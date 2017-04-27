Пентагон получил право самостоятельно регулировать численность войск на Ближнем Востоке
Белый дом наделил Минобороны США полномочиями по пересмотру системы ограничений военного контингента в Ираке и Сирии, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».
По данным агентства, в Пентагоне «подтвердили эту информацию, но отметили, что никаких изменений до сих пор не было сделано». В ведомстве подчеркнули также «неизменность американской стратегии в Ираке и Сирии, которая направлена на поддержку местных сил в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ)».
В то же время, отмечает «Рейтер», «данная мера наделяет Пентагон более широкими полномочиями в принятии решений и может привести к реальному увеличению численности американских войск в этих странах».
Агентство напоминает, что согласно утвержденной еще Бараком Обамой программы, контингент Минобороны США в Ираке составляет 5 262 военнослужащих, в Сирии – 503. Однако в реальности это количество больше на несколько тысяч, отмечает издание.
По данным агентства, в Пентагоне «подтвердили эту информацию, но отметили, что никаких изменений до сих пор не было сделано». В ведомстве подчеркнули также «неизменность американской стратегии в Ираке и Сирии, которая направлена на поддержку местных сил в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ)».
В то же время, отмечает «Рейтер», «данная мера наделяет Пентагон более широкими полномочиями в принятии решений и может привести к реальному увеличению численности американских войск в этих странах».
Агентство напоминает, что согласно утвержденной еще Бараком Обамой программы, контингент Минобороны США в Ираке составляет 5 262 военнослужащих, в Сирии – 503. Однако в реальности это количество больше на несколько тысяч, отмечает издание.
Использованы фотографии: https://life.ru
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