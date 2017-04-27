13:53 27 апреля

Боевики испытывают в Ираке новое оружие собственной разработки

Согласно информации РИА Новости , британская исследовательская группа Conflict Armament Research (CAR) утверждает в своем докладе о том, что боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) испытывают в боях под иракским Мосулом новые виды оружия собственной разработки и производства.



Имеются ввиду самодельные взрывные устройства, которые "могут быть выпущены из самодельных подствольных гранатометов или сброшены с беспилотных летательных аппаратов или дронов", а также применяться вместо ручных гранат в целях уничтожения техники и личного состава противника.


По мнению британских экспертов, террористы располагают централизованной системой разработки и производства оружия. Они организуют полевые испытания оборудования, по результатам которых оперативно проводится их усовершенствование.
Собственная разработка позволяет ИГИЛ (запрещено в РФ) обеспечивать боевиков новыми видами оружия, недоступными из других источников, и демонстрировать свою самодостаточность.

В декабре 2016 года данная исследовательская группа сообщала, что боевики при выпуске оружия в промышленных масштабах в Мосуле и его окрестностях использовали материалы, закупавшиеся оптом в Турции.


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Комментарии 14

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  1. Комментарий был удален.
  2. Чёрный Сегодня, 09:12
    Врут британские эксперты. Сами же их и воооужают вместе с американцами, саудитами и турками. ...Безусловно, бармалеи могут что то самодельное состряпать, но не в масштабах, достаточных для обеспечения всей структуры. Так что заявление этих "экспертов" для того что бы глазки замылить.
    Чёрный
    1. maxim947 Сегодня, 09:26
      Солидарен во мнении. И все это знают, даже больше - они сами знают, что все знают. Вся надега на разведку и ВКС и продолжать плевать на ихние вопли.
      maxim947
      1. cniza Сегодня, 09:32
        Цитата: Чёрный
        . Так что заявление этих "экспертов" для того что бы глазки замылить.


        Вот именно , а так все знают и не могут , читай не хотят , перекрывать поставки , им нужна война.
        cniza
    2. Подрезчик Сегодня, 09:27
      Откуда у боевиков БПЛА ли дроны? Сами их упаковывают и в сторону. Ничего, скоро "благодарные" опять начнут их давить возле Тауэра!
      Подрезчик
    3. сибиралт Сегодня, 09:35
      Про "промышленные масштабы" загнули, конечно. Да и Ирак пока не наше дело.
      сибиралт
  3. Копчёный Сегодня, 09:18
    Британским экспертам надо показать подборку ручных взрывных устройств японской армии времён ВМВ. Вот удивятся.
    Копчёный
  4. Лёня Пантелеев Сегодня, 09:20
    ЭКСПЕРТЫ УМОЛЧАЛИ, ЧТО ТЕРРОРИСТЫ РАБОТАЮТ ПО БРИТАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПО ЛИЦЕНЗИИ.
    Лёня Пантелеев
  5. Чёрный Полковник Сегодня, 09:24
    Я что-то не совсем понял, на фото уложены бронебойно-зажигательные снаряды. Они-то для чего, в качестве поражающих элементов? wassat
    Чёрный Полковник
  6. Толстоевский Сегодня, 09:34
    видать у них фабричное американское, саудовское и израильское оружие на исходе
    Толстоевский
  7. uav80 Сегодня, 09:42
    Говорят что боевики наладили серийное производство гранатометов...
    Кадры из Мосула...




    uav80
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:06
    самодельные взрывные устройства

    А как звучит заголовок одно загляденье
    Боевики испытывают в Ираке новое оружие собственной разработки

    Интересно, у английских экспертов какое образование и что они до этого подвергали экспертизе? Или опять "астрономы" из обсерватории, правда которым безгранично верят не только западные СМИ, но и представители госструктур.
    rotmistr60
  9. san4es Сегодня, 10:12
    Наверняка у них конструктора на окладе
    san4es
  10. К0щей Сегодня, 11:45
    По мнению британских экспертов, террористы располагают централизованной системой разработки и производства оружия
    по моему мнению, не... их снабжать, британским и американским спецслужбам.
    К0щей
  11. Cветлейший Сегодня, 13:29
    И кто же им поставляет компоненты необходимые для производства...
    Cветлейший
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