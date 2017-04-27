Сирийские курды призвали к созданию бесполётной зоны
После ударов ВВС Турции курдское сирийское ополчение (YPG) призвало создать на севере страны бесполетные зоны, передает РИА Новости сообщение «Франс Пресс».
Напомним, Минобороны Турции сообщило во вторник об уничтожении около 70-ти «курдских боевиков» в результате авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
В МИД России эти удары назвали «неприемлемыми акциями». В сообщении ведомства отмечается, что «в условиях, когда война с террором в Ираке и Сирии ещё далека от завершения, такие действия не способствуют консолидации антитеррористических усилий, накаляют и без того напряженную обстановку».
Внешнеполитическое ведомство призвало к сдержанности все стороны, так или иначе участвующие в сирийском конфликте.
Только объявление севера Сирии бесполетной зоной поможет YPG свободно защищать страну. Турция должна придерживаться бесполетной зоны,говорится в заявлении курдской организации.
Напомним, Минобороны Турции сообщило во вторник об уничтожении около 70-ти «курдских боевиков» в результате авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
В МИД России эти удары назвали «неприемлемыми акциями». В сообщении ведомства отмечается, что «в условиях, когда война с террором в Ираке и Сирии ещё далека от завершения, такие действия не способствуют консолидации антитеррористических усилий, накаляют и без того напряженную обстановку».
Внешнеполитическое ведомство призвало к сдержанности все стороны, так или иначе участвующие в сирийском конфликте.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Delil Souleiman
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