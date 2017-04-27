Израильский министр прокомментировал сообщения об авиаударе под Дамаском
По словам министра разведки Израиля Исраэля Каца, «инцидент в Сирии», откуда поступают сообщения об авиаударе по аэропорту в Дамаске, «полностью вписывается» в израильскую политику противодействия попыткам передачи оружия ливанскому движению «Хезболлах». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Галей ЦАХАЛ».
При этом Кац воздержался от признания ответственности израильских ВВС за ночной полет. В оборонном ведомстве Израиля от каких-либо комментариев на эту тему воздержались.
Кац напомнил о недавнем обещании премьера Биньямина Нетаньяху незамедлительно действовать при наличии разведывательной информации о переправке оружия «Хезболлах», чьи отряды в прошлом не раз воевали с Израилем, а сейчас участвуют в гражданской войне на стороне президента САР Башара Асада.
Напомним, сегодня канал «Аль-Маядин» сообщил о мощном взрыве в районе аэропорта Дамаска. По данным источника агентства «Рейтер», Израиль нанес авиаудар по военному складу, принадлежащему «Хезболлах».
При этом Кац воздержался от признания ответственности израильских ВВС за ночной полет. В оборонном ведомстве Израиля от каких-либо комментариев на эту тему воздержались.
Инцидент в Сирии полностью вписывается в политику Израиля… противодействовать попыткам Ирана переправлять современное оружие "Хезболлах" через Сирию,сказал министр разведки.
Кац напомнил о недавнем обещании премьера Биньямина Нетаньяху незамедлительно действовать при наличии разведывательной информации о переправке оружия «Хезболлах», чьи отряды в прошлом не раз воевали с Израилем, а сейчас участвуют в гражданской войне на стороне президента САР Башара Асада.
Напомним, сегодня канал «Аль-Маядин» сообщил о мощном взрыве в районе аэропорта Дамаска. По данным источника агентства «Рейтер», Израиль нанес авиаудар по военному складу, принадлежащему «Хезболлах».
Использованы фотографии: AFP 2017 / Sameer Al-Doumy
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