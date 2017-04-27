"Израиль ищет поддержки США в вопросе недопущения иранского присутствия в Сирии"

Я хочу достичь понимания, соглашения между США и Израилем о том, чтобы не позволить Ирану иметь постоянные военные силы в Сирии, на воздухе, на земле, на море,

Министр разведки Израиля Исраэль Кац сообщил, что намерен «достичь понимания» с Вашингтоном по вопросу недопущения постоянного военного присутствия Ирана в Сирии, передает РИА Новости сказал находящийся с визитом в Вашингтоне Кац в интервью агентству «Рейтер».По его мнению, этот вопрос должен быть обозначен в любом возможном международном соглашении по урегулированию конфликта в САР.Министр подчеркнул, что на встречах с представителями Белого дома и американского Конгресса намерен «продвигать идею новых санкций в отношении Ирана и ливанского движения "Хезболлах"».Агентство напоминает, что власти Израиля возвели Иран в ранг «угрозы номер один с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку».Израиль заявляет о невмешательстве в междоусобную войну в Сирии, но признает, что провел десятки операций в этой стране в ответ на обстрелы своей территории или попытки переброски современного оружия отрядам "Хезболлах".