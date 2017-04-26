14:19 26 апреля

ФСБ задержала в Южно-Сахалинске сторонников ИГИЛ

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает о пресечении незаконной деятельности лиц, которые являлись сторонниками террористической группировки ИГИЛ (* запрещено в РФ). Деятельность так называемой «спящей» ячейки была пресечена в Сахалинской области. По сообщениям ЦОС ФСБ, сторонники ИГИЛ (*) планировали осуществление террористических актов на объектах массового пребывания людей.

ФСБ задержала в Южно-Сахалинске сторонников ИГИЛ


Из сообщения :
В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в городе Южно-Сахалинске задержаны гражданин одной из центральноазиатских республик и гражданин России. В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято СВУ (самодельное взрывное устройство) с готовыми поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы "ИГ" (*) и запрещённая экстремистская литература. В мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления СВУ.



Отмечено, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства того, как эти лица оказались вовлечены в деятельность террористической группировки «Исламское государство» на территории Российской Федерации.

По некоторым данным, задержанные были заняты в сфере строительства.

Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
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Комментарии 4

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  1. bouncyhunter Сегодня, 13:41
    Надеюсь , этих недобармалеев в ФСБ раскрутят по полной .
    bouncyhunter
    1. рич Сегодня, 13:52
      ФСБ задержала в Южно-Сахалинске сторонников ИГИЛ

      Наверное это члены так называемого Курильского Эмирата
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:56
        Цитата: рич
        Наверное это члены так называемого Курильского Эмирата

        Теперь накурятся ... am
        bouncyhunter
  2. zivXP Сегодня, 13:45
    Ничего себе куда забрались.
    zivXP
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