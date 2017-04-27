13:46 27 апреля

Израиль ищет поддержки США в вопросе недопущения иранского присутствия в Сирии

Министр разведки Израиля Исраэль Кац сообщил, что намерен «достичь понимания» с Вашингтоном по вопросу недопущения постоянного военного присутствия Ирана в Сирии, передает РИА Новости .

Израиль ищет поддержки США в вопросе недопущения иранского присутствия в Сирии


Я хочу достичь понимания, соглашения между США и Израилем о том, чтобы не позволить Ирану иметь постоянные военные силы в Сирии, на воздухе, на земле, на море,
сказал находящийся с визитом в Вашингтоне Кац в интервью агентству «Рейтер».


По его мнению, этот вопрос должен быть обозначен в любом возможном международном соглашении по урегулированию конфликта в САР.

Министр подчеркнул, что на встречах с представителями Белого дома и американского Конгресса намерен «продвигать идею новых санкций в отношении Ирана и ливанского движения "Хезболлах"».

Агентство напоминает, что власти Израиля возвели Иран в ранг «угрозы номер один с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку».

Израиль заявляет о невмешательстве в междоусобную войну в Сирии, но признает, что провел десятки операций в этой стране в ответ на обстрелы своей территории или попытки переброски современного оружия отрядам "Хезболлах".

Использованы фотографии: РИА Новости . Владимир Астапкович
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64

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  1. tiredwithall Сегодня, 10:43
    На войне - как на войне: прессуют союзников на разрыв. Как только разорвут, тут же съедят.
    tiredwithall
    1. maxim947 Сегодня, 10:49
      Израиль со всеми вокруг себя сильно испортил (причем на долго) отношения,америка (или ее поддержка) не вечная. Теперь вопрос: Что будет со страной окруженной соседями с открытой ненавистью, без поддержки... из-за океана. Хоть чуть-чуть должно быть страшно))
      maxim947
      1. Алекс_1973 Сегодня, 10:55
        maxim947 Сегодня, 10:49 ↑ Новый
        Израиль со всеми вокруг себя сильно испортил (причем на долго) отношения,америка (или ее поддержка) не вечная. Теперь вопрос: Что будет со страной окруженной соседями с открытой ненавистью, без поддержки... из-за океана.

        Министр разведки Израиля Исраэль Кац
        Я так понимаю, что в случае большого кипиша, Кац предложит сдаться... laughing laughing laughing

        А если серьезно, то евреям вести себя надо нормально, глядишь их в живых и оставят. Хотя, после того как они по очереди умудрились обидеть всех соседей, шансов у них без поддержки из-за лужи будет не много. Разве что ЯО как то сдержит соседей. Хотя применение ЯО на таком пятачке, чревато последствием для самих "богоизбранных".
        Алекс_1973
        1. Арон Заави Сегодня, 11:15
          Цитата: Алекс_1973
          Я так понимаю, что в случае большого кипиша, Кац предложит сдаться... laughing laughing laughing
          А

          Это смотря какой Кац. tongue
          Арон Заави
          1. Скифотавр Сегодня, 11:44
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: Алекс_1973
            Я так понимаю, что в случае большого кипиша, Кац предложит сдаться... laughing laughing laughing
            А

            Это смотря какой Кац. tongue

            Вы случайно не знаете кому этот памятник? -Я ли не знаю? Таки конечно я знаю! Это памятник Рабиновичу! - Но ведь тут написанно что это памятник неизвестному солдату. - Просто не известно был ли Рабинович солдатом. tongue
            Скифотавр
        2. tiredwithall Сегодня, 11:24
          Цитата: Алекс_1973
          Разве что ЯО как то сдержит соседей. Хотя применение ЯО на таком пятачке, чревато последствием для самих "богоизбранных".

          Тактическое ЯО вполне применимо и на таком ТВД-пяточке.
          tiredwithall
        3. Alikos Сегодня, 11:48
          Цитата: Алекс_1973
          maxim947 Сегодня, 10:49 ↑ Новый
          Израиль со всеми вокруг себя сильно испортил (причем на долго) отношения,америка (или ее поддержка) не вечная. Теперь вопрос: Что будет со страной окруженной соседями с открытой ненавистью, без поддержки... из-за океана.

