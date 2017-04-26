ФСБ задержала в Южно-Сахалинске сторонников ИГИЛ

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в городе Южно-Сахалинске задержаны гражданин одной из центральноазиатских республик и гражданин России. В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято СВУ (самодельное взрывное устройство) с готовыми поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы "ИГ" (*) и запрещённая экстремистская литература. В мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления СВУ.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает о пресечении незаконной деятельности лиц, которые являлись сторонниками террористической группировки ИГИЛ (* запрещено в РФ). Деятельность так называемой «спящей» ячейки была пресечена в Сахалинской области. По сообщениям ЦОС ФСБ, сторонники ИГИЛ (*) планировали осуществление террористических актов на объектах массового пребывания людей.Из сообщения Отмечено, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства того, как эти лица оказались вовлечены в деятельность террористической группировки «Исламское государство» на территории Российской Федерации.По некоторым данным, задержанные были заняты в сфере строительства.