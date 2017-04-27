Первый официальный комментарий после длительного перерыва о причинах крушения Ту-154

Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна, которая якобы стала причиной катастрофы над Чёрным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела. Отдельно стоит отметить, что окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СК России только после проведения комплекса лётно-технических экспертиз.

После продолжительной информационной паузы в освещении хода расследования причин крушения борта Минобороны в районе Сочи (Ту-154, направлявшегося в Сирию) появились первые официальные комментарии. Причём появились они после того, как в «Газете.ру» вышла статья под названием «Ту-154 взял лишнее». В статье сообщалось, что самолёт потерпел крушение якобы в результате перегруза (110 взлётных тонн вместо положенных 98). «Газета.ру» со ссылкой на некие источники, «близкие к следствию», сообщало, что якобы лётчики о перегрузе проинформированы не были.Перегруз, как пишет упомянутое издание, возник «после дозаправки в Сочи». При этом «Газета.ру» снова сообщила о расшифровке речевого самописца, где якобы звучит фраза «Закрылки!» и другая фраза - «Мы падаем». Эта информация была опубликована на фоне того, что в МО РФ ранее заявили о проблемах при расшифровке бортовых самописцев и «отсутствии подходящего в ВВС РФ оборудования». "Чёрные ящики" передавались в МАК.Сегодня официальный комментарий по поводу этой публикации сделала представитель СК РФ Светлана Петренко. Её заявление приводит «Интерфакс» Светлана Петренко, комментируя публикацию в издании «Газета.ру», назвала её личными суждениями авторов.