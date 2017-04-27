18:06 27 апреля

Минобороны: военное сотрудничество между РФ и Саудовской Аравией резко активизировалось

Саудовская Аравия заинтересована в закупках у России большого перечня современного вооружения, сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра обороны РФ Александра Фомина.

Минобороны: военное сотрудничество между РФ и Саудовской Аравией резко активизировалось


Мы очень активно работаем последние 2,5 года. И у нас есть с вашей стороны большой перечень ваших пожеланий в виде возможных закупок самых современных видов вооружения,
сказал Фомин на встрече с замначальника Генштаба Саудовской Аравии генералом Файядом Аль-Рувейли.


Замминистра отметил, что «за последние несколько лет между Россией и Саудовской Аравией резко активизировалось военное сотрудничество».

Встреча состоялась на полях Московской конференции по международной безопасности.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, «переговоры с партнерами из Саудовской Аравии велись и ведутся относительно военно-технического аспекта сотрудничества, поставкам разного типа техники: по авиационной составляющей, по сухопутной тематике».

Как ранее сообщал замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин, «Россия обсуждает с Саудовской Аравией полноформатное сотрудничество в военно-технической сфере».

Переговоры с королевством ведутся. Мы готовы к развитию полноформатных отношений в области военно-технического сотрудничества. Рассчитываем на позитивный результат,
сказал агентству Фролкин в феврале текущего года.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 48

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  1. Spartanez300 Сегодня, 14:03
    Кому продавать оружие уже не имеет значения лишь бы бабки платили , а там трава не рости .
    Spartanez300
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:04
      смыть бы их пескоструйным методом с лица земли. было бы отлично.
      с-т Petrov
    2. рич Сегодня, 14:06
      Как ранее сообщал замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин, «Россия обсуждает с Саудовской Аравией полноформатное сотрудничество в военно-технической сфере». Переговоры с королевством уже ведутся.

      А чего до этого они с нами даже переговоры не хотели вести? Если так, то это уже большой прорыв
      рич
    3. Владимир 38 Сегодня, 14:08
      Действительно, странно это, саудиты у нас оружие покупают. А полосатые их за это не накажут? Или эта такая ответка, за выплаты пострадавшим 11 сентября?
      Владимир 38
      1. vadsonen Сегодня, 16:09
        Банальная попытка подкупа высшего руководства по сирийскому вопросу,
        vadsonen
  2. МПК105 Сегодня, 14:04
    Да пусть продают...Нам-то что...Всё равно хуситов не победят.К хорошему оружию,ещё голову надобно,и руки,которые растут оттуда,откуда надобно... wink
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:06
      Привет нефтяникам ! hi drinks
      Саудовская Аравия заинтересована в закупках у России большого перечня современного вооружения

      А как же "друзья" из-за лужи ??? wink
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 14:14
        Привет Руси Белой!!! hi drinks А какая разница,чьё ружжо кремниевое-наше или из-за лужи...Всё равно не знают,как с ним обращаться... Как-то так вот... feel
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:16
          Цитата: МПК105
          А какая разница,чьё ружжо кремниевое-наше или из-за лужи...Всё равно не знают,как с ним обращаться...

          Это понятно , я не про то . Ведь обсердются жутко матрасы-то ... lol
          bouncyhunter
          1. МПК105 Сегодня, 14:27
            Да им это-по ...(материться-нельз
            я) laughing За свои нефтедоллары они могут себе друзей менять,как перчатки-все в очередь выстроются...Как и мы,кстати...Мой босс с Катаром договорились же... wink Nothing personal - just business.
            МПК105
      2. DenZ Сегодня, 14:38
        Цитата: bouncyhunter
        А как же "друзья" из-за лужи ???

        Думаю что если саудиты часть оружия передадут своим "бородатым братьям" в Сирию то "друзья" из- за лужи будут только рукоплескать.
        DenZ
    2. Дамир Сегодня, 14:08
      Хуситы бойцы конечно мотивированные, но против танка образно говоря с копьем не попрешь....
      Дамир
  3. DMoroz Сегодня, 14:05
    А для себя ли они наше вооружение будут закупать? Или опять пойдет для "оппозиции" в Йемен, Ливию, Сирию...
    DMoroz
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:06
      думаю все оговаривается в контракте
      с-т Petrov
      1. Roma-1977 Сегодня, 14:31
        В контракте будет оговорено, что использование этого оружия в районе Тартуса и Хмеймима - это не честно. Только в Идлибе и Хаме. "Мамой клянус!" - заверил посол Саудовской Аравии.
        Roma-1977
        1. Комментарий был удален.
  4. Wiskar Сегодня, 14:06
    Сейчас тут у некоторых будет когнитивный диссонанс wassat
    Как так Саудовская Аравия, государство, которое поддерживает террористов, которое дружит с США и вот так Россия готова с ними иметь военное сотрудничество wassat
    Wiskar
    1. voyaka uh Сегодня, 14:22
      Точно! wink Меня господин "Алекс_1973" только пол-часа назад эмоционально убеждал, что Саудовская аравия и ИГИЛ - это одно и тоже. Как он воспримет эту статью? belay
      voyaka uh
      1. семург Сегодня, 14:56
        Цитата: voyaka uh
        Точно! wink Меня господин "Алекс_1973" только пол-часа назад эмоционально убеждал, что Саудовская аравия и ИГИЛ - это одно и тоже. Как он воспримет эту статью? belay

        Да ура-патриоты в прыжке переобуваются , они сейчас напишут что это их очередная победа. И что игил никакого отношения к саудовской Аравии не имеет и вообще деньги не пахнут.
        семург
    2. zoolu300 Сегодня, 16:31
      У адептов ХПП несомненно, а у тех кто понимает суть власти "олигархата" РФ никакого диссонанса нет. "олигархат" РФ и ваши самолеты, которые бомбят войска САР в воздухе заправлять будет, если вы ему за это заплатите.
      zoolu300
  5. Дамир Сегодня, 14:07
    ну деньги конечно не пахнут особенно в тот момент когда их остро не достаёт.... но ведь как минимум половина окажется у бармалеев в Сирии...
    Дамир
  6. Zaurbek Сегодня, 14:07
    То Саудиты враги, то оружие им продаем- не пойму
    Zaurbek
    1. Roma-1977 Сегодня, 14:15
      Это нормально. Ведь и 9-ое мая Россия официально празднует, а мавзолей Ленина при этом драпирует. Вялотекущая шизофрения.
      Roma-1977
      1. Zaurbek Сегодня, 14:18
        ..а какая связь между 9мая и мавзолеем?
        Zaurbek
        1. Roma-1977 Сегодня, 14:24
          Ну какгбе это ж клятокоммуняцкая победа на самом-то деле. Хоть и говорят по телевизору, что "народ победил вопреки". Но мы-то знаем. Как говорят рукопожатные в России люди: "Колыма победила Бухенвальд". А мы же против Колымы?
          Roma-1977
          1. Zaurbek Сегодня, 14:27
            Колыма мела отношение к индустриализации страны, а Бухенвальд к утилизации покоренного населения. где связь. Свяжите - Тюрьму и мясокомбинат?!
            Zaurbek
  7. _Ugene_ Сегодня, 14:08
    Они вроде сделку предлагали, типа вы Асада сдайте а мы у вас много-много милиярдов техники купим, не прошла сделка, в чем активность-то? Типа теперь и так покупать будут?
    _Ugene_
    1. Roma-1977 Сегодня, 14:19
      Америке нужно срочно узнать ТТХ новейшей российской техники, а напрямую купить не может. А Россия и рада продать хоть через третьи руки, ведь партнёры же!
      Roma-1977
    2. Zaurbek Сегодня, 14:32
      Сколько я помню контрактов на 100млрд долл и ни один не стрельнул
      Zaurbek
  8. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 14:10
    Просто отличное сотрудничество!!! Они покупают у нас вооружение чтоб отдавать своим террористам типа Игил. И наши ещё этим хвалятся. Главное заработать бабла остальное всё пофиг..Кому продавать чего пробовать..
    ALEX_SHTURMAN
    1. yehat Сегодня, 14:16
      зачем кашу из предположений делать?
      В Саудовскую Аравию РФ поставляет в основном БМП и некоторые другие виды тяжелого вооружения, а оппозиция получает совсем другое.
      yehat
      1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 15:17
        Да какая разница что мы продаём, они наш враг! Сапёрной лопатки им и то продовать не льзя! Ох уж эти экономисты.. Вы бы продали машину убийце не дай бог ваших родственников?
        ALEX_SHTURMAN
        1. yehat Сегодня, 15:20
          вы же платите налоги правительству, которое убивает вашу родню медициной и прочим?
          а с Саудитами даже торговать можно и получать прибыль
          yehat
          1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 15:57
            А кто вам сказал, что я за это правительство. Яб из этого правительства только двух трёх человек оставил Шойгу, Лаврова, ну может ещё Рогозина.. Я совсем не фанат Путина и внутренняя политика его мне совсем не Ясна..Мы сможем поменять что то только все вместе! Если Путин не станет вести внутреннею политику так же жёстко как внешнюю то должны прийти к управлению страной другие люди!!! Не такие как Навальный конечно, но и не такие как Медведев. Если идёт война то как можно продолжать держать на руководящих постах таких людей как Чубайс профукивать миллиарды в Скольково. Финансировать ЭхоМатцы и канал дождь, депутаты уже по 400тыс получают. А народу мрот снилс пофигилс. Денег нет Ну вы держитесь. Где поддержка своих производителей, где доступные кредиты и медицина. У нас свой огромный рынок, нам его нужно развивать не нужны нам ни какие Саудиты вакхабиты. С уважением Алексей
            ALEX_SHTURMAN
            1. yehat Сегодня, 16:09
              у нас нет своего рынка. Есть экономика, поделенная полукриминальными-полукоррупционными группировками - естественными монополиями и прочими структурами. И Путин не проводит внутреннюю политику, потому что неизбежно заденет одну из них. Собственно, он поставлен у власти, чтобы делать так, чтобы эти группировки как-то заставить сосуществовать так, чтобы все не развалилось.
              Именно поэтому у нас столько неприкосновенных. Тот же Ходорковский пострадал только потому, что слишком выпендривался и пытался единолично захватить власть, а сидел бы тихо, как Чубайс, и остался бы миллиардером. Помните мем про раскачивание лодки? Вот это про него и про Березовского.
              В таком королевстве кривых зеркал экономика не может работать - остаются только торгаши и воры. Поэтому у нас в стране производство и загибается. Оно никому не нужно, всем нужен контроль "финансовых потоков". Что будет, когда продажа ресурсов закончится, никого не интересует. Многие в ельцинские времена даже не понимали, что их ресурсы отберет не народ, а "иностранные инвесторы" - настолько далеко зашел развал. И армия РФ защищает не нас, а источники прибыли этих группировок. Мы им не нужны. Помрем - наймут китайцев, азербайджанцев или еще кого.
              yehat
              1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 17:01
                На счёт армии яб все таки так не говорил там много героев защищающих нас вами в том числе и в данный момент в той же Сирии, не все разбираются в политике да и не должны наверно. И элита не вся продажная есть хорошие люди иначе всёб уже распродали как в Украине, вот где действительно развал. Другое дело что и борьбы особо нет, каго то посадят, а какого то и отпустят как Сердюкова с Васильевой (список можно продолжать) вот что расстраивает,а Так получается разногласий у нас с вами практически нет! Остаётся риторический вопрос: как эту ситуацию начать менять к лучшему?..
                ALEX_SHTURMAN
                1. yehat Сегодня, 17:05
                  Цитата: ALEX_SHTURMAN
                  На счёт армии яб все таки так не говорил там много героев защищающих нас вами

