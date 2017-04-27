13:47 27 апреля

Пентагон получил право самостоятельно регулировать численность войск на Ближнем Востоке

Белый дом наделил Минобороны США полномочиями по пересмотру системы ограничений военного контингента в Ираке и Сирии, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».

Пентагон получил право самостоятельно регулировать численность войск на Ближнем Востоке


По данным агентства, в Пентагоне «подтвердили эту информацию, но отметили, что никаких изменений до сих пор не было сделано». В ведомстве подчеркнули также «неизменность американской стратегии в Ираке и Сирии, которая направлена на поддержку местных сил в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ)».


В то же время, отмечает «Рейтер», «данная мера наделяет Пентагон более широкими полномочиями в принятии решений и может привести к реальному увеличению численности американских войск в этих странах».

Агентство напоминает, что согласно утвержденной еще Бараком Обамой программы, контингент Минобороны США в Ираке составляет 5 262 военнослужащих, в Сирии – 503. Однако в реальности это количество больше на несколько тысяч, отмечает издание.

Использованы фотографии: https://life.ru
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Комментарии 21

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  1. Mystery12345 Сегодня, 09:57
    дали свободу шакалью...плохо.
    Mystery12345
    1. Владимир 38 Сегодня, 10:00
      Да уж, очень плохо, стремительно все к большой войне движется..
      Цитата: Mystery12345
      дали свободу шакалью...плохо.
      Владимир 38
      1. cniza Сегодня, 10:05
        Она уже идет , только пока напрямую крупные державы не сталкиваются , но это дело времени.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:09
          Цитата: cniza
          пока напрямую крупные державы не сталкиваются , но это дело времени.

          И этот факт отнюдь не добавляет уверенности в светлом будущем . Прямая конфронтация приведёт к очень негативным и , скорее всего , необратимым последствиям ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:11
            Есть большая надежда , что "большие" это понимают и будут воевать дальше третьими руками.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:14
              Цитата: cniza
              Есть большая надежда , что "большие" это понимают и будут воевать дальше третьими руками.

              Твои слова да Богу в уши , друже !
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:22
                Мы за свои души спокойны , а они за свои задницы боятся , так что надежда есть.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:25
                  Цитата: cniza
                  Мы за свои души спокойны , а они за свои задницы боятся , так что надежда есть.

                  Души-то свои давно Рогатому продали , боятся за то , что осталось ...
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 10:26
                    Правда за нами , а их задницы нам не нужны , пусть сами выбирают.
                    cniza
                    1. dik-nsk Сегодня, 11:09
                      данная мера наделяет Пентагон более широкими полномочиями в принятии решений и может привести к реальному увеличению численности американских войск в этих странах

                      не вдаваясь в философию и словоблудие "мир летит в тартарары - война близко" (что на самом деле так и есть), с точки зрения матрасов в условиях военного времени очень разумный шаг, позволяющий более оперативно реагировать в нужный им момент
                      dik-nsk
      2. словак Сегодня, 12:58
        Пентагон сторонник не боевых действий, а увеличения бюджетных отчислений на собственные нужды
        словак
    2. cniza Сегодня, 10:01
      Трамп очень рискует , но это его беда.
      cniza
      1. mihey Сегодня, 10:26
        Трамп очень рискует

        Он мало чем рискует, создается впечатление, что он просто развлекается с земным шариком, как ребенок с игрушкой. Я скорей соглашусь вот с этим мнением:
        А в след за Ираком и Сирией последует и весь мир.

        поскольку мерикатосы и иже с ними диктуют и приказывают. Примеры? Заявили, что будут сбивать российские и сирийские самолеты, если те будут угрожать мерикатосам и их бородачам. Израиль вообще тупо бомбит склады вооружений армии Сирии, Турки, вместе с теми же бородачами, обстреливают сирийскую армию, правда как бы невзначай, ибо там еще и курды. Системы как бы "ПРО" в восточной Европе ставят. Можно продолжить и далее.
        А мы умываемся и лепечем невесть что, типа "озабоченности". Будем молчать и далее, будем получать все больше и больше. Гопники, пока по мордасам не получали, никогда не успокаивались.
        mihey
  2. Olegater Сегодня, 10:02
    А в след за Ираком и Сирией последует и весь мир. Вот начало к агрессивным действиям в отношении несогласных с сша стран. И почему молчит как там его - ах да оон. Наверное потому что это сборище нафиг ни кому не нужно слушать.
    Olegater
  3. nik-karata Сегодня, 10:06
    Ждём, когда Пендагон вообще никому подчиняться не будет, и вообще будет проводить свою политику на международном уровне!
    nik-karata
    1. cniza Сегодня, 10:12
      Это почти так , а ЦРУ давно делает , то что в интересах больших денег.
      cniza
  4. Виктор-М Сегодня, 10:13
    Пентагон получил право самостоятельно регулировать численность войск на Ближнем Востоке

    Гробы уже готовы.
    Виктор-М
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:32
    Можно подумать, что раньше Пентагону (Сша) были нужны дополнительные полномочия для размещения (направления) своих войск куда бы-то ни было. Так, вроде как юридически закрепили.
    rotmistr60
    1. капрал Сегодня, 10:42
      Цитата: rotmistr60
      Можно подумать, что раньше Пентагону (Сша) были нужны дополнительные полномочия для размещения (направления) своих войск куда бы-то ни было

      Сенат утверждал. Теперь без лишних бюрократических проволочек.
      капрал
  6. Perviy Сегодня, 12:24
    Однако ж не отсидятся больше матрасы у себя дома - его просто не станет.
    Perviy
  7. k_ply Сегодня, 13:06
    Войны затевают политики, а не военные
    Если подумать - с одной стороны так правильнее, что не переменчивые и продажные политики, а сами военные регулируют необходимую численность и боевой состав войск необходимый для выполнения определенных задач. История знает негативные примеры ограниченных контингентов и жертв, когда нельзя задействовать необходимые силы и ср-ва. Или тогда нефиг тужится!
    k_ply
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