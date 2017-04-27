08:50 27 апреля

Минобороны РФ расторгает договор с КБ «Южное»

Как сообщает РИА Новости , военное ведомство страны настаивает в ходе заседания арбитражного суда Москвы на расторжении государственного контракта с украинским КБ "Южное", разработчиком ракетно-космической техники, и требует взыскать с него более 1,1 млрд. руб.

Минобороны РФ расторгает договор с КБ «Южное»


Контракт, заключенный с данным предприятием 29 августа 2003 года, предусматривал проведение по заказу Минобороны РФ опытно-конструкторских работ (ОКР) по продлению сроков эксплуатации комплексов "Воевода" (согласно классификации НАТО — "Сатана").
В сумму иска входят 183,6 млн. руб. оплаченных, но не выполненных работ, более 3 млн. руб. процентов, 915,6 млн. руб. неустойки за невыполнение условий контракта.


Представитель КБ "Южное" в суде исковые требования не признал и попросил полностью их отклонить. С его слов, несоблюдение условий контракта вызвано непреодолимой силой, а именно невозможностью передать российской стороне результаты ОКР в связи с введенным в августе 2014 года украинскими властями запретом на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения.

Как он считает, российское Минобороны пропустило годичный срок исковой давности, предусмотренный нормами украинского права, а также не стало урегулировать спор в обязательном претензионном порядке.

Конструкторское бюро "Южное" — проектно-конструкторское предприятие, которое совместно со своими партнерами комплексно разрабатывает и сдает "под ключ" сложные наукоемкие проекты, в том числе в космической области. В числе прочего, КБ ведет разработку и поддержку ракет-носителей "Зенит", "Циклон", "Днепр", "Маяк" и др. Производство разрабатываемого конструкторским бюро оборудования осуществляется на днепропетровском заводе "Южмаш".


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Комментарии 22

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  1. мармеладный Сегодня, 06:09
    только проснулись наши?
    мармеладный
    1. dik-nsk Сегодня, 06:22
      требует взыскать с него более 1,1 млрд. руб

      несоблюдение условий контракта вызвано непреодолимой силой
      да можно хоть заразрываться, что с убогих взять? можно забыть про ярд
      dik-nsk
      1. мармеладный Сегодня, 06:23
        мда уж....нет слов
        мармеладный
    2. Ольгович Сегодня, 06:52
      Цитата: мармеладный
      только проснулись наши?


      Да уж...
      Рвать надо ВСЕ и с Южным и ЮМЗ.
      Знаю инженера с ЮМЗ, который осуществлял еще в прошлом году и ранее ( в этом году не знаю) сервисное обслуживание Воевод.
      При этом -ярый ук.ронационалист , при этом.....русский!

      КАК такому можно что-то доверять делать в России?
      Ольгович
      1. Fil743 Сегодня, 07:00
        да и хай ему обломятся командировочные в двойном размере: может поумнеет?
        Fil743
  2. Лёня Пантелеев Сегодня, 06:14
    Не прошло и десяти лет...
    Лёня Пантелеев
  3. Login_Off Сегодня, 06:15
    Нифигасе неустойка?!
    А разве так можно?
    Login_Off
  4. Басарев Сегодня, 06:24
    И зачем советские бонзы дали Хламине столько технологий и предприятий? Не в кота корм же! Я бы на их месте всю промышленность сосредоточил в РСФСР. Остальные республики сделал чисто аграрными. До индустрии надо дорасти.
    Басарев
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:34
      Не могла Россия за всех тащить индустриализацию ! И на Украине была Союзная промышленность, довольно крупная. А вот после распада СССР у всех пошел развал и приватизация, по одному сценарию, что и пожинаем по сей день. hi
      Uncle Lee
    2. Orionvit Сегодня, 07:46
      И зачем советские бонзы дали Хламине столько технологий и предприятий? Не в кота корм же! Я бы на их месте всю промышленность сосредоточил в РСФСР
      Корм то как раз в коня. Восточная украина, как территория, в отличии от западной, всегда была населена Русскими, и ни когда не воспринималась как что то чуждое, как к примеру средняя Азия или закавказье. Проблема в том, что рвали Советский Союз по административным границам, в результате чего, огромная часть Русского мира уплыла на украину. В результате Война на Донбассе.
      Orionvit
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:41
    Тут уж точно. Шойгу нужно ехать защищать интересы страну-с парой дивизий развернутого состава он эти вопросы решит быстро!
    Изгоняющий либероидов
  6. Kenneth Сегодня, 06:50
    Давно пора
    Вообще разорвать все связи с Украиной. И ввести визовый режим.
    Kenneth
    1. Вас Влад Сегодня, 08:15
      Цитата: Kenneth
      Давно пора
      Вообще разорвать все связи с Украиной. И ввести визовый режим.

      А что так сурово?Это наша земля, это наши люди!Умные люди в таких случаях гибче подходят к проблеме!Надо денег больше на их политическую систему вкидывать,пророссийской надо делать Украину и побольше пропаганды!Эх, много мы времени потеряли.
      Вас Влад
      1. Kenneth Сегодня, 08:32
        Это не наши люди и не наша земля. И никогда не была нашей. Более того Украина всегда предавала нас и радовалась нашим проблемам. Любой враг лучше чем такой друг. А вкладывать туда еще что-то увольте . Если хотите можете свои.
        Kenneth
        1. Вас Влад Сегодня, 08:41
          Цитата: Kenneth
          Это не наши люди и не наша земля. И никогда не была нашей. Более того Украина всегда предавала нас и радовалась нашим проблемам.

          Я согласен с вами, это не ваша земля отдемократизированного амерской проппогандой человека,ну не чего и вас вылечим!Это Русская земля!
          Цитата: Kenneth
          Любой враг лучше чем такой друг

          Они жертвы, двадцатилетнего постоянного обмана и демонизации России, льющегося на них из телевизоров и радио!
          Цитата: Kenneth
          А вкладывать туда еще что-то увольте

          Да нет, именно ваши деньги пойдут на лечение Украинского народа laughing
          Вас Влад
  7. К0щей Сегодня, 06:52
    проснулись... а раньше о чем думали? три года уже прошло с начала этих танцев на украине
    К0щей
  8. samarin1969 Сегодня, 07:10
    "связи с введенным в августе 2014 года украинскими властями запретом на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения".... У одной маленькой гордой нации по степени медлительности появился конкурент - МО РФ.
    п.с. У политики "России" по отношению Украины всегда один рецепт - чтобы не случилось - "договоримся"...ню-ню.
    samarin1969
  9. Alex Nevs Сегодня, 07:26
    вальцман "отвальцманил" и тут скачущих, теперь надо ещё выше скакать.....допрыгнуть уже не получится
    Alex Nevs
  10. нивасандер Сегодня, 07:29
    базар гнилой да и откоряки тоже
    нивасандер
  11. SCHWERIN Сегодня, 07:30
    Очень обидно за страну! Давали укропам газ без предоплаты, закачивали в хранилища из которых он потом испарился. Сейчас вон миллионы заплатили за работы по ракетам. И все это безвозвратно....Десятки миллиардов долларов просто им подарили....
    Но мы же богатые. А сколько ещё денег давали и раздавали.
    А ведь эти деньги могли использовать в своей стране! Скажем полностью газифицировить Россию, поднять медицину, платить нормальную зарплату и пенсии! Страна напоминает дом без окон и дверей, любой заходи и бери что хочешь. Мало того, что материально поддерживаем пророссийские режимы ( до поры и времени), так взрастили враждебное, ненавидящее нас государство, которое по указке Запада тупо попрет на нас. Ведь хохлов не жалко...
    Вспомните как критиковали Сталина, что до последнего гнал в Германию эшелоны! Так немцы нам поставляли станки, оборудование для нашего ВПК! А что нам поставлялет Украина? Ковтуна, чувырлу Олесю на пустые ток-шоу на ТВ каналах?
    Не понятна роль ОДКБ, которое даже на словах нас не поддерживают. А ведь мы говорим, что у нас нет союзников, только Армия и Флот! Т. е слово и дело.
    Возникает вопрос о рациональном использовании госсредств.
    SCHWERIN
  12. Старый26 Сегодня, 08:13
    Отмазка конечно у "Южан" идеальная - непреодолимые обстоятельства. И срок интересный по украинскому законодательству. А если бы не год сделали, а 6 месяцев, тоже была бы отмазка

    .
    Цитата: Басарев
    И зачем советские бонзы дали Хламине столько технологий и предприятий? Не в кота корм же! Я бы на их месте всю промышленность сосредоточил в РСФСР. Остальные республики сделал чисто аграрными. До индустрии надо дорасти.

    Вот поэтому вы и не генсек ЦК КПСС, и не Президент СССР/России. Украина в составе СССР, как и Белоруссия была наиболее технически продвинутой республикой. А сосредотачивать все в одном месте уже нельзя было хотя бы из-за того, что сменились системы вооружения. И одно дело для супостата было бы наносить удар по 30-50 городам РСФСР, где были бы сосредоточены абсолютно все такие производств со всеми смежниками, другое - наносить удар по тысячам целей

    Цитата: мармеладный
    только проснулись наши?

    Нет, не только. Но согласно все существующим регламентам сервисное обсуживание такой техники, выдача разрешений на дальнейшую эксплуатацию дает разработчик. То, что сейчас мы пытаемся сделать - подпрячь к таким работам по "Воеводе" макеевцев - паллиатив. И по большому счету в случаи аварии с них взятки гладки. Не они разработчики
    Все остальное для РВСН, что было на Украине - все эти производства уже давно в России
    Старый26
  13. mag nit Сегодня, 08:26
    Без ножа хохлов зарезать решили?
    mag nit
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