                  вопрос не в том, что считают армейские, а кто отдает им приказы.
                  yehat
  9. den-protector Сегодня, 14:12
    Что за внезапная любовь с ваххабитами, финансирующими ИГИЛ и ведущими войну с нашим союзником Сирией? Кроме того, не далеко в прошлое ушло то время, когда КСА поддерживала бандитов на Северном Кавказе. То, что нам все равно, кому оружие продавать, так это от лукавого. Оружие - это политика, а не просто голый бизнес. КСА прочно находится под крышей США. Как бы России с этим "выгодным" бизнесом себе проблем не нажить, вооружая своих врагов.
    den-protector
  10. uhu189 Сегодня, 14:13
    Угу, сегодня продали в Саудовскую Аравию, а завтра это оружие у боевиков в Сирии в наших-же солдат стрелять будет. Давайте, продавайте больше, ничего личного, это просто бизнес... С одной стороны говорят что СА - спонсор терроризма и тут-же спонсору вооружения...
    uhu189
  11. Галеон Сегодня, 14:14
    такое ощущение, что мы живем в каком-то театре абсурда: продаем или собираемся продавать оружие Турции, которая формирует, поддерживает или лечит боевиков ИГИЛ; Саудовской Аравии, которая финансирует террор у нас в стране... Имеем ПВО в Сирии, но при этом США и Израиль свободно наносят удары по нашему союзнику, - и все это "объясняется" "государственными" или дипломатическими интересами. Чьими интересами? Где окажется это оружие после отгрузки? В Ракке и Идлибе, в Хаме? Где же еще - у саудитов американского железа выше головы.
    Когда кончится эта хрень??!!!
    Галеон
  12. Altona Сегодня, 14:14
    Цитата: МПК105
    Да пусть продают...Нам-то что...

