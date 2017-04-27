13:48 27 апреля

Израильский министр прокомментировал сообщения об авиаударе под Дамаском

По словам министра разведки Израиля Исраэля Каца, «инцидент в Сирии», откуда поступают сообщения об авиаударе по аэропорту в Дамаске, «полностью вписывается» в израильскую политику противодействия попыткам передачи оружия ливанскому движению «Хезболлах». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Галей ЦАХАЛ».



При этом Кац воздержался от признания ответственности израильских ВВС за ночной полет. В оборонном ведомстве Израиля от каких-либо комментариев на эту тему воздержались.


Инцидент в Сирии полностью вписывается в политику Израиля… противодействовать попыткам Ирана переправлять современное оружие "Хезболлах" через Сирию,
сказал министр разведки.

Кац напомнил о недавнем обещании премьера Биньямина Нетаньяху незамедлительно действовать при наличии разведывательной информации о переправке оружия «Хезболлах», чьи отряды в прошлом не раз воевали с Израилем, а сейчас участвуют в гражданской войне на стороне президента САР Башара Асада.

Напомним, сегодня канал «Аль-Маядин» сообщил о мощном взрыве в районе аэропорта Дамаска. По данным источника агентства «Рейтер», Израиль нанес авиаудар по военному складу, принадлежащему «Хезболлах».

Использованы фотографии: AFP 2017 / Sameer Al-Doumy
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64

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  1. Didar75 Сегодня, 12:12
    Молодцы еврей, а Путин в глазах евреев и американцев уже лох. Еврей не боятся хоть и маленькая страна ни Россия ни арабы их не пугают.
    Didar75
    1. alekc75 Сегодня, 12:14
      ты не радуйся сильно
      alekc75
      1. Zibelew Сегодня, 12:16
        Почитайте внимательно весь текст, не опускайтесь до уровня бабок на базаре. Министр НЕ подтверждает факт авиаудара, а только говорит, что пожар и сопутствующие взрывы соответствуют интересам Израиля. И трактовать это можно как угодно - удар, поджог, подрыв с земли, финансирование террористов... или просто примазывание к ситуации, к которой они не имеют отношения. Стиль абсолютно еврейский - ничего не сказать, туманно намекнуть, но если что легко отмазаться, мол не говорил ничего такого
        Zibelew
        1. elmi Сегодня, 12:40
          Израильтяне упиваются своими возможностями... По сути с каждым ударам в Сирии по якобы террористам, они все больше бросают тень на Россию,выставляют ее беспомощной, не способной защищать своих союзников. Кого реально боялись Израильтяне так это СССР. Суэцкая война 1956 года тому подтверждение: когда силы Израиля,Франции,Англии дожали Египет и лишь одно заявление СССР что введет свои силы и нанесет удар остановило захватчиков и вынудило отступить с занятых территорий. Вот это я понимаю 1 заявление без ввода войск остановило войну, такой политики и твердости надо придерживаться.
          elmi
      2. Didar75 Сегодня, 12:17
        Я не радуюсь, а говорю об их решимости и готовности на все потому что на Россию они плевали и не только они. Россия только возмущается и выражает крайнюю озабоченность.
        Didar75
        1. Александр С. Сегодня, 12:27
          Не примазывайтесь к тем, кто,по вашему, может...раз сами не можете.
          Александр С.
        2. DMB_95 Сегодня, 12:28
          Цитата: Didar75
          Я не радуюсь, а говорю об их решимости и готовности на все потому что на Россию они плевали и не только они. Россия только возмущается и выражает крайнюю озабоченность.

