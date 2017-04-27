Минобороны: военное сотрудничество между РФ и Саудовской Аравией резко активизировалось

Мы очень активно работаем последние 2,5 года. И у нас есть с вашей стороны большой перечень ваших пожеланий в виде возможных закупок самых современных видов вооружения,

Переговоры с королевством ведутся. Мы готовы к развитию полноформатных отношений в области военно-технического сотрудничества. Рассчитываем на позитивный результат,