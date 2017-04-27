Минобороны РФ расторгает договор с КБ «Южное»
Как сообщает РИА Новости , военное ведомство страны настаивает в ходе заседания арбитражного суда Москвы на расторжении государственного контракта с украинским КБ "Южное", разработчиком ракетно-космической техники, и требует взыскать с него более 1,1 млрд. руб.
Контракт, заключенный с данным предприятием 29 августа 2003 года, предусматривал проведение по заказу Минобороны РФ опытно-конструкторских работ (ОКР) по продлению сроков эксплуатации комплексов "Воевода" (согласно классификации НАТО — "Сатана").
В сумму иска входят 183,6 млн. руб. оплаченных, но не выполненных работ, более 3 млн. руб. процентов, 915,6 млн. руб. неустойки за невыполнение условий контракта.
Представитель КБ "Южное" в суде исковые требования не признал и попросил полностью их отклонить. С его слов, несоблюдение условий контракта вызвано непреодолимой силой, а именно невозможностью передать российской стороне результаты ОКР в связи с введенным в августе 2014 года украинскими властями запретом на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения.
Как он считает, российское Минобороны пропустило годичный срок исковой давности, предусмотренный нормами украинского права, а также не стало урегулировать спор в обязательном претензионном порядке.
Конструкторское бюро "Южное" — проектно-конструкторское предприятие, которое совместно со своими партнерами комплексно разрабатывает и сдает "под ключ" сложные наукоемкие проекты, в том числе в космической области. В числе прочего, КБ ведет разработку и поддержку ракет-носителей "Зенит", "Циклон", "Днепр", "Маяк" и др. Производство разрабатываемого конструкторским бюро оборудования осуществляется на днепропетровском заводе "Южмаш".
Контракт, заключенный с данным предприятием 29 августа 2003 года, предусматривал проведение по заказу Минобороны РФ опытно-конструкторских работ (ОКР) по продлению сроков эксплуатации комплексов "Воевода" (согласно классификации НАТО — "Сатана").
В сумму иска входят 183,6 млн. руб. оплаченных, но не выполненных работ, более 3 млн. руб. процентов, 915,6 млн. руб. неустойки за невыполнение условий контракта.
Представитель КБ "Южное" в суде исковые требования не признал и попросил полностью их отклонить. С его слов, несоблюдение условий контракта вызвано непреодолимой силой, а именно невозможностью передать российской стороне результаты ОКР в связи с введенным в августе 2014 года украинскими властями запретом на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения.
Как он считает, российское Минобороны пропустило годичный срок исковой давности, предусмотренный нормами украинского права, а также не стало урегулировать спор в обязательном претензионном порядке.
Конструкторское бюро "Южное" — проектно-конструкторское предприятие, которое совместно со своими партнерами комплексно разрабатывает и сдает "под ключ" сложные наукоемкие проекты, в том числе в космической области. В числе прочего, КБ ведет разработку и поддержку ракет-носителей "Зенит", "Циклон", "Днепр", "Маяк" и др. Производство разрабатываемого конструкторским бюро оборудования осуществляется на днепропетровском заводе "Южмаш".
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