17:40 26 апреля

Пхеньян подтвердил, что масштабным учением в КНДР руководил лично Ким Чен Ын

Лидер КНДР и верховный главнокомандующий Ким Чен Ын лично руководил масштабным военным учением со стрельбами на восточном побережье страны, передает ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Пхеньян подтвердил, что масштабным учением в КНДР руководил лично Ким Чен Ын


Учение проводилось во вторник в честь 85-летия создания Корейской народной армии (КНА). По данным ЦТАК, в учении были задействованы «подводные лодки, бомбардировочная авиация и более 300 самоходных артиллерийских установок».


«Председателя Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета КНДР на месте приветствовал начальник Главного политического управления КНА вице-маршал Хван Бён Со», – говорится в сообщении.

«Подводные лодки быстро погружались, чтобы нанести торпедные удары по вражеским кораблям, а истребители и бомбардировщики проводили полеты над морем, чтобы сбросить бомбы на цели. Более 300 крупнокалиберных орудий с побережья открыли одновременный огонь», – рассказало агентство.

По завершении маневров глава республики выразил благодарность «экипажам субмарин и летчикам, успешно поразившим все условные корабли противника».

За последние 85 лет революционная армия КНДР превратилась в непревзойденные по мощи вооруженные силы, оснащенные самыми современными ударными средствами. Мы показали, какова наша военная сила, чтобы беспощадно наказать врагов,
сказал Ким Чен Ын.

Использованы фотографии: KCNA
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Комментарии 20

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  1. Тралл Сегодня, 16:35
    Сен, Ир, Ын... кто потом? smile
    Тралл
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:36
      А потом Он wassat И навечно belay
      Изгоняющий либероидов
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:44
      Цитата: Тралл
      Сен, Ир, Ын... кто потом? smile

      Да какая разница все они там на одно лицо..))) А КНДР просто так не возьмешь, это не Ирак и Ливия ,где сплошные пустыни и все на виду..Так что янки ,не завидую я вам если ввяжетесь в эту очередную свою авантюру ..Как говорится и хочется и колется , попробуйте и как бы не пожалеть потом !
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 16:51
        ОТДЕЛ : Да какая разница все они там на одно лицо..)))

        рич
  2. Pirogov Сегодня, 16:36
    Ын не стал ,судьбу испытывать проводя ядерные испытания и правильно сделал ,нечего больным на всю голову ,,,джентльменам,,, давать повод.
    Pirogov
    1. Zibelew Сегодня, 16:38
      Ын постабильнее Трампа будет, однако. Он не мечется из стороны в сторону, не пытается никому угодить, не наносит безосновательных ракетных ударов и не посылает к чужим берегам свой флот, в желании выглядеть страшнее, чем есть на самом деле.
      Zibelew
      1. МПК105 Сегодня, 16:51
        Чем и вызывает уважение.Как Асад.Как...Собственно,всё.
        МПК105
    2. ватник Сегодня, 16:49
      Ын так перепугал Трампа что новый американский глава уже не знает как ему выкрутиться из ситуации в которую он попал угрожая КНДР и во всяком случаи пока складывается ситуация что Ын просто "плевал" на все угрозы Вашингтона.
      Интересно какая часть артиллерии КНДР стянута на учения? По всей видимости далеко не вся и присутствуют только орудия 170-мм и 152-мм и 240-мм РСЗО.

      http://www.ilbe.com/9693454614
      ватник
      1. Александр романов Сегодня, 17:18
        Цитата: ватник
        Интересно какая часть артиллерии КНДР стянута на учения?

        Это не учения это бред
        Александр романов
        1. ватник Сегодня, 17:20
          Цитата: Александр романов
          Это не учения это бред

          Ты это того - не заболел? lol
          ватник
          1. Александр романов Сегодня, 17:22
            Цитата: ватник
            Ты это того - не заболел?

            А это учения такие да? Это они так стоят,что бы их всех скопом и накрыли.Молодцы,далеко поидут.
            Александр романов
            1. ватник Сегодня, 17:32
              Цитата: Александр романов
              А это учения такие да?

              Это учения по устрашению противника думаю что достаточно отрезвляющие для некоторых лиц в ЮК
              ватник
              1. Александр романов Сегодня, 17:35
                Цитата: ватник
                Это учения по устрашению противника

                Это бред!!!
                Александр романов
                1. ватник Сегодня, 17:36
                  Цитата: Александр романов
                  Это бред!!!

                  А кроме слова "бред" ты ещё какие слова знаешь? smile
                  ватник
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:39
    Лучше бы Ын каждый понедельник свою хавку отдавал какой нибудь школе, или садику -больше бы было толка, и по настоящему у тех кто сытно покушал заслужил уважение.
    Изгоняющий либероидов
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:43
      сытый не значит благодарный. наша оппозиция живет лучше чем мы тут вместе взятые

      лярд немцова делят до сих пор laughing

      может они сытые бы были не такие какие они есть сейчас.

      Нищета не отнимает ни чести, ни ума.


      а сытые они вот такие.


      с-т Petrov
  4. Alget87 Сегодня, 16:41
    Цитата: Тралл
    Сен, Ир, Ын... кто потом?

    В алфавите вон скока букавов, меняй как хош, это не наши фамилии Иванов ,Петров , Сидоров laughing
    Alget87
  5. voyaka uh Сегодня, 16:42
    Рыбы, наверно, немерянно погибло... belay
    voyaka uh
    1. ватник Сегодня, 17:23
      Цитата: voyaka uh
      Рыбы, наверно, немерянно погибло...

      Я давал видео в предыдущей теме про КНДР они по острову стреляли Хотя море скорее всего тоже задели там и ПЛ были которые торпедировали цели на побережье.
      ватник
  6. Золотце Сегодня, 16:42
    Очень смелые ребята...
    Золотце
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