13:47 27 апреля

Проверка боеготовности подразделений антитеррора прошла в Хабаровске

В Хабаровске прошла внезапная проверка боеготовности подразделений антитеррора, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.



Подразделения противодействия терроризму Восточного военного округа были подняты по учебной тревоге сегодня в Хабаровске. Сигнал о попытке незаконного вооруженного формирования прорваться на территорию штаба округа поступил от дежурной смены. Подразделения антитеррора при поддержке группы усиления на бронеавтомобилях блокировали условных террористов в помещении контрольно-пропускного пункта,
говорится в релизе.


Установив дымовую завесу для дезориентации снайпера нападавших, военнослужащие нейтрализовали условных террористов, не позволив им покинуть помещение.

Сообщается, что «для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условных террористов сыграли военнослужащие подразделений специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов».

В ходе проверки военнослужащие отработали также эвакуацию «раненого» бойца и провели химразведку местности на наличие отравляющих веществ.

Использованы фотографии: Пресс-служба ВВО
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