В 1998 году Ельцин отдавал распоряжение о сноса мавзолея Ленина

Прилетаю (из лондонской командировки), иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит: "Сергей Вадимович, я принял решение - сносим мавзолей Ленина". Я говорю: "Ну хорошо, а МВД тут причем? " Ельцин заявил о необходимости обеспечения охраны правопорядка. Хорошо, - говорю, - задачу я понял: я – министр - и должен выполнять приказы верховного главнокомандующего. Единственное, Борис Николаевич, не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы – президентом.

По-христиански, конечно, труп Ленина нельзя показывать. Это грех. Но сейчас не время мавзолей убирать, не надо. Что, он вам мешает, что ли?

Ельцин поворчал, но мои аргументы услышал.