маловато будет для большой страны. Особенно модернизированных
        Ин100грамм
    4. nizhegorodec Сегодня, 13:13
      Цитата: Zibelew
      Всё остальное - дело наживное.

      если Вы о МиГ-31, то это не тот случай, не выпускают их больше.
      nizhegorodec
      1. Zibelew Сегодня, 13:17
        Цитата: nizhegorodec
        если Вы о МиГ-31, то это не тот случай, не выпускают их больше.

        До 1994 их произведено более пятисот. У него хороший ресурс, и его своевременно модернизируют, и используют там, где он полезен - север, арктика. Плохо, если упал модернизированный МиГ 31БМ. Их действительно мало.
        Zibelew
        1. Дембель77 Сегодня, 13:48
          Не слишком часто падать-то стали? Очевидно, что нужно обновление авиапарка - сколько можно за счёт советского наследия жить.
          Дембель77
  2. Großer Feldherr Сегодня, 12:54
    Главное, чтобы пилоты были целы, и на земле никто не пострадал. Защита Родины дело трудное и опасное, внештатные ситуации неизбежны, если самолеты не стоят в ангаре, а летают.
    Großer Feldherr
  3. nizhegorodec Сегодня, 12:55
    Эх, блин!! Самолётик то дорогой! Жаль, не так много их.
    nizhegorodec
    1. vovanpain Сегодня, 12:58
      Цитата: nizhegorodec
      Эх, блин!! Самолётик то дорогой! Жаль, не так много их.

      Главное пилоты живы,классного пилота подготовить дороже самолета будет. yes
      vovanpain
      1. nizhegorodec Сегодня, 13:02
        Цитата: vovanpain
        Главное пилоты живы,классного пилота подготовить дороже самолета будет.

        Ещё во времена СССР в нашем авиакорпусе ПВО упал только что поставленный на вооружение 31-й, так лётчика очень долго полоскали за катапультирование (небывалый случай), считая, что стоило бы ещё побороться за самолёт. Тогда я впервые услышал выражение "слишком дорогая игрушка".
        nizhegorodec
        1. vovanpain Сегодня, 13:20
          Цитата: nizhegorodec
          Ещё во времена СССР в нашем авиакорпусе ПВО упал только что поставленный на вооружение 31-й, так лётчика очень долго полоскали за катапультирование (небывалый случай), считая, что стоило бы ещё побороться за самолёт. Тогда я впервые услышал выражение "слишком дорогая игрушка".

          Все таки человеческая жизнь ценнее Коллега!Да и что говорить,все таки они уже стареют request На сегодняшний день 250 МиГ-31,вроде имеем и только 100 хотят модернизировать. what Разберуться надеюсь в аварии. hi
          vovanpain
          1. nizhegorodec Сегодня, 13:34
            Цитата: vovanpain
            Все таки человеческая жизнь ценнее Коллега!

            с этим никто не спорит, просто эти бравурные лозунги, типа: "железа ещё наклепаем" при нашем "дырявом" бюджете уже достали. Эти делатели знают в какую копейку нам оборона обходится? Жаль и пилотов и самолёты.
            nizhegorodec
      2. Ин100грамм Сегодня, 13:18
        Цитата: vovanpain
        Главное пилоты живы,классного пилота подготовить дороже самолета будет.

        Если ошибка пилота, то не знаю. Но лучше не скакать по граблям. Учиться на чужих ошибках, надо, очень.
        Ин100грамм
  4. enhansment Сегодня, 13:03
    31е каждый год падают. 8й самолет с 2010 года.
    enhansment
  5. Громобой Сегодня, 13:04
    Жаль машину,замены этой гордости СССР на складах нет и не будет.А лётчикам по апельсину за благополучное приземление.
    Громобой
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:21
      Цитата: Громобой
      .А лётчикам по апельсину за благополучное приземление.

      Или по репе , если действительно виноваты .
      bouncyhunter
      1. nizhegorodec Сегодня, 13:35
        Цитата: bouncyhunter
        Или по репе , если действительно виноваты

        тут я с Вами согласен, как ни странно...
        nizhegorodec
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:38
          Цитата: nizhegorodec
          тут я с Вами согласен, как ни странно...

          А что странного-то ?
          bouncyhunter
          1. nizhegorodec Сегодня, 13:42
            Цитата: bouncyhunter
            А что странного-то

            до этого мы как то по разные стороны фронта были smile
            nizhegorodec
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:47
              Цитата: nizhegorodec
              до этого мы как то по разные стороны фронта были

              Да я , вроде , ни с кем не воюю на полях ВО . Несогласие с мнением могу выразить , это да . Пошутить - тоже запросто . request
              bouncyhunter
              1. nizhegorodec Сегодня, 14:17
                Цитата: bouncyhunter
                Да я , вроде , ни с кем не воюю на полях ВО

                да все мы за мир во всём мире drinks
                nizhegorodec
      2. Громобой Сегодня, 13:40
        Выводы делать рано и не нам,в предыдущий раз пилот и оператор покинули уже горящий в небе самолёт...
        Громобой
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:44
          Совершенно справедливо . Надеюсь расследование не превратится в банальное назначение "стрелочников" .
          bouncyhunter
  6. Kenneth Сегодня, 13:29
    Почему этих 31 х столько разбилось. Настолько корявый самолет ?
    Kenneth
    1. zivXP Сегодня, 13:50
      Или руки у кого-то
      zivXP
  7. поневолебрат Сегодня, 13:31
    Слава Богу живы, а самолет жаль, конечно. Он интересно из модернизированных (БМ) был или еще нет. В любом случае лишних аэтропланов у нас нет, тем более в кризис.
    поневолебрат
  8. Комментарий был удален.
  9. Птичка Сегодня, 13:37
    Летчики живи-значит полёт нормальный...
    Птичка
    1. nizhegorodec Сегодня, 13:43
      Цитата: Птичка
      значит полёт нормальный...

      полёт то как раз аварийный
      nizhegorodec
  10. gurzuf Сегодня, 13:44
    Пилоты - целы, а это самое главное.
    gurzuf
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