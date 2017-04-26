Сергей Рудской: "Боевики в Сирии потеряли около 6,8 тыс. убитыми и ранеными"

Потери боевиков составили более 6800 человек убитыми и ранеными. Также уничтожено 68 единиц бронетехники, 22 «джихад-мобиля» (для справки, джихад-мобилями называют автомобили, которые боевиками начиняются взрывчаткой и направляются для совершения атаки, ведомые смертником). В текущем году разгромлена крупная группировка ИГИЛ (*запрещена в РФ) к северу от Алеппо. Успешно развивается наступление правительственных войск на северо-востоке этой провинции. правительственные войска освободили от бандформирований 41 населённый пункт и вышли к районам юго-западнее города Манбидж, находящегося под контролем курдских отрядов самообороны

Надеемся, что в перспективе мы сможем разрешить противоречия и организовать более тесное взаимодействие (с США).

Первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал полковник Сергей Рудской сообщил о результатах операции ВКС РФ по поддержке правительственной армии Сирии на сегодняшний день. По словам Сергея Рудского, сирийские войска продолжают активное продвижение в провинции Хама. За последние несколько дней террористические группы отброшены на 15 км от города Хама. Речь идёт о крупной группировке боевиков, состоящей из различных бандформирований численностью около 10 тысяч.Сообщил генерал Рудской и о том ущербе в живой силе и технике, который боевикам был нанесён сирийской армией и союзниками при поддержке ВКС РФ за последнее время.Сергей Рудской:При этом генерал Рудской фактически не подтвердил сделанных заявлений представителями МИД РФ о том, что Россия возобновила действие меморандума по обеспечению безопасности полётов в воздушном пространстве Сирии, ранее заключённого с США. По словам Сергея Рудского, пока работают телефоны горячих линий между военными ведомствами с целью предотвращения инцидентов в небе САР.Рудской:Действие меморандума приостановлено после американского ракетного удара по авиабазе "Шайрат".