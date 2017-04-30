"Налог на бездетность – не спасение от социально-культурной деградации страны"

Накануне зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко на заседании комиссии по социальной политике предложил ввести в столице специальные налог на бездетность для обеспеченных граждан. По идее парламентария, налог должен быть небольшим, а собираемые средства пойдут на поддержку многодетных семей. Таким образом, как он считает, это должно не только стимулировать семьи к рождению детей, но и окажет какую-то помощь многодетным."У нас достаточно большое количество очень имущих людей в Москве. Почему не обложить их налогом на бездетность? Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на маловозрастных членов семей, на потребности многодетных семей", – заявил Николай Губенко.Однако противопоставили такой идее – пропаганду. Прежде всего, по мнению председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаила Антонцева, должно быть культурное продвижение идей многодетной семьи, а уже потом – экономическая помощь.С этим мнением согласен и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, о чем он рассказал в беседе с Накануне.RU.Вопрос: Зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко предложил ввести налог на бездетность для обеспеченных граждан столицы. Как Вы оцениваете такую инициативу?Юрий Крупнов|Фото: Партия делаЮрий Крупнов: Я полностью разделяю озабоченность Николая Губенко катастрофической демографической ситуацией в стране. Он как-то хочет воздействовать на эту катастрофу малодетности и даже бездетности как уже нормы жизни, но он опоздал лет на 50, к сожалению. Я уж не говорю о том, что более-менее богатеньких москвичей налогом на бездетность точно ни к чему не принудишь, кроме того, чтобы лишний раз выйти на Болотную площадь.В СССР еще были традиционные установки на хотя бы двоих детей в семье. Сегодня уже установки на одного максимум. В этом смысле произошла социально-культурная деградация страны. И если бы он 50 лет назад, как это и было в советское время, предлагал такую меру – это бы могло работать, потому что люди даже не на копеечку реагировали, но реагировали на то, что их устыжала такого рода мера.Вопрос: То есть сегодня семейная культурная норма сломана?Юрий Крупнов: Сегодня базовая культурная установка у молодежи – это чуть ли не бездетность. Соответственно, и мера Губенко неадекватна реалиям. Как человек сочувствующий я полностью с ним согласен, но как политик и государственный стратегический управленец, считаю, что эта мера – никакая.И другой важный момент – мы должны понимать весь уровень катастрофы. Наши "записные" неолиберальные демографы с радостью пишут, что малодетность и низкая рождаемость в стране помогают решать проблемы перенаселения на планете. Они пишут, что для всех высокоразвитых обществ характерно снижение рождаемости, хотя, между прочим, в Америке население растет за счет рождаемости, во Франции – два ребенка в среднем. А они говорят наоборот – чем меньше детей, тем это лучше, это значит, что "общество развито". И такая точка зрения, по сути, доминирует в околоправительственных кругах.Вопрос: Противопоставили этому предложению пропаганду – действительно должна быть сначала пропаганда, а уже потом материальная помощь?Юрий Крупнов: Нужен системный подход. В нашем Институте демографии, миграции и регионального развития мы разработали и продвигаем концепцию федерального закона о статусе многодетной семьи, потому что это вопрос культурных установок. Это не вопрос денег. Понятно, что многодетным семьям жить на порядок тяжелее, и надо им помогать.Отказ от многодетности происходит не от того, что люди боятся материальных трудностей, это культурные установки – "некогда", "не сейчас", "проблемы" и так далее. Поэтому в вопросе о статусе многодетной семьи первый пункт – действительно сделать многодетные семьи как элиту российских семей. Это должно найти воплощение и в специальных удостоверениях, и в различны медалях типа "Мать-героиня", у кого трое-пятеро и более детей. Это и различные льготы, скидки, вплоть до нулевой оплаты в музеях, в транспорте и так далее.И дальше уже экономические меры. И нужно стимулировать семью через гонорары или, по сути, через заработную плату. Вот у нас сегодня создаются частные детские сады, где по пятеро детей находятся. Считается, что это нормально – должны платить зарплату тому, кто сидит с пятью детьми. Но в этом смысле и родителю с тремя, четырьмя, пятью, шестью детьми – разные гонорары, зарплаты надо платить. Наконец, последний момент – это просто помогать и обеспечивать в самых базовых нуждах – например, отдых, проезд. И ничего не случится с РЖД, если в поезде поедет 2% пассажиров за счет льгот. Должен быть специальный сервис для многодетных семей.Вопрос: Вы сказали, что в СССР тоже был "устыжающий" налог?Юрий Крупнов: Конечно, и он не столько экономически действовал, сколько психологически, культурно. Но люди были другие – вот суть, которой не понимает Губенко. Он человек уже возрастной, переносит стереотипы своей молодости. А сейчас ситуация принципиально другая – мы как будто на Марсе живем, в совершенно других условиях, с другой культурой, другими людьми. Все другое. Нам нужно ломать деградирующие культурные установки. И здесь 90% всего можно было бы сделать с помощью даже государственных СМИ, которые вообще этим практически не занимаются. Должна быть массированная пропаганда многодетной семьи как элитной семьи в России.Вопрос: Говоря об экономических мерах и потенциальных новых налогах, хочется вспомнить про прогрессивную шкалу налогообложения…Юрий Крупнов: Полностью согласен с этой мерой – и это касается не только многодетных, но в целом справедливости в обществе. А экономические меры поддержки все равно должны базироваться на том, что мы поддерживаем не "инвалида", не "несостоятельные семьи", как будто они убогие, нищие, неправильные – а наоборот! Государство инвестирует в свое будущее. Есть же банальные вещи – армия, рабочая сила. Это должно быть инвестирование в будущее.Вопрос: А с другой стороны, как многодетность будет согласовываться с ювенальной юстицией, которая реализовывается в стране? Ведь "ювеналка" "заточена" против многодетных?Юрий Крупнов: На мой взгляд, все-таки нас загнали в ловушку как проювенальщики, так и антиювенальщики. Потому что есть прекрасный механизм – комиссия по делам несовершеннолетних, которой, кстати, в следующем году исполняется 100 лет с момента создания. И она включает представителей всей общественности на низовой территории, она разбирает частные, конкретные случаи. Ведь мы все равно не можем оставлять детей без охраны, просто потому, что есть семьи, где над детьми издеваются, на детях экономят, это есть в любом обществе. Вопрос в том, что вместо четкой поддержки комиссий, вместо налаживания и стимулирования их работы – комиссии чуть было не закрыли. Самый главный вопрос – даже не столько ювенальная юстиция, а то, где инфраструктура развития для ребенка? Где бесплатное дополнительное образование для него?Вопрос: Но если не вводить статус, не заботиться о развитии детей – что получим в итоге?Юрий Крупнов: Независимо ни от каких мировых тенденций, мы как страна вымрем, и к концу столетия нас останется половина, если мы не доведем примерно к 2035-40 гг. число многодетных семей (то есть трое и более детей) до почти половины всех семей.Если это кому-то представляется абсолютно невозможным, нереалистичным – ну, тогда, значит, мы выбираем "реалистичность", вымирание и исчезновение русских из истории.А пока этого не случилось, мы должны законом – как закон о статусе депутата, о статусе военнослужащего, о статусе государственного служащего – поднять многодетную семью на такую высоту, которая для всех будет в хорошем смысле предметом "белой зависти" – "вот живут же люди"!