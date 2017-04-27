Созданная Ходорковским «Открытая Россия» признана нежелательной организацией
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность ряда иностранных организаций. В их число попала и созданная по инициативе Михаила Ходорковского НКО «Открытая Россия», передает РИА Новости .
Работа этих некоммерческих организаций «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что угрожает основам конституционного строя и безопасности страны», сказал журналистам представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Он сообщил, что нежелательной на территории РФ признана деятельность следующих НКО: «OR (Otkrytaya Rossia – "Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc. (Институт современной России, США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)».
Представитель ведомства добавил, что указанные организации работали над проектами по «дискредитации результатов проходящих в России выборов и признания их итогов нелегитимными».
Генпрокуратура направила документы в министерство юстиции для включения этих НКО в специальный перечень.
Работа этих некоммерческих организаций «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что угрожает основам конституционного строя и безопасности страны», сказал журналистам представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Он сообщил, что нежелательной на территории РФ признана деятельность следующих НКО: «OR (Otkrytaya Rossia – "Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc. (Институт современной России, США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)».
Представитель ведомства добавил, что указанные организации работали над проектами по «дискредитации результатов проходящих в России выборов и признания их итогов нелегитимными».
Генпрокуратура направила документы в министерство юстиции для включения этих НКО в специальный перечень.
Использованы фотографии: https://cont.ws
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