20:32 26 апреля

Турки потеряли один танк в боях с курдами в районе турецкой границы

Бои между курдским ополчением YPG и турецкой армией продолжаются на севере Сирии в районе границы с Турцией, курдам удалось подбить один танк, передает РИА Новости сообщение курдского агентства Hawar News

По сообщению агентства, турки обстреляли из артиллерии позиции YPG в районе деревень Четеле (Çetelê) и Дирбесие (Dirbêsiyê) в сирийском Курдистане. После артобстрела турки начали танковую атаку, однако наткнулись на ожесточенное сопротивление курдов, один танк был подбит.




Кроме того, по сообщению еще одной курдской группировки "Джайш аль-Тувар" ("Армия революционеров", Jaysh al-Thuwar), одновременно с турками атаковать курдские позиции начали связанные с Турцией отряды сирийских оппозиционеров-исламистов. В частности, атаке подверглись курдские позиции в районе кантона Африн и ГЭС "Тишрин". По сообщению "Джайш аль-Тувар", атаки удалось отбить, 4 исламиста были убиты, 11 получили ранения.

В свою очередь, Генштаб ВС Турции сообщил в среду об обстрелах двух КПП в провинции Хатай на турецко-сирийской границе, которые, по информации турецких военных, были произведены с территорий, подконтрольных силам самообороны сирийских курдов и правительственным войскам Сирии.

Накануне Турция произвела авианалет на позиции курдов в местности Карачох (провинция Хасеке, Сирия) и районах Шенгал (Синджар) и Кандиль на севере Ирака. По данным генштаба ВС Турции, погибли около 70 членов курдских

Использованы фотографии: © AFP 2017 / Nazeer al-Khatib
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Комментарии 15

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  1. рич Сегодня, 20:04
    Турецкий гамбит. Время пошло hi
    рич
    1. oleg-gr Сегодня, 20:05
      Какой танк? Модель, к сожалению, не указана.
      oleg-gr
      1. Проводник Сегодня, 20:15
        По данным генштаба ВС Турции, погибли около 70 членов курдских

        Кто интересно подрабатывает редактором статей на ВО?Обучите человека правильно пользоваться Ctrl+C и Ctrl+V))
        Проводник
      2. donavi49 Сегодня, 20:24
        М60 - сейчас есть два мутных заптура (один этот, второй на горизонте 5 пикселей). У Турок же накрытия по всей линии соприкосновения, аж до Хасаке. То есть основной удар по Арфинским, но прилетает всем, включая и на восточном берегу Евфрата.
        donavi49
      3. Oleg7700 Сегодня, 20:30
        Якобы этот м-60. Не задела грунт судя по "грязному" взрыву? Турки сообщ. о трёх раненых со своей стороны и 15 погиших курдов. Якобы турки перерезали дорогу в курдский Ras al Ayn на границе. Всё неподтверждённое.. ...
        Oleg7700
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:11
      Эх жаль ,что мы Константинополь в свое время не взяли помешали нам Запад ,как всегда (всего 15 верст оставалось..) Вот сейчас и мучаемся с турками опять..(и при СССР и сейчас..)
      Эти будут мочить курдов вечно ..! Армянов, болгар и т.д. то мы вырвали у них из кровавых лап...Они не исправимы,и будут лезть ,не смотря на потери..(пока Россия их уму разуму .опять не научит.)
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:25
        Виталий, бросай мучать клаву, сходи, отбери город назад, а если не станут отдовать скажи что я приказал lol -враз вернут! am
        Изгоняющий либероидов
  2. МПК105 Сегодня, 20:04
    Турки с курдами должны скоро всё выяснить-кто там ,в Курдистане,в доме хозяин...Двоевластия нигде и никогда не было ещё-ИЛИ-ИЛИ...
    МПК105
    1. рич Сегодня, 20:10

      По данным генштаба ВС Турции, погибли около 70 членов курдских

      Какая-то двухсмысленная сакральная фраза. Наверно Автор вложил в нее особый смысл recourse
      рич
      1. skylare Сегодня, 20:18
        Судя по контексту, автор имел в виду массовую эпидемию импотенции.
        skylare
      2. donavi49 Сегодня, 20:25
        Речь идет про эти удары. Там погибло много действительно, даже командиры, которые с американцами фоткались.
        donavi49
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:16
      Цитата: МПК105
      Турки с курдами должны скоро всё выяснить-кто там ,в Курдистане,в доме хозяин...Двоевластия нигде и никогда не было ещё-ИЛИ-ИЛИ...

      Очень сомневаюсь , турки сейчас полезут на всех направлениях..Надеюсь у Эрдогана хватит ума ,чтобы Россию не злить..? (пусть историю почитает и вспомнит все..) soldier
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:31
        Отдел -Виталий, не дело султану буквы читать lol он там новую империю замутил, соответственно что и историю будут переписывать.
        Изгоняющий либероидов
  3. APASUS Сегодня, 20:16
    Турция пытается играть свою игру в войне в Сирии против ИГИЛ и курдов.При этом Курды союзники США и Турции,да и ИГИЛ тоже похоже не все враги.Ох запутается Эрдоган в Сирийском гамбите ,ведь там игроков уже и так достаточно.
    APASUS
  4. Комментарий был удален.
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:23
    Эрдогад потехоньку как и обещал, выбивает курдов! Они не вписывается в его империю.
    Изгоняющий либероидов
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