Израиль ищет поддержки США в вопросе недопущения иранского присутствия в Сирии
Министр разведки Израиля Исраэль Кац сообщил, что намерен «достичь понимания» с Вашингтоном по вопросу недопущения постоянного военного присутствия Ирана в Сирии, передает РИА Новости .
По его мнению, этот вопрос должен быть обозначен в любом возможном международном соглашении по урегулированию конфликта в САР.
Министр подчеркнул, что на встречах с представителями Белого дома и американского Конгресса намерен «продвигать идею новых санкций в отношении Ирана и ливанского движения "Хезболлах"».
Агентство напоминает, что власти Израиля возвели Иран в ранг «угрозы номер один с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку».
Израиль заявляет о невмешательстве в междоусобную войну в Сирии, но признает, что провел десятки операций в этой стране в ответ на обстрелы своей территории или попытки переброски современного оружия отрядам "Хезболлах".
Я хочу достичь понимания, соглашения между США и Израилем о том, чтобы не позволить Ирану иметь постоянные военные силы в Сирии, на воздухе, на земле, на море,сказал находящийся с визитом в Вашингтоне Кац в интервью агентству «Рейтер».
По его мнению, этот вопрос должен быть обозначен в любом возможном международном соглашении по урегулированию конфликта в САР.
Министр подчеркнул, что на встречах с представителями Белого дома и американского Конгресса намерен «продвигать идею новых санкций в отношении Ирана и ливанского движения "Хезболлах"».
Агентство напоминает, что власти Израиля возвели Иран в ранг «угрозы номер один с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку».
Израиль заявляет о невмешательстве в междоусобную войну в Сирии, но признает, что провел десятки операций в этой стране в ответ на обстрелы своей территории или попытки переброски современного оружия отрядам "Хезболлах".
Использованы фотографии: РИА Новости . Владимир Астапкович
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти