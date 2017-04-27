Минобороны: военное сотрудничество между РФ и Саудовской Аравией резко активизировалось
Саудовская Аравия заинтересована в закупках у России большого перечня современного вооружения, сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра обороны РФ Александра Фомина.
Замминистра отметил, что «за последние несколько лет между Россией и Саудовской Аравией резко активизировалось военное сотрудничество».
Встреча состоялась на полях Московской конференции по международной безопасности.
По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, «переговоры с партнерами из Саудовской Аравии велись и ведутся относительно военно-технического аспекта сотрудничества, поставкам разного типа техники: по авиационной составляющей, по сухопутной тематике».
Как ранее сообщал замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин, «Россия обсуждает с Саудовской Аравией полноформатное сотрудничество в военно-технической сфере».
Мы очень активно работаем последние 2,5 года. И у нас есть с вашей стороны большой перечень ваших пожеланий в виде возможных закупок самых современных видов вооружения,сказал Фомин на встрече с замначальника Генштаба Саудовской Аравии генералом Файядом Аль-Рувейли.
Замминистра отметил, что «за последние несколько лет между Россией и Саудовской Аравией резко активизировалось военное сотрудничество».
Встреча состоялась на полях Московской конференции по международной безопасности.
По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, «переговоры с партнерами из Саудовской Аравии велись и ведутся относительно военно-технического аспекта сотрудничества, поставкам разного типа техники: по авиационной составляющей, по сухопутной тематике».
Как ранее сообщал замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин, «Россия обсуждает с Саудовской Аравией полноформатное сотрудничество в военно-технической сфере».
Переговоры с королевством ведутся. Мы готовы к развитию полноформатных отношений в области военно-технического сотрудничества. Рассчитываем на позитивный результат,сказал агентству Фролкин в феврале текущего года.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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