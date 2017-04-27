Жителям Латвии в День Победы напомнят об «ужасах советской оккупации»

Мы должны выразить своё отношение: то, что происходит 9 мая, не совсем допустимо,

В Латвии день памяти латышских легионеров, отмечаемый 16 марта, традиционно противопоставляется 9 Мая, однако в этом году латыши впервые посетят мероприятия в честь победы СССР, чтобы выразить протест против их проведения, сообщает канал RT со ссылкой на портал NRA.«Каждый год русскоязычные жители страны пикетируют шествие 16 марта и оппонируют ему, однако теперь латыши организуют нечто подобное на пути к памятнику освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков», – говорится в публикации.Как заявили организаторы пикета, его цель – «напомнить обществу о ходе Второй мировой войны на территории Латвии и о причиненном латвийскому государству вреде в результате советской оккупации».Протестное мероприятие организует Общество поддержки национальных солдат. В пикете на пути тех, кто направляется к памятнику советским воинам, могут принять участие около 50-ти человек.сказала представитель общества Гинта Вилцане.