          Министр разведки Израиля Исраэль Кац
          Я так понимаю, что в случае большого кипиша, Кац предложит сдаться... laughing laughing laughing
          А если серьезно, то евреям вести себя надо нормально, глядишь их в живых и оставят. Хотя, после того как они по очереди умудрились обидеть всех соседей, шансов у них без поддержки из-за лужи будет не много. Разве что ЯО как то сдержит соседей. Хотя применение ЯО на таком пятачке, чревато последствием для самих "богоизбранных".

          "Израйль заявляет о невмешательства в войну Сирии..."
          Очередная Хуцпа израйля!
          Израйльтяни долбают практически ежедневно по Сирии открыто или исподтишка
          Alikos
      2. voyaka uh Сегодня, 10:58
        Не со всеми. С Египтом, Иорданией, Саудовской аравией
        отношения нормальные.
        Плохие только с Сирией и Ливаном (из-за Хизбалла).
        Иорданская разведка всегда нам передавала инфу о боевиках,
        готовящихся перейти границу, и мы готовили засады или усиливали
        патрули. Израиль помогает разведкой Египту долбить ИГИЛ на Синае,
        наши БПЛА, с разрешения Египта, там стреляют по главарям.
        voyaka uh
        1. Алекс_1973 Сегодня, 11:03
          С Египтом нормальные? Не смешите мои тапки. laughing
          Иордания по большому счету ничего в регионе не решает.
          Ну а сауды такие же террористы как и Израиль, тут вы нашли друг друга. Только вот если Иран получит ЯО, а он его скорее всего получит, то не завидую я ни вам, ни саудам...
          Алекс_1973
          1. voyaka uh Сегодня, 11:09
            Конечно, нормальные.
            Власть в Египте сейчас прагматичная.
            Израильтяне отдыхают на курортах Синая.
            Сотрудничество военных по борьбе с ИГИЛ и по
            блокаде военной контрабанды в Газу - хорошее.
            voyaka uh
            1. Алекс_1973 Сегодня, 11:16
              voyaka uh Сегодня, 11:09 ↑ Новый
              Сотрудничество военных по борьбе с ИГИЛ
              А вот с этого места поподробнее. В чем заключается "борьба" Израиля с ИГИЛ? Наверное в том, что вы террористов у себя на территории прячете, лечите, даете отдых и время для переформирования?
              Я уже не раз писал, Израиль такой же террорист, как и ИГИЛ! Так что рассказывайте свои сказки наивным американцам, они один хрен вообще ничего не знают, так что с легкостью поверят всему, что вы им наплетете...
              Алекс_1973
              1. voyaka uh Сегодня, 11:24
                Не горячитесь так... все хорошо... fellow Вас окружают
                хорошие люди... Вы 1973 года рождения?
                40+ лет - опасное время - инфаркты...
                voyaka uh
                1. Маз Сегодня, 11:59
                  Вас похоже тоже окружают хорошие арабы, причем вне зависимости от года рождения :)
                  Маз
              2. Маз Сегодня, 11:56
                Их борьба с Игил в том, чтоб ИГИЛ поддерживать в реале и полоскать на словах в нейтрале.
                Маз
              3. SarS Сегодня, 12:45
                Цитата: Алекс_1973
                В чем заключается "борьба" Израиля с ИГИЛ? Наверное в том, что вы террористов у себя на территории прячете, лечите, даете отдых и время для переформирования?

                Когда главари ИГИЛ переходят израильскую границу, они становится гражданами Кацами, Рабиновичами и тд., отдыхают, получают инструкции и назад - в халифат.
                SarS
        2. профессор Сегодня, 11:07
          Цитата: voyaka uh
          Плохие только с Сирией и Ливаном (из-за Хизбалла).

          Премьер-министр Ливана призвал к перемирию "Хизбаллы" с Израилем.
          http://www.newsru.co.il/mideast/24apr2017/hariri_
          202.html

          Цитата: Алекс_1973
          Я так понимаю, что в случае большого кипиша, Кац предложит сдаться...

