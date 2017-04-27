Проверка боеготовности подразделений антитеррора прошла в Хабаровске
В Хабаровске прошла внезапная проверка боеготовности подразделений антитеррора, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.
Установив дымовую завесу для дезориентации снайпера нападавших, военнослужащие нейтрализовали условных террористов, не позволив им покинуть помещение.
Сообщается, что «для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условных террористов сыграли военнослужащие подразделений специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов».
В ходе проверки военнослужащие отработали также эвакуацию «раненого» бойца и провели химразведку местности на наличие отравляющих веществ.
Подразделения противодействия терроризму Восточного военного округа были подняты по учебной тревоге сегодня в Хабаровске. Сигнал о попытке незаконного вооруженного формирования прорваться на территорию штаба округа поступил от дежурной смены. Подразделения антитеррора при поддержке группы усиления на бронеавтомобилях блокировали условных террористов в помещении контрольно-пропускного пункта,говорится в релизе.
Установив дымовую завесу для дезориентации снайпера нападавших, военнослужащие нейтрализовали условных террористов, не позволив им покинуть помещение.
Сообщается, что «для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условных террористов сыграли военнослужащие подразделений специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов».
В ходе проверки военнослужащие отработали также эвакуацию «раненого» бойца и провели химразведку местности на наличие отравляющих веществ.
Использованы фотографии: Пресс-служба ВВО
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