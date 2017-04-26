Шойгу: НАТО демонстрирует силовое продвижение своих интересов
Москва рассматривает действия руководства НАТО в Арктике, Норвегии, Прибалтике и на Балканах, как демонстрацию силового продвижения своих военно-политических интересов, передает РИА Новости заявление министра обороны России Сергея Шойгу.
Выступая на открытии Московской конференции по международной безопасности, Шойгу напомнил, что на севере Норвегии «в непосредственной близости от России создан современный полигон, где пока на ротационной основе размещаются натовские контингенты».
По словам Шойгу, Западу следует перестать пугать Россией и начать налаживать отношения, Россия готова к обсуждению любых инициатив, направленных на укрепление совместной безопасности.
Выступая на открытии Московской конференции по международной безопасности, Шойгу напомнил, что на севере Норвегии «в непосредственной близости от России создан современный полигон, где пока на ротационной основе размещаются натовские контингенты».
Деятельность в рамках авиационной полицейской деятельности НАТО по контролированию воздушного пространства Прибалтики фактически стало составной частью так называемой зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря,сказал министр.
Рассматриваем эти действия НАТО как демонстрацию силового продвижения своих интересов,заявил он.
По словам Шойгу, Западу следует перестать пугать Россией и начать налаживать отношения, Россия готова к обсуждению любых инициатив, направленных на укрепление совместной безопасности.
Совместными действиями всех заинтересованных сторон, включая Россию, необходимо разработать эффективную антитеррористическую стратегию. Однако вместо стремления к объединению усилий современная Европа культивирует антироссийские фобии, нагнетает страхи о якобы имеющейся угрозе с Востока,отметил министр обороны.
Использованы фотографии: Sputnik/Григорий Сысоев
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