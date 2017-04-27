08:58 27 апреля

Джонсон: Лондон отказывается признавать «аннексию» Крыма

Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая на пасхальном банкете лорда-мэра лондонского Сити, подчеркнул, что Великобритания не будет признавать " аннексию" Крыма, что она поддерживает действия США в Сирии и не боится выхода из ЕС, передает РИА Новости .



Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран, и отказываемся признавать незаконную аннексию Россией Крыма,
сказал Джонсон.


В речи, практически полностью посвященной перечислению преимуществ Консервативной партии по сравнению с ее политическими оппонентами (8 июня в Британии пройдут досрочные всеобщие выборы) глава МИД вскользь коснулся ряда международных вопросов. В частности, он заявил о поддержке действий США в Сирии:

Мы поддерживаем США, выступающие против убийства с помощью химического оружия мирных жителей в Сирии – и мы будем работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответу.


Затронув тему выхода страны из ЕС, Джонсон подчеркнул, что у консерваторов есть «четкий план на переговоры по Brexit», и этот план позволит Лондону и ЕС выстроить «особое партнерство», которое «послужит интересам и британцев, и европейцев».

И хотя я не сомневаюсь, что переговоры будут трудными, я уверен, что (премьер-министр Великобритании) Тереза Мэй может добиться успеха и привести нас в эпоху соглашений о свободной торговле,
сказал он.

Использованы фотографии: TELEGRAPH
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:41
    Похоже, БОрис завязал нюхать клей "Момент", судя по первому пункту.
    Лёня Пантелеев
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:44
      ну судя по последним пунктам - это не так
      Скептик-Самоучка
      1. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:49
        Он недавно завязал.
        Лёня Пантелеев
        1. Чёрный Сегодня, 08:53
          Стандартное заявление американской подстилки. Ничего нового.
          Чёрный
      2. cniza Сегодня, 08:50
        Похоже он нашел , что то более забористое.
        cniza
    2. Балу Сегодня, 08:47
      БОрис завязал нюхать клей "Момент"

      Он что, его теперь пьет?
      Балу
      1. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:50
        Об этом можно только гадать.
        Лёня Пантелеев
      2. Mystery12345 Сегодня, 08:51
        Цитата: Балу
        БОрис завязал нюхать клей "Момент"
        Он что, его теперь пьет?

        если предварительно замешал с солью,и дал отстояться......(откуда я это знаю...я ведь никогда такого не пил...? belay what )
        Mystery12345
    3. san4es Сегодня, 08:49
      "...Завязал нюхать клей"
      -Перешёл на грибы
      san4es
      1. Mystery12345 Сегодня, 08:55
        а это не салтыков ли витька ?
        Mystery12345
  2. cniza Сегодня, 08:42
    Словоблуд , наговорил с три короба , сам даже не понял , что сказал.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:44
      Джонсон: Лондон отказывается признавать «аннексию» Крыма

      Вить , может он "мудрое книжко" прочитал ? wassat
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 08:49
        Привет Паша , похоже он читает только твиты его господ и старается лизнуть им пятую точку , но получается не очень - думать не чем.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:52
          А за каким васаби ему думать ? Говорящая голова , всё по бумажке . А когда пытается думать - получается цирк с рыжим клоуном .
          bouncyhunter
  3. romandostalo Сегодня, 08:43
    Сколько можно уже это заявлять? Недели не проходит что бы кто то об этом не заявил! Неужели непонятно, что нам их заявления по барабану!
    romandostalo
  4. Altona Сегодня, 08:43
    Испанцам про Гибралтар расскажите или аргентинцам про Фолкленды.
    Altona
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:45
    Лондон отказывается признавать «аннексию» Крыма

    Они еще не поняли, что Россия еще с признания Крыма положила на их "признаю-не признаю". Тем более когда об этом постоянно талдычат западные неадекваты, которые совсем не понятно как попали в политику. Достаточно посмотреть на вечно всколоченную голову Джонсона и его поведение и становится ясно как "далеко" ушла британская (и не только) политика.
    rotmistr60
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 08:51
    ... патлатый гонит, как недоумок... ему бы в каком лицее подучиться бы... bully
    a.s.zzz888
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:51
    Ну что опять постят этого придурка. Ясно уже, что парень - флюгер. Будет показывать (говорить) все, что угодно. Лишь бы обращали внимание...
    Горный стрелок
  8. Громобой Сегодня, 08:51
    8 ноября в Лондоне прошел очередной Парад Лорда Мэра или Шоу Лорда Мэра – красочная церемония, которой в этом году уже 799 лет. Семь тысяч участников, 180 лошадей, кареты – я такое пропустить не мог, поэтому пошел с семьей и фотоаппаратом смотреть, как в должность вступает новый, 687й по счету Лорд Мэр Сити.
    Для тех, кто успел испугаться за мэра Бориса – спешу сообщить, что Борис Джонсон по-прежнему остается мэром Лондона. 8 ноября в должность вступал совсем другой человек на совсем другую должность. Тут все непросто, но я попытаюсь объяснить.
    Есть Лондон, а есть Лондонский Сити (City of London). Половина путаницы – в названии. Нас в школе учили, что есть city, а есть town. City большой, town – маленький. Но когда речь идет о City of London, это можно все забыть. Потому что имеется ввиду одна квадратная миля, самый центр – часть Лондона, которая называется City.
    Это город внутри города. Когда-то давно Сити был окружен стеной и поэтому во-многом остался независимым. В Сити своя полиция, свои пожарные службы, свои законы и свой мэр. А точнее The Right Honourable The Lord Mayor of London, то есть Достопочтенный Лорд Мэр Лондона :)
    И если мэра Лондона выбирают раз в 4 года и всем Лондоном, то Лорда Мэра выбирают раз в год. И система выборов такая, что у меня букв не хватит. Если в двух словах, то выбирается он людьми, компаниями и старыми институтами Сити типа гильдий.
    Сама должность не оплачивается. Процентов 5 работы мэра – это церемониальные функции. 95% времени уходит на то, чтобы представлять Сити как место для ведения бизнеса. Сити сегодня – это центр финансов, страхования и юриспруденции, так что всего на одной квадратной миле производится 2.5% ВВП страны...http://londopolia.com/lordmayorshowlondo
    n/
    Дальше ещё интереснее и куча интересных фотографий...Не всё же писать гневные посты про лондонских негодяев.Даже если они такие плохие и есть,но этого их "бориса" уже как только не просклоняли десятки раз...А чем дышит Лондон?Вооот,это вопрос!
    Громобой
  9. 72jora72 Сегодня, 08:55
    Цитата: Лёня Пантелеев
    Похоже, БОрис завязал нюхать клей "Момент", судя по первому пункту.

    Нет,нюхать не перестал, просто в состав клея перестали добавлять торкающее вещество.))
    72jora72
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