Пхеньян подтвердил, что масштабным учением в КНДР руководил лично Ким Чен Ын

За последние 85 лет революционная армия КНДР превратилась в непревзойденные по мощи вооруженные силы, оснащенные самыми современными ударными средствами. Мы показали, какова наша военная сила, чтобы беспощадно наказать врагов,

Лидер КНДР и верховный главнокомандующий Ким Чен Ын лично руководил масштабным военным учением со стрельбами на восточном побережье страны, передает ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).Учение проводилось во вторник в честь 85-летия создания Корейской народной армии (КНА). По данным ЦТАК, в учении были задействованы «подводные лодки, бомбардировочная авиация и более 300 самоходных артиллерийских установок».«Председателя Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета КНДР на месте приветствовал начальник Главного политического управления КНА вице-маршал Хван Бён Со», – говорится в сообщении.«Подводные лодки быстро погружались, чтобы нанести торпедные удары по вражеским кораблям, а истребители и бомбардировщики проводили полеты над морем, чтобы сбросить бомбы на цели. Более 300 крупнокалиберных орудий с побережья открыли одновременный огонь», – рассказало агентство.По завершении маневров глава республики выразил благодарность «экипажам субмарин и летчикам, успешно поразившим все условные корабли противника».сказал Ким Чен Ын.