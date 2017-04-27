13:52 27 апреля

Жителям Латвии в День Победы напомнят об «ужасах советской оккупации»

В Латвии день памяти латышских легионеров, отмечаемый 16 марта, традиционно противопоставляется 9 Мая, однако в этом году латыши впервые посетят мероприятия в честь победы СССР, чтобы выразить протест против их проведения, сообщает канал RT со ссылкой на портал NRA.

Жителям Латвии в День Победы напомнят об «ужасах советской оккупации»


«Каждый год русскоязычные жители страны пикетируют шествие 16 марта и оппонируют ему, однако теперь латыши организуют нечто подобное на пути к памятнику освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков», – говорится в публикации.


Как заявили организаторы пикета, его цель – «напомнить обществу о ходе Второй мировой войны на территории Латвии и о причиненном латвийскому государству вреде в результате советской оккупации».

Протестное мероприятие организует Общество поддержки национальных солдат. В пикете на пути тех, кто направляется к памятнику советским воинам, могут принять участие около 50-ти человек.

Мы должны выразить своё отношение: то, что происходит 9 мая, не совсем допустимо,
сказала представитель общества Гинта Вилцане.

Использованы фотографии: http://www.1br.lv
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Комментарии 30

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  1. nik-karata Сегодня, 11:00
    Боже мой! Что с людьми твориться! Как коротка память... Значит нужно напомнить. Склероз нельзя вылечить, но о нём можно забыть!
    nik-karata
    1. cniza Сегодня, 11:14
      Народ который хочет забыть свою историю , обречен на вымирание , что с ними и происходит.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:31
        Кольнет мозгов , а лоб широк -
        Крепись , дурная голова !
        bouncyhunter
      2. tiredwithall Сегодня, 11:35
        Цитата: cniza
        Народ который хочет забыть свою историю , обречен на вымирание , что с ними и происходит.

        Вымирание их началось значительно раньше. Тут надо копать от времен ордена меченосцев, которые собственно и сломали латгалов.
        tiredwithall
    2. tiredwithall Сегодня, 11:30
      Цитата: nik-karata
      Как коротка память... Значит нужно напомнить. Склероз нельзя вылечить, но о нём можно забыть!

      Дело не в короткой памяти и склерозе, а дело в мечте о сладкой халяве в составе Евросоюза. За это лимитрофы "забудут" и мать и отца. А напоминания излишни.
      tiredwithall
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:32
        так вот и надо им забывалку вырвать с мясом,этот крысинный народец молчал бы в тряпочку,слишком ловко у них получилось будучи частью СССР соскочить с ответа за свои "подвиги" с 41 по 45,да и сроки кто получил,были в подавляющем большинстве просто смешные в сравнении с их деяниями,теперь пожинаем плоды этого гуманизма,а с запада к нам никого гуманизма никогда не будет,и забывать это не стоит.
        Ратник с пулеметом
      2. словак Сегодня, 12:55
        Вот с халвой как раз и не складывается. Это как морковный чай- вроде называется "чай", но совсем не то, так и тут, слово сладкое, а в желудке все больше пустоты. ЕС финансирование урезает, рынок РФ почти недоступен, с другими проблемно, молодежь уезжает. Остается играть на низменных чувствах и зомбировать
        словак
      3. Ныробский Сегодня, 13:06
        Цитата: tiredwithall
        Дело не в короткой памяти и склерозе, а дело в мечте о сладкой халяве в составе Евросоюза. За это лимитрофы "забудут" и мать и отца. А напоминания излишни.

        С 2018 года ЕС, со словами " сами-сами", урезает программу субсидирования Прибалтики, а кушать хочется. Экономика рушится, народ уезжает, налогооблагаемая база сужается как шагреневая кожа и формулировка "сами-сами" вгоняет их в тоску. Для того, что бы продлить финансирование, они строят из себя жертву, которая принесла своё благополучие в жертву борясь с "советским" прошлым и Россией во благо Европы, стал быть за европейские ценности пострадавшие. Просто в силу своего природного скудоумия, эти ребята как то не замечают того, что эта тема стала утомлять. Тут вот Могерини на днях в Кремле чуть лоб об пол не разбила, мол "такую личную неприязнь испытываю" что надо выстраивать отношения. Тут и старушка Меркель встала в позу низкого старта и готова лично рвануть в объятия северного соседа, что бы объявить о "неприемлимости", которая выведет отношения Германии и России на новый уровень. И только прибалты реально демонстрируют "такую любовь", что даже кушать не могут, потому как скоро действительно кушать станет нечего.
        Ныробский
    3. рич Сегодня, 13:21
      Жителям Латвии в День Победы напомнят об «ужасах советской оккупации»

      Весь день по латвийскому ТВ будут крутить фильмы о Фредди Крюгере
      рич
  2. сибирячок Сегодня, 11:03
    "Мы должны выразить своё отношение: то, что происходит 9 мая, не совсем допустимо."
    Так же выражала свое отношение бандеро-фашистская нечисть к ветеранам Украины.
    сибирячок
  3. Spartanez300 Сегодня, 11:03
    Мало их фашисты уничтожали , видать для них в рабах существовать комфортнее .
    Spartanez300
    1. Бомба Сегодня, 12:02
      Не всех дураков война побила....
      Бомба
      1. Мур Сегодня, 12:50
        Цитата: Бомба
        Не всех дураков война побила....