          Этот Кац министр разведки и транспорта. Если он такой же удачный в разведке как и в транспорте, то я абсолютно спокоен за нашу разведку. Он лучший министр транспорта за всю историю Израиля.
          профессор
          1. капрал Сегодня, 11:40
            Цитата: профессор
            Этот Кац министр разведки и транспорта

            belay
            О-о.........чет я слегка в ступоре. Как сочетается одно с другим?
            капрал
            1. Околоточный Сегодня, 11:53
              Ф.Э.Дзержинского вспомните. Контрразведка и пути сообщения, ещё беспризорники. Но правда, то были ЛЮДИ.
              Околоточный
            2. профессор Сегодня, 12:42
              Цитата: капрал
              Цитата: профессор
              Этот Кац министр разведки и транспорта

              belay
              О-о.........чет я слегка в ступоре. Как сочетается одно с другим?

              Никак. Биби у нас и премьер и министр иностранных дел, министр связи и еще министр черт знает чего.

              Я это к тому, что как министр транспорта Кац выше всяких похвал. Про то какой из него министр разведки судить трудно.
              профессор
              1. капрал Сегодня, 12:52
                Цитата: профессор
                Никак. Биби у нас и премьер и министр иностранных дел, министр связи и еще министр черт знает чего.

                Прям незабвенный дорогой Леонид Ильич. laughing У того,помнится тоже немало должностей было.
                капрал
                1. профессор Сегодня, 13:44
                  Цитата: капрал
                  Цитата: профессор
                  Никак. Биби у нас и премьер и министр иностранных дел, министр связи и еще министр черт знает чего.

                  Прям незабвенный дорогой Леонид Ильич. laughing У того,помнится тоже немало должностей было.

                  Ага. Биби скоро как Брежнев будет у власти. Я имею ввиду по годам. У нас нет ограничений на каденции.
                  профессор
          2. Маз Сегодня, 11:58
            Это при этом каце министре транспорта забастовали автобусники и железнодорожники весной? А потом пригрозили общей забастовкой?
            Маз
        3. Маз Сегодня, 11:54
          Маленькая поправочка :Это у вас, господа евреи, с правительствами Египта, Иордании, Саудитами-главарями отношения нормальные, а народ в этих странах вас просто ненавидит на бытовом, и похоже, что и на генетическом уровне, как и арабы внутри Израиля, в том же Тель Авиве, не говоря про Иерусалим и прочие территории. И коллега прав - стоит США вас кинуть и всё, кирдык.
          Маз
        4. Ныробский Сегодня, 12:32
          Цитата: voyaka uh
          Не со всеми. С Египтом, Иорданией, Саудовской аравией отношения нормальные. Плохие только с Сирией и Ливаном (из-за Хизбалла).
          Иорданская разведка всегда нам передавала инфу о боевиках, готовящихся перейти границу, и мы готовили засады или усиливали патрули. Израиль помогает разведкой Египту долбить ИГИЛ на Синае, наши БПЛА, с разрешения Египта, там стреляют по главарям.

          Особенно умиляет то, что у вас хорошие отношения с С.Аравией - главным спонсором терроризма, где в открытую на площадях людям рубят головы и руки, при этом, вы стараетесь подгадить соседнему, светскому государству Сирии. То, что вы плотно работаете с Иорданией, пропуская оттуда конвои с оружием для боевиков ИГИЛ и их новые "отары", ни для кого не секрет, чему есть и видео подтверждения. Только вот есть вопрос. Если вы так не хотели, что бы в Сирии присутствовал Иран, то зачем вы создавали для этого необходимые условия. Когда Сирия была мирной, то о присутствии Ирана речи и не шло. Хорошо, вам удастся добиться того, что Ирана там не будет и режим Асада падёт. Что вы получите? Вы знаете кто придёт на смену Асаду? Вы на своей границе получите ещё одну неуправляемую территорию с толпами террористов, которые в силу своего вероисповедания и менталитета вас люто ненавидят. А вы не думаете, что вся эта ненависть через 5-10 лет не будет направлена против вас?
          Ныробский
      3. tiredwithall Сегодня, 11:19
        Цитата: maxim947
        Израиль со всеми вокруг себя сильно испортил (причем на долго) отношения,америка (или ее поддержка) не вечная. Теперь вопрос: Что будет со страной окруженной соседями с открытой ненавистью, без поддержки... из-за океана. Хоть чуть-чуть должно быть страшно))

        Именно эти мысли изрекал высокопоставленный лорд, один из британских создателей Израиля еще в 1946 г. Семьдесят лет Израиль, пл*я на ненависть, вопли и пророчества только крепнет и потихоньку расширяется. Дело не в том, что его поддерживает США, а дело в том, что США лишь послушный инструмент владельцев денег, которые решили, что Израилю быть.
        tiredwithall
    2. Thronekeeper Сегодня, 13:35
      Ну - макаку с ядерной гранатой уже запресссовали. Нам по любому нужна ликвидация минимум РСМД Израиля. Но причем тут "Обогащенный Иран"(с) Если Израилю прилетит Светлое Будущее Человечества (конвенционал и ЭМИ БЧ не если, а когда, ядерная помойка не нужна), то это будет не какая-то иранская "Ахурамазда" - насколько я знаю, так назван первый ББ Ирана, а безымянная номерная СБЧ "Искандера". Не верю, что этот Изя Поц этого не понимает. В Израиле на разведку и оборону пока гинекологов не ставят, как в Германии "фрау еще нарожают" или как в нашем анекдоте, про Изю, который в органах работает.
      Thronekeeper
  2. Altona Сегодня, 10:44
    Почему то там все боятся усиления Ирана в регионе.
    Altona
    1. _Ugene_ Сегодня, 10:47
      все - это американцы и их союзники
      _Ugene_
    2. tiredwithall Сегодня, 10:53
      Цитата: Altona
      Почему то там все боятся усиления Ирана в регионе.

      Не боятся, а продвигают свой план по уничтожению Сирии. Тут или Иран отстоит свои позиции и усилится, или его подомнут, оставив лишь ритуальные атрибуты независимости.
      tiredwithall
      1. Монос Сегодня, 11:03
        На БВ очень сложно достичь баланса сил и интересов. Ничего удивительного в том, что Израиль продвигает свои интересы. Они, в конце концов, там живут. Пусть лучше на том "ковре" борются, чем в диаспорах по всему миру.

        Монос
    3. Jovanni Сегодня, 10:55
      Цитата: Altona
      Почему то там все боятся усиления Ирана в регионе.

      Голливуд проклятый виноват! Насмотрелись на персов в 300 спартанцах...
      Jovanni
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:49
    недопущения постоянного военного присутствия Ирана в Сирии,

    А самим в одиночку выходит слабо? В который раз к старшему "товарищу" за большой поддержкой.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:55
      Цитата: rotmistr60
      В который раз к старшему "товарищу" за большой поддержкой.

      Потому и выёживаются и считают себя "пупом Земли" , что залужные "плечи" есть . Без поддержки Матрасии уже давно бы озлобленные соседи разобрали их по камешку ...
      bouncyhunter
  4. mihey Сегодня, 10:49
    продвигать идею новых санкций в отношении Ирана

