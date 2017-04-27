Боевики испытывают в Ираке новое оружие собственной разработки
Согласно информации РИА Новости , британская исследовательская группа Conflict Armament Research (CAR) утверждает в своем докладе о том, что боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) испытывают в боях под иракским Мосулом новые виды оружия собственной разработки и производства.
Имеются ввиду самодельные взрывные устройства, которые "могут быть выпущены из самодельных подствольных гранатометов или сброшены с беспилотных летательных аппаратов или дронов", а также применяться вместо ручных гранат в целях уничтожения техники и личного состава противника.
По мнению британских экспертов, террористы располагают централизованной системой разработки и производства оружия. Они организуют полевые испытания оборудования, по результатам которых оперативно проводится их усовершенствование.
Собственная разработка позволяет ИГИЛ (запрещено в РФ) обеспечивать боевиков новыми видами оружия, недоступными из других источников, и демонстрировать свою самодостаточность.
В декабре 2016 года данная исследовательская группа сообщала, что боевики при выпуске оружия в промышленных масштабах в Мосуле и его окрестностях использовали материалы, закупавшиеся оптом в Турции.
Имеются ввиду самодельные взрывные устройства, которые "могут быть выпущены из самодельных подствольных гранатометов или сброшены с беспилотных летательных аппаратов или дронов", а также применяться вместо ручных гранат в целях уничтожения техники и личного состава противника.
По мнению британских экспертов, террористы располагают централизованной системой разработки и производства оружия. Они организуют полевые испытания оборудования, по результатам которых оперативно проводится их усовершенствование.
Собственная разработка позволяет ИГИЛ (запрещено в РФ) обеспечивать боевиков новыми видами оружия, недоступными из других источников, и демонстрировать свою самодостаточность.
В декабре 2016 года данная исследовательская группа сообщала, что боевики при выпуске оружия в промышленных масштабах в Мосуле и его окрестностях использовали материалы, закупавшиеся оптом в Турции.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти