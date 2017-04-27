13:47 27 апреля

Нигерия получила два Ми-35М

Как сообщает ЦАМТО , в состав ВВС Нигерии включены два новых ударных вертолета Ми-35M в процессе церемонии празднования 53-ей годовщины образования Военно-воздушных сил Нигерии, проходившей 22 апреля в Макурди (штат Бенуэ).



Новые вертолеты отличаются возможностью выполнения задач в ночное время суток, что увеличит возможности вооруженных сил страны при проведении операций против террористов, мятежников и других незаконных вооруженных группировок.
Ми-35M обладает улучшенными характеристиками, большей автономностью, оборудован стеклянной кабиной пилотов, современными системами прицеливания, снижающими риск побочных разрушений.


Контракт на поставку Нигерии вертолетов Ми-35М был заключен в августе 2014 года. Утверждалось, что закупается «серьезное количество» Ми-171Ш и несколько вертолетов Ми-35М. Позже появилась информации о приобретении 6 Ми-35М, на которые выделялось 1,867 млрд. найра. Первая пара Ми-35М была доставлена в январе 2016 года. Предполагается, что контракт будет полностью закрыт к концу 2018 года.


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  1. san4es Сегодня, 11:57
    Ми-35М - 6 машин - 1,867 млрд. наров = 9,28 млн.$
    san4es
    1. рич Сегодня, 13:18
      Ми-35М
      российский транспортно-боевой вертолёт круглосуточного применения разработанный в ОКБ Миля и серийно выпускающийся в Ростове-на-Дону на заводе «Роствертол» холдинга «Вертолёты России» как на экспорт, так и для нужд Минобороны России. Предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе

      рич
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