    В очередь "..... дети"!!! Так и хочется спросить: "А чего сразу отбомбить не просите?" Ждете, когда Северную Корею отбомбят? Маразматики...
    mihey
  5. Zaurbek Сегодня, 10:49
    ..а кто воевать будет с ИГИЛ и другими? Сирийцев не хватит.
    Zaurbek
    1. Алекс_1973 Сегодня, 10:58
      А разве Израиль воюет с ИГИЛ? Или я как то не правильно понял ваш коммент? Израиль такой же пособник террористов, как и их "большой брат", а еще правильнее сказать не пособник, а страна террорист!
      Алекс_1973
      1. Zaurbek Сегодня, 11:01
        Я про о, что если Иран уйдет из Сирии. Кто будет воевать?
        Zaurbek
        1. Алекс_1973 Сегодня, 11:05
          Согласен, воевать там и так не кому, а если еще и Иран уйдет, то либо нам придется впрягаться по полной, либо трындец Сирии.
          Алекс_1973
    2. mihey Сегодня, 11:01
      Ну тут все просто: уничтожаются Хизболла, Иран, Асад и сразу же ИГИЛ самораспускается/меняет название/меняет место дислокации. Т.е. бороться будет не с кем wink
      mihey
      1. Zaurbek Сегодня, 11:02
        А зачем тогда Игил самораспускаться?
        Zaurbek
        1. mihey Сегодня, 11:08
          Я как бы на выбор 3 варианта предложил: поменял название и уже белый и пушистый, и в целях новоявленной организации можно будет уже написать не борьба с "неверными", а борьба с тоталитарными режимами, например. Весьма удобно и тогда "весь мир с ними".
          mihey
          1. Zaurbek Сегодня, 11:10
            Мир, в смысле , как в Сомали и Ливии? Дорежут все не мусульман и неправильных мусульман и пойдут на :
            1. Средняя азия
            2. Иран
            3. Египет
            4. Алжир.
            5. Турция
            6. Азербайджан.
            Zaurbek
            1. mihey Сегодня, 11:15
              Именно так.
              mihey
  6. udincev Сегодня, 10:51
    Израиль заявляет о невмешательстве в междоусобную войну в Сирии, но признает, что провел десятки операций в этой стране в ответ на обстрелы своей территории или попытки переброски современного оружия отрядам "Хезболлах"
    Заявляет о невмешательстве, но по факту борется с теми, кто борется с ИГИЛ, упрощая весь клубок ситуации до "междоусобной войны в Сирии". Не совсем удобная позиция, но уже привычная.
    udincev
    1. Wiskar Сегодня, 12:38
      Цитата: udincev
      Заявляет о невмешательстве, но по факту борется с теми, кто борется с ИГИЛ, упрощая весь клубок ситуации до "междоусобной войны в Сирии".


      Израиль борется с террористами, что воюют против других террористов. То что одни террористы(Хизбалла) воюют с другими(игил) и при этом пытаются вредить Израилю не делает их теми, пл кому нельзя ударять.
      Тем более, что все удары Израиля точечные и не оказывают никакого влияния на войну.
      Wiskar
  7. PValery53 Сегодня, 11:00
    "Израиль ищет поддержки США в вопросе недопущения иранского присутствия в Сирии"
    - В ответ на эту провокацию Израиля Сирии надо "решать вопрос о недопущении присутствия израильских самолётов в небе Сирии" путём эффективного применения ПВО.
    PValery53
  8. кедр Сегодня, 11:11
    Хуцпа попёрла...
    "...Министр подчеркнул, что на встречах с представителями Белого дома и американского Конгресса намерен «продвигать идею новых санкций в отношении Ирана и ливанского движения "Хезболлах"».
    Агентство напоминает, что власти Израиля возвели Иран в ранг «угрозы номер один с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку».
    Израиль заявляет о невмешательстве в междоусобную войну в Сирии, но признает, что провел десятки операций в этой стране в ответ на обстрелы своей территории или попытки переброски современного оружия отрядам "Хезболлах".
    Зрим в корень, уважаемые, что положено Израйлю, то не положено Ирану...
    кедр
    1. капрал Сегодня, 11:51
      Цитата: кедр
      Зрим в корень, уважаемые, что положено Израйлю, то не положено Ирану...

      По аналогии: что положено России , то не положено Украине. Или будете сожалеть, что у хохлов нет ЯО ?
      капрал
  9. arnulla Сегодня, 11:36
    Когда Иран получит ядерное оружие,тогда все и успокоятся.А рано или поздно Иран его получит,хочет того Израиль или нет.Для Ирана подобное вооружение служит гарантией ненападения со стороны условного запада и прочих евреев.Не думаю,что в Иране настолько неадекватное руководство,что оно начнет направо и налево использовать ядерное оружие.
    arnulla
    1. Wiskar Сегодня, 12:49
      Другой вопрос почему Иран находясь за 1500 км финансирует и даёт оружие террористам Хизбалла, что воюют против Израиля, при том, что согласно оон Израилю и Ливану, откуда Хизбалла делить нечего.

      Как только Иран перестанет финансирование и поставки оружия террористам, что воюют против Израиля, то у Израиля и претензий к Ирану не будет.

