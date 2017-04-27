08:50 27 апреля

Созданная Ходорковским «Открытая Россия» признана нежелательной организацией

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность ряда иностранных организаций. В их число попала и созданная по инициативе Михаила Ходорковского НКО «Открытая Россия», передает РИА Новости .



Работа этих некоммерческих организаций «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что угрожает основам конституционного строя и безопасности страны», сказал журналистам представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.


Он сообщил, что нежелательной на территории РФ признана деятельность следующих НКО: «OR (Otkrytaya Rossia – "Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc. (Институт современной России, США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)».

Представитель ведомства добавил, что указанные организации работали над проектами по «дискредитации результатов проходящих в России выборов и признания их итогов нелегитимными».

Генпрокуратура направила документы в министерство юстиции для включения этих НКО в специальный перечень.

Использованы фотографии: https://cont.ws
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Комментарии 17

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  1. Вас Влад Сегодня, 08:21
    Опять сегодня праздник души!Ну всё ,дело поставили на поток,очистим Россию от дер--а drinks С праздником!
    Вас Влад
    1. dik-nsk Сегодня, 08:24
      еще бы ледорубы как при Иосифе Виссарионовиче на поток поставить, таких как Ходор давить надо
      dik-nsk
      1. cniza Сегодня, 08:37
        Ща "просвещенный Запад" вой поднимет и будет ядом плеваться.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:42
          Привет , Витя ! hi
          Цитата: cniza
          Ща "просвещенный Запад" вой поднимет и будет ядом плеваться.

          А как же иначе ? И это будет лучшим подтверждением что всё сделано правильно ! good
          bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 08:33
      С каких это пор прокуратура РФ стала заниматься политикой? Если нарушены Законы РФ пусть обращается в суд по вопросу признать или не признать.
      сибиралт
      1. Reptiloid Сегодня, 08:40
        Здорово!!!!!!Список нежелательных увеличивать постоянно!!!!!То-то будет весело, то-то хорошо!!!!!
        Reptiloid
    3. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:48
      Вчера было несколько ссылок в новостных лентах о проведенных левадой соц-опросах...
      1. Песков заявил что "изучат мнение россиян о отставке Медведева" - 45 % по леваде за его отставку
      2. Оказывается жители России счастливы. 86% счастья - последний раз было 70% в 2015 году... как рубль опустили... это по ВЦИОМ
      Так что чистить от дерьма внешнего это одно, но вот про внутреннее тоже забывать не стоит..
      P.S.
      http://tass.ru/obschestvo/4211870
      http://www.rline.tv/news/2017-04-26-reaktsiya-na-
      opros-po-otnosheniyu-k-medvedevu-press-sekretar-p
      rezidenta-izuchim-press-sekretar-preme/
      Это что бы не обвинили в отсутствии ссылок
      Скептик-Самоучка
  2. ВадимЖивов Сегодня, 08:28
    Ура !!! А лучше в клетку как жирафу этого юкосовского презерватива am
    ВадимЖивов
  3. сибирячок Сегодня, 08:29
    Открытая Россия - ну, что же, название для организации красивое, я бы сказал пафосное. Вот и Ходорковский после 10 лет отсидки открыл ЕЕ для себя. Вот вопрос открытая кому? Таким как Ходорковский и еже с ним, или "просвещенной европе с сша". Хватит, на открывались уже до сих пор расхлебываем. Нет "товарищ" видимо Нам с вами не по пути.
    сибирячок
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:31
    ... правильно и давно пора позакрывать все эти шараги, живущие и жрущие на мерикатосовские и наглосакские бабки... angry
    a.s.zzz888
  5. Goodmen Сегодня, 08:31
    Будте тогда последовательными, закройте ЁБНцентр.
    Goodmen
  6. кг пв Сегодня, 08:32
    А на сколько "нежелательно" в данном случае отличается от "запрещено"? what
    А то как бы не получилось что например в Москве запрещено, а где нибудь в Екатеринбурге вроде как и можно...
    кг пв
    1. Masya Masya Сегодня, 08:43
      Вот и я не понимаю... "желательно"- "не желательно", а просто взять и запретить?
      Masya Masya
  7. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:34
    Англосаксы ещё подрывную деятельность против России в 19 веке спонсировали. Герцен из Лондона гадил антироссийскими печатными изданиями.
    Лёня Пантелеев
  8. Громобой Сегодня, 08:36
    Ещё бы Ходора в Альпах изловили да в московский суд приволокли.
    Громобой
  9. rotmistr60 Сегодня, 08:41
    Наконец-то поняли, что игра в "демократию" для запада и заигрывание с теми кто жаждет свержения власти в России чревато. Но метастазы уже пошли и просто необходимо избавляться от них пока это не перешло в серьезную злокачественную опухоль.
    rotmistr60
  10. Suharik.inline Сегодня, 08:50
    Правильно!!!
    Suharik.inline
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