Джонсон: Лондон отказывается признавать «аннексию» Крыма
Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая на пасхальном банкете лорда-мэра лондонского Сити, подчеркнул, что Великобритания не будет признавать " аннексию" Крыма, что она поддерживает действия США в Сирии и не боится выхода из ЕС, передает РИА Новости .
В речи, практически полностью посвященной перечислению преимуществ Консервативной партии по сравнению с ее политическими оппонентами (8 июня в Британии пройдут досрочные всеобщие выборы) глава МИД вскользь коснулся ряда международных вопросов. В частности, он заявил о поддержке действий США в Сирии:
Затронув тему выхода страны из ЕС, Джонсон подчеркнул, что у консерваторов есть «четкий план на переговоры по Brexit», и этот план позволит Лондону и ЕС выстроить «особое партнерство», которое «послужит интересам и британцев, и европейцев».
Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран, и отказываемся признавать незаконную аннексию Россией Крыма,сказал Джонсон.
В речи, практически полностью посвященной перечислению преимуществ Консервативной партии по сравнению с ее политическими оппонентами (8 июня в Британии пройдут досрочные всеобщие выборы) глава МИД вскользь коснулся ряда международных вопросов. В частности, он заявил о поддержке действий США в Сирии:
Мы поддерживаем США, выступающие против убийства с помощью химического оружия мирных жителей в Сирии – и мы будем работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответу.
Затронув тему выхода страны из ЕС, Джонсон подчеркнул, что у консерваторов есть «четкий план на переговоры по Brexit», и этот план позволит Лондону и ЕС выстроить «особое партнерство», которое «послужит интересам и британцев, и европейцев».
И хотя я не сомневаюсь, что переговоры будут трудными, я уверен, что (премьер-министр Великобритании) Тереза Мэй может добиться успеха и привести нас в эпоху соглашений о свободной торговле,сказал он.
Использованы фотографии: TELEGRAPH
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