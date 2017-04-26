Японские ВВС проводят совместное учение с истребителями, базирующимися на «Карле Винсоне»

Учение состоится 26 апреля. Место проведения – восточная акватория префектуры Окинава. В учении задействованы: два истребителя F-15 девятого авиационного крыла (дислокация в городе Наха), со стороны морских сил самообороны – эскадренные миноносцы "Самидарэ" и "Асигара". Со стороны США – атомный авианосец "Карл Винсон", другие корабли, два истребителя F-18,

ВВС Японии проводят сегодня совместное учение с американскими истребителями F-18, размещенными на авианосце «Карл Винсон», передает РИА Новости сообщение штаба японских военно-воздушных сил.говорится в релизе на сайте ВВС.Напомним, в воскресенье начались совместные маневры двух японских эсминцев и ударной корабельной группой ВИС США во главе с авианосцем «Карл Винсон».По окончании учений американская авианосная группа будет развернута близ корейского полуострова. На конец недели запланированы новые маневры, на этот раз с ВМС Южной Кореи.Ранее сообщалось, что американские корабли будут находиться в регионе около одного месяца.