17:40 26 апреля

Сергей Рудской: "Боевики в Сирии потеряли около 6,8 тыс. убитыми и ранеными"

Первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал полковник Сергей Рудской сообщил о результатах операции ВКС РФ по поддержке правительственной армии Сирии на сегодняшний день. По словам Сергея Рудского, сирийские войска продолжают активное продвижение в провинции Хама. За последние несколько дней террористические группы отброшены на 15 км от города Хама. Речь идёт о крупной группировке боевиков, состоящей из различных бандформирований численностью около 10 тысяч.

Сообщил генерал Рудской и о том ущербе в живой силе и технике, который боевикам был нанесён сирийской армией и союзниками при поддержке ВКС РФ за последнее время.

Сергей Рудской: "Боевики в Сирии потеряли около 6,8 тыс. убитыми и ранеными"



Сергей Рудской:
Потери боевиков составили более 6800 человек убитыми и ранеными. Также уничтожено 68 единиц бронетехники, 22 «джихад-мобиля» (для справки, джихад-мобилями называют автомобили, которые боевиками начиняются взрывчаткой и направляются для совершения атаки, ведомые смертником). В текущем году разгромлена крупная группировка ИГИЛ (*запрещена в РФ) к северу от Алеппо. Успешно развивается наступление правительственных войск на северо-востоке этой провинции. правительственные войска освободили от бандформирований 41 населённый пункт и вышли к районам юго-западнее города Манбидж, находящегося под контролем курдских отрядов самообороны
.

При этом генерал Рудской фактически не подтвердил сделанных заявлений представителями МИД РФ о том, что Россия возобновила действие меморандума по обеспечению безопасности полётов в воздушном пространстве Сирии, ранее заключённого с США. По словам Сергея Рудского, пока работают телефоны горячих линий между военными ведомствами с целью предотвращения инцидентов в небе САР.

Рудской:
Надеемся, что в перспективе мы сможем разрешить противоречия и организовать более тесное взаимодействие (с США).


Действие меморандума приостановлено после американского ракетного удара по авиабазе "Шайрат".

Использованы фотографии: Военный гарнизон
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Комментарии 12

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  1. Pirogov Сегодня, 17:14
    Мне вот интересно ,а как их посчитали?
    Pirogov
    1. Громобой Сегодня, 17:20
      Цитата: Pirogov
      Мне вот интересно ,а как их посчитали?

      Что-что,а это совсем не проблема.Генералы любой армии мира умеют отлично подсчитывать в своих штабах урон нанесённый противнику.Не верите цифрам?Так пойдите на поля боёв и сами пересчитайте wink .
      Громобой
      1. Pirogov Сегодня, 17:22
        Цитата: Громобой
        Что-что,а это совсем не проблема.Генералы любой армии мира умеют отлично подсчитывать в своих штабах урон нанесённый противнику.Не верите цифрам?Так пойдите на поля бёв и сами пересчитайте

        Помню,анекдот про Суворова ,а что этих басурманей жалеть ))))
        Pirogov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:22
      Цитата: Pirogov
      Мне вот интересно ,а как их посчитали?

      Он не посчитал которые просто "испарились" под ударами ВКС...А в остальном правильно , снайпера работали и документировали..
      ОТДЕЛ
    3. avg-mgn Сегодня, 17:27
      Могу предположить - по наличию остатков поясов шахидов по всему миру + неучтенка (как всегда , пальцем в небо).
      avg-mgn
  2. mitrich Сегодня, 17:15
    Интересно, на сколько надо делить эту цифру? И вообще, это имеет хоть какую то реальность? На войне врут все. И безбожно.
    mitrich
    1. МПК105 Сегодня, 17:23
      good Согласен с Вами и с Бисмарком... wink
      МПК105
  3. Deniska999 Сегодня, 17:18
    Там наступавших боевиков был тысяч 10, не больше. Приписали, такое ощущение.
    Deniska999
  4. Владимир 38 Сегодня, 17:19
    О каком взаимодействии с сша может быть речь? Я нее могу ни как понять. Мож кто то объяснит?США это создали и это действует в интересах сша. Так как они будут с нами взаимодействовать? Свое детище истреблять?
    Владимир 38
    1. avg-mgn Сегодня, 17:33
      Мы с Вами не стояли со свечкой, когда Штаты, или кто иной зачинали эту, но бороться с ней будут точно не Штаты. Европа, это только начало. Не ожидали амерЗкие аналитики такого развития событий .
      avg-mgn
  5. профессор Сегодня, 17:35
    Мне интересно почему ни разу не озвучили сколько мирных жителей при этом погибло? Стерильных войн не бывает. Когда бомбят города, то кроме боевиков гибнут не только боевики. При отсутствии официально озвученных цифр приходится ссылаться на не любимую мной организацию Амнисти Интернейшинал.
    профессор
    1. avg-mgn Сегодня, 17:37
      Кому и кто поручал этот вопрос?
      avg-mgn
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