          А ты их именами своих детей назови в порыве восхищения . Твои плевки до России точно не долетят , беспокойся чтобы Россия на вас не плюнула .
          DMB_95
          1. zoolu300 Сегодня, 12:33
            "олигархат" РФ плюет только на собственный народ, на плевки в "партнеров" слюней у него не хватает.
            zoolu300
        3. К0щей Сегодня, 12:29
          наверное предлагаете сбивать их самолеты, находящиеся "почему-то" в Ливане, за несколько сотен км не то что от России, а даже от нашей базы?)
          мы кстати подряжались помогать Сирии в войне с изис, а не воевать за сирийцев вообще везде.
          вот при попытке Израиля ударить по нашей базе - результат будет другой.
          К0щей
          1. zoolu300 Сегодня, 12:34
            Не обольщайтесь. Результат будет обычный - глубокая "озабоченность" "олигархата РФ на которую всем по хре...ну.
            zoolu300
          2. yehat Сегодня, 13:05
            по нашей базе - результат будет другой

            да какой другой? ПВО эффективна, когда есть система ПВО, а когда стоит одна почти неподвижная батарея, только дело компетентности и усердия - как спланировать авианалет, чтобы он удался. Тем более, что разведывательных данных у Израиля и США достаточно. Не нужно испытывать лишних иллюзий насчет боеспособности ПВО базы Хмеймим. Если израильтяне захотят - никто им не сможет помешать сровнять всю базу с землей. Это объективная реальность без ура-патриотизма.
            Другое дело, что безнаказанно шнырять воздушными патрулями вокруг базы уже не получится - для этого сил батареи достаточно.
            yehat
            1. К0щей Сегодня, 13:17
              удивительно почему нас до сих пор не завоевали, нанеся "молниеносный удар" несколькими десятками тысяч (может просто тысяч) крылатых ракет по объектам с мбр. мы такие беспомощные.
              я не ура-патриот, но и не считаю нас прыщем на ровном месте.
              К0щей
              1. yehat Сегодня, 13:23
                вы считаете, что ПВО базы достаточно для отражения любой угрозы?
                даже наши военные признали, что массированный удар аналогичный тому, что прилетел по сирийскому аэродрому, нейтрализовать не получится.
                yehat
                1. К0щей Сегодня, 13:24
                  массированный удар томагавками по российской базе квалифицируется однозначно - это война, со всеми вытекающими.
                  ЗЫ ну и предыдущий результат такого удара не впечатлил что-то.
                  К0щей
                  1. yehat Сегодня, 13:38
                    кто говорит о томагавках? прилетит несколько десятков неопознанных, но демократичных голубей мира и обгадит все, что увидит.
                    потом скажут, что это курдское ополчение или оппозиция веселится.
                    мне только одно не понятно - как американцы объяснят передачу самолета AWACS этим партизанам.
                    yehat
                    1. К0щей Сегодня, 13:42
                      про "неопознанных" это вы сильно laughing я даже уже и не помню сообщений про неопознанные самолеты и даже ракеты. ракеты чуть ли не с момента взлета опознают, а самолеты при просчете курса или еще раньше)) неопознанных)))
                      К0щей
                      1. yehat Сегодня, 13:43
                        это был сарказм
                        yehat
      3. рич Сегодня, 12:18
        идет интернационализация конфликта. целью авиаудара было "зондирование" реакции стран, принимающих участие в борьбе с террористами в Сирии.
        рич
    2. rotmistr60 Сегодня, 12:15
      Ты откуда объявился такой "умный" и не пуганный? Вашего Назарбаева кто-то так на этом сайте называл? Соизволь быть корректным на российском сайте.
      rotmistr60
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:22
        Типичный представитель семейства троллей ... Редкий , но всё никак не вымирающий вид ...
        bouncyhunter
        1. Zibelew Сегодня, 12:43
          Цитата: bouncyhunter
          Редкий , но всё никак не вымирающий вид ..

          Привет Павел hi Тролли видимо занимаются виртуальным сексом, плодятся прямо на глазах.
          Zibelew
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:47
            Привет , Тагирьян ! hi
            Цитата: Zibelew
            Тролли видимо занимаются виртуальным сексом, плодятся прямо на глазах.