        Они не дураки, они -нацики. Мелкие, пакостные, говнистые.
        Перестанут гадить в двух случаях:
        -опасность для собственной задницы;
        -экономическая нецелесообразность.
        Мур
  4. Wedmak Сегодня, 11:13
    то, что происходит 9 мая, не совсем допустимо,

    Видать допустимее было бы лежать костями в земле. А о такой стране как Латвия, остались бы пара строчек в запрещенных учебниках.
    Wedmak
  5. japs Сегодня, 11:17
    Недоработка тов. Сталина И.В.
    Решение тривиальное. Прокомпостировать табло до товарного вида.
    Фашисты и их пособники распоясались вконец.
    japs
  6. Masya Masya Сегодня, 11:17
    Мы должны выразить своё отношение: то, что происходит 9 мая, не совсем допустимо

    Флаг поменяйте...

    Самое то...
    Masya Masya
  7. victorrat Сегодня, 11:24
    Интересно, когда исчезнут эти "страны"? Минигосударства от которых столько вони!!!
    victorrat
    1. cniza Сегодня, 11:27
      Когда на них перестанут обращать внимание и они сами вымрут.
      cniza
    2. alexmach Сегодня, 11:37
      Не изчезнут сами по себе никогда.
      alexmach
    3. zoolu300 Сегодня, 12:47
      Никогда, пока мы их не ликвидируем. Их "независимость" условна, ибо земля этих проебалтик принадлежит России. Надо лишь на государственном уровне признать правление меченной твари государственной изменой, а принятые во время его правления решения ничтожными и "государственность" всех этих Проебалтик, укрорейхов, Грузий и Бантустанов покатится под откос.
      zoolu300
  8. Altona Сегодня, 11:28
    Цитата: cniza
    Народ который хочет забыть свою историю , обречен на вымирание , что с ними и происходит.

    -------------------------
    Не только забыть историю, но и опуститься в архаику, отвергнуть индустриальную культуру и вернуться на хутора. Как собственно сейчас делает Украина. Разрушается собственная промышленность, народ убегает чистить унитазы в европы и америки.
    Altona
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:32
    то, что происходит 9 мая, не совсем допустимо,

    Значит победа над фашистской Германией - недопустимо. Европа опять скромно промолчит. Вот если бы кто-то, что-то сказал против гомосексуалистов тут они бы единым фронтом на защиту "прав и свобод". Конченные по факту людишки.
    rotmistr60
  10. alexmach Сегодня, 11:36
    то, что происходит 9 мая, не совсем допустимо,

    Обтекаемо то как.
    alexmach
  11. Горный стрелок Сегодня, 11:39
    В качестве "памятки" выдать каждому такому пикетчику книжечку, со списком построенных за годы "оккупации" предприятий и портов, дорог, мостов и электростанций... Не поможет, разумеется, но хоть что-то wassat
    Горный стрелок
    1. masiya Сегодня, 11:58
      "Книжечка" то потянет на солидый том, не каждому прибалту подсилу поднять будет, а уж прочитать все тем более!!!
      masiya
  12. ando_bor Сегодня, 11:40
    У прибалтов рабская натура на генетическом уровне, - вечная оккупация, оккупанты только меняются, что нынешние прикажут то и будут осуждать.
    ando_bor
    1. dedBoroded Сегодня, 12:02
      Это вечные закомлексованные терпилы, рождаются уже пришибленными "ужасами оккупации" . не выиграли ни одной войны с регулярной армией, хорошо получалось только с учителями, врачами и деревенскими бабами с детьми воевать.
      dedBoroded
  13. CTaPMex Сегодня, 11:42
    Ну вообще-то они планируют постоять у здания Национальной библиотеки, местного памятника собственной ущербности, 20-50 самых смелых голов, а это примерно километр от памятника Освободителям. Ближе стремно - просто затопчут.
    CTaPMex
  14. слепой67 Сегодня, 11:44
    Нормальная такая ситуация,я бы сказал стандартная для еропейцев- меньшинство во главе с ЛГБТ и неонацистами правит бал. Бал во время чумы. Представляю какое наступит "похмелье",а оно будет!
    слепой67
  15. Таня Сегодня, 12:09
    Советские "оккупанты" закрыли детский оздоровительно-трудовой лагерь "Саласпилс" и заставили латышских детей отдыхать в "Орленках- Артеках". Ни тебе диеты, ни регулярной сдачи крови для лечения гитлеровцев - ничего, что могло бы сделать детей счастливыми. Такое не прощается. sad
    Таня
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