14:19 26 апреля

Образ легионера Ваффен-СС МО Латвии использует с целью популяризации военной службы

Пресс-служба Национальной армии Латвии в своём твиттер-аккаунте публикует ролик, который призван провести популяризацию военной службы в латвийской армии. Начинается мультипликационный ролик кадрами, на которых «простой латышский парень» косит траву. Когда в нему подходит жена с ребёнком, демонстрируется, как чуждая сила подожгла их деревушку. И «простой латышский парень» делает грозное лицо, беря в руки оружие и вставая на защиту своей земли.

Образ легионера Ваффен-СС МО Латвии использует с целью популяризации военной службы


В ролике продемонстрировано то, как «простые латышские парни» защищали родную землю в разные годы. Когда сюжетная линия доходит до XX века, в качестве защитника Латвии демонстрируется человек, на котором форма нацистских формирований времён Второй мировой войны.
Солдат вглядывается в восточном направлении, на его плече – немецкий пулемёт MG-34. Это оружие создавалось по заказу вермахта.


На шевроне «защитника» - символика латышского легиона Ваффен-СС. Верхняя часть каски не показывается, судя по всему, сознательно, иначе пришлось бы демонстрировать эмблему подразделений СС с соответствующими нацистскими знаками.

В конце ролика – современный латышский военнослужащий с женой и ребёнком – для «целостности картины».

Ролик, как выясняется, призван привлекать латвийский граждан к службе в натовских подразделениях, к которым сама латвийская армия и относится. И образ "защитника" выбран говорящий...

Ссылка на ролик в Твиттере

Использованы фотографии: https://twitter.com/Latvijas_armija/
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Комментарии 10

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  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:00
    а продолжение в виде Нюрберга они не снимали часом?
    Хотя в ес сейчас полностью переврали все - и историю и причины и следствия...

    Анекдот вспомнился... в тему...
    К 9 Мая решили украсить Москву. Для этого в Москве повесили 2000 флагов, 500 бандеровцев 200 лесных братьев...
    Скептик-Самоучка
    1. Калинваген Сегодня, 14:03
      и прикрыли мавзолей, да?
      Калинваген
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:09
        Когда сюжетная линия доходит до XX века, в качестве защитника Латвии демонстрируется человек, на котором форма нацистских формирований времён Второй мировой войны.

        А что же они про латышских стрелков в начале ХХ века забыли упомянуть?
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:15
          Цитата: СРЦ П-15
          А что же они про латышских стрелков в начале ХХ века забыли упомянуть?

          А зачем , Саш ? Об этом приказано забыть . Вот только страна , не помнящая своего прошлого не имеет будущего . Пусть стелются в угоду матрасному рейху . fool
          bouncyhunter
    2. Владимир 38 Сегодня, 14:12
      На самом деле формируется армия из дэбилов ( украина,полша,шпроты и др.) ,которых планируется отправить в бой. Пора уже жестко на все это безобразие реагировать.Хватит мямлить, топроы уже в полше прибалтики разместили, как в тире все до урала могут расстрелять. А мы все мямлим, это не шутки..
      Владимир 38
  2. Калинваген Сегодня, 14:03
    Ну норм, че. Хорошая агитка, надо побольше таких! Пусть сразу селфи с Гитлером делают, чего уж там..
    Калинваген
  3. LostCoast Сегодня, 14:04
    Не понимаю я евроценности.Нази парады можно,ваффен-СС можно,но при этом беженца в африканскую задницу целуй.У меня от них разрыв шаблона...
    LostCoast
  4. Микадо Сегодня, 14:05
    какой ролик с убогой графикой.. всю историю вспомнили. я немного не понял по ролику, с кем они в 18-м веке воевали. Тоже с нами на стороне шведов? Идет накрутка, что это мы им историю только и портили.
    Микадо
  5. Приговор Сегодня, 14:16
    Ну, что сказать? Фашистами были, фашистами и остались. Думаю, дырявый зонтик НАТО над этой страной не вечен, настанет время и для исторической справедливости.
    Приговор
  6. Околоточный Сегодня, 14:16
    Дааа ......ужжж. Вот тебе и демократический запад. Не пора ли нашим законодателям (кто имеет такую инициативу) принять закон, к примеру "О защите национальной памяти" (типа о признании геноцида армян). И прописать случаи его применения, подобный в том числе. В качестве санкций закона можно оговорить полное прекращение всех видов сотрудничества с такими странами. Гос.политика русофобия? Пусть за это платят. Транзит грузов НОЛЬ, дипотношения НОЛЬ, закупки товаров этих стран НОЛЬ.
    Околоточный
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