            Тупиковая ветвь развития простейших ... Настоящий Троллинг (именно с большой буквы) - великое искусство , доступное не каждому .
            bouncyhunter
    3. Толстоевский Сегодня, 12:16
      великим и могучь быль рюсский языка, покуда снег на падать на башка
      Толстоевский
    4. DMB_95 Сегодня, 12:17
      Цитата: Didar75
      Молодцы еврей, а Путин в глазах евреев и американцев уже лох.

      Глаза евреев и американцев - это серьёзный аргумент laughing
      DMB_95
    5. Berkut752 Сегодня, 13:23
      Цитата: Didar75
      Молодцы еврей, а Путин в глазах евреев и американцев уже лох. Еврей не боятся хоть и маленькая страна ни Россия ни арабы их не пугают.

      Не волнуйтесь и лично Вас вылечат.
      Berkut752
  2. Zaurbek Сегодня, 12:12
    Скажите сразу- Промахнулись....перепутали.
    Zaurbek
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:18
      В том-то и беда, что даже и не скрывают того, что наносят авиационные удары по сопредельной территории. Когда полная безнаказанность, то и руки полностью развязаны.
      rotmistr60
  3. ДЯДЯСТАС Сегодня, 12:14
    А где были все виды пво Сирии и не только.? Что то как то не вяжется со словами , что, говорил наш министр обороны , что то по моему Кацу до гульфика что говорят наши , они на всех ложили и будут ложить . А когда мы хоть на кого нибудь положим или не можем. Ответьте пожалуйста. А то как то не прилично получается.....
    ДЯДЯСТАС
    1. рич Сегодня, 12:19
      Наши ПВО охраняют российские базы в Тартусе и Хмеймим. От них до Дамаска около 300 км, а от Голанских высот, оккупированных Израилем, до столицы Сирии около 100.
      рич
      1. ДЯДЯСТАС Сегодня, 13:10
        Выходит что, амриконские топоры наша рэб замухоморила а жидовские ракетки пролетели, так что ли.? Что то проффессора не видать, ау где вы? Нужен свежий взгляд с обетованной.
        ДЯДЯСТАС
        1. Zhuk18 Сегодня, 13:29
          "Замухоморила"она только в воспалённых мозгах ура-патриотов.
          Zhuk18
  4. Толстоевский Сегодня, 12:15
    это так мило
    Толстоевский
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:18
      По словам министра разведки Израиля Исраэля Каца, «инцидент в Сирии», откуда поступают сообщения об авиаударе по аэропорту в Дамаске, «полностью вписывается» в израильскую политику противодействия попыткам передачи оружия ливанскому движению «Хезболлах».

      Я не удивлён . Израиль опять - "белый и пушистый" ... am
      bouncyhunter
  5. borov Сегодня, 12:20
    Теперь мы видим, что даже когда террористический Израиль не скрываясь помогает террористам с «Аль-Каида», Россия молчит. В чем же причина такого молчания?

    Чтобы это понять, надо просто вспомнить, что сказал бригадный генерал Низар Абд аль-Кадер в интервью для ливанской газеты «Аль-Джумхурия»: «Россия имеет сильное еврейское лобби влияющее на власть и не желающее ссориться со своей исторической родиной».

    Вопрос лично у меня возникает один: Кто в РФ крышует эту ближневосточную лоббистскую группировку?!

    http://communitarian.ru/news/v-rossii/pochemu-mol
    chat-satanovskij-solovev-eskin-i-kedmi-kogda-izra
    il-bombit-siriyu_26042017
    borov
    1. Wiskar Сегодня, 12:28
      Вы ещё ссылку привели бы на то, что евреи мацу из крови делают laughing .

