17:40 26 апреля

Шойгу: НАТО демонстрирует силовое продвижение своих интересов

Москва рассматривает действия руководства НАТО в Арктике, Норвегии, Прибалтике и на Балканах, как демонстрацию силового продвижения своих военно-политических интересов, передает РИА Новости заявление министра обороны России Сергея Шойгу.



Выступая на открытии Московской конференции по международной безопасности, Шойгу напомнил, что на севере Норвегии «в непосредственной близости от России создан современный полигон, где пока на ротационной основе размещаются натовские контингенты».


Деятельность в рамках авиационной полицейской деятельности НАТО по контролированию воздушного пространства Прибалтики фактически стало составной частью так называемой зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря,
сказал министр.

Рассматриваем эти действия НАТО как демонстрацию силового продвижения своих интересов,
заявил он.

По словам Шойгу, Западу следует перестать пугать Россией и начать налаживать отношения, Россия готова к обсуждению любых инициатив, направленных на укрепление совместной безопасности.

Совместными действиями всех заинтересованных сторон, включая Россию, необходимо разработать эффективную антитеррористическую стратегию. Однако вместо стремления к объединению усилий современная Европа культивирует антироссийские фобии, нагнетает страхи о якобы имеющейся угрозе с Востока,
отметил министр обороны.

Использованы фотографии: Sputnik/Григорий Сысоев
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МПК105 Сегодня, 17:10
    Раскрыт секрет Полишенеля fellow
    МПК105
    1. Pirogov Сегодня, 17:13
      Цитата: МПК105
      Раскрыт секрет Полишенеля

      НАТА выпрашивает люлей ,с каждым днём всё больше и больше.
      Pirogov
      1. МПК105 Сегодня, 17:15
        Привет hi Там,как карта ляжет...Как бы нам не отхватить...Ну нафиг с ними .......ми мерятся.
        МПК105
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:25
          Ну нафиг с ними .......ми мерятся.


          так было и будет всегда. пока на карте не останется один цвет. Причем судя по количеству нашего цвета на карте - пока справлялись на ура

          с-т Petrov
          1. Комментарий был удален.
          2. МПК105 Сегодня, 17:39
            Тогда так будет реалистичнее,с учётом наличия ЯО у противоборствующих сторон-
            МПК105
    2. Владимир 38 Сегодня, 17:16
      У НАТО уже есть четкий план, по которому они планомерно идут. И план этот направлен на уничтожение России.
      Владимир 38
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:15
    Западу следует перестать пугать Россией и начать налаживать отношения

    Эх эти бы слова ,да Богу в уши...! Не получится у нас и в этот раз предотвратить войну, если только кратковременный и молниеносный , чтобы остудить опять горячие головы ястребов и ростовщиков жаждущих огромных прибылей на крови..Нужно перевооружаться и готовиться! А главное не боятся и брать пример с КНДР (я не фанат Ына и в все же) Ну тогда с Израиля (эти хитрецы и тихушники..у нас так как у них не получится здесь талант нужен ..))))
    ОТДЕЛ
    1. AVA77 Сегодня, 17:40
      Ну что там в тишине и закромах Родины мы и сами не знаем.
      AVA77
  3. mig29mks Сегодня, 17:15
    Нужны им наши инициативы,они ведут свою игру вокруг нас! И смеются над нами ' ну ну давайте мир,дружба,безопасность,мы за вами пришли что ещё вам не понятно'
    mig29mks
  4. Францисканец Сегодня, 17:28
    Может Минск 3 подписать ?
    Францисканец
  5. AVA77 Сегодня, 17:37
    Цитата: МПК105
    Привет hi Там,как карта ляжет...Как бы нам не отхватить...Ну нафиг с ними .......ми мерятся.

    Тогда они на нас это точно положат,и это оптимистичный вариант
    AVA77
Картина дня