    ------------------------
    Для саудита любое оружие является лишь частью имиджа типа бус. Такие закупки они могут осуществлять по просьбам их многочисленных друзей-террористов или США.
    Altona
  13. Farid05 Сегодня, 14:15
    недавно узнал что саудовцы в числе лидеров по тратам на оборону, при этом их эффективность не ругает только ленивый...
    Farid05
  14. Cartalon Сегодня, 14:16
    Когда будут вопли о ударе в спину от Ирана про эту новость не забудьте, а так Сауды игрушки где нибудь игрушек себе всё равно на купят, так почему бы не у нас.
    Cartalon
  15. Fedorpolunin333 Сегодня, 14:18
    Политика аморальна и цинична. Саудиты- мажоритарные бенефициары антиасадовской коалиции в Сирии. Их цель неприкрыта и очевидна- свержение законной власти Дамаска. Ну что, поможем?! Бандеровской хунте на Украине ведь помогли избежать разгрома в 2014- 2015 гг., побратались взасос на минских пирушках и скотских "форматах"? А разрушенный в дребезг Донбасс и десятки тысяч погибших и раненых мирных граждан и защитников Новороссии - лес рубят, щепки летят? По-сурковски возможно и так но по-человечески суть предательство и подлость...
    Fedorpolunin333
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:42
      По-сурковски возможно и так но по-человечески суть предательство и подлость...


      это я читаю от украинца? расскажи где твои соплеменники - миллионы мужчин, которых прижали к земле нацики малолетки? Поехали на заработки??

      Русские вас предали? Да ладно? Серьезно? в Одессе вышло 300 (!) человек в защиту своей чести и достоинства. Их пожгли нацики. Где ты был???

      Где были миллионы? Где они сейчас? Чем занимается харьковский завод??? О каком предательстве я тут еще прочту от украинца?

      А разрушенный в дребезг Донбасс и десятки тысяч погибших и раненых мирных граждан и защитников Новороссии - лес рубят, щепки летят?


      спроси у турчинова и вальцмана, которые послали войска на Донбасс. Или опять русские виноваты и им должно быть стыдно?

      Спроси у офицера укроармии, который управлял "грачем" во время удара по Луганску. Это твой соплеменник, не наш.

      побратались взасос на минских пирушках и скотских "форматах"?


      а в каком формате украина и десятки тысяч украинцев целуют в засос нацистов с крюками на флагах?

      Не надо тут с больной головы перекладывать. Это даже не противно - это омерзительно

      Наведите порядок дома, не ждите Россию. Это вам не служба клининга
      с-т Petrov
      1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 17:51
        А то, что власть РФ признала выборы на Украине, косвенно поддержав тем самым госпереворот и теперь должна сидеть с этими бандитами за столом переговоров Вам не кажется предательством?, Украиной никто не занимался с 91 года.. А тем временен там очень плотно работали товарищи с ЦРУ вот пожинаем плоды развала огромной страны. Хочешь не хочешь всё равно это наша головная боль нам всё равно придётся этим заниматься..
        ALEX_SHTURMAN
  16. Аркт Сегодня, 14:44
    А можно цифры в студию. Что продали? В каких количествах? А то звон развели, как обычно...
    П.С. Именно саудитам, а не в ОАЭ или ещё куда рядом.
    Аркт
  17. zoolu300 Сегодня, 16:21
    Ну у "олигархата" РФ деньги как обычно не пахнут. То что это оружие окажется в Йемене и Сирии и будет убивать, в том числе и наших военных не существенно, ибо желание "партнера" при деньгах - закон. Не хватает у "олигархата" РФ даже простого политического расчета и прогнозирования. Ведь продавая оружие не саудовским верблюжатникам, а наоборот, йеменским хоуситам, можно добиться превращение нефтяных полей Саудии в костры и взлета цен на нефть за 100 $ и умножить число адептов ХПП и "Едролюбов", но не судьба.
    zoolu300
  18. МРоманович Сегодня, 16:57
    Цитата: Галеон
    такое ощущение, что мы живем в каком-то театре абсурда: продаем или собираемся продавать оружие Турции, которая формирует, поддерживает или лечит боевиков ИГИЛ; Саудовской Аравии, которая финансирует террор у нас в стране... Имеем ПВО в Сирии, но при этом США и Израиль свободно наносят удары по нашему союзнику, - и все это "объясняется" "государственными" или дипломатическими интересами. Чьими интересами? Где окажется это оружие после отгрузки? В Ракке и Идлибе, в Хаме? Где же еще - у саудитов американского железа выше головы.
    Когда кончится эта хрень??!!!

    согласен на 100%. Не удивлюсь если саудитов, кроме техники и всего прочего, интересовали и ПЗРК, ПТУРСы, "новые" РПГ. К сожалению при нашей жизни эта хрень не кончится.
    МРоманович
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