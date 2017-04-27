Джонсон: Лондон отказывается признавать «аннексию» Крыма

Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран, и отказываемся признавать незаконную аннексию Россией Крыма,

Мы поддерживаем США, выступающие против убийства с помощью химического оружия мирных жителей в Сирии – и мы будем работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответу.

И хотя я не сомневаюсь, что переговоры будут трудными, я уверен, что (премьер-министр Великобритании) Тереза Мэй может добиться успеха и привести нас в эпоху соглашений о свободной торговле,