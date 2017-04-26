В Бурятии упал истребитель-перехватчик МиГ-31
В Бурятии упал истребитель-перехватчик МиГ-31, передает РИА Новости сообщение Министерства Обороны.
По предварительным данным, пилоты катапультировались. ЧП произошло на полигоне в безлюдном месте, жизни летчиков ничего не угрожает, отметили в ведомстве. В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.
В Минобороны уточнили, что оба пилота упавшего МиГ-31 эвакуированы с места происшествия, их жизням и здоровью ничего не угрожает.
Двадцать шестого апреля в 12.05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа,— говорится в сообщении.
архивное фото
По предварительным данным, пилоты катапультировались. ЧП произошло на полигоне в безлюдном месте, жизни летчиков ничего не угрожает, отметили в ведомстве. В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.
В Минобороны уточнили, что оба пилота упавшего МиГ-31 эвакуированы с места происшествия, их жизням и здоровью ничего не угрожает.
Использованы фотографии: © РИА Новости . Виталий Аньков
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