14:26 26 апреля

Японские ВВС проводят совместное учение с истребителями, базирующимися на «Карле Винсоне»

ВВС Японии проводят сегодня совместное учение с американскими истребителями F-18, размещенными на авианосце «Карл Винсон», передает РИА Новости сообщение штаба японских военно-воздушных сил.



Учение состоится 26 апреля. Место проведения – восточная акватория префектуры Окинава. В учении задействованы: два истребителя F-15 девятого авиационного крыла (дислокация в городе Наха), со стороны морских сил самообороны – эскадренные миноносцы "Самидарэ" и "Асигара". Со стороны США – атомный авианосец "Карл Винсон", другие корабли, два истребителя F-18,
говорится в релизе на сайте ВВС.


Напомним, в воскресенье начались совместные маневры двух японских эсминцев и ударной корабельной группой ВИС США во главе с авианосцем «Карл Винсон».

По окончании учений американская авианосная группа будет развернута близ корейского полуострова. На конец недели запланированы новые маневры, на этот раз с ВМС Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что американские корабли будут находиться в регионе около одного месяца.

Использованы фотографии: Flickr / U.S. Navy/ Z.A. Landers
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Комментарии 10

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  1. soroKING Сегодня, 13:04
    эх, японцы! у вас там хоть один камикадзе остался? am
    soroKING
    1. Александр романов Сегодня, 13:35
      Цитата: soroKING
      эх, японцы! у вас там хоть один камикадзе остался?

      В статье же написано-
      В учении задействованы: два истребителя F-15 девятого авиационного крыла (дислокация в городе Наха),
      Александр романов
    2. san4es Сегодня, 13:36
      ...Только комнатный:
      san4es
    3. Дембель77 Сегодня, 13:46
      Это японцам не поможет, ведь американцам ядрён-батона для пусть и союзникам не грамма не жалко. Как гласит народная американская мудрость - ничего личного...
      Дембель77
  2. рич Сегодня, 13:06
    Японцам проводить ученья надо не военные, а гражданской обороны. Как уменьшить последствия массированного ракетного удара Ына по АЭС в Фокусиме. Тем более Ын им такую "бандероль" уже наванговал
    рич
  3. Spartanez300 Сегодня, 13:07
    О каких еще Курильских островах Япония речь ведет , пусть у США попросят какой нибудь клочок земли как у лучших друзей , мало им в 1945 году досталось от них .
    Spartanez300
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:12
      Цитата: Spartanez300
      мало им в 1945 году досталось от них .

      Японцы за этот "подарок" матрасам Окинаву фактически подарили . fool
      bouncyhunter
  4. yehat Сегодня, 13:30
    что за ерунда?
    ради учений 2 пар истребителей гоняют АУГ и несколько эсминцев?
    yehat
    1. Александр романов Сегодня, 13:35
      Цитата: yehat
      ради учений 2 пар истребителей гоняют АУГ и несколько эсминцев?

      Это для прессы
      Александр романов
      1. yehat Сегодня, 13:37
        Даже для них эта информация выглядит глуповато
        yehat
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