      Когда некоторые граждане России не понимают, что России удобно и выгодно быть в таком положении так как ссориться с Израилем из за террористов Россия не будет, а Израиль в войну не лезет - то пишут такие глупые статьи

      Вы спросите у этого "лобби" , почему не заставит Путина перестать голосовать против Израиля в ООН и признает право Израиля на весь Иерусалим итд? laughing
      Wiskar
      1. borov Сегодня, 12:34
        Вертели вы этот ООН... Сына завета будут думать о том что там решает гойское ...
        Вы ещё ссылку привели бы на то, что евреи мацу из крови делают

        Я вам лучше ссылку приведу на вашего бывшего премьера...
        Впоследствии, в одном из интервью на замечание, что он, как и Арафат, является террористом, Бегин ответил: «Я террорист, а он — бандит!»

        https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%
        D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B5
        %D0%BC
        borov
  6. Atlant-1164 Сегодня, 12:22
    боятся не сильных людей, боятся непредсказуемых людей. то что сделал ВВП в Крыму ..это был ход непредсказуемости.. я думаю если он совершенно случайно собьет пару израильских самолетов в небе Сирии и пульнет по ощибке разведки Искандером по ядерному центру в Димоне. снова ему даст инициативу. а так после удара по базе ВВС Сирии томагавками. он её потерял. ответки небыло. грустно все это.
    Atlant-1164
    1. Wiskar Сегодня, 12:30
      Цитата: Atlant-1164
      я думаю если он совершенно случайно собьет пару израильских самолетов в небе Сирии и пульнет по ощибке разведки Исканднром по ядерному центру в Димоне


      Путин не сумасшедший hi
      Wiskar
      1. Маз Сегодня, 12:35
        А кто вам сказал что мы собьём ваши самолёты своими руками в случае если решим, что вы залетались под Дамаском? У нас есть и другие рычаги принуждения с мирному соседству, самого миролюбивого из всех народов на планете.
        Маз
        1. Atlant-1164 Сегодня, 12:45
          так это и сделают сирийские граждане,бойцы ПВО Сирии.рядовые Петров и Сидоров.
          Atlant-1164
        2. Арон Заави Сегодня, 13:10
          Цитата: Маз
          А кто вам сказал что мы собьём ваши самолёты своими руками в случае если решим, что вы залетались под Дамаском? У нас есть и другие рычаги принуждения с мирному соседству, самого миролюбивого из всех народов на планете.

          У Вас Маз ,кроме беспомощной ненависти и пособия по безработице от Израиля , ничего нет.
          Арон Заави
          1. Zhuk18 Сегодня, 13:31
            Так он же вроде гастарбайтер с Украины :)))
            Zhuk18
          2. pshek Сегодня, 13:37
            Уже все говорят на всех источниках что ф-35 опозорил ПВО России в Сирии и вполне оправдал надежды конструкторов и пользователей.

