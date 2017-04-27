Нигерия получила два Ми-35М
Как сообщает ЦАМТО , в состав ВВС Нигерии включены два новых ударных вертолета Ми-35M в процессе церемонии празднования 53-ей годовщины образования Военно-воздушных сил Нигерии, проходившей 22 апреля в Макурди (штат Бенуэ).
Новые вертолеты отличаются возможностью выполнения задач в ночное время суток, что увеличит возможности вооруженных сил страны при проведении операций против террористов, мятежников и других незаконных вооруженных группировок.
Ми-35M обладает улучшенными характеристиками, большей автономностью, оборудован стеклянной кабиной пилотов, современными системами прицеливания, снижающими риск побочных разрушений.
Контракт на поставку Нигерии вертолетов Ми-35М был заключен в августе 2014 года. Утверждалось, что закупается «серьезное количество» Ми-171Ш и несколько вертолетов Ми-35М. Позже появилась информации о приобретении 6 Ми-35М, на которые выделялось 1,867 млрд. найра. Первая пара Ми-35М была доставлена в январе 2016 года. Предполагается, что контракт будет полностью закрыт к концу 2018 года.
Новые вертолеты отличаются возможностью выполнения задач в ночное время суток, что увеличит возможности вооруженных сил страны при проведении операций против террористов, мятежников и других незаконных вооруженных группировок.
Ми-35M обладает улучшенными характеристиками, большей автономностью, оборудован стеклянной кабиной пилотов, современными системами прицеливания, снижающими риск побочных разрушений.
Контракт на поставку Нигерии вертолетов Ми-35М был заключен в августе 2014 года. Утверждалось, что закупается «серьезное количество» Ми-171Ш и несколько вертолетов Ми-35М. Позже появилась информации о приобретении 6 Ми-35М, на которые выделялось 1,867 млрд. найра. Первая пара Ми-35М была доставлена в январе 2016 года. Предполагается, что контракт будет полностью закрыт к концу 2018 года.
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