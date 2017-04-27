13:54 27 апреля

Первый официальный комментарий после длительного перерыва о причинах крушения Ту-154

После продолжительной информационной паузы в освещении хода расследования причин крушения борта Минобороны в районе Сочи (Ту-154, направлявшегося в Сирию) появились первые официальные комментарии. Причём появились они после того, как в «Газете.ру» вышла статья под названием «Ту-154 взял лишнее». В статье сообщалось, что самолёт потерпел крушение якобы в результате перегруза (110 взлётных тонн вместо положенных 98). «Газета.ру» со ссылкой на некие источники, «близкие к следствию», сообщало, что якобы лётчики о перегрузе проинформированы не были.

Перегруз, как пишет упомянутое издание, возник «после дозаправки в Сочи». При этом «Газета.ру» снова сообщила о расшифровке речевого самописца, где якобы звучит фраза «Закрылки!» и другая фраза - «Мы падаем». Эта информация была опубликована на фоне того, что в МО РФ ранее заявили о проблемах при расшифровке бортовых самописцев и «отсутствии подходящего в ВВС РФ оборудования». "Чёрные ящики" передавались в МАК.

Первый официальный комментарий после длительного перерыва о причинах крушения Ту-154



Сегодня официальный комментарий по поводу этой публикации сделала представитель СК РФ Светлана Петренко. Её заявление приводит «Интерфакс» :

Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна, которая якобы стала причиной катастрофы над Чёрным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела. Отдельно стоит отметить, что окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СК России только после проведения комплекса лётно-технических экспертиз.


Светлана Петренко, комментируя публикацию в издании «Газета.ру», назвала её личными суждениями авторов.

Использованы фотографии: Gorodche.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 12

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  1. рич Сегодня, 13:06
    А почему все молчат о свидетеле катастрофы?
    Вчера поздно вечером (около часу ночи) некоторые СМИ сообщили, что нашёлся свидетель - сотрудник береговой охраны. Он видел, как падал самолёт. По его словам, лайнер пытался совершить "странную посадку на воду". Он приближался к воде с сильно задранным вверх носом ("подобно мотоциклу, едущему на заднем колесе"), ударился о воду хвостом, в результате чего хвост сразу отвалился и затонул. После этого рухнул и самолёт.
    рич
    1. voyaka uh Сегодня, 13:24
      "Он приближался к воде с сильно задранным вверх носом "///

      Это соответствует гипотезе о перегрузе. При перегрузе нельзя
      взлетать резко вверх, как при обычном весе. Нос задирается, а
      подъемной силы нет.
      voyaka uh
      1. роман66 Сегодня, 13:50
        трудно представить себе ситуацию. при которой летчики не знают о перегрузе
        роман66
  2. bouncyhunter Сегодня, 13:08
    Кому - трагедия , а "Газете . ру" - рейтинг поднять ... no
    bouncyhunter
  3. рич Сегодня, 13:09
    Какой-то странный разворот не в ту сторону сразу после взлёта. В Хмейнин лететь нужно было прямо по курсу, а он повернул назад, в сторону гор. Наверно, закрылки не сработали и перешли в тормозной режим. Посторонний предмет в закрылке?
    Единственное новое в этом комментарии то, что исключили перегруз
    рич
    1. Falcon5555 Сегодня, 13:28
      Какой-то странный разворот не в ту сторону сразу после взлёта. В Хмейнин лететь нужно было прямо по курсу, а он повернул назад, в сторону гор.

      Как я понял, у них не было разрешения на пролет через Турцию, а также через страны закавказья. Поэтому они развернулись, чтобы обогнуть Кавказ и пролететь через Иран и Ирак.
      Falcon5555
      1. роман66 Сегодня, 13:51
        а почему тогда заправлялись не в моздоке?
        роман66
  4. К0щей Сегодня, 13:33
    название статьи соответствует содержанию на "100%" - в ней есть комментарий, что другие комментарии неверны. спс.
    К0щей
  5. Тень тьмы Сегодня, 13:33
    Светлана Петренко, комментируя публикацию в издании «Газета.ру», назвала её личными суждениями авторов.

    Мягко сказано, скорее свободной фантазией.
    Причём появились они после того, как в «Газете.ру» вышла статья под названием «Ту-154 взял лишнее». В статье сообщалось, что самолёт потерпел крушение якобы в результате перегруза (110 взлётных тонн вместо положенных 98).

    Даже опытный водитель определит перегруз ТС уже на первых метрах движения, что уж тогда говорить о лётчиках. Журналистам лишь бы попиарится.
    Тень тьмы
    1. keeper03 Сегодня, 13:43
      Да, пожалуй лишние 12 тонн трудно не заметить ! what
      Знатоки, кто в курсе, сколько уходит керосина на руление в Адлере ?!
      keeper03
  6. Falcon5555 Сегодня, 13:39
    Сегодня официальный комментарий по поводу этой публикации сделала представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Судя по фильмам о расследовании авиакатастроф на канале National Georgaphic у американцев катастрофы расследует их технический авиакомитет. В других странах - тоже. Если же это происходит по другому, и подключается ФБР и другие полицейские органы, то они обычно всё портят. Участники событий вместо того, чтобы рассказать что знают и поделиться своими версиями, нанимают адвокатов и умолкают, а "эксперты" ФБР в одном из случаев "нашли" следы взрывчатки, которой, как потом выяснилось, на самом деле не было.
    Falcon5555
  7. роман66 Сегодня, 13:53
    как не вспомнить классика : " дурют нашего брата..."
    роман66
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