            Хотелось бы чтобы Польша приобрела пару десятков.
            pshek
      2. Atlant-1164 Сегодня, 12:42
        так же думал и Порошенко со своей крышей..в лице Обамы. и что ? ,где КРЫМ и где Обамка.
        Atlant-1164
    2. SarS Сегодня, 12:33
      Менее правдоподобный вариант, что ВВП так и сделает,
      более правдоподобный, что прилетят инопланетяне, и увезут с собой всех лучших представителей рода человеческого, чтоб не гадили.
      SarS
  7. Александр С. Сегодня, 12:26
    Все бомбят террористов. Даже сша бомбит...иногда...можно сказать редко...для вида... И только израиль бомбит сирийцев...а террористов не трогает. Как пришли туда евреи...так бесконечная война.
    Александр С.
  8. тополь на киев Сегодня, 12:30
    Не знаю как у вас,а у меня все более и более вопросов вызывает ПВО . и с300,и с400,да и другие системы мы поставляли Сирии. Евреи там летят как хотят,бомбят аж столицу. Топоры прилетели. А сбили лишь пару беспилотников.
    Уже полмира говорит,что российские ПВО рекламный пшик,не способный на работу в условиях боевых действий. Хорошо только в военной тайне они сбивают и поражают цели. В реале же,лишь невнятные пасквили конашенкова,.
    тополь на киев
    1. Sharky Сегодня, 13:21
      Мне кажется, что вы перегибаете... если бы эти комплексы были задействованы, то ни один еврейский самолёт на базу не вернулся бы. Хоть одна ракета была выпушена? Нет. Как можно судить о эффективности тогда?
      Sharky
  9. JBlack Сегодня, 12:31
    А наши и могут только озабочено потрясти кулачком, нашим на союзников класть, а вот ссориться с сильнейшим гос. на этой земле чревато, а насчет наших пво, они никогда стрелять не будут, они не самоубийцы, они - это блеф, причем проигрышный, но ребятам служащим там, только удачи и здоровья.
    JBlack
  10. Маз Сегодня, 12:33
    Да, как еврей на рынке , что продал залежалый товар - без комментариев и лапша на уши. Торговцы, шо с них взять?
    Маз
  11. Оператор Сегодня, 12:35
    Следует признать, что у ВКС России нет средства ПВО/ПРО, способного сбивать управляемые боеприпасы типа ракет "воздух-поверхность" и планирующих авиабомб, которыми Израиль атакует объекты на территории Сирии.
    Оператор
    1. borov Сегодня, 12:41
      Пусть валят самолёты. А то хотят и Богу свечку и чёрту кочергу...
      borov
  12. Маз Сегодня, 12:38
    Цитата: Wiskar
    Вы ещё ссылку привели бы на то, что евреи мацу из крови делают laughing .
    Когда некоторые граждане России не понимают, что России удобно и выгодно быть в таком положении так как ссориться с Израилем из за террористов Россия не будет, а Израиль в войну не лезет - то пишут такие глупые статьи
    Вы спросите у этого "лобби" , почему не заставит Путина перестать голосовать против Израиля в ООН и признает право Израиля на весь Иерусалим итд? laughing

    Сразу, так и сделаем. как только вы вернёте нам наше русское подворье в Иерусалиме целиком - но вы жадные и этого никогда не сделаете, поэтому терпите и ропщите.
    Маз
  13. zivXP Сегодня, 12:50
    Цитата: zoolu300
    Не обольщайтесь. Результат будет обычный - глубокая "озабоченность" "олигархата РФ на которую всем по хре...ну.

    Шо, все пропало?
    zivXP
  14. zivXP Сегодня, 12:52
    Цитата: тополь на киев
    Не знаю как у вас,а у меня все более и более вопросов вызывает ПВО . и с300,и с400,да и другие системы мы поставляли Сирии. Евреи там летят как хотят,бомбят аж столицу. Топоры прилетели. А сбили лишь пару беспилотников.
    Уже полмира говорит,что российские ПВО рекламный пшик,не способный на работу в условиях боевых действий. Хорошо только в военной тайне они сбивают и поражают цели. В реале же,лишь невнятные пасквили конашенкова,.

