13:49 27 апреля

Сирийские курды призвали к созданию бесполётной зоны

После ударов ВВС Турции курдское сирийское ополчение (YPG) призвало создать на севере страны бесполетные зоны, передает РИА Новости сообщение «Франс Пресс».



Только объявление севера Сирии бесполетной зоной поможет YPG свободно защищать страну. Турция должна придерживаться бесполетной зоны,
говорится в заявлении курдской организации.


Напомним, Минобороны Турции сообщило во вторник об уничтожении около 70-ти «курдских боевиков» в результате авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

В МИД России эти удары назвали «неприемлемыми акциями». В сообщении ведомства отмечается, что «в условиях, когда война с террором в Ираке и Сирии ещё далека от завершения, такие действия не способствуют консолидации антитеррористических усилий, накаляют и без того напряженную обстановку».

Внешнеполитическое ведомство призвало к сдержанности все стороны, так или иначе участвующие в сирийском конфликте.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Delil Souleiman
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Комментарии 16

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:19
    Никакой бесполетной зоны нет и не будет потому как она там не кому не нужна . По прежнему видно что между Россией и Турцией не единого мнения .
    Spartanez300
    1. cniza Сегодня, 11:29
      Единого мнения никогда и не будет , цели у нас разные , а на счет бесполетной зоны это не нам решать , а нашему руководству.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:34
        Не стоит забывать кто стоит за курдами и кто предлагал те же безполётные зоны ... wink
        bouncyhunter
      2. Тралл Сегодня, 11:36
        Плохо курды новую историю помнят.
        После создание беспилотной зоны следует вторжение.
        Тралл
        1. рич Сегодня, 12:27
          Тралл: После создание беспилотной зоны следует вторжение.

          Учитывая географические особенности возможного курдо-турецкого ТВД и насышенность курдских отрядов американскими ПТК со стороны курдов создание такой зоны здравое предложение
          Если она будет создана это конкретно оттолкнет Эрдогана от США
          рич
        2. ALLxANDr Сегодня, 12:59
          Немного подправлю.. Мировую историю они не знают, а вот на своей истории опыта пока с Гулькин нос.

          А то что вторжение будет - однозначно!
          ALLxANDr
      3. GRF Сегодня, 12:33
        Цитата: cniza
        Единого мнения никогда и не будет , цели у нас разные , а на счет бесполетной зоны это не нам решать , а нашему руководству.

        А че так категорично?
        И даже совсем совсем не хочешь что б к твоему мнению прислушивались?
        Это руководство подарило землю, я ни причем...
        Это руководство списало долги чужой страны, я ни причем...
        Это руководство разбазарило дедаи настроенное, я ни причем...
        Это руководство угробило наших парней, я их туда не посылал...
        Может пора вставать с колен? Иль еще не созрели?
        GRF
    2. Machete Сегодня, 11:29
      Полностью согласен.
      Там все, кто хочет решает свои вопросы авиацией.
      Machete
    3. tiredwithall Сегодня, 11:38
      Цитата: Spartanez300
      Никакой бесполетной зоны нет и не будет потому как она там не кому не нужна .

      Бесполетная зона в конечном итоге определяется наличием дееспособной ПВО. У кого она есть в купе с реальной независимостью и политической волей, тот ее и установит при необходимости.
      tiredwithall
    4. KaPToC Сегодня, 12:10
      Цитата: Spartanez300
      По прежнему видно что между Россией и Турцией не единого мнения .

      на севере Сирии бесполетная зона против турецкой авиации и позиция
      Цитата: Spartanez300
      Никакой бесполетной зоны нет и не будет

      и является единым с Турцией мнением.
      KaPToC
    5. рич Сегодня, 12:28
      А у Сирии не забыли спросить о создании такой зоны?
      рич
    6. vanek77 Сегодня, 12:34
      Курды и Американцы в одной упряжке, надо из этого исходить, понятно кому на самом деле нужна бесполетная зона, Американцам. Тогда можно будет смело закрывать базы, так как начнется свистопляска, а мы даже их "топоры" отказались сбивать, что уже говорить про истребители.
      vanek77
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:38
    призвало к сдержанности все стороны,

    Стороны вняли и стали сдержаннее. Чего смеяться. Наша дипломатическая дипломатия (как экономика должна быть экономной) уже давно вызывает смех у запада. Мы все стремимся придерживаться международного права в то время. как запад открыто заявил, что не желает его признавать. Они признают только право сильного и считают это абсолютом в международных отношениях.
    rotmistr60
    1. NordUral Сегодня, 11:47
      Все дело в том, что и "наша" власть, как и "наша" дипломатия давным-давно далеко не наши, за редкими исключениями. Свои для них за бугром, там, где ими наворованное хранится (как залог).
      NordUral
  3. Толстоевский Сегодня, 11:58
    работайте, братья!
    Толстоевский
    1. рич Сегодня, 12:34
      Толстоевский: работайте, братья!

      Пластинку заело? Зачем вы постоянно пишете одно и тоже? Вы уже до того опошлили эту фразу, что она потеряла свой конкретный изначальный смып
      рич
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