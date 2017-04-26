В 1998 году Ельцин отдавал распоряжение о сноса мавзолея Ленина
Интервью журналу «Историк» с сенсационным заявлением дал бывший министр внутренних дел, экс-премьер-министр и бывший глава Счётной палаты РФ Сергей Степашин. Сенсационное заявление касалось распоряжения первого президента России Бориса Ельцина от 1998 года. На тот момент Сергей Степашин возглавлял министерство внутренних дел. По словам экс-главы МВД, в 1998 году Ельцин поручил охрану порядка при проведении (внимание!) сноса мавзолея Ленина на Красной площади.
Степашин:
По словам Степашина, он стал убеждать Ельцина отказаться от идеи сноса мавзолея.
Степашин:
Степашин отметил, что на это его заявление тогдашний президент лишь что-то проворчал в ответ, не представив доводов в пользу сноса.
Недавно группа депутатов Госдумы РФ выступила с инициативой о перезахоронении тела Владимира Ленина. Буквально на следующий день депутаты от «Единой России», которые входили в инициативную группу, свои подписи отозвали.
Степашин:
Прилетаю (из лондонской командировки), иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит: "Сергей Вадимович, я принял решение - сносим мавзолей Ленина". Я говорю: "Ну хорошо, а МВД тут причем? " Ельцин заявил о необходимости обеспечения охраны правопорядка. Хорошо, - говорю, - задачу я понял: я – министр - и должен выполнять приказы верховного главнокомандующего. Единственное, Борис Николаевич, не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы – президентом.
По словам Степашина, он стал убеждать Ельцина отказаться от идеи сноса мавзолея.
Степашин:
По-христиански, конечно, труп Ленина нельзя показывать. Это грех. Но сейчас не время мавзолей убирать, не надо. Что, он вам мешает, что ли?
Степашин отметил, что на это его заявление тогдашний президент лишь что-то проворчал в ответ, не представив доводов в пользу сноса.
Ельцин поворчал, но мои аргументы услышал.
Недавно группа депутатов Госдумы РФ выступила с инициативой о перезахоронении тела Владимира Ленина. Буквально на следующий день депутаты от «Единой России», которые входили в инициативную группу, свои подписи отозвали.
Использованы фотографии: АиФ
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