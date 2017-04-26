Образ легионера Ваффен-СС МО Латвии использует с целью популяризации военной службы
Пресс-служба Национальной армии Латвии в своём твиттер-аккаунте публикует ролик, который призван провести популяризацию военной службы в латвийской армии. Начинается мультипликационный ролик кадрами, на которых «простой латышский парень» косит траву. Когда в нему подходит жена с ребёнком, демонстрируется, как чуждая сила подожгла их деревушку. И «простой латышский парень» делает грозное лицо, беря в руки оружие и вставая на защиту своей земли.
В ролике продемонстрировано то, как «простые латышские парни» защищали родную землю в разные годы. Когда сюжетная линия доходит до XX века, в качестве защитника Латвии демонстрируется человек, на котором форма нацистских формирований времён Второй мировой войны.
Солдат вглядывается в восточном направлении, на его плече – немецкий пулемёт MG-34. Это оружие создавалось по заказу вермахта.
На шевроне «защитника» - символика латышского легиона Ваффен-СС. Верхняя часть каски не показывается, судя по всему, сознательно, иначе пришлось бы демонстрировать эмблему подразделений СС с соответствующими нацистскими знаками.
В конце ролика – современный латышский военнослужащий с женой и ребёнком – для «целостности картины».
Ролик, как выясняется, призван привлекать латвийский граждан к службе в натовских подразделениях, к которым сама латвийская армия и относится. И образ "защитника" выбран говорящий...
Ссылка на ролик в Твиттере
В ролике продемонстрировано то, как «простые латышские парни» защищали родную землю в разные годы. Когда сюжетная линия доходит до XX века, в качестве защитника Латвии демонстрируется человек, на котором форма нацистских формирований времён Второй мировой войны.
Солдат вглядывается в восточном направлении, на его плече – немецкий пулемёт MG-34. Это оружие создавалось по заказу вермахта.
На шевроне «защитника» - символика латышского легиона Ваффен-СС. Верхняя часть каски не показывается, судя по всему, сознательно, иначе пришлось бы демонстрировать эмблему подразделений СС с соответствующими нацистскими знаками.
В конце ролика – современный латышский военнослужащий с женой и ребёнком – для «целостности картины».
Ролик, как выясняется, призван привлекать латвийский граждан к службе в натовских подразделениях, к которым сама латвийская армия и относится. И образ "защитника" выбран говорящий...
Ссылка на ролик в Твиттере
Использованы фотографии: https://twitter.com/Latvijas_armija/
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