      Для Ирана ЯО это зонтик, который позволит ему финансирование террористов и поставки им оружия.
      Wiskar
      1. arnulla Сегодня, 13:26
        Не надо сказок про то,что "не будет претензий".Не будет ядерного вопроса,придумают другой.У Ирана отмазка тоже может быть-У Израиля есть ядерное оружие,с какого перепуга мы не можем иметь такое-же?
        arnulla
  10. Satum Сегодня, 11:42
    Сразу,видно Кто в Сирии флажки на территорию поставил ,если свергнуть Асада.Сша , турциЯ израиль, и саудиты
    Satum
  11. Маз Сегодня, 11:45
    после того как сообщили что у ЦАХАЛА прямой канал связи с Игил, удивительно, как это евреи ещё не воюют на стороне исламского государства. Или мы не всё про иудеев знаем? Судя по сообщению об очередном авиударе под Дамаском пора сбивать израильские самолеты или дать хезболле чем их сбивать.
    Маз
    1. Толстоевский Сегодня, 12:00
      таки не уверен, что не воюют
      Толстоевский
    2. Wiskar Сегодня, 12:53
      Цитата: Маз
      2 Маз    
      Сегодня, 11:45
      после того как сообщили что у ЦАХАЛА прямой канал связи с Игил


      Кто сообщил? laughing

      Цитата: Маз
      Судя по сообщению об очередном авиударе под Дамаском пора сбивать израильские самолеты или дать хезболле чем их сбивать.


      Не будете вы сбивать и Хизбалле ничего не дадите , так как Россия знает, что Израиль не поддерживает террористов и не лезет в войну и поэтому из-за терки Израиля с террористами, Россия не будет ссориться с Израилем.
      Wiskar
  12. Altona Сегодня, 11:53
    Цитата: профессор
    Этот Кац министр разведки и транспорта. Если он такой же удачный в разведке как и в транспорте, то я абсолютно спокоен за нашу разведку. Он лучший министр транспорта за всю историю Израиля.

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    Напомнило монолог другого еврея о "начальнике транспортного цеха", laughing laughing
    Altona
    1. Oleg7700 Сегодня, 12:36
      Нонешний израильский транспортный разведчик Кац, это "что-то особенного"! И на земле и под землёй, по всей стране. Не удивлюсь если станет премьером...
      Oleg7700
  13. Толстоевский Сегодня, 12:00
    кто бы сомневался
    Толстоевский
  14. Товарищ Ким Сегодня, 12:09
    Цитата: arnulla
    Когда Иран получит ядерное оружие,тогда все и успокоятся.А рано или поздно Иран его получит,хочет того Израиль или нет.Для Ирана подобное вооружение служит гарантией ненападения со стороны условного запада и прочих евреев.Не думаю,что в Иране настолько неадекватное руководство,что оно начнет направо и налево использовать ядерное оружие.

    По своей последовательности, приверженности принципам (упертости) иранское руководство сопоставимо с израильским.
    ЯО у Ирана? Почему нет.
    Кто решает в мире у какой страны оно должно быть а у какой нет?
    Товарищ Ким
  15. Oleg7700 Сегодня, 12:15
    Ночной удар по авиабазе Меззех. По арабским сообщениям, кроме складов с иранским вооружением, под удар попали три только что приземлившихся иранских транспортника
    Oleg7700
    1. профессор Сегодня, 12:40
      Цитата: Oleg7700
      Ночной удар по авиабазе Меззех. По арабским сообщениям, кроме складов с иранским вооружением, под удар попали три только что приземлившихся иранских транспортника

      Видео ваше опубликовано 26-4-2017. За день до удара?
      профессор
      1. капрал Сегодня, 13:03
        Цитата: профессор
        опубликовано 26-4-2017. За день до удара?

        Будет лишний повод ватнику и иже с ним обвинять оппонентов в профанации.
        Неосмотрительно.
        капрал
        1. Oleg7700 Сегодня, 13:45
          Это постоянная "проблема" штатовских серверов у которых еще не наступило "завтра". Атака якобы 27.04 в три часа ночи, по местному, а в электронных мозгах расп. в США ещё долго 26-е?
          Oleg7700
      2. Oleg7700 Сегодня, 13:29
        Вроде это постоянная проблема штатовских серверов у которых ещё не наступило "завтра"?
        Oleg7700
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