Проверка боеготовности подразделений антитеррора прошла в Хабаровске

Подразделения противодействия терроризму Восточного военного округа были подняты по учебной тревоге сегодня в Хабаровске. Сигнал о попытке незаконного вооруженного формирования прорваться на территорию штаба округа поступил от дежурной смены. Подразделения антитеррора при поддержке группы усиления на бронеавтомобилях блокировали условных террористов в помещении контрольно-пропускного пункта,

В Хабаровске прошла внезапная проверка боеготовности подразделений антитеррора, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.говорится в релизе.Установив дымовую завесу для дезориентации снайпера нападавших, военнослужащие нейтрализовали условных террористов, не позволив им покинуть помещение.Сообщается, что «для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условных террористов сыграли военнослужащие подразделений специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов».В ходе проверки военнослужащие отработали также эвакуацию «раненого» бойца и провели химразведку местности на наличие отравляющих веществ.