    Да у нас вообще все плохо. А танки и ракеты ваще надувные.
    zivXP
  15. andrew 07 Сегодня, 12:53
    Трудно комментировать эти удары. Трудно понять почему не сирийцы, а прежде всего почему мы их терпим. Есть много доказательств, что есть какие-то договоренности. Но полагаю, что терпим, потому что наша группировка в Сирии очень слабая и крайне уязвима из-за возможности блокады проливов и многих других причин. Но возникла серьезная тревога. Эти конкретные удары могут быть прологом масштабному удару с юга по Дамаску. И это будут не боевики. Запад попытается напрямую захватом Дамаска сменить президента Сирии. Удар скорее всего нанесут из Иордании согласно поступающей информации. А прикрывать будет как раз эта авиация, которая постоянно наносит удары. Выдержит ли удар Сирия? Укреплен ли с юга Дамаск? Готова ли страна к этому удару? Кстати никак не пойму, почему при освобождении Алеппо, Пальмиры и других городов боевики все еще воюют на юге да еще рядом со столицей? Может кто-то объяснит? И последнее. Полагаю, что теперь без ввода дополнительного ограниченного контингента нам уже не обойтись. Возможно бригада, состоящая из опытных контрактников. Или какое-то частное подразделение. Нет не для боев, а для прикрытия Дамаска с юга. Не посмеют они на наших нападать. Может это ошибка. Но столицу надо прикрыть с юга. И побыстрей очистить от боевиков юг страны, до вторжения их союзников из Иордании. Хотя конечно надо бы наносить удар в сторону Ракки и Дейр-эз-зора. Вообще надо что-то решать, чтобы решительно закончить эту войну. А мы почему-то сократили количество авиации. Хотя полагаю нужны массированные удары по боевикам. Более того, мощью своих ударов мы должны оказать определенное давление на Запад. Если найти соответствующие цели, то можно было бы нанести удары мощными бомбами, возможно вакуумными. Мы должны показать свою силу. Нужна очень серьезная демонстрация силы. Это очень важно именно сейчас, после ракетных ударов по Сирии, бомбардировки Афганистана и нагнетания напряженности с Северной Кореей. Хотя,возможно, все эти мысли ошибочны.
    andrew 07
  16. А. Привалов Сегодня, 12:57
    Для тех, кто не в курсе. Израиль регулярно выполняет рейды на территорию Сирии для уничтожения всего подозрительного, что может представлять угрозу. Причем, более пяти десятков удачных рейдов уже выглядят как некая рутина. ЦАХАЛ получает информацию от спецслужб об угрожающих действиях с той стороны и птички уходят на охоту. Как мы знаем, обычно удары наносят самолеты F-16, но за работой уже замечены и F-35. Как минимум, один раз удар наносился боевыми дронами, а ещё раз или даже два -- управляемыми ракетами запущенными с территории Израиля.

    Израиль в очередной раз продемонстрировал сегодня собственное представление о своей безопасности и способах ее обеспечения. Все прошло успешно как, впрочем, и всегда. Ничего тут не поделать, увы...
    А. Привалов
  17. Dave36 Сегодня, 13:06
    Наши сейчас скажут, с бармалеями все( думается Ракку дожмут)...миссия выполнена..надо валить..Ибо счастье офф. Дамаска, что пока есть ИГ...ибо потом возьмутся именно за режим Асада...и вот тут мы не поможем и оставим Иран один на один со всеми...ибо Сирия де факто не существует...
    Dave36
  18. borov Сегодня, 13:07
    Цитата: А. Привалов
    Израиль в очередной раз продемонстрировал сегодня собственное представление о своей безопасности и способах ее обеспечения.

    У вас там одно предствление о своей "безопасности":

    http://communitarian.ru/publikacii/bolshoy_blizhn
    iy_vostok/izrail_v_teni_amerikanskoy_geopolitiki_
    02112013/
    borov
  19. 72jora72 Сегодня, 13:16
    Цитата: Didar75
    Молодцы еврей, а Путин в глазах евреев и американцев уже лох. Еврей не боятся хоть и маленькая страна ни Россия ни арабы их не пугают.

    У тебя уже все овцы и верблюды напоены накормлены, что ты в аналитику лезешь??
    72jora72
  20. 72jora72 Сегодня, 13:18
    Цитата: А. Привалов
    Все прошло успешно как, впрочем, и всегда. Ничего тут не поделать, увы...

    Ну Ну wink Господь вас уже разок опустил,............. видно близится очередной урок.
    72jora72
  21. sabakina Сегодня, 13:29
    «полностью вписывается» в израильскую политику противодействия попыткам передачи оружия ливанскому движению «Хезболлах».

    У меня такое ощущение, что Сирия-это этакая деревня, в которой все про всё знают, где у меня самогон заныкан и кому я его вчера продал....Тоже мне, участковые недообрезанные.
    sabakina
  22. pshek Сегодня, 13:30
    Что, разве фу-35 опозорил россйскую ПВО? Понимаю, вы бы его обязательно сбили, если бы его операторы видели на радарах :)
    pshek
  23. серафимамурский Сегодня, 13:31
    А что в Сирии делают наши С-400? Евреи не первый раз бомбят. Тамагавки американские летают. Что там делает наше ПВО? Учебные нормативы отрабатывают.